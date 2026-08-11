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Тръмп: Смяната на Инфантино във ФИФА ще е ужасна грешка

Тръмп: Смяната на Инфантино във ФИФА ще е ужасна грешка

11 Август, 2026 05:32, обновена 11 Август, 2026 05:43 1 357 7

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Американският президент защити Джани Инфантино на фона на тежката криза за власт в световния футбол

Тръмп: Смяната на Инфантино във ФИФА ще е ужасна грешка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обяви твърдо в подкрепа на застрашения от оставка ръководител на ФИФА Джани Инфантино.

Изказването идва в момент, в който швейцарският адвокат е подложен на безпрецедентен натиск заради провалени финансови схеми и обвинения в лични афери.

„ФИФА ще направи ужасна грешка, ако по каквато и да е причина дори обмисли смяната на президента Джани Инфантино“, написа Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Според американския държавен глава Инфантино е „фантастичен“ лидер, който току-що е организирал най-успешното Световно първенство в историята (Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико). Тръмп добави, че ако Инфантино си тръгне, организацията никога повече няма да бъде толкова печеливша и успешна.

Скандалът, който разтърси ФИФА

Острата реакция на Белия дом е следствие от най-дълбоката криза в кариерата на Джани Инфантино. През последните две седмици той се опита да прокара мащабен проект за създаване на ново търговско дружество (FIFA Forward Enterprise), което да управлява маркетинговите права на световните финали. Идеята беше 20% от бизнеса да бъде продаден на частни инвеститори, свързани с фамилията Кушнер (роднини на Тръмп), за сумата от над 3 милиарда лири.

След яростен отпор от страна на УЕФА, Азиатската футболна конфедерация (AFC) и КОНКАКАФ, които заплашиха с пълен бойкот на международните състезания, Инфантино беше принуден унизително да оттегли плана си.

Противниците на сегашния шеф във ФИФА обаче не смятат да спират дотук. Футболните асоциации на Норвегия, Албания, Англия, Дания и Швеция вече официално оттеглиха подкрепата си за Инфантино и настояват за неговата незабавна оставка.

Допълнително масло в огъня наляха и разкритията за предполагаема извънбрачна връзка на Инфантино в работно време, както и съмнения за политическа корупция около отмяната на червения картон на американския национал Фоларин Балогун по време на Мондиала, след директно телефонно обаждане от страна на Тръмп.

„Бромансът“ между Тръмп и Инфантино

Близките отношения между двамата лидери не са тайна за спортната общественост. По време на Световното първенство в САЩ те демонстрираха изключителна близост, а в края на миналата година Инфантино дори връчи на американския президент специално учредена „Награда за мир“ на ФИФА. В кулоарите на Вашингтон дори се появиха слухове, според които Доналд Тръмп иска да лансира Инфантино за следващ Генерален секретар на ООН.

Въпреки че ФИФА официално се извини на своите 211 държави членки за „грешките в процеса“ по продажбата на правата, позициите на Инфантино преди конгреса през март 2027 г. остават силно разклатени. Твърдата подкрепа от Белия дом обаче може да се окаже решаващ коз в битката му за оцеляване на върха на световния футбол.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бъдеще

    10 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади.

    06:15 11.08.2026

  • 2 Дони Оранжадата

    8 0 Отговор
    Където пипна всичко отива по дяволите.

    06:48 11.08.2026

  • 3 Тръмп

    10 0 Отговор
    И каква станА тя сега: НЯМА СДЕЛКА???? Вай, вай, вай???

    06:51 11.08.2026

  • 4 Първо единия,

    5 0 Отговор
    после другия.И двамата са за при бай Ставри!

    07:32 11.08.2026

  • 5 дадо Дони

    5 0 Отговор
    Оставете Инфантино за да ви стана собственик на футбола.Тези пари ми принадлежат.

    07:46 11.08.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Несъмнено!

    08:49 11.08.2026

  • 7 Голяма грешка

    3 0 Отговор
    Беше, че го избраха на този пост това корумпе. Ако остане, Кушнер ще сложат ръка на ФИФА и съпътстващата я индустрия за залагания. А, глупаците по света ще гледат представления по сценарий на терена.

    09:15 11.08.2026

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