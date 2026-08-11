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Спортът по ТВ във вторник (11 август)

Спортът по ТВ във вторник (11 август)

11 Август, 2026 05:38, обновена 11 Август, 2026 05:42 1 499 0

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Какво можем да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (11 август) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният вторник, 11 август., предлага изключително вълнуващи емоции за любителите на спорта в България.

Актуалната телевизионна програма е изпълнена с разнообразни събития от света на футбола, тениса, леката атлетика, плуването и снукъра. Проследете пълния график по часове и канали, за да не пропуснете най-интересните битки от деня.

Хронологична спортна програма за 11 август:

  • 06:00 - 12:30 ч. – Планинско колоездене, плуване (Европейско в Париж) и Снукър (Чайна оупън), БНТ 3, Евроспорт 1.
  • 12:30 ч. – Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам, Евроспорт 1 и БНТ 3.
  • 15:15 ч. – Снукър: Чайна оупън, Евроспорт 1.
  • 18:00 ч. – Футбол: Кайрат - Левски (Шампионска лига), Диема спорт 1.
  • 19:30 - 20:30 ч. – Плуване, Тенис (ATP 1000) и Втора лига (Янтра - Монтана), БНТ 3, MAX Sport 1, Диема спорт 2.
  • 20:30 ч. – Футбол: ЦСКА 1948 - Панатинайкос (Лига на конференциите), bTV.
  • 21:00 - 21:30 ч. – Лека атлетика и Футбол (Щурм Грац - Фенербахче), Евроспорт 1, БНТ 3, MAX Sport 4.


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