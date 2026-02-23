Един от най-издирваните престъпници: кой беше "Ел Менчо"

Един от най-могъщите мексикански наркобосове Немесио Осегера Сервантес, известен още като "Ел Менчо", е бил убит по време на военна операция в неделя, 22 февруари, в щата Халиско, Мексико. Той е починал от раните си, докато е бил транспортиран с хеликоптер до Мексико Сити след ареста, става ясно от информация на мексиканското министерство на отбраната. Американските власти са допринесли за залавянето му с предоставянето на информация в рамките на двустранното сътрудничество.

Кой е "Ел Менчо", най-издирваният престъпник?

"Кокаиновият крал", възпяван в хвалебствени балади и като "господарят на петлите" заради своята страст към боевете с петли, беше един от най-издирваните престъпници в Мексико. САЩ бяха обявили награда от 15 милиона долара за главата му.

Немесио Осегера Сервантес е роден в Агилия, щата Мичоакан, и е бил на 59 години, става ясно от официални данни. Израснал е в бедно семейство, още като дете е работил на полето.

В тийнейджърските си години емигрира в САЩ, където започва да продава наркотици. Според вестник Los Angeles Times той дори се е опитал да изгради мрежа от клиенти като дилър. През 1986 е арестуван заедно с брат си, а през 1992 и двамата са били изпратени във федерален затвор, след което са били депортирани, пише мексиканският сайт Expanción política.

След като излиза от ареста "Ел Менчо" става полицай в община Томатлан, южно от Халиско. А малко след това започва да работи и за картела Синалоа, който по онова време е считан за най-мощния в Мексико. През 2007 основава своя собствена престъпна организация, която първоначално носи името Los Matazetas и представлява въоръженото крило на картела Синалоа. През 2011 година тя се превръща в Jalisco Nueva Generación - картела, който днес е смятан за един от най-големите за синтетични наркотици в света, разказва още мексиканското издание.

"Ел Менчо" е отговорен за убийството на десетки хиляди хора, а враговете му са били обесвани на мостове - като предупреждение към останалите. Търговията с наркотици - кокаин, хероин, кристал мет и фентанил, е един от основните източници на приходи на престъпната организация. Трафикът на хора и оръжие, отвличанията и прането на пари също са част от дейността ѝ. Jalisco Nueva Generación действа в поне 24 от общо 32 мексикански щата и разполага с модерно оръжие като бронирани превозни средства и ракетни установки, посочва германската обществена медия АРД.

Колко богат е бил "Ел Менчо"?

Според федералната Агенция за борба с наркотиците в САЩ (DEA), "Ел Менчо" е натрупал състояние от над 1 милиард долара. Тази сума беше оповестена през 2019 година, посочва Expanción política и подчертава, че се допуска, че в действителност то е много по-голямо. От DEA твърдят, че през 2014 престъпната организация на Немесио Осегера Сервантес е разширила дейността си и към САЩ, Канада, Азия и Европа.

Мексиканския сайт посочва, че за разлика от други наркобарони, "Ел Менчо" е водил скромен живот, което му е помагало да не се набива на очи. Според изданието това е допринесло и за най-различни слухове за смъртта му от 2015 година насам.

Пет пъти е обявен за мъртъв

Още през 2015 година се разпространява информация, че властите в Халиско са го арестували и убили. През март 2018 за втори път се появява слух за неговата смърт - тогава се твърди, че това е станало при сблъсък с армията. През юни 2020 също се появява трети слух за смъртта на "Ел Менчо" - и дори се налага тогавашният президент Андрес Мануел Лопес Обрадор да го опровергае.

През 2022 за четвърти път се съобщава, че наркобаронът е мъртъв - в социалните мрежи се появява информация, че е починал в болница в Халиско поради здравословен проблем.

А в края на 2023 една песен възражда теорията, че той е починал отдавна.

На 22 февруари 2026 година обаче вече дойде официалната информация, че Немесио Осегера Сервантес е бил убит.

Децата и съпругата на "Ел Менчо"

Синът на "Ел Менчо" Рубен Осегера Гонсалес, наричан "Ел Менчито" е заловен още през 2015 година и е екстрадиран в САЩ през февруари 2020. Сестра му Джесика Осегера Гонсалес, с прякор "Ла Негра", е задържана същия месец във Вашингтон, където отишла да посети брат си.

През ноември 2021 мексиканските власти арестуват Роалинда Гонсалес, съпругата на Осегера и предполагаема финансова операторка на картела му, информира мексиканския сайт Expanción política.

Какво ще стане в Мексико сега?

След смъртта на "Ел Менчо" не се очаква в Мексико да настъпи спокойствие. Напротив: съществува риск да се стигне до ескалация на насилието. Може да избухне кървава битка за власт, която да струва живота на много хора. Такъв беше случаят с картела Синалоа, когато преди девет години бившият му шеф "Ел Чапо" беше екстрадиран в САЩ. При възникналата тогава вътрешна битка за власт загинаха десетки хиляди хора.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау написа в социалната мрежа X, че един от "най-кървавите и безмилостни наркобарони" е бил убит. "Това е чудесно развитие за Мексико, САЩ, Латинска Америка и целия свят. Добрите са по-силни от лошите".