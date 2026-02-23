Новини
Свят »
Мексико »
Един от най-издирваните престъпници: кой беше "Ел Менчо"

Един от най-издирваните престъпници: кой беше "Ел Менчо"

23 Февруари, 2026 14:05 2 570 13

  • картел-
  • наркокартели-
  • ел менчо-
  • мексико-
  • немесио осегера сервантес-
  • халиско

Той е отговорен за убийството на десетки хиляди хора, а враговете му са били обесвани на мостове. САЩ бяха обявили награда от 15 милиона долара за главата му.

Един от най-издирваните престъпници: кой беше "Ел Менчо" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Един от най-могъщите мексикански наркобосове Немесио Осегера Сервантес, известен още като "Ел Менчо", е бил убит по време на военна операция в неделя, 22 февруари, в щата Халиско, Мексико. Той е починал от раните си, докато е бил транспортиран с хеликоптер до Мексико Сити след ареста, става ясно от информация на мексиканското министерство на отбраната. Американските власти са допринесли за залавянето му с предоставянето на информация в рамките на двустранното сътрудничество.

Кой е "Ел Менчо", най-издирваният престъпник?

"Кокаиновият крал", възпяван в хвалебствени балади и като "господарят на петлите" заради своята страст към боевете с петли, беше един от най-издирваните престъпници в Мексико. САЩ бяха обявили награда от 15 милиона долара за главата му.

Немесио Осегера Сервантес е роден в Агилия, щата Мичоакан, и е бил на 59 години, става ясно от официални данни. Израснал е в бедно семейство, още като дете е работил на полето.

В тийнейджърските си години емигрира в САЩ, където започва да продава наркотици. Според вестник Los Angeles Times той дори се е опитал да изгради мрежа от клиенти като дилър. През 1986 е арестуван заедно с брат си, а през 1992 и двамата са били изпратени във федерален затвор, след което са били депортирани, пише мексиканският сайт Expanción política.

След като излиза от ареста "Ел Менчо" става полицай в община Томатлан, южно от Халиско. А малко след това започва да работи и за картела Синалоа, който по онова време е считан за най-мощния в Мексико. През 2007 основава своя собствена престъпна организация, която първоначално носи името Los Matazetas и представлява въоръженото крило на картела Синалоа. През 2011 година тя се превръща в Jalisco Nueva Generación - картела, който днес е смятан за един от най-големите за синтетични наркотици в света, разказва още мексиканското издание.

"Ел Менчо" е отговорен за убийството на десетки хиляди хора, а враговете му са били обесвани на мостове - като предупреждение към останалите. Търговията с наркотици - кокаин, хероин, кристал мет и фентанил, е един от основните източници на приходи на престъпната организация. Трафикът на хора и оръжие, отвличанията и прането на пари също са част от дейността ѝ. Jalisco Nueva Generación действа в поне 24 от общо 32 мексикански щата и разполага с модерно оръжие като бронирани превозни средства и ракетни установки, посочва германската обществена медия АРД.

Колко богат е бил "Ел Менчо"?

Според федералната Агенция за борба с наркотиците в САЩ (DEA), "Ел Менчо" е натрупал състояние от над 1 милиард долара. Тази сума беше оповестена през 2019 година, посочва Expanción política и подчертава, че се допуска, че в действителност то е много по-голямо. От DEA твърдят, че през 2014 престъпната организация на Немесио Осегера Сервантес е разширила дейността си и към САЩ, Канада, Азия и Европа.

Мексиканския сайт посочва, че за разлика от други наркобарони, "Ел Менчо" е водил скромен живот, което му е помагало да не се набива на очи. Според изданието това е допринесло и за най-различни слухове за смъртта му от 2015 година насам.

Пет пъти е обявен за мъртъв

Още през 2015 година се разпространява информация, че властите в Халиско са го арестували и убили. През март 2018 за втори път се появява слух за неговата смърт - тогава се твърди, че това е станало при сблъсък с армията. През юни 2020 също се появява трети слух за смъртта на "Ел Менчо" - и дори се налага тогавашният президент Андрес Мануел Лопес Обрадор да го опровергае.

През 2022 за четвърти път се съобщава, че наркобаронът е мъртъв - в социалните мрежи се появява информация, че е починал в болница в Халиско поради здравословен проблем.

А в края на 2023 една песен възражда теорията, че той е починал отдавна.

На 22 февруари 2026 година обаче вече дойде официалната информация, че Немесио Осегера Сервантес е бил убит.

Децата и съпругата на "Ел Менчо"

Синът на "Ел Менчо" Рубен Осегера Гонсалес, наричан "Ел Менчито" е заловен още през 2015 година и е екстрадиран в САЩ през февруари 2020. Сестра му Джесика Осегера Гонсалес, с прякор "Ла Негра", е задържана същия месец във Вашингтон, където отишла да посети брат си.

През ноември 2021 мексиканските власти арестуват Роалинда Гонсалес, съпругата на Осегера и предполагаема финансова операторка на картела му, информира мексиканския сайт Expanción política.

Какво ще стане в Мексико сега?

След смъртта на "Ел Менчо" не се очаква в Мексико да настъпи спокойствие. Напротив: съществува риск да се стигне до ескалация на насилието. Може да избухне кървава битка за власт, която да струва живота на много хора. Такъв беше случаят с картела Синалоа, когато преди девет години бившият му шеф "Ел Чапо" беше екстрадиран в САЩ. При възникналата тогава вътрешна битка за власт загинаха десетки хиляди хора.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау написа в социалната мрежа X, че един от "най-кървавите и безмилостни наркобарони" е бил убит. "Това е чудесно развитие за Мексико, САЩ, Латинска Америка и целия свят. Добрите са по-силни от лошите".


Мексико
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ел бойчо

    22 3 Отговор
    със сигурност е бил по стока от мен

    14:08 23.02.2026

  • 2 Ха ха

    28 10 Отговор
    При нас скоро ще дойде Ел Мунчо представител на другия олигархичен кръг драпащ да се добере До държавната софра.
    Ел Тиквон и Ел Шишо засега не пускат кокъла.

    Коментиран от #8

    14:09 23.02.2026

  • 3 вижда се

    20 2 Отговор
    А тук престъпниците които убиват държавата и народа продължават да извършват пъкленото си дело ,но никой не ги барва ,защото имат имунитет ,и съда ги пази защото им пълнят гушите !

    14:09 23.02.2026

  • 4 кой беше "Ел Менчо"

    18 5 Отговор
    Не е ли "Ел Бойчо" ?

    14:13 23.02.2026

  • 5 Много интересно тва че

    20 3 Отговор
    В тийнейджърските си години "Ел Менчо" емигрирал в САЩ, където се учил на занаят

    14:16 23.02.2026

  • 6 я и на тиквата

    13 5 Отговор
    да му изкарат автобиографията от как е станал пазач на бай тошо
    през мутренските години и задълбочено описание като император на заблудените
    в най бедната и болнава и измираща държава в ес
    и притежател на чекмеджета

    Коментиран от #9

    14:19 23.02.2026

  • 7 интересни работи

    14 1 Отговор
    ето от кого са се учили начите полютици! … след като излиза от затвора ел менчо става полицай… това се казва класика досущ като наш боко само дето той става полицаи 10г след излизането си от затвора но пак е същото

    14:24 23.02.2026

  • 8 Ел Прокопо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    Пък аз спечелих служебно!

    14:24 23.02.2026

  • 9 ако забелязваш

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "я и на тиквата":

    колкото по одъртява по заприличва на тати тошо

    14:25 23.02.2026

  • 10 Тоя картел „Ново поколение“ в Халиско,

    8 1 Отговор
    Е като "младите хора" от поколението зет в София

    14:30 23.02.2026

  • 11 Транжора

    5 1 Отговор
    А Ел Свинчо,кога?

    15:22 23.02.2026

  • 12 Ел Тиква

    3 1 Отговор
    Слаба рикия е тоз

    15:28 23.02.2026

  • 13 Анти ком

    2 3 Отговор
    Путин прибра
    един производител на наркотици под крилото на компартията кгб башар сирийски убиеца ,помните ли складовете с наркотици от всякакъв вид

    16:01 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания