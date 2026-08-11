Дрон прелетя във въздушното пространство на Молдова

Безпилотен летателен апарат с характеристики, подобни на Шахед-238, е прелетял във въздушното пространство на Молдова през нощта на 10 срещу 11 август, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.
Според Службата за въздушни операции на Националната армия на Молдова, дронът е бил засечен в 23:41 ч. (и българско време), докато е идвал от Одеска област. Той е навлязъл във въздушното пространство на Молдова близо до село Приозернe.
Една минута по-късно, в 23:42 ч., апаратът е напуснал въздушното пространство на страната, насочвайки се на север, в посока Украйна.
Молдовските власти установиха, че характеристиките на самолета са подобни на тези на Шахед-238, който е прелетял над въздушното пространство на Молдова след въздушни атаки, предприети от Русия срещу Одеска област през нощта.
Мощна експлозия, която е причинила пожар, е станала в неделя следобед в район Щефан Вода, Молдова. На мястото на инцидента са открити отломки от боен дрон.
Молдова многократно е осъждала неразрешените полети над нейната територия. Същевременно Министерството на външните работи обяви вчера, че отзовава посланика си в Москва за консултации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #8
17:36 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТО ТЕЗ ДРОНОВЕ
17:37 11.08.2026
4 Арее
17:37 11.08.2026
5 Молдован
17:37 11.08.2026
6 Наистина
17:40 11.08.2026
7 голяма работа
17:41 11.08.2026
8 Стара схема
До коментар #1 от "Ами":Хлапето - класически ням филм на Чарли Чаплин. Един малчуган хвърля камини и чупи прозорци, а след него се появява точно на врене стъкларя, подготвен с инструменти и нови стъкла.
17:41 11.08.2026
9 Кога
Коментиран от #14
17:41 11.08.2026
10 Аоо
Коментиран от #12
17:42 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хехе
До коментар #10 от "Аоо":Дрона е отлетял, ама си е оставил характеристиката
17:46 11.08.2026
13 Небензня
17:47 11.08.2026
14 Нека
До коментар #9 от "Кога":дойде да яде дървото !
17:50 11.08.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Бит русораст":"Запоржсталь"днес е бил улучен от ракета и НАПЪЛНО Е СПРЯЛ!!! ПРОИЗВОДСТВО ТО НА СТОМАНА.7 убили.
Честито на хххлите, хахахаха
И на руските ракетчики!
17:57 11.08.2026
16 Гошо
17:58 11.08.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Това е по повод, че в Русия не правят гвоздеи, хахахах
18:01 11.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Съюзниците постъпват по друг начин.
Коментиран от #21
18:13 11.08.2026
21 Хи их хи
До коментар #20 от "Съюзниците постъпват по друг начин.":Айде бе! Ти беше там и лично свали 384659401 ирански дрона!
18:23 11.08.2026
22 Украинците привършиха
19:18 11.08.2026