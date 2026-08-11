Дрон прелетя във въздушното пространство на Молдова

Безпилотен летателен апарат с характеристики, подобни на Шахед-238, е прелетял във въздушното пространство на Молдова през нощта на 10 срещу 11 август, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

Според Службата за въздушни операции на Националната армия на Молдова, дронът е бил засечен в 23:41 ч. (и българско време), докато е идвал от Одеска област. Той е навлязъл във въздушното пространство на Молдова близо до село Приозернe.

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Една минута по-късно, в 23:42 ч., апаратът е напуснал въздушното пространство на страната, насочвайки се на север, в посока Украйна.

Молдовските власти установиха, че характеристиките на самолета са подобни на тези на Шахед-238, който е прелетял над въздушното пространство на Молдова след въздушни атаки, предприети от Русия срещу Одеска област през нощта.

Мощна експлозия, която е причинила пожар, е станала в неделя следобед в район Щефан Вода, Молдова. На мястото на инцидента са открити отломки от боен дрон.

Молдова многократно е осъждала неразрешените полети над нейната територия. Същевременно Министерството на външните работи обяви вчера, че отзовава посланика си в Москва за консултации.