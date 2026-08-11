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Дрон прелетя във въздушното пространство на Молдова
  Тема: Украйна

Дрон прелетя във въздушното пространство на Молдова

11 Август, 2026 17:35 1 021 22

  • молдова-
  • дрон-
  • украйна-
  • русия-
  • шахед

Молдова многократно е осъждала неразрешените полети над нейната територия

Дрон прелетя във въздушното пространство на Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безпилотен летателен апарат с характеристики, подобни на Шахед-238, е прелетял във въздушното пространство на Молдова през нощта на 10 срещу 11 август, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

Според Службата за въздушни операции на Националната армия на Молдова, дронът е бил засечен в 23:41 ч. (и българско време), докато е идвал от Одеска област. Той е навлязъл във въздушното пространство на Молдова близо до село Приозернe.

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Една минута по-късно, в 23:42 ч., апаратът е напуснал въздушното пространство на страната, насочвайки се на север, в посока Украйна.

Молдовските власти установиха, че характеристиките на самолета са подобни на тези на Шахед-238, който е прелетял над въздушното пространство на Молдова след въздушни атаки, предприети от Русия срещу Одеска област през нощта.

Мощна експлозия, която е причинила пожар, е станала в неделя следобед в район Щефан Вода, Молдова. На мястото на инцидента са открити отломки от боен дрон.

Молдова многократно е осъждала неразрешените полети над нейната територия. Същевременно Министерството на външните работи обяви вчера, че отзовава посланика си в Москва за консултации.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    15 1 Отговор
    ще лети щом е пространство !

    Коментиран от #8

    17:36 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТО ТЕЗ ДРОНОВЕ

    21 1 Отговор
    КАТО ЩЪРКЕЛИТЕ ПОЧНАХА ДА ЛЕТЯТ

    17:37 11.08.2026

  • 4 Арее

    8 1 Отговор
    Да са почва, откачалници

    17:37 11.08.2026

  • 5 Молдован

    9 1 Отговор
    Щом може, нека лети !

    17:37 11.08.2026

  • 6 Наистина

    11 0 Отговор
    а спрете се вече с тия дронове!!

    17:40 11.08.2026

  • 7 голяма работа

    21 1 Отговор
    Минал и заминал. Ние какво да кажем като при нас направо се взриви.

    17:41 11.08.2026

  • 8 Стара схема

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Хлапето - класически ням филм на Чарли Чаплин. Един малчуган хвърля камини и чупи прозорци, а след него се появява точно на врене стъкларя, подготвен с инструменти и нови стъкла.

    17:41 11.08.2026

  • 9 Кога

    6 1 Отговор
    Молдова в ЕССР ?

    Коментиран от #14

    17:41 11.08.2026

  • 10 Аоо

    22 1 Отговор
    Щото уж бил отлетял по посока на Украйна и няма веществени доказателства, дронът е с характеристики на Шахед

    Коментиран от #12

    17:42 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хехе

    23 0 Отговор

    До коментар #10 от "Аоо":

    Дрона е отлетял, ама си е оставил характеристиката

    17:46 11.08.2026

  • 13 Небензня

    21 0 Отговор
    Тук вече няма никаква интрига, дронът е без значение, в крайна сметка винаги лично Путин го управлява за да не ни дава мик покой.

    17:47 11.08.2026

  • 14 Нека

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кога":

    дойде да яде дървото !

    17:50 11.08.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бит русораст":

    "Запоржсталь"днес е бил улучен от ракета и НАПЪЛНО Е СПРЯЛ!!! ПРОИЗВОДСТВО ТО НА СТОМАНА.7 убили.
    Честито на хххлите, хахахаха
    И на руските ракетчики!

    17:57 11.08.2026

  • 16 Гошо

    9 0 Отговор
    От Путин е...споко!

    17:58 11.08.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор
    Още една хубава Новина. В Русия пуснаха в действие СКИФ, синхротрон от поколение 4+.В Новосибирск.
    Това е по повод, че в Русия не правят гвоздеи, хахахах

    18:01 11.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Съюзниците постъпват по друг начин.

    1 10 Отговор
    Когато Иран нападна Израел с дронове и ракети Йорданските военновъздушни сили вдигнаха самолетите и не пропуснаха нито един дрон да прелети през тяхната територия.

    Коментиран от #21

    18:13 11.08.2026

  • 21 Хи их хи

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Съюзниците постъпват по друг начин.":

    Айде бе! Ти беше там и лично свали 384659401 ирански дрона!

    18:23 11.08.2026

  • 22 Украинците привършиха

    3 0 Отговор
    Молдова като следваща Украйна дроновете ги посещават вече всеки ден, за подгрявка.

    19:18 11.08.2026