Техеран заплаши: САЩ имат хиляди обекти по целия свят! Бъдете сигурни, че Иран ще изстрелва своите ракети до последния ден на тази война

Главният съветник на командващия Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран, генерал Мохамад Реза Нагди, заяви, че Техеран е в състояние да удължи войната със САЩ до края на президентския мандат на Доналд Тръмп, тоест до януари 2029 г. Нагди сподели това в интервю за телевизионния канал PBS.
Генералът определи стратегията на иранците като "сдържане чрез изтощаване“, чиято цел е да покаже, че САЩ водят "война без стратегия“. Той също така отбеляза, че удължаването на войната ще даде на Иран повече опит в противостоянието с американските въоръжени сили.
"Колкото по-дълго трае тази война, толкова повече опит натрупваме. Видяхме също, че американските въоръжени сили са по-слаби, отколкото предполагахме. Трябва да постигнем сдържане, за да не се осмели врагът никога повече да ни нападне. Един от начините е да удължим тази война до следващите президентски избори, за да доведем противника до изтощение. Броят на ракетите, които произвеждаме всеки ден, надвишава броя на ракетите, които изстрелваме. В областта на безпилотните летателни апарати нашите производствени мощности също значително надвишават интензивността на стрелбата. Бъдете сигурни: дори ако тази война продължи години наред, до последния ден Иран ще изстрелва своите ракети. "САЩ имат хиляди икономически обекти и интереси по целия свят, и всички те могат лесно да бъдат унищожени“, увери Нагди.
На 17 август изтича срокът на примирието между САЩ и Иран. За възможността за неговото удължаване все още постъпват противоречиви сведения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА.
Коментиран от #5, #10
20:41 13.08.2026
2 Помак
20:42 13.08.2026
3 Тик-Ток
20:42 13.08.2026
4 ХОРАТА ПО СВЕТА
Коментиран от #24
20:43 13.08.2026
5 Чако
До коментар #1 от "КИБОРГ":Нищо не можеш да направиш! Тия имат чадър!
Коментиран от #11
20:44 13.08.2026
6 Kaлпазанин
20:45 13.08.2026
7 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #20, #25
20:46 13.08.2026
8 Чудесно
20:52 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 КИБОРГ
До коментар #5 от "Чако":Не се и опитвам , моята роля приключи аз съм овчар имам 40 овце и 17 кози..! И те вече го знаят..!
Коментиран от #13
21:04 13.08.2026
12 Цъ...
Коментиран от #18
21:05 13.08.2026
13 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #11 от "КИБОРГ":Ще го накажем.
Коментиран от #15
21:06 13.08.2026
14 Ще ви
21:11 13.08.2026
15 КИБОРГ
До коментар #13 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":Не в Карлуково брат , в ЛОВЕЧ д-р Гарвански , аз съм психично нестабилен..! Сиреч болен съм..!
21:13 13.08.2026
16 Могат
Единственото което могат реално на практика е да обстрелват чрез мобилни терористични групи търговск кораби и така даповишават риска за преминаване. Надяват се,че така като ограничават преминаването ще постичнат нещо, но попускат че въщост от умерено повишени цени печели петролната индустрия на САЩ. Губещите са страните износители от залива коитто не могат да изнасят почети нищо и потребителите на петрол,който купуват на високи цени . Тоест главно страните който разчитатсамо на внос Китай иголяма част от европейските държави който нямат собствена петролна индустрия. А за Тръмп и неговата политика на изолоцианизам е направо подарак. Партията натръмп вече е приела, че не може да спечели междинните избори и негуби нищо допълнително от ситуацията, а напотив така осигурява огромни печалби на петролните компании от САЩ .Точно тези компани и репобликанската партия са напълно обвързани.
21:15 13.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Затова пък ние европейците
До коментар #12 от "Цъ...":сме издръжливи.
Понасяме всичко с навдена главица.
21:42 13.08.2026
19 Мечтите
Коментиран от #27
21:47 13.08.2026
20 КуПейка
До коментар #7 от "К ПЕЙКИ с чалми":Знаем че няма да ги оставят да се предадат.
Но чакаме и ще дойде момент, когато няма да има там кой да се предава.
21:50 13.08.2026
21 НИЩО МУ НЯМА
ВЗЕМИ И РЕШИ ОКОНЧАТЕЛНО
иранския ВЪПРОС☝
Коментиран от #23
22:05 13.08.2026
22 Рускиня
22:08 13.08.2026
23 Рускиня
До коментар #21 от "НИЩО МУ НЯМА":Дони ще реши персийскя проблем за 24 часа, както с крайна! Всичко е точно!
22:10 13.08.2026
24 ади сега
До коментар #4 от "ХОРАТА ПО СВЕТА":какво е туй "мушенници"? Правилно е да се напише "мошеници", коренът на думата идва от Моше - моше-ник.
22:17 13.08.2026
25 То за
До коментар #7 от "К ПЕЙКИ с чалми":Украйна беше в другата статия бе човече. Сега ли се събуди та не си разбрал?
22:23 13.08.2026
26 Майтап да става
22:29 13.08.2026
27 Ами те
До коментар #19 от "Мечтите":младите днес май за нищо не стават освен да пеят, ама пеят бангаранга, но пък целия свят е в краката им с тази песен???
22:31 13.08.2026