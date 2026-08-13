Техеран заплаши: САЩ имат хиляди обекти по целия свят! Бъдете сигурни, че Иран ще изстрелва своите ракети до последния ден на тази война

Главният съветник на командващия Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран, генерал Мохамад Реза Нагди, заяви, че Техеран е в състояние да удължи войната със САЩ до края на президентския мандат на Доналд Тръмп, тоест до януари 2029 г. Нагди сподели това в интервю за телевизионния канал PBS.

Генералът определи стратегията на иранците като "сдържане чрез изтощаване“, чиято цел е да покаже, че САЩ водят "война без стратегия“. Той също така отбеляза, че удължаването на войната ще даде на Иран повече опит в противостоянието с американските въоръжени сили.

"Колкото по-дълго трае тази война, толкова повече опит натрупваме. Видяхме също, че американските въоръжени сили са по-слаби, отколкото предполагахме. Трябва да постигнем сдържане, за да не се осмели врагът никога повече да ни нападне. Един от начините е да удължим тази война до следващите президентски избори, за да доведем противника до изтощение. Броят на ракетите, които произвеждаме всеки ден, надвишава броя на ракетите, които изстрелваме. В областта на безпилотните летателни апарати нашите производствени мощности също значително надвишават интензивността на стрелбата. Бъдете сигурни: дори ако тази война продължи години наред, до последния ден Иран ще изстрелва своите ракети. "САЩ имат хиляди икономически обекти и интереси по целия свят, и всички те могат лесно да бъдат унищожени“, увери Нагди.

На 17 август изтича срокът на примирието между САЩ и Иран. За възможността за неговото удължаване все още постъпват противоречиви сведения.