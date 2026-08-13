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Техеран заплаши: САЩ имат хиляди обекти по целия свят! Бъдете сигурни, че Иран ще изстрелва своите ракети до последния ден на тази война
  Тема: Иранската криза

Техеран заплаши: САЩ имат хиляди обекти по целия свят! Бъдете сигурни, че Иран ще изстрелва своите ракети до последния ден на тази война

13 Август, 2026 20:39 1 654 27

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Иран е готов да проточи войната до края на президентския мандат на Тръмп, заяви главният съветник на командващия Корпуса на гвардейците на ислямската революция

Техеран заплаши: САЩ имат хиляди обекти по целия свят! Бъдете сигурни, че Иран ще изстрелва своите ракети до последния ден на тази война - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главният съветник на командващия Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран, генерал Мохамад Реза Нагди, заяви, че Техеран е в състояние да удължи войната със САЩ до края на президентския мандат на Доналд Тръмп, тоест до януари 2029 г. Нагди сподели това в интервю за телевизионния канал PBS.

Генералът определи стратегията на иранците като "сдържане чрез изтощаване“, чиято цел е да покаже, че САЩ водят "война без стратегия“. Той също така отбеляза, че удължаването на войната ще даде на Иран повече опит в противостоянието с американските въоръжени сили.

"Колкото по-дълго трае тази война, толкова повече опит натрупваме. Видяхме също, че американските въоръжени сили са по-слаби, отколкото предполагахме. Трябва да постигнем сдържане, за да не се осмели врагът никога повече да ни нападне. Един от начините е да удължим тази война до следващите президентски избори, за да доведем противника до изтощение. Броят на ракетите, които произвеждаме всеки ден, надвишава броя на ракетите, които изстрелваме. В областта на безпилотните летателни апарати нашите производствени мощности също значително надвишават интензивността на стрелбата. Бъдете сигурни: дори ако тази война продължи години наред, до последния ден Иран ще изстрелва своите ракети. "САЩ имат хиляди икономически обекти и интереси по целия свят, и всички те могат лесно да бъдат унищожени“, увери Нагди.

На 17 август изтича срокът на примирието между САЩ и Иран. За възможността за неговото удължаване все още постъпват противоречиви сведения.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    27 3 Отговор
    Ботовете под статиите на този сайт са забелязани. Еднакви фрази, еднакви профили, еднакво време на коментиране – това не е случайно. Също така се забелязва изтриване на коментари, които не пасват на общата линия. Отговорните за техническата инфраструктура са "Булинфонет" ЕООД, а собственик на сайта е "Резон" ООД. Има технически решения за този тип активност – капча, скрити полета, поведенчески филтри. Надяваме се, че ще бъде обърнато внимание на средата за коментари. В противен случай ще трябва да отделим ресурс и време, за да се намесим ние. Г-н Милен Ганев, само глупакът си мисли, че другите са глупаци.

    🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА.

    Коментиран от #5, #10

    20:41 13.08.2026

  • 2 Помак

    4 3 Отговор
    Румката каква ли кошница плете ...

    20:42 13.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    39 2 Отговор
    Великите Перси трепят бесните американски кучета,само терор по терористите

    20:42 13.08.2026

  • 4 ХОРАТА ПО СВЕТА

    7 8 Отговор
    Ще страдат а вие си играйте на война. Хайде по един атом и на двете държави и да се свършва. НАГЛЕЦИ И МУШЕННИЦИ

    Коментиран от #24

    20:43 13.08.2026

  • 5 Чако

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Нищо не можеш да направиш! Тия имат чадър!

    Коментиран от #11

    20:44 13.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    28 2 Отговор
    Клоуна го криели в кофи за боклук като пътувал ,зеления евреин в Киев няма къде да се скрие

    20:45 13.08.2026

  • 7 К ПЕЙКИ с чалми

    8 23 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #20, #25

    20:46 13.08.2026

  • 8 Чудесно

    9 1 Отговор
    руснаците да гледат и да си отстранят еврейския елит от крадци

    20:52 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КИБОРГ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чако":

    Не се и опитвам , моята роля приключи аз съм овчар имам 40 овце и 17 кози..! И те вече го знаят..!

    Коментиран от #13

    21:04 13.08.2026

  • 12 Цъ...

    5 16 Отговор
    Нема да издържат аятоласите.

    Коментиран от #18

    21:05 13.08.2026

  • 13 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "КИБОРГ":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #15

    21:06 13.08.2026

  • 14 Ще ви

    2 2 Отговор
    Смачкат

    21:11 13.08.2026

  • 15 КИБОРГ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    Не в Карлуково брат , в ЛОВЕЧ д-р Гарвански , аз съм психично нестабилен..! Сиреч болен съм..!

    21:13 13.08.2026

  • 16 Могат

    5 3 Отговор
    Ама вече секнаха мсовите залпове с рскети и дронове защо ли?
    Единственото което могат реално на практика е да обстрелват чрез мобилни терористични групи търговск кораби и така даповишават риска за преминаване. Надяват се,че така като ограничават преминаването ще постичнат нещо, но попускат че въщост от умерено повишени цени печели петролната индустрия на САЩ. Губещите са страните износители от залива коитто не могат да изнасят почети нищо и потребителите на петрол,който купуват на високи цени . Тоест главно страните който разчитатсамо на внос Китай иголяма част от европейските държави който нямат собствена петролна индустрия. А за Тръмп и неговата политика на изолоцианизам е направо подарак. Партията натръмп вече е приела, че не може да спечели междинните избори и негуби нищо допълнително от ситуацията, а напотив така осигурява огромни печалби на петролните компании от САЩ .Точно тези компани и репобликанската партия са напълно обвързани.

    21:15 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Затова пък ние европейците

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Цъ...":

    сме издръжливи.
    Понасяме всичко с навдена главица.

    21:42 13.08.2026

  • 19 Мечтите

    6 3 Отговор
    Ние обслужихме хиляди чужди интереси и спряхме да имаме наши собствени, за 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #27

    21:47 13.08.2026

  • 20 КуПейка

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Знаем че няма да ги оставят да се предадат.
    Но чакаме и ще дойде момент, когато няма да има там кой да се предава.

    21:50 13.08.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    ГН.ДОНАЛДС ДЪК👑
    ВЗЕМИ И РЕШИ ОКОНЧАТЕЛНО
    иранския ВЪПРОС☝

    Коментиран от #23

    22:05 13.08.2026

  • 22 Рускиня

    3 2 Отговор
    Каква горяща главня му хакнаха мошетата на Дони да се крие от персите в контейнер 😂

    22:08 13.08.2026

  • 23 Рускиня

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Дони ще реши персийскя проблем за 24 часа, както с крайна! Всичко е точно!

    22:10 13.08.2026

  • 24 ади сега

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ХОРАТА ПО СВЕТА":

    какво е туй "мушенници"? Правилно е да се напише "мошеници", коренът на думата идва от Моше - моше-ник.

    22:17 13.08.2026

  • 25 То за

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Украйна беше в другата статия бе човече. Сега ли се събуди та не си разбрал?

    22:23 13.08.2026

  • 26 Майтап да става

    2 1 Отговор
    Ирак бяха по добри в заплахите.

    22:29 13.08.2026

  • 27 Ами те

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мечтите":

    младите днес май за нищо не стават освен да пеят, ама пеят бангаранга, но пък целия свят е в краката им с тази песен???

    22:31 13.08.2026

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