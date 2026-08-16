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Ситуацията в България: Трафик, пожари и КАТ сводка

Ситуацията в България: Трафик, пожари и КАТ сводка

16 Август, 2026 07:51, обновена 16 Август, 2026 07:55 604 5

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Пътна обстановка, граници и планини в неделния ден

Ситуацията в България: Трафик, пожари и КАТ сводка - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в България остава динамична и усложнена в средата на август.

В пика на летния сезон МВР, АПИ и пожарната работят на засилен режим. Шофьорите се призовават към повишено внимание заради очаквания тежък трафик в края на почивните дни. Ето най-важните акценти и цифри от сутрешните сводки на институциите:

Сводка на КАТ: Катастрофи, загинали и ранени

Черната статистика на пътя продължава да расте. Според официалните данни от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи за изминалото денонощие в страната са регистрирани:

  • 28 тежки катастрофи с пострадали участници в движението.
  • 3 загинали граждани при тежките инциденти.
  • 34 ранени души, на които е оказана спешна медицинска помощ.

От началото на месец август по пътищата на България са станали 332 тежки произшествия, при които живота си са загубили 16 души, а 393 са ранени. В сравнение със същия период на изминалата 2025 година, през 2026 г. се отчитат с 29 повече загинали на пътя. При мащабната специализирана полицейска операция само за ден КАТ е проверил 14 391 превозни средства и е засякъл 25 шофьори с алкохол и 5 под въздействието на наркотици.

Огнено бедствие: Пожарната служба на крак

Екстремните летни температури активизираха десетки огнища в цялата страна. От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ докладват сериозно натоварване на екипите. Конкретните цифри от денонощната сводка сочат:

  • 180 сигнала за произшествия, на които огнеборците са реагирали своевременно.
  • 141 изгасени пожара на територията на страната за последните 24 часа.
  • 2 пострадали лица при огнените стихии.

Ограничения на АПИ и трафик по границите

Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация на движението с цел облекчаване на трафика. В сила е поетапно ограничение за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока Варна поради неотдавнашни аварийни дейности.

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 06:00 часа на 16 август 2026 г., ситуацията по граничните пунктове (ГКПП) е следната:

  • Турция: Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ както на вход, така и на изход за леки автомобили.
  • Гърция: Сутрешното движение през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ е нормално, но се очаква засилване в следобедните часове.
  • Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Фериботните връзки при Оряхово и Свищов не работят поради критично ниското ниво на река Дунав.

Условия за планински туризъм

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че условията за туризъм в българските планини сутринта са добри. Времето е ясно и спокойно, но следобед температурите по високите била ще се повишат сериозно. Лифтовите съоръжения в големите курорти работят по график. От ПСС съветват туристите да планират преходите си в ранните часове, да носят достатъчно вода и да се съобразяват с жълтия код за горещини.


България
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  • 1 оня сконя

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    07:59 16.08.2026

  • 2 ЦК на БКП

    0 3 Отговор
    Да здраствует Красная армия.
    Да здраствует товариш Мунча !!!

    08:21 16.08.2026

  • 3 Пецата

    1 0 Отговор
    Аз си пиа ракиата със салата разбираш ли и вобще ми е все тая 🤣

    08:24 16.08.2026

  • 4 И все по

    2 0 Отговор
    Лоши пътища,грижата за хората не е само с масовите глоби, на всички стана ясно че намерихте лесен начин да пълните бюджета!

    08:38 16.08.2026

  • 5 Имам няколко фиша

    0 0 Отговор
    за превишена скорост. До около 64 км/ч при разрешени 50.
    Не знам как съм на свобода...

    08:43 16.08.2026

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