Ситуацията в България: Трафик, пожари и КАТ сводка

Пътната обстановка в България остава динамична и усложнена в средата на август.
В пика на летния сезон МВР, АПИ и пожарната работят на засилен режим. Шофьорите се призовават към повишено внимание заради очаквания тежък трафик в края на почивните дни. Ето най-важните акценти и цифри от сутрешните сводки на институциите:
Сводка на КАТ: Катастрофи, загинали и ранени
Черната статистика на пътя продължава да расте. Според официалните данни от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи за изминалото денонощие в страната са регистрирани:
- 28 тежки катастрофи с пострадали участници в движението.
- 3 загинали граждани при тежките инциденти.
- 34 ранени души, на които е оказана спешна медицинска помощ.
От началото на месец август по пътищата на България са станали 332 тежки произшествия, при които живота си са загубили 16 души, а 393 са ранени. В сравнение със същия период на изминалата 2025 година, през 2026 г. се отчитат с 29 повече загинали на пътя. При мащабната специализирана полицейска операция само за ден КАТ е проверил 14 391 превозни средства и е засякъл 25 шофьори с алкохол и 5 под въздействието на наркотици.
Огнено бедствие: Пожарната служба на крак
Екстремните летни температури активизираха десетки огнища в цялата страна. От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ докладват сериозно натоварване на екипите. Конкретните цифри от денонощната сводка сочат:
- 180 сигнала за произшествия, на които огнеборците са реагирали своевременно.
- 141 изгасени пожара на територията на страната за последните 24 часа.
- 2 пострадали лица при огнените стихии.
Ограничения на АПИ и трафик по границите
Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация на движението с цел облекчаване на трафика. В сила е поетапно ограничение за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока Варна поради неотдавнашни аварийни дейности.
По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 06:00 часа на 16 август 2026 г., ситуацията по граничните пунктове (ГКПП) е следната:
- Турция: Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ както на вход, така и на изход за леки автомобили.
- Гърция: Сутрешното движение през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ е нормално, но се очаква засилване в следобедните часове.
- Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Фериботните връзки при Оряхово и Свищов не работят поради критично ниското ниво на река Дунав.
Условия за планински туризъм
Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че условията за туризъм в българските планини сутринта са добри. Времето е ясно и спокойно, но следобед температурите по високите била ще се повишат сериозно. Лифтовите съоръжения в големите курорти работят по график. От ПСС съветват туристите да планират преходите си в ранните часове, да носят достатъчно вода и да се съобразяват с жълтия код за горещини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня сконя
07:59 16.08.2026
2 ЦК на БКП
Да здраствует товариш Мунча !!!
08:21 16.08.2026
3 Пецата
08:24 16.08.2026
4 И все по
08:38 16.08.2026
5 Имам няколко фиша
Не знам как съм на свобода...
08:43 16.08.2026