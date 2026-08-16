Ситуацията в България: Трафик, пожари и КАТ сводка

Пътната обстановка в България остава динамична и усложнена в средата на август.

В пика на летния сезон МВР, АПИ и пожарната работят на засилен режим. Шофьорите се призовават към повишено внимание заради очаквания тежък трафик в края на почивните дни. Ето най-важните акценти и цифри от сутрешните сводки на институциите:

Сводка на КАТ: Катастрофи, загинали и ранени

Черната статистика на пътя продължава да расте. Според официалните данни от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи за изминалото денонощие в страната са регистрирани:

28 тежки катастрофи с пострадали участници в движението.

с пострадали участници в движението. 3 загинали граждани при тежките инциденти.

при тежките инциденти. 34 ранени души, на които е оказана спешна медицинска помощ.

От началото на месец август по пътищата на България са станали 332 тежки произшествия, при които живота си са загубили 16 души, а 393 са ранени. В сравнение със същия период на изминалата 2025 година, през 2026 г. се отчитат с 29 повече загинали на пътя. При мащабната специализирана полицейска операция само за ден КАТ е проверил 14 391 превозни средства и е засякъл 25 шофьори с алкохол и 5 под въздействието на наркотици.

Огнено бедствие: Пожарната служба на крак

Екстремните летни температури активизираха десетки огнища в цялата страна. От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ докладват сериозно натоварване на екипите. Конкретните цифри от денонощната сводка сочат:

180 сигнала за произшествия, на които огнеборците са реагирали своевременно.

за произшествия, на които огнеборците са реагирали своевременно. 141 изгасени пожара на територията на страната за последните 24 часа.

на територията на страната за последните 24 часа. 2 пострадали лица при огнените стихии.

Ограничения на АПИ и трафик по границите

Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация на движението с цел облекчаване на трафика. В сила е поетапно ограничение за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока Варна поради неотдавнашни аварийни дейности.

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 06:00 часа на 16 август 2026 г., ситуацията по граничните пунктове (ГКПП) е следната:

Турция : Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ както на вход, така и на изход за леки автомобили.

: Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ както на вход, така и на изход за леки автомобили. Гърция : Сутрешното движение през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ е нормално, но се очаква засилване в следобедните часове.

: Сутрешното движение през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ е нормално, но се очаква засилване в следобедните часове. Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Фериботните връзки при Оряхово и Свищов не работят поради критично ниското ниво на река Дунав.

Условия за планински туризъм

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че условията за туризъм в българските планини сутринта са добри. Времето е ясно и спокойно, но следобед температурите по високите била ще се повишат сериозно. Лифтовите съоръжения в големите курорти работят по график. От ПСС съветват туристите да планират преходите си в ранните часове, да носят достатъчно вода и да се съобразяват с жълтия код за горещини.