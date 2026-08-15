Огненият ад на Хърватската ривиера: Загинал и десетки ранени

Невиждан огнен ад погълна части от хърватското Адриатическо крайбрежие, оставяйки след себе си разрушения, един загинал и десетки пострадали. Стихията, разпалена от екстремната пета вълна от горещини на континента и ураганни ветрове, превърна небето над Далмация в кървавочервено. Към 7:30 часа на 15 август ситуацията в района на курортния град Омиш бе частично овладяна, но властите продължават битката с тлеещите огнища и пренасочват сили към нови критични точки.

Причините: Жега от 40 градуса и ураганен вятър

Пожарът избухна вечерта на 13 август край курортното селище Локва Рогозница и бързо се разрасна в посока северната част на Макарската ривиера. Основната причина за светкавичното разпространение на огъня е продължителната суша, съчетана с рекордни температури, които в близкия град Сплит достигнаха 39,7°C.

Силният вятър, който непрекъснато сменяше посоката си, буквално пренесе пламъците през боровите гори директно към населените места. По данни на местните власти, цитирани от световните агенции, огънят е достигнал на по-малко от 50 метра от центъра на град Омиш.

Мащабите и евакуацията: Спасение по суша и море

Огненият фронт изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Близо 2000 души, по-голямата част от които чуждестранни туристи, бяха спешно евакуирани. Сцените по крайбрежието бяха описвани като пълен хаос – десетки хора бяха принудени да скачат в морето от лодки, за да се спасят от прииждащата огнена стена.

В среднощна координирана операция Капитанството на пристанището в Сплит спаси 194 души от водата и плавателните съдове. Евакуираните бяха настанени в спортни зали и временни убежища в Омиш, Сплит и Макарска, осигурени от Червения кръст. Заради бедствието части от стратегическата Адриатическа магистрала бяха напълно затворени.

Жертви, пострадали и огромни щети

Хърватските противопожарни служби потвърдиха, че при разчистването на отломките е намерено едно овъглено тяло. Общо 36 души са потърсили медицинска помощ, а 14 са хоспитализирани в клиничната болница в Сплит. Седем от ранените остават в критично състояние с опасност за живота, като част от тях се транспортират към специализирани клиники в Загреб. Сред ранените има и чужди граждани, включително унгарски туристи.

Материалните щети са огромни. Главният командир на пожарната Славко Туцакович обяви, че са изгорели редица жилищни къщи, заведения, десетки автомобили и лодки на сухо укритие. По пътищата около Омиш се виждат стопени автомобилни останки и локви от разтопен метал.

Битката с огъня продължава

В най-критичните часове на терен се бориха над 286 огнеборци с 93 пожарни коли, подпомагани от доброволци от четири хърватски окръга. С изгрева на слънцето в акцията се включиха и четири самолета за гасене Canadair.

След като огънят около Омиш бе поставен под контрол в петък, част от техниката и летателните апарати бяха пренасочени на 70 км на юг, където нов мащабен пожар застраши лозята и селищата на полуостров Пелешац. Хърватският премиер Андрей Пленкович посети бедстващия район и определи работата на спасителните екипи като "истинско чудо".

Министерството на външните работи на Република България (МВнР) призовава българските граждани, намиращи се в Хърватия, да проявяват повишено внимание, да следят пътната обстановка и стриктно да изпълняват разпоредбите на местните власти.