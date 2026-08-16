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След земетресението: Колумбия моли Тръмп да отмени високите мита

След земетресението: Колумбия моли Тръмп да отмени високите мита

16 Август, 2026 03:58, обновена 16 Август, 2026 04:04 549 0

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Колумбийският лидер Абелардо де ла Есприеля поиска спешно облекчение от САЩ заради природното бедствие

След земетресението: Колумбия моли Тръмп да отмени високите мита - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля се обърна с официална молба към американския си колега Доналд Трамп за временно премахване на високите вносни мита за колумбийски стоки, предаде Al Jazeera.

Искането идва в момент, когато южноамериканската държава се бори с катастрофалните последствия от опустошително землетрясение.

Колумбийският държавен глава съобщи в социалната мрежа X, че е провел 10-минутен "много приятелски и сърдечен" телефонен разговор с Трамп. По време на диалога той е изложил тежката ситуация пред местния бизнес.

Икономическа катастрофа след труса от 7.4 по Рихтер

Земетресението с магнитуд 7.4 по Рихтер, което удари Колумбия в началото на седмицата, отне живота на близо 300 души и разруши над 13 000 жилища, засягайки тежко ключови градове като Кали и Переира. Разходите за възстановяване на инфраструктурата вече се оценяват на около 6.4 милиарда долара.

„Помолих го да разгледа възможността за временно спиране на високите тарифи, които засягат колумбийските стоки. Целта е да дадем глътка въздух на нашите предприемачи, които преминават през изключително трудни времена“, обясни де ла Есприеля. Той допълни, че страната е изправена пред "апокалиптична икономическа ситуация", наследена от предишното управление.

Напрежението около американските тарифи

Искането за помощ е критично, тъй като в края на юли САЩ увеличиха митата за колумбийски продукти от 10% на 12.5%. Новите налози на Белия дом бяха аргументирани с проблеми при прилагането на мерките срещу принудителния труд, като изключения бяха направени единствено за стратегически суровини като кафе и петрол. САЩ остават най-големият експортен пазар за Колумбия.

Доналд Трамп е изразил своите съболезнования към семействата на загиналите и е декларирал солидарност с колумбийския народ. До момента Вашингтон вече е отпуснал първоначална финансова подкрепа и хуманитарна помощ за справяне с бедствието, но все още няма официален отговор от Белия дом дали администрацията ще отстъпи от търговската си политика в знак на солидарност към своя нов съюзник в Богота.


Колумбия
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