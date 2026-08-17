Британския в. "Телеграф": Русия изгражда тайни бази за дронове край западните си граници

Русия е изградила 10 тайни бази в близост до западните си граници, които могат да бъдат използвани за атаки с безпилотни летателни апарати с реактивно задвижване срещу цели в Украйна и евентуално срещу държави от НАТО. Това показва разследване на британския в. „Телеграф“, предава БТА.

Изданието е анализирало изтекли документи и сателитни изображения, въз основа на които е идентифицирало най-малко 59 пускови релси по границата на Русия с Беларус и Украйна. Те представляват механични направляващи съоръжения, използвани за изстрелване на дронове с фиксирани крила, вместо традиционна писта.

Част от центровете са изградени чрез преустройство на военни бази и граждански летища, докато други площадки за излитане са създадени извън населените места.

Според разследването Москва ускорено модернизира своята версия на иранския ударен дрон „Шахед“, като разполага с по-нови високоскоростни варианти с реактивно задвижване, способни да поразяват цели на разстояние от близо 1000 километра.

Анализът на сателитните изображения, извършен от американската компания DroneSec, специализирана в разузнаването с дронове, показва, че около 20 от новоизградените пускови релси изглеждат удължени. Това може да е знак, че са предназначени за изстрелване на най-новите руски дронове за далечни удари.

Сателитните кадри показват и значително увеличаване на капацитета за съхранение на безпилотни апарати. В една от базите има пространство за повече от 1000 дрона едновременно.

На няколко от ключовите обекти продължава изграждането на допълнителни пускови релси, което според анализаторите показва стремежа на Москва да разшири възможностите си за нанасяне на удари с дронове.

Данни от източници за проследяване с отворен достъп сочат, че седем от десетте идентифицирани от „Телеграф“ обекта са били използвани при някои от последните руски атаки срещу Киев.

Анализатори предупреждават, че развитието на тази технология може да създаде заплаха и за Европа при евентуален по-широк военен конфликт. Според представена от „Телеграф“ графика някои от базите позволяват на най-мощните руски дронове да достигнат до Варшава.

В посочения радиус според графиката попада и България, което допълнително подчертава потенциалния обхват на новите руски безпилотни системи.