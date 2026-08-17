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Британския в. "Телеграф": Русия изгражда тайни бази за дронове край западните си граници

Британския в. "Телеграф": Русия изгражда тайни бази за дронове край западните си граници

17 Август, 2026 14:38, обновена 17 Август, 2026 14:35 792 49

  • великобритания-
  • телеграф-
  • русия-
  • дронове-
  • западни граници

Британското издание идентифицира 10 обекта с най-малко 59 пускови релси, като предупреждава за потенциална заплаха и за държави от НАТО

Британския в. "Телеграф": Русия изгражда тайни бази за дронове край западните си граници - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е изградила 10 тайни бази в близост до западните си граници, които могат да бъдат използвани за атаки с безпилотни летателни апарати с реактивно задвижване срещу цели в Украйна и евентуално срещу държави от НАТО. Това показва разследване на британския в. „Телеграф“, предава БТА.

Изданието е анализирало изтекли документи и сателитни изображения, въз основа на които е идентифицирало най-малко 59 пускови релси по границата на Русия с Беларус и Украйна. Те представляват механични направляващи съоръжения, използвани за изстрелване на дронове с фиксирани крила, вместо традиционна писта.

Част от центровете са изградени чрез преустройство на военни бази и граждански летища, докато други площадки за излитане са създадени извън населените места.

Според разследването Москва ускорено модернизира своята версия на иранския ударен дрон „Шахед“, като разполага с по-нови високоскоростни варианти с реактивно задвижване, способни да поразяват цели на разстояние от близо 1000 километра.

Анализът на сателитните изображения, извършен от американската компания DroneSec, специализирана в разузнаването с дронове, показва, че около 20 от новоизградените пускови релси изглеждат удължени. Това може да е знак, че са предназначени за изстрелване на най-новите руски дронове за далечни удари.

Сателитните кадри показват и значително увеличаване на капацитета за съхранение на безпилотни апарати. В една от базите има пространство за повече от 1000 дрона едновременно.

На няколко от ключовите обекти продължава изграждането на допълнителни пускови релси, което според анализаторите показва стремежа на Москва да разшири възможностите си за нанасяне на удари с дронове.

Данни от източници за проследяване с отворен достъп сочат, че седем от десетте идентифицирани от „Телеграф“ обекта са били използвани при някои от последните руски атаки срещу Киев.

Анализатори предупреждават, че развитието на тази технология може да създаде заплаха и за Европа при евентуален по-широк военен конфликт. Според представена от „Телеграф“ графика някои от базите позволяват на най-мощните руски дронове да достигнат до Варшава.

В посочения радиус според графиката попада и България, което допълнително подчертава потенциалния обхват на новите руски безпилотни системи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Херцог Марлбъро

    26 3 Отговор
    Боже....... ще атакуват Полша.....
    После - Германия
    После - Англия.....
    И Урсулианците отново ще ги бесят в Нюрнберг...

    Коментиран от #20

    14:38 17.08.2026

  • 2 РАЗБИРА СЕ

    26 3 Отговор
    ТУСИЯ Е ДЛЪЖНА ДА СЕ ЗАЩИТАВА ОТ НАБЕЗИТЕ НА ЛАКОМИТЕ .

    14:38 17.08.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 1 Отговор
    Ами явни ли да изгражда, хахахаах?
    Британски вестник - Това е по лошо от два пъти ползвана от двама различни човека, тоалетна хартия, хахаах

    14:39 17.08.2026

  • 4 ЯДРЕН УДАР Е НЕИЗБЕЖЕН

    9 6 Отговор
    Чао планета !!!Въпрос на време е !!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #21

    14:41 17.08.2026

  • 5 Е, след като Телеграф знае

    16 2 Отговор
    Значи, базите не са чак толкова тайни. Явно има фирми по света, които се занимават изключително с пропаганда на база сателитни изображения. Интересно какво може да излезе от същите тези данни за базите на НАТО? Те обаче не са интересни за вестникарите.

    14:43 17.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор
    А съоръженията на НАТОпорчените до границата с Русия, сигурно са за Коледното парти в края на годината🤔🤔🤔🤔
    Абе и ние ядем домати, ама чак пък с колците-
    НЕ❗

    14:43 17.08.2026

  • 7 Елементарно , бе Уотсън !

    16 3 Отговор
    Нормално , след като натото официално обяви , че ще посвети следващите 4-5 години на подготовка за война с Русия . Братушките да стоят и да чакат ли ?

    14:43 17.08.2026

  • 8 А вътрешни тоалетни

    4 11 Отговор
    КОГИ?

    Коментиран от #12, #31

    14:45 17.08.2026

  • 9 Специалист

    16 3 Отговор
    Русия е ходила с коне до Париж на гости на Наполеон.Русия-СССР е ходила с танкове до Берлин на гости на Хитлер.Сега Русия ще отиде с дронове на гости на Урсула.Светът е технологичен

    14:45 17.08.2026

  • 10 сектант

    4 12 Отговор
    Русия на тоя етап не може да ми изгради трибуквената дума - толкова лъжа и пропаганда руска, че няма накъде повече. Станаха за посмешище пред цял свят с корупцията си.

    14:48 17.08.2026

  • 11 Явно

    9 0 Отговор
    вече не са много тайни тези бази.

    14:49 17.08.2026

  • 12 Брей !

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "А вътрешни тоалетни":

    То в твоето Горно Надолнище все на вътрешни сте научени . Бегай да клечиш до хамбара !

    14:49 17.08.2026

  • 13 А течаща вода

    3 7 Отговор
    КОГИ?

    14:49 17.08.2026

  • 14 А канализация

    3 6 Отговор
    КОГИ?

    14:52 17.08.2026

  • 15 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    5 10 Отговор
    И кое от това ще помогне на руснака да живее по добре ?!

    Коментиран от #40

    14:54 17.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 9 Отговор
    РФ агонизира ...

    Главният икономист на руската Внешекономбанк Андрей Клепач беше уволнен, след като в медиите разпространиха съобщения за речта му на сесия на Никитски клуб относно риска от поражение на Русия, съобщават руски медии. Руската икономика няма да може да спечели войната на изтощение срещу Украйна, заяви главният икономист на руската държавна корпорация за развитие „ВЕБ.РФ“ Андрей Клепач.
    Той смята, че Русия губи технологичната и икономическата конкуренция в света и в частност спрямо Украйна. Продължаването на конфликта и ударите на Въоръжените сили на Украйна по пристанищната, нефтогазовата и логистичната инфраструктура създават сериозна макроикономическа бариера пред руския растеж.

    „Ние в тази война на изтощение няма да спечелим. Имаме илюзията, разпространена сред мнозина, че там всичко ще се срине. Не се срина и няма да се срине. При нас разходите нарастват.“

    Коментиран от #28, #30

    14:57 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ФАКТ

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Херцог Марлбъро":

    Единственото достойно наказание за многоходовия бакшиш Псулер е да бъде мобилизиран и командирован на фронта да спира дроновете на западните си партньори. Знаете ли, че след украинските удари по Москва, Пусин е избягал отвъд Урал и се крие е Сибир?

    Коментиран от #34

    15:00 17.08.2026

  • 21 Кухоглава копейка

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "ЯДРЕН УДАР Е НЕИЗБЕЖЕН":

    Ще се мрие.еееер бе бооклуук!И копейки няма да ти плащат да тролиш!

    15:01 17.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фантомас

    6 2 Отговор
    Мартинките им треперят от страх на либеррастите,даааа!

    15:04 17.08.2026

  • 25 Бай Дън

    6 1 Отговор
    Против съм срещата на Путин и Тръмп в Аляска, защото ще е в петък а в Европа ще е събота! Когато приключи при нас ще е неделя и ще сме закъснели с противодействие! Източник Кая Калас!

    15:04 17.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аеееее

    2 5 Отговор
    Дъртите русорасти марш в Донбас!

    15:05 17.08.2026

  • 28 Радост

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Щом клепач е казал,как да му верим?
    Поне ухо или медо да беши,виж,друго си е!

    15:06 17.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    "...съобщават руски медии."

    Кои са "медиите" ? Медуза?🤣

    15:08 17.08.2026

  • 31 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "А вътрешни тоалетни":

    Когато направят вътрешни тоалетни на самолетоносачите Форд и Линкълн. Краварите засраха и усмърдяха целия световен океан с техните самолетоносачи защото ползват външни тоалетни!

    15:09 17.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дон Корлеоне

    1 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #47

    15:12 17.08.2026

  • 34 Херцог Марлбъро

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "ФАКТ":

    Предизвиквам те на дуел! Но гледай да гледаш само напред, за да не те наръгам отзад,!

    Коментиран от #44

    15:13 17.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Реджо Емилия

    6 2 Отговор
    Русия има пари, угажда си, Европа отдавна само гледа!

    Коментиран от #39

    15:14 17.08.2026

  • 37 Боко

    5 1 Отговор
    Три ракети и гейския остров става падина👌

    Коментиран от #41

    15:15 17.08.2026

  • 38 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ

    0 6 Отговор
    Путин сложи пилотката и избяга от страх на Сахалин.Предсмъртна обиколка!

    15:15 17.08.2026

  • 39 Колективен руски крепостен

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Реджо Емилия":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    15:16 17.08.2026

  • 40 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    А ти си един разбит ауспух с постоянно течащи 💩💩💩💩💩💩💩👌

    Коментиран от #43

    15:17 17.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    И,кво? Има възможност,желание.ЕС,НАТО и други тям подобни знаят само да лаят по мухи.

    15:19 17.08.2026

  • 43 Ути

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Боко":

    Ял ли си курмит?

    15:23 17.08.2026

  • 44 Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Херцог Марлбъро":

    Пак си прескочил дувара.

    15:24 17.08.2026

  • 45 Неоспорим факт!

    2 0 Отговор
    Няма такава страна Русия !
    Има Руска Федерация, , основана на 25.12.1991 г. , в която няма Руска Република.
    Болшевиките унищожиха Руската империя и вече не съществува! История е.

    Коментиран от #49

    15:26 17.08.2026

  • 46 Росомаха

    1 1 Отговор
    Англия е страна, избила СТОТИЦИ МИЛИОНИ в своите колонии. Заслужава 200 Мт и да потъне като Атлантида.

    Коментиран от #48

    15:27 17.08.2026

  • 47 Цъ...

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    Ама пусна купони за бензин.

    15:27 17.08.2026

  • 48 Тихо пико4!

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Росомаха":

    Не си компетентен по история.

    15:28 17.08.2026

  • 49 Росомаха

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Неоспорим факт!":

    А има ли щат Америка? Няма, но има САЩ. Така е и с РФ.

    15:29 17.08.2026

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