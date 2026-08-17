Британския в. "Телеграф": Русия изгражда тайни бази за дронове край западните си граници

Русия е изградила 10 тайни бази в близост до западните си граници, които могат да бъдат използвани за атаки с безпилотни летателни апарати с реактивно задвижване срещу цели в Украйна и евентуално срещу държави от НАТО. Това показва разследване на британския в. „Телеграф“, предава БТА.
Изданието е анализирало изтекли документи и сателитни изображения, въз основа на които е идентифицирало най-малко 59 пускови релси по границата на Русия с Беларус и Украйна. Те представляват механични направляващи съоръжения, използвани за изстрелване на дронове с фиксирани крила, вместо традиционна писта.
Част от центровете са изградени чрез преустройство на военни бази и граждански летища, докато други площадки за излитане са създадени извън населените места.
Според разследването Москва ускорено модернизира своята версия на иранския ударен дрон „Шахед“, като разполага с по-нови високоскоростни варианти с реактивно задвижване, способни да поразяват цели на разстояние от близо 1000 километра.
Анализът на сателитните изображения, извършен от американската компания DroneSec, специализирана в разузнаването с дронове, показва, че около 20 от новоизградените пускови релси изглеждат удължени. Това може да е знак, че са предназначени за изстрелване на най-новите руски дронове за далечни удари.
Сателитните кадри показват и значително увеличаване на капацитета за съхранение на безпилотни апарати. В една от базите има пространство за повече от 1000 дрона едновременно.
На няколко от ключовите обекти продължава изграждането на допълнителни пускови релси, което според анализаторите показва стремежа на Москва да разшири възможностите си за нанасяне на удари с дронове.
Данни от източници за проследяване с отворен достъп сочат, че седем от десетте идентифицирани от „Телеграф“ обекта са били използвани при някои от последните руски атаки срещу Киев.
Анализатори предупреждават, че развитието на тази технология може да създаде заплаха и за Европа при евентуален по-широк военен конфликт. Според представена от „Телеграф“ графика някои от базите позволяват на най-мощните руски дронове да достигнат до Варшава.
В посочения радиус според графиката попада и България, което допълнително подчертава потенциалния обхват на новите руски безпилотни системи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Херцог Марлбъро
После - Германия
После - Англия.....
И Урсулианците отново ще ги бесят в Нюрнберг...
Коментиран от #20
14:38 17.08.2026
2 РАЗБИРА СЕ
14:38 17.08.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Британски вестник - Това е по лошо от два пъти ползвана от двама различни човека, тоалетна хартия, хахаах
14:39 17.08.2026
4 ЯДРЕН УДАР Е НЕИЗБЕЖЕН
Коментиран от #21
14:41 17.08.2026
5 Е, след като Телеграф знае
14:43 17.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Абе и ние ядем домати, ама чак пък с колците-
НЕ❗
14:43 17.08.2026
7 Елементарно , бе Уотсън !
14:43 17.08.2026
8 А вътрешни тоалетни
Коментиран от #12, #31
14:45 17.08.2026
9 Специалист
14:45 17.08.2026
10 сектант
14:48 17.08.2026
11 Явно
14:49 17.08.2026
12 Брей !
До коментар #8 от "А вътрешни тоалетни":То в твоето Горно Надолнище все на вътрешни сте научени . Бегай да клечиш до хамбара !
14:49 17.08.2026
13 А течаща вода
14:49 17.08.2026
14 А канализация
14:52 17.08.2026
15 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #40
14:54 17.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Главният икономист на руската Внешекономбанк Андрей Клепач беше уволнен, след като в медиите разпространиха съобщения за речта му на сесия на Никитски клуб относно риска от поражение на Русия, съобщават руски медии. Руската икономика няма да може да спечели войната на изтощение срещу Украйна, заяви главният икономист на руската държавна корпорация за развитие „ВЕБ.РФ“ Андрей Клепач.
Той смята, че Русия губи технологичната и икономическата конкуренция в света и в частност спрямо Украйна. Продължаването на конфликта и ударите на Въоръжените сили на Украйна по пристанищната, нефтогазовата и логистичната инфраструктура създават сериозна макроикономическа бариера пред руския растеж.
„Ние в тази война на изтощение няма да спечелим. Имаме илюзията, разпространена сред мнозина, че там всичко ще се срине. Не се срина и няма да се срине. При нас разходите нарастват.“
Коментиран от #28, #30
14:57 17.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ФАКТ
До коментар #1 от "Херцог Марлбъро":Единственото достойно наказание за многоходовия бакшиш Псулер е да бъде мобилизиран и командирован на фронта да спира дроновете на западните си партньори. Знаете ли, че след украинските удари по Москва, Пусин е избягал отвъд Урал и се крие е Сибир?
Коментиран от #34
15:00 17.08.2026
21 Кухоглава копейка
До коментар #4 от "ЯДРЕН УДАР Е НЕИЗБЕЖЕН":Ще се мрие.еееер бе бооклуук!И копейки няма да ти плащат да тролиш!
15:01 17.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Фантомас
15:04 17.08.2026
25 Бай Дън
15:04 17.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Аеееее
15:05 17.08.2026
28 Радост
До коментар #17 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Щом клепач е казал,как да му верим?
Поне ухо или медо да беши,виж,друго си е!
15:06 17.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ъъъ
До коментар #17 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":"...съобщават руски медии."
Кои са "медиите" ? Медуза?🤣
15:08 17.08.2026
31 Анонимен
До коментар #8 от "А вътрешни тоалетни":Когато направят вътрешни тоалетни на самолетоносачите Форд и Линкълн. Краварите засраха и усмърдяха целия световен океан с техните самолетоносачи защото ползват външни тоалетни!
15:09 17.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дон Корлеоне
Коментиран от #47
15:12 17.08.2026
34 Херцог Марлбъро
До коментар #20 от "ФАКТ":Предизвиквам те на дуел! Но гледай да гледаш само напред, за да не те наръгам отзад,!
Коментиран от #44
15:13 17.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Реджо Емилия
Коментиран от #39
15:14 17.08.2026
37 Боко
Коментиран от #41
15:15 17.08.2026
38 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ
15:15 17.08.2026
39 Колективен руски крепостен
До коментар #36 от "Реджо Емилия":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
15:16 17.08.2026
40 Боко
До коментар #15 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":А ти си един разбит ауспух с постоянно течащи 💩💩💩💩💩💩💩👌
Коментиран от #43
15:17 17.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Отреазвяващ
15:19 17.08.2026
43 Ути
До коментар #40 от "Боко":Ял ли си курмит?
15:23 17.08.2026
44 Карлуково
До коментар #34 от "Херцог Марлбъро":Пак си прескочил дувара.
15:24 17.08.2026
45 Неоспорим факт!
Има Руска Федерация, , основана на 25.12.1991 г. , в която няма Руска Република.
Болшевиките унищожиха Руската империя и вече не съществува! История е.
Коментиран от #49
15:26 17.08.2026
46 Росомаха
Коментиран от #48
15:27 17.08.2026
47 Цъ...
До коментар #33 от "Дон Корлеоне":Ама пусна купони за бензин.
15:27 17.08.2026
48 Тихо пико4!
До коментар #46 от "Росомаха":Не си компетентен по история.
15:28 17.08.2026
49 Росомаха
До коментар #45 от "Неоспорим факт!":А има ли щат Америка? Няма, но има САЩ. Така е и с РФ.
15:29 17.08.2026