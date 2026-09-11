Техеран: Това е още една блестяща победа за хусите!

Съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей определи днес като "блестяща победа" напредването на бунтовниците хуси в Йемен, след като те превзеха ключов остров в стратегическия проток Баб ел Мандеб, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Поздравявам движението "Ансар Аллах" за блестящата му победа", написа Мохамед Мохбер в социалната мрежа Екс, като използва официалното име на бунтовническата групировка на хусите, подкрепяна във военно и финансово отношение от Иран, която в момента воюва със силите на международно признатото йеменско правителство.

От своя страна хусите се опитаха да успокоят международната общност за сигурността на корабоплаването през протока Баб ел Мандеб.

"Свободата на корабоплаване и международната търговия в Червено море и в протока Баб ел Мандеб са обезопасени и протичат нормално", заяви пред медията "Ал Араби ал Джадид" Хазем ал Асад, член на политическото бюро на хусите.

"Няма никакъв повод за опасения на международно равнище", допълни той.

Йеменският министър на външните работи Афрах аз Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация през протока Баб ел Мандеб, който се е превърнал в алтернативен маршрут за транспортиране на суров петрол след фактическото затваряне на Ормузкия проток, в момент, когато страната остава затънала в гражданска война, предаде Киодо.

Министърът заяви в ексклузивно интервю за агенцията, че подкрепяните от Иран бунтовници хуси се стремят да установят контрол над протока и да възпрепятстват корабоплаването както в Червено море, така и в Аденския залив. Влошаването на ситуацията в Йемен би представлявало допълнителна заплаха за глобалните енергийни доставки.

Саудитска Арабия участва във въоръжения конфликт в Йемен, подкрепяйки временното правителство на юг срещу хусите от 2015 г., което на практика доведе до прокси война с Иран. Рияд призова международната общност да подкрепи временното правителство, докато хусите настъпват към протока Баб ел Мандеб, като добави, че се надява Япония да помогне за осуетяване на контрабандата на оръжие.

Интервюто беше дадено след посещението на японския външен министър Тошимицу Мотеги в Саудитска Арабия през август и срещата му с Рашад Мохамед ал Алими, председател на Президентския съвет на Йемен. През юли хусите обявиха блокада срещу саудитски кораби, което подтикна водената от Саудитска Арабия коалиция да извърши атака, припомня Киодо.