Съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей определи днес като "блестяща победа" напредването на бунтовниците хуси в Йемен, след като те превзеха ключов остров в стратегическия проток Баб ел Мандеб, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Поздравявам движението "Ансар Аллах" за блестящата му победа", написа Мохамед Мохбер в социалната мрежа Екс, като използва официалното име на бунтовническата групировка на хусите, подкрепяна във военно и финансово отношение от Иран, която в момента воюва със силите на международно признатото йеменско правителство.
От своя страна хусите се опитаха да успокоят международната общност за сигурността на корабоплаването през протока Баб ел Мандеб.
"Свободата на корабоплаване и международната търговия в Червено море и в протока Баб ел Мандеб са обезопасени и протичат нормално", заяви пред медията "Ал Араби ал Джадид" Хазем ал Асад, член на политическото бюро на хусите.
"Няма никакъв повод за опасения на международно равнище", допълни той.
Йеменският министър на външните работи Афрах аз Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация през протока Баб ел Мандеб, който се е превърнал в алтернативен маршрут за транспортиране на суров петрол след фактическото затваряне на Ормузкия проток, в момент, когато страната остава затънала в гражданска война, предаде Киодо.
Министърът заяви в ексклузивно интервю за агенцията, че подкрепяните от Иран бунтовници хуси се стремят да установят контрол над протока и да възпрепятстват корабоплаването както в Червено море, така и в Аденския залив. Влошаването на ситуацията в Йемен би представлявало допълнителна заплаха за глобалните енергийни доставки.
Саудитска Арабия участва във въоръжения конфликт в Йемен, подкрепяйки временното правителство на юг срещу хусите от 2015 г., което на практика доведе до прокси война с Иран. Рияд призова международната общност да подкрепи временното правителство, докато хусите настъпват към протока Баб ел Мандеб, като добави, че се надява Япония да помогне за осуетяване на контрабандата на оръжие.
Интервюто беше дадено след посещението на японския външен министър Тошимицу Мотеги в Саудитска Арабия през август и срещата му с Рашад Мохамед ал Алими, председател на Президентския съвет на Йемен. През юли хусите обявиха блокада срещу саудитски кораби, което подтикна водената от Саудитска Арабия коалиция да извърши атака, припомня Киодо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Хутите съобщиха, че по време на офанзивата си в Западен Йемен са освободили напълно западното крайбрежие на страната, освобождавайки над 5400 квадратни километра, няколко града (включително Моха и Хейс) и десетки села и градове. Няколко хиляди души са били пленени, стотици бронирани машини (включително танкове, бойни машини на пехотата, бронетранспортьори, MRAP и др.), десетки оръдия и минохвъргачки, големи запаси от снаряди, мини и боеприпаси, както и голямо количество разнообразна военна техника. Три бригади и няколко по-малки части от саудитски наемници са престанали да съществуват напълно.
Командирът на интервенционистките сили в Йемен подаде оставка на фона на катастрофата и ужасяващите загуби.
17:46 11.09.2026
2 Кина
17:47 11.09.2026
3 Дзак
17:47 11.09.2026
4 Сатана Z
А сега йеменски активисти са завзели почти целия проток Баб ел-Мандеб: пристанището Мока и островите Ханиш, Перим, а след това и Дхубаб, малък крайбрежен град на нос точно срещу него. Саудитските пълномощници също са се изтеглили от самия Перим. Островът разделя Баб ел-Мандеб на два корабни канала, така че хусите вече могат да атакуват кораби както от континента, така и от островите. Целият проток е на практика под техен контрол.
Сега достъпът на страните от Близкия изток до Индийския океан е почти изцяло контролиран от Иран и неговите пълномощници (с изключение на пристанищата на ОАЕ).
А какво в замяна? Престолонаследникът се обади на Тръмп два пъти и го помоли да удари хусите. Тръмп отказа два пъти.
Позицията на Дони е разбираема. До пролетта на 2025 г. американците вече бяха извършили над хиляда удара в Йемен, похарчиха около 1 милиард долара, загубиха седем Reaper и два F/A-18, след което обявиха победа и си тръгнаха.
Първият резултат от подобни доходоносни сделки вече е налице – Алиансът за отбрана на Мека (Саудитска Арабия, Турция, Пакистан). Иран активно се стреми към деамериканизация на региона. Това не е добра картина за Тръмп преди изборите в САЩ.
17:48 11.09.2026
5 Абе, тези хути
17:52 11.09.2026