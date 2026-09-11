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Зинедин Зидан вика двама дебютанти за Лигата на нациите

Зинедин Зидан вика двама дебютанти за Лигата на нациите

11 Септември, 2026 20:57 531 0

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Легендарният треньор залага на свежи имена за новата ера на „петлите“

Зинедин Зидан вика двама дебютанти за Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският национален отбор по футбол се готви за нова страница в своята история, след като Зинедин Зидан пое кормилото на тима. С наближаването на ключовите сблъсъци от Лигата на нациите срещу Турция, Белгия и Италия, футболната общественост тръпне в очакване на първите ходове на легендарния наставник.

Сред най-обсъжданите теми около селекцията на Зидан са имената на двама футболисти, които до момента не са обличали екипа на мъжкия национален отбор. Според авторитетното издание „Льо Паризиен“, халфът на Съндърланд Енцо Льо Фе и нападателят на Рен Естебан Лепол са сред изненадите в разширения списък на треньора. Естебан Лепол, който впечатли с головата си форма в Лига 1 през изминалия сезон, не попадна в състава за Световното първенство, но не спря да блести. Само в първите три кръга на новия шампионат той вече има три попадения, включително и срещу гранда ПСЖ – истинска заявка за място сред най-добрите.

Още по-любопитен е изборът на 26-годишния Енцо Льо Фе. Родом от Бретан, полузащитникът никога досега не е бил викан в първия тим на Франция, въпреки солидните си изяви за младежките и олимпийските формации. След като премина през Лориен, Рен и Рома, Льо Фе се утвърди като ключова фигура в Съндърланд, където от 2025 година насам има 61 мача и 8 гола. С неговата гъвкавост – способен да играе както в центъра, така и по фланговете – той се очертава като ценен коз в тактическите планове на Зидан.

Футболните фенове ще трябва да почакат до 18 септември, когато Зинедин Зидан ще обяви финалния състав за предстоящите мачове от Лигата на нациите.


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