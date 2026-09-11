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Челси впечатлява с нападение, но защитата остава ахилесова пета, призна Шаби Алонсо

Челси впечатлява с нападение, но защитата остава ахилесова пета, призна Шаби Алонсо

11 Септември, 2026 21:18 448 0

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  • лийдс-
  • купата на лигата

Испанският мениджър настоява за повече стабилност и баланс в играта на "сините"

Челси впечатлява с нападение, но защитата остава ахилесова пета, призна Шаби Алонсо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Челси се радва на отличен старт във Висшата лига, като заедно с Брайтън оглавява класацията по отбелязани попадения – цели осем гола от началото на сезона. Въпреки това, наставникът Шаби Алонсо не крие, че има какво да се желае в дефанзивен план. След драматичния обрат срещу Лийдс в турнира за Купата на Лигата, където "сините" обърнаха резултата от 0:2 до впечатляващото 6:3, испанецът подчерта нуждата от по-добър баланс между атаката и защитата.

"Радвам се, че сме толкова резултатни и създаваме опасности пред вратата на съперника, но не можем да си позволим да допускаме толкова много голове", сподели Алонсо пред медиите. "Трябва да работим като единен отбор – от нападателите до вратаря. Само така ще постигнем нужната стабилност и ще бъдем истински конкурентоспособни. Сезонът едва започва, но е ясно, че има още много какво да подобряваме", добави той.

Междувременно, Челси подсили състава си с нов договор на Педро Нето, който ще остане на "Стамфорд Бридж" до лятото на 2032 година. Тимът заема четвъртата позиция във временното класиране с шест точки, а следващото изпитание пред "сините" е домакинството срещу Хъл Сити на 12 септември.


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