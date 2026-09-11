Модерна бойна авиация! Луфтвафе вдигна в небето първия си изтребител от пето поколение

Във вторник, 8 септември, първият изтребител F-35A Lightning II за германските военновъздушни сили (Луфтвафе) извърши първия си полет от производствения завод на Lockheed Martin във Форт Уърт, Тексас, съобщава The Aviationist.

Това събитие може да се счита за историческо без преувеличение, тъй като Германия никога преди не е използвала изтребители-стелт от пето поколение. Публикуваните снимки показват F-35A - с бордов номер 35+01 - в цветовете на германските военновъздушни сили.

Според специализирани авиационни медии Германия е поръчала 35 изтребителя F-35A през 2022 г. в сделка на стойност над 8 милиарда долара. Тези самолети ще бъдат разположени във военновъздушната база Бюхел от 2027 г.; в момента се извършват подобрения на инфраструктурата на обекта.

F-35A ще служи като ключов самолет за Германия в рамките на концепцията за възпиране на НАТО "Споделяне на ядрени ресурси". Той е предназначен да замени остарелите изтребители-бомбардировачи Tornado IDS и ще служи като платформа за доставка на ядрени бомби B61-12.

Германия вече обмисля възможността за увеличаване на броя на поръчаните F-35A в бъдеще. Докладите сочат, че военните се стремят да разширят флота до 50 самолета, като закупят допълнителни 15 F-35.

F-35 Lightning II е многоцелеви стелт изтребител от пето поколение, разработен от американската компания Lockheed Martin.

Има три основни версии на самолета: стандартният F-35A; F-35B, способен на кратко излитане и вертикално кацане; и палубният F-35C, проектиран за ВМС на САЩ. F-35 е най-широко произвежданият изтребител от пето поколение в историята; до момента са построени над 1300 машини в различни конфигурации. F-35 може да носи широка гама от съвременни прецизно насочвани оръжия "въздух-въздух" и "въздух-земя" - както във вътрешни отсеци (за поддържане на ниска видимост), така и на външни опорни точки.