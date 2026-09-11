Модерна бойна авиация! Луфтвафе вдигна в небето първия си изтребител от пето поколение

Във вторник, 8 септември, първият изтребител F-35A Lightning II за германските военновъздушни сили (Луфтвафе) извърши първия си полет от производствения завод на Lockheed Martin във Форт Уърт, Тексас, съобщава The Aviationist.
Това събитие може да се счита за историческо без преувеличение, тъй като Германия никога преди не е използвала изтребители-стелт от пето поколение. Публикуваните снимки показват F-35A - с бордов номер 35+01 - в цветовете на германските военновъздушни сили.
Според специализирани авиационни медии Германия е поръчала 35 изтребителя F-35A през 2022 г. в сделка на стойност над 8 милиарда долара. Тези самолети ще бъдат разположени във военновъздушната база Бюхел от 2027 г.; в момента се извършват подобрения на инфраструктурата на обекта.
F-35A ще служи като ключов самолет за Германия в рамките на концепцията за възпиране на НАТО "Споделяне на ядрени ресурси". Той е предназначен да замени остарелите изтребители-бомбардировачи Tornado IDS и ще служи като платформа за доставка на ядрени бомби B61-12.
Германия вече обмисля възможността за увеличаване на броя на поръчаните F-35A в бъдеще. Докладите сочат, че военните се стремят да разширят флота до 50 самолета, като закупят допълнителни 15 F-35.
F-35 Lightning II е многоцелеви стелт изтребител от пето поколение, разработен от американската компания Lockheed Martin.
Има три основни версии на самолета: стандартният F-35A; F-35B, способен на кратко излитане и вертикално кацане; и палубният F-35C, проектиран за ВМС на САЩ. F-35 е най-широко произвежданият изтребител от пето поколение в историята; до момента са построени над 1300 машини в различни конфигурации. F-35 може да носи широка гама от съвременни прецизно насочвани оръжия "въздух-въздух" и "въздух-земя" - както във вътрешни отсеци (за поддържане на ниска видимост), така и на външни опорни точки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234567890
Коментиран от #4
19:04 11.09.2026
2 Херман
19:07 11.09.2026
3 Овърклок
Коментиран от #6, #8
19:07 11.09.2026
4 Какво
До коментар #1 от "1234567890":рубли?
19:07 11.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:08 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Kaлпазанин
19:09 11.09.2026
8 А пък
До коментар #3 от "Овърклок":Су 57 и на снимка не се вижда!
19:10 11.09.2026
9 Фори
Коментиран от #22
19:10 11.09.2026
10 Сатана Z
19:11 11.09.2026
11 Велчов
19:12 11.09.2026
12 Фашизоид
19:12 11.09.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
-- 35 изтребителя F-35A
-- стойност над 8 милиарда долара❗
🤔🤔🤔
България
-- за 4 милиарда ще получи
-- 16 броя F-16
ГОЛИ КАТО СОКОЛИ
Коментиран от #16, #20
19:13 11.09.2026
14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
САЩ изобщо не искат мир в Европа, както говорят, защото само чрез голяма война може да си изчистят 40 трилиона борчове (засега).
Ако си мислите, че тази и подобна статии се пускат за да се майтапите над тях, жестоко се лъжете.
Търсете си друго място, за да може да заминете като започне голямата война.
Канада дава лесно жителство, но живота там изобщо не е лек в последните десетина години.
В Ю. Америка има мизерия и голяма престъпност, но все пак има по-спокойни държави.
Като че ли най-удачният вариант е към Астралия, но там има силно рестриктивна политика по отношение на мигрантите.
Гответе се защото голямата война ми се струва неизбежна.
19:13 11.09.2026
15 Русенец
Ние, защо се набутахме така яко?
Коментиран от #17, #18
19:14 11.09.2026
16 Бай Х@ймане ,
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти колко години чака за Лада /Фиат/ ? дедо Потьо ..
Коментиран от #21
19:16 11.09.2026
17 Ломчанин
До коментар #15 от "Русенец":Тебе па кой те е питал ?
19:17 11.09.2026
18 Защото Борисов трябваше да избегне
До коментар #15 от "Русенец":включването в списъка Магнитски.
Това си беше подкуп за да се измъкне. Да не говорим, че САЩ още не са доставили тези самолети и не са обучили пилоти както е в договора. Допълнително ще се плаща въоръжението към тези самолети.
А тези самолети Германия може да ги получи след 20 години.
19:18 11.09.2026
19 АМА ТОЯ САМОЛЕТ
19:33 11.09.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Количеството сваля цената
Германия купува оръжия от САЩ от десетилетия и се ползва с отстъпки.
А ние сме "новобранци"
19:34 11.09.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Бай Х@ймане ,":Ще се изненадАш Б@бо П@тке❗
Горе-долу колкото сега чакаме за Fак-16❗
При това аз внесох само 20% от цената, а не 100%❗
А и колата дойде НАПЪЛНО ОБОРУДВАНА,
а не като самоНЕлетите експонати, с пребоядисани/ заличени номера, нямат въоръжение, че дори системата за разпознаване "са забравили да монтират" новите "братя"❗
19:41 11.09.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Фори":Тоя "боклук" разбомбва нон стоп Путин.
19:41 11.09.2026