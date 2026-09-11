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Модерна бойна авиация! Луфтвафе вдигна в небето първия си изтребител от пето поколение

Модерна бойна авиация! Луфтвафе вдигна в небето първия си изтребител от пето поколение

11 Септември, 2026 19:03 736 22

  • ф-35-
  • нато-
  • германия-
  • украйна-
  • фридрих мерц

Според специализирани авиационни медии Германия е поръчала 35 изтребителя F-35A през 2022 г. в сделка на стойност над 8 милиарда долара

Модерна бойна авиация! Луфтвафе вдигна в небето първия си изтребител от пето поколение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Във вторник, 8 септември, първият изтребител F-35A Lightning II за германските военновъздушни сили (Луфтвафе) извърши първия си полет от производствения завод на Lockheed Martin във Форт Уърт, Тексас, съобщава The Aviationist.

Това събитие може да се счита за историческо без преувеличение, тъй като Германия никога преди не е използвала изтребители-стелт от пето поколение. Публикуваните снимки показват F-35A - с бордов номер 35+01 - в цветовете на германските военновъздушни сили.

Според специализирани авиационни медии Германия е поръчала 35 изтребителя F-35A през 2022 г. в сделка на стойност над 8 милиарда долара. Тези самолети ще бъдат разположени във военновъздушната база Бюхел от 2027 г.; в момента се извършват подобрения на инфраструктурата на обекта.

F-35A ще служи като ключов самолет за Германия в рамките на концепцията за възпиране на НАТО "Споделяне на ядрени ресурси". Той е предназначен да замени остарелите изтребители-бомбардировачи Tornado IDS и ще служи като платформа за доставка на ядрени бомби B61-12.

Германия вече обмисля възможността за увеличаване на броя на поръчаните F-35A в бъдеще. Докладите сочат, че военните се стремят да разширят флота до 50 самолета, като закупят допълнителни 15 F-35.

F-35 Lightning II е многоцелеви стелт изтребител от пето поколение, разработен от американската компания Lockheed Martin.

Има три основни версии на самолета: стандартният F-35A; F-35B, способен на кратко излитане и вертикално кацане; и палубният F-35C, проектиран за ВМС на САЩ. F-35 е най-широко произвежданият изтребител от пето поколение в историята; до момента са построени над 1300 машини в различни конфигурации. F-35 може да носи широка гама от съвременни прецизно насочвани оръжия "въздух-въздух" и "въздух-земя" - както във вътрешни отсеци (за поддържане на ниска видимост), така и на външни опорни точки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234567890

    2 0 Отговор
    8 милиарда

    Коментиран от #4

    19:04 11.09.2026

  • 2 Херман

    5 6 Отговор
    Путине ,бягай зад Урал!

    19:07 11.09.2026

  • 3 Овърклок

    3 6 Отговор
    Като е стелт, що излиза на снимките?

    Коментиран от #6, #8

    19:07 11.09.2026

  • 4 Какво

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1234567890":

    рубли?

    19:07 11.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    само армиите на ВЕРМАХТа , със своите панцер дивизии ДАС РАЙХ , ВАФЕН СС , Кригсмарине и Луфтвафе , тоя път със САЩ и Велика Британия в съюз , ще изкарат бакшиша от бункера за целокупна радост на многострадалния рашански народ!!ЗИГ ХАЙЛ!!

    19:08 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    4 7 Отговор
    Аааа ние дадохме за 8ефки колко почти толкова ,и дойдаха два в цветовете на армията на фащ ,после ни подариха и два дрона от Амазон ,сега очакваме да си ги вземат и да си платим с лихвите ,самальотчетата които няма и да дойдат ,щото ще кажат че ония милиарди са били за наем

    19:09 11.09.2026

  • 8 А пък

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Овърклок":

    Су 57 и на снимка не се вижда!

    19:10 11.09.2026

  • 9 Фори

    4 2 Отговор
    Путин каза че западното оръжие е боклук. Няма страшно.

    Коментиран от #22

    19:10 11.09.2026

  • 10 Сатана Z

    6 5 Отговор
    България даде 3.5 милиарда напред за няколко боядисани таралясника ,които ръждясват в гаража на Граф Игнатиево

    19:11 11.09.2026

  • 11 Велчов

    5 4 Отговор
    Путин е направил вече 10 поколение с манивела от не продадените Москвича

    19:12 11.09.2026

  • 12 Фашизоид

    1 1 Отговор
    Факти правят препратка към Луфтвафе на Хитлер

    19:12 11.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор
    Германия е поръчала
    -- 35 изтребителя F-35A
    -- стойност над 8 милиарда долара❗
    🤔🤔🤔
    България
    -- за 4 милиарда ще получи
    -- 16 броя F-16
    ГОЛИ КАТО СОКОЛИ 🫪

    Коментиран от #16, #20

    19:13 11.09.2026

  • 14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 2 Отговор
    Ще има големи бангаранги след 2-3 години в Европа.
    САЩ изобщо не искат мир в Европа, както говорят, защото само чрез голяма война може да си изчистят 40 трилиона борчове (засега).

    Ако си мислите, че тази и подобна статии се пускат за да се майтапите над тях, жестоко се лъжете.
    Търсете си друго място, за да може да заминете като започне голямата война.
    Канада дава лесно жителство, но живота там изобщо не е лек в последните десетина години.
    В Ю. Америка има мизерия и голяма престъпност, но все пак има по-спокойни държави.
    Като че ли най-удачният вариант е към Астралия, но там има силно рестриктивна политика по отношение на мигрантите.
    Гответе се защото голямата война ми се струва неизбежна.

    19:13 11.09.2026

  • 15 Русенец

    1 1 Отговор
    Германците купуват 35 изтребителя 5-то поколение за 8 млрд долара.
    Ние, защо се набутахме така яко?

    Коментиран от #17, #18

    19:14 11.09.2026

  • 16 Бай Х@ймане ,

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти колко години чака за Лада /Фиат/ ? дедо Потьо ..

    Коментиран от #21

    19:16 11.09.2026

  • 17 Ломчанин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русенец":

    Тебе па кой те е питал ?

    19:17 11.09.2026

  • 18 Защото Борисов трябваше да избегне

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Русенец":

    включването в списъка Магнитски.
    Това си беше подкуп за да се измъкне. Да не говорим, че САЩ още не са доставили тези самолети и не са обучили пилоти както е в договора. Допълнително ще се плаща въоръжението към тези самолети.
    А тези самолети Германия може да ги получи след 20 години.

    19:18 11.09.2026

  • 19 АМА ТОЯ САМОЛЕТ

    0 1 Отговор
    Е американски бе. Германците вдигнали на дедо ми гегата.

    19:33 11.09.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Количеството сваля цената
    Германия купува оръжия от САЩ от десетилетия и се ползва с отстъпки.
    А ние сме "новобранци"

    19:34 11.09.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Х@ймане ,":

    Ще се изненадАш Б@бо П@тке❗
    Горе-долу колкото сега чакаме за Fак-16❗
    При това аз внесох само 20% от цената, а не 100%❗
    А и колата дойде НАПЪЛНО ОБОРУДВАНА,
    а не като самоНЕлетите експонати, с пребоядисани/ заличени номера, нямат въоръжение, че дори системата за разпознаване "са забравили да монтират" новите "братя"❗

    19:41 11.09.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фори":

    Тоя "боклук" разбомбва нон стоп Путин.

    19:41 11.09.2026