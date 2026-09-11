5-годишно дете загина при инцидент в Сливен

Петгодишно дете от квартал „Надежда“ в Сливен е загинало при инцидент, съобщи бТВ.
По първоначални данни инцидентът е станал между група деца. Все още не е ясно какво точно се е случило и при какви обстоятелства се е стигнало до фаталния край.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 индийската напаст
20:55 11.09.2026
2 1234
20:56 11.09.2026
3 Откровен
Коментиран от #4
20:58 11.09.2026
4 хихи
До коментар #3 от "Откровен":тази фамилия е от Сливен
20:59 11.09.2026
5 Логично
21:08 11.09.2026