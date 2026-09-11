Цветлин Йовчев: България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания

България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания. Това каза в „Интервюто на деня“ по бТВ Цветлин Йовчев – бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС.
Според него все още нямаме ясна концепция за това как България може да се защити от дронове. „При тези съкратени срокове и липсата на достатъчно компетентност в администрацията може да се закупят неефективни или морално остарели системи“.
„Министърът на отбраната обясни, че причината да не участваме в антидронната инициатива на НАТО, е, че сме се включили в европейската инициатива за защита от дронове. По същество двете програми са почти идентични и целта е една и съща. Още повече, че стандартите на ЕС и НАТО са абсолютно едни и същи - това, което се изгради по европейските програми, ще бъде напълно съвместимо с НАТО“, посочи Йовчев.
Според него защо се получи така, че ЕС и НАТО по едно и също време излязоха с почти идентични инициативи, е въпрос на дълъг разговор. „Може би това започна от американската позиция по отношение на европейските партньори по линия на НАТО“.
„Имаше смисъл да се премисли вариантът дотолкова, доколкото отбраната на външните граници и противовъздушната отбрана на страната да започне да се изгражда и доставя по линия на НАТО. Защото там има строги критерии, които трябва да се спазят, а програмата на ЕС може да се използва за защита на критичната инфраструктура“, коментира Йовчев.
Според него, ако има достатъчно ресурс, в рамките на 3-4 години може да се направи много в тази посока. „Но рисковете в момента ги виждам в две посоки. Първото е, че все още като че ли нямаме ясна цялостна концепция за това как ще направим на национално и на локално ниво защитата от дронове. Това вече създава проблема средствата да бъдат изразходвани неефективно и да се закупят неща, които не са най-подходящите“.
„Вторият риск, е, че при тези съкратени срокове и липсата на достатъчно компетентност в администрацията може да се закупят неефективни или морално остарели системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания. Включително от български фирми“, обясни Йовчев.
„Не може да продадеш един надупчен куфар с някакъв заглушител вътре и да кажеш, че това е антидронова система“, даде за пример той.
По думите му докладът на Изследователската служба към Конгреса на САЩ, който определи България и Румъния като особено уязвими на руски хибридни атаки, е много сериозен. „Фактически там има четири основни пункта, които касаят и нас, и Румъния“.
„Най-същественото е, че ние сме изключително уязвими на руска пропаганда и хибридни заплахи. И това е факт, но като че ли към момента това остава висящ въпрос и никой не прави нищо в тази посока“, посочи Йовчев.
Той сподели, че вторият компонент на заплахите е възможността от диверсионни атаки към военнопромишлените комплекси и критичната инфраструктура.
„Третият са хибридните заплахи - изключително уязвими сме. Четвъртото е политическата нестабилност, която създава уязвимости за институциите“, обясни Йовчев.
По думите му след случая в Лайпциг все още има изключително колеблива българска позиция. „Според мен това се дължи на факта, че много внимателно се определят реакциите, за да не повлияят по един или друг начин на избирателите да вземат своето решение“.
„Тази колеблива позиция обаче не може да продължава дълго време. Трябва да започнем да назоваваме нещата с истинските им имена. А това, че част от населението е дълбоко под руска пропаганда, изисква съответния подход. И този подход трябва да започне незабавно. Той е свързан с това да започне още от образованието“, коментира Йовчев.
Според него исторически трябва много неща да се изяснят на хората, защото в момента все още, особено неговото поколение и след това, живеят в заблуда. „Също така децата трябва да се учат на критично мислене“.
„Противодействието на хибридните заплахи изисква специфичен подход. Трябва да има една организация, която да е отговорна за детекцията и разследването на тези заплахи. Може да е ДАНС или да се създаде друго звено“, подчерта той. Според него трябва да е служба, която е с разузнавателен профил, а не с правоохранителен и разследващ.
По думите му публикацията на британски медии, че в България са се обучавали руски войници трябва да се разследва. „Ако наистина е имало тук руски военни до 2020 година, това е притеснително, защото ние сме държава член на НАТО“.
„Трябва да се провери. Какви са били тези хора? Дали наистина са военни? За какво са се обучавали? Защото може да са ги обучавали за охранители или нещо друго“, сподели той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак ще се подаряват едни пари
21:01 11.09.2026
2 Ти некадърника
21:04 11.09.2026
3 Дзак
21:05 11.09.2026
4 Аз съм уязвим към руски атаки
Коментиран от #11
21:10 11.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Упс, то май парите не бяха за самолетите , а за една снимка пред една камина😉
Коментиран от #16
21:11 11.09.2026
6 На нашите...
21:16 11.09.2026
7 По български
Ако рушвета е добър?
21:18 11.09.2026
8 Брата
Коментиран от #13
21:18 11.09.2026
9 Велик
21:24 11.09.2026
10 Познат
21:25 11.09.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Аз съм уязвим към руски атаки":Много българи са уязвими към англосаксонските измами,
-- внушават им, че България е малка и те вярват, а ние сме сред първата 1/3 от страните в ЕсеС и цяла Европа❗
-- внушават им, че България е в Източна Европа и те вярват, а ние сме хиляда километра НА ЗАПАД от центъра на Европа❗
И още куп глупости им внушават и те папагалите повтарят ли повтарят❗
21:28 11.09.2026
12 Въх ще омра от смях
За противодействие нс дроновете ни трябва АУАКС дежурен и огромна ,гълтаща ресурси мнооого дълбоко ешелонирана ПВО ,със наблягане на мобилните ЗУ и дронове прехващачи .
Обаче на нас това не ни трябва щото нас не ни заплашва окупант първа армия в света ,лидер в ползването на писледно поколение дронове и водене на война.
Нас ни трябват радари ,да си следиме въздуха ,да слушаме пиратски радио ,и да пидслушваме за клюки гърците и румънците . Не ,че нямаме и водещи фирми в областта на производството на електрооптична техника ,че и на дронове. Но това е друг въпрос
21:29 11.09.2026
13 Анонимен
До коментар #8 от "Брата":Нима можеш да прецениш?
Коментиран от #20
21:33 11.09.2026
14 Пак
21:33 11.09.2026
15 ЕДГАР КЕЙСИ
21:34 11.09.2026
16 Бай Х@ймане ,
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пусни си "17 МИГ-а " от пролетта и са успакой ...
21:40 11.09.2026
17 Перо
21:46 11.09.2026
18 хаха
Много са добри заблатените в тази дейност.
Ще ви кажа бе Тикви ориенталци, защо да не ви кажа... Ако се бяхте "облегнали" на шведската военна промишленост гладни нямаше да останете. Ноооо вие сте си жалки подлоги и блюдолизци от край време.
Фесове, московитски орки, германски дришни, краварски бАклуци...всичките ги обслужихте със задните си части. Дата имате ли кога и на жълтурите ще им пръднете на ... ?
21:51 11.09.2026
19 Актуалното вчера , днес вече не таботи
Освен, че ми пробутват проби ти те куфари , украинци извършват услугата срещу заплащане.
Службите са наясно , но недопустимо е да обвиняваме .... Нападнатата страна.
22:00 11.09.2026
20 Брата
До коментар #13 от "Анонимен":Какво да го преценявам?!. Съсипа ДАНС , а след това и цялото МВР.
Коментиран от #22, #26
22:04 11.09.2026
21 солапо
22:08 11.09.2026
22 Анонимен
До коментар #20 от "Брата":Нима го обвинявате в предателство?
22:29 11.09.2026
23 Смърфиета
22:40 11.09.2026
24 Е ко да прая
22:45 11.09.2026
25 Германец
Коментиран от #27
22:46 11.09.2026
26 Смърфиета
До коментар #20 от "Брата":Те ако са разкапани отвътре, то той е само черешката на айсберга. Истината е, че трябва да се бяга от българийка. Тук ни задържат само емоции към отделни хора и детски спомени, проекции се нарича в психологията. Народът ни на три четвърти не струва, от тях половината са редко щастие. Даже американците са по-читави. Проблемът е, че на моето поколение му е късно да бяга от тази скапана страна, чието "бъдеще" е такава отврат, че се радвам, където немам и аз като много хора.
22:46 11.09.2026
27 Смърфиета
До коментар #25 от "Германец":Аре, эби се у газът и недей да ръсиш мозъци, да те помоля ако обичаш.
22:48 11.09.2026