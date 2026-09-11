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Цветлин Йовчев: България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания

Цветлин Йовчев: България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания

11 Септември, 2026 21:00 1 055 27

  • цветлин йовчев-
  • антидронови системи-
  • заглушител

Не може да продадеш един надупчен куфар с някакъв заглушител вътре и да кажеш, че това е антидронова система, коментира той

Цветлин Йовчев: България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания. Това каза в „Интервюто на деня“ по бТВ Цветлин Йовчев – бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС.

Според него все още нямаме ясна концепция за това как България може да се защити от дронове. „При тези съкратени срокове и липсата на достатъчно компетентност в администрацията може да се закупят неефективни или морално остарели системи“.

„Министърът на отбраната обясни, че причината да не участваме в антидронната инициатива на НАТО, е, че сме се включили в европейската инициатива за защита от дронове. По същество двете програми са почти идентични и целта е една и съща. Още повече, че стандартите на ЕС и НАТО са абсолютно едни и същи - това, което се изгради по европейските програми, ще бъде напълно съвместимо с НАТО“, посочи Йовчев.

Според него защо се получи така, че ЕС и НАТО по едно и също време излязоха с почти идентични инициативи, е въпрос на дълъг разговор. „Може би това започна от американската позиция по отношение на европейските партньори по линия на НАТО“.

„Имаше смисъл да се премисли вариантът дотолкова, доколкото отбраната на външните граници и противовъздушната отбрана на страната да започне да се изгражда и доставя по линия на НАТО. Защото там има строги критерии, които трябва да се спазят, а програмата на ЕС може да се използва за защита на критичната инфраструктура“, коментира Йовчев.

Според него, ако има достатъчно ресурс, в рамките на 3-4 години може да се направи много в тази посока. „Но рисковете в момента ги виждам в две посоки. Първото е, че все още като че ли нямаме ясна цялостна концепция за това как ще направим на национално и на локално ниво защитата от дронове. Това вече създава проблема средствата да бъдат изразходвани неефективно и да се закупят неща, които не са най-подходящите“.

„Вторият риск, е, че при тези съкратени срокове и липсата на достатъчно компетентност в администрацията може да се закупят неефективни или морално остарели системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания. Включително от български фирми“, обясни Йовчев.

„Не може да продадеш един надупчен куфар с някакъв заглушител вътре и да кажеш, че това е антидронова система“, даде за пример той.

По думите му докладът на Изследователската служба към Конгреса на САЩ, който определи България и Румъния като особено уязвими на руски хибридни атаки, е много сериозен. „Фактически там има четири основни пункта, които касаят и нас, и Румъния“.

„Най-същественото е, че ние сме изключително уязвими на руска пропаганда и хибридни заплахи. И това е факт, но като че ли към момента това остава висящ въпрос и никой не прави нищо в тази посока“, посочи Йовчев.

Той сподели, че вторият компонент на заплахите е възможността от диверсионни атаки към военнопромишлените комплекси и критичната инфраструктура.

„Третият са хибридните заплахи - изключително уязвими сме. Четвъртото е политическата нестабилност, която създава уязвимости за институциите“, обясни Йовчев.

По думите му след случая в Лайпциг все още има изключително колеблива българска позиция. „Според мен това се дължи на факта, че много внимателно се определят реакциите, за да не повлияят по един или друг начин на избирателите да вземат своето решение“.

„Тази колеблива позиция обаче не може да продължава дълго време. Трябва да започнем да назоваваме нещата с истинските им имена. А това, че част от населението е дълбоко под руска пропаганда, изисква съответния подход. И този подход трябва да започне незабавно. Той е свързан с това да започне още от образованието“, коментира Йовчев.

Според него исторически трябва много неща да се изяснят на хората, защото в момента все още, особено неговото поколение и след това, живеят в заблуда. „Също така децата трябва да се учат на критично мислене“.

„Противодействието на хибридните заплахи изисква специфичен подход. Трябва да има една организация, която да е отговорна за детекцията и разследването на тези заплахи. Може да е ДАНС или да се създаде друго звено“, подчерта той. Според него трябва да е служба, която е с разузнавателен профил, а не с правоохранителен и разследващ.

По думите му публикацията на британски медии, че в България са се обучавали руски войници трябва да се разследва. „Ако наистина е имало тук руски военни до 2020 година, това е притеснително, защото ние сме държава член на НАТО“.

„Трябва да се провери. Какви са били тези хора? Дали наистина са военни? За какво са се обучавали? Защото може да са ги обучавали за охранители или нещо друго“, сподели той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак ще се подаряват едни пари

    16 6 Отговор
    на евреи

    21:01 11.09.2026

  • 2 Ти некадърника

    18 5 Отговор
    Винаги се появяваш преди избори да мътиш главите на тъпунгерите

    21:04 11.09.2026

  • 3 Дзак

    5 1 Отговор
    Няма страшно. Нали има Провокатори по сайтовете!

    21:05 11.09.2026

  • 4 Аз съм уязвим към руски атаки

    7 3 Отговор
    И затова се записах доброволец при путин да громя англосаксонското зло

    Коментиран от #11

    21:10 11.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 6 Отговор
    Те платиха милиарди за неЕФективни самоНЕлети, дето вече седма година ги чакаме аха да литнат❗
    Упс, то май парите не бяха за самолетите , а за една снимка пред една камина😉

    Коментиран от #16

    21:11 11.09.2026

  • 6 На нашите...

    12 1 Отговор
    Баламурници всичко можеш да продадеш.

    21:16 11.09.2026

  • 7 По български

    7 0 Отговор
    Защо не?
    Ако рушвета е добър?

    21:18 11.09.2026

  • 8 Брата

    10 6 Отговор
    Този " специалист" и от дронове ли разбира?!

    Коментиран от #13

    21:18 11.09.2026

  • 9 Велик

    9 4 Отговор
    атлантик-натовец.Интересно защо се натискаха той и други да завършат лошите военни висши университети на НРБ.А други немалко(като Запрянов) Академии в Съюза.Ама то си има обяснение.Долни измекяри интересчии!

    21:24 11.09.2026

  • 10 Познат

    7 4 Отговор
    Хибриден гей

    21:25 11.09.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм уязвим към руски атаки":

    Много българи са уязвими към англосаксонските измами,
    -- внушават им, че България е малка и те вярват, а ние сме сред първата 1/3 от страните в ЕсеС и цяла Европа❗
    -- внушават им, че България е в Източна Европа и те вярват, а ние сме хиляда километра НА ЗАПАД от центъра на Европа❗
    И още куп глупости им внушават и те папагалите повтарят ли повтарят❗

    21:28 11.09.2026

  • 12 Въх ще омра от смях

    7 0 Отговор
    Не съществува антидронова система ,защото дроновете са адаптивна техника ,сменяш честотите ,или слагаш фиброоптичен модул и РЕБ всьо.
    За противодействие нс дроновете ни трябва АУАКС дежурен и огромна ,гълтаща ресурси мнооого дълбоко ешелонирана ПВО ,със наблягане на мобилните ЗУ и дронове прехващачи .
    Обаче на нас това не ни трябва щото нас не ни заплашва окупант първа армия в света ,лидер в ползването на писледно поколение дронове и водене на война.
    Нас ни трябват радари ,да си следиме въздуха ,да слушаме пиратски радио ,и да пидслушваме за клюки гърците и румънците . Не ,че нямаме и водещи фирми в областта на производството на електрооптична техника ,че и на дронове. Но това е друг въпрос

    21:29 11.09.2026

  • 13 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Брата":

    Нима можеш да прецениш?

    Коментиран от #20

    21:33 11.09.2026

  • 14 Пак

    5 1 Отговор
    Ще се КРАДЕ!😡😡😡

    21:33 11.09.2026

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 6 Отговор
    ПЪРВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ..................... РАЗОБЛИЧЕН И СЪДЕН ШПИОНИНА НА КГБ ..................... ДРУГАРЯ РУМЕН Г. РАДЕВ .................,

    21:34 11.09.2026

  • 16 Бай Х@ймане ,

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пусни си "17 МИГ-а " от пролетта и са успакой ...

    21:40 11.09.2026

  • 17 Перо

    7 3 Отговор
    Кой му дава работа на това недоразумение и пълен глупак, бивш куфар на държавна служба!

    21:46 11.09.2026

  • 18 хаха

    3 1 Отговор
    Още един заблатен пит3кантроп започнал да ръси мозък, който няма.
    Много са добри заблатените в тази дейност.

    Ще ви кажа бе Тикви ориенталци, защо да не ви кажа... Ако се бяхте "облегнали" на шведската военна промишленост гладни нямаше да останете. Ноооо вие сте си жалки подлоги и блюдолизци от край време.
    Фесове, московитски орки, германски дришни, краварски бАклуци...всичките ги обслужихте със задните си части. Дата имате ли кога и на жълтурите ще им пръднете на ... ?

    21:51 11.09.2026

  • 19 Актуалното вчера , днес вече не таботи

    2 1 Отговор
    Много от "пробите куфари" продавани на Украйна за РЕБ срещу дронове са неефективни и украинците се опитват да се отърват от тях. Продават ги на черния пазар в страни от ЕС . Заради възможността да манипулират радиочестотния спектър.
    Освен, че ми пробутват проби ти те куфари , украинци извършват услугата срещу заплащане.
    Службите са наясно , но недопустимо е да обвиняваме .... Нападнатата страна.

    22:00 11.09.2026

  • 20 Брата

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Какво да го преценявам?!. Съсипа ДАНС , а след това и цялото МВР.

    Коментиран от #22, #26

    22:04 11.09.2026

  • 21 солапо

    0 1 Отговор
    И тоя глупак и той "експерт"??? По какво си експерт бре глупак??? По глупост? Беше началник на ДАНС и не хвана нито 1 айдук докато ограбваха българите. Нито 1. Само си получаваше редовно заплатата и не хвана 1 айдук. България я ограбиха най прооостите разбойници докато беше началник. Сега се изтъпанил да ръси мозък. Глупак със глупак, ама доказан. Слава на Господ Иисус Христос вече не е в ДАНС тоя "експерт". Поне има шанс за промяна.

    22:08 11.09.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Брата":

    Нима го обвинявате в предателство?

    22:29 11.09.2026

  • 23 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Това, че е служил 6 м. в Пазарджик, като курсант в школата на МВР не го прави военен коментатор. А че ще се сблъсква с шарлатания на работното място, ще се сблъсква. Но вече е щастлив пенсионер. Да си гледа внучетата. Няма нужда да се показва. В крайна сметка те издигнаха Пеевски. Къде е сега един Кутев? Въпросът е реторичен. Аз тогава бях на грешната страна на историята, въпреки че Тиквата също беше на още по-грешната страна. Сега убива партията си под упойка. Това само по себе си е добра новина, ако не отиваха при Радев и Пиги. Властта и извиването на ръце развратиха Радев, когото вкараха във властта с дребни компромати – заменки на ведомствени жилища плюс любовница. Е, халал му бяха, но сега вече е късно. Пиги е семпла, по отношение на българския език и история – градобитно-пещерна, а мъжът й забогатя от нелегални евтаназии и хосписи на смъртта и това не е клевета. За какво говорим?

    22:40 11.09.2026

  • 24 Е ко да прая

    0 1 Отговор
    Ба ползвайте комфискуваните Заглошители от ресторанта ве ,нали са иб.. ти яките ,военно ниво заглошители ,ша заглошат сичко дет мърда ,лети ,плува и са спотайва в шубраките зад бента на реката

    22:45 11.09.2026

  • 25 Германец

    0 1 Отговор
    На булгараците можеш да купиш китайски тостер и да им го продадеш за 50 милиона за заглушител и няма да се усетят 🤣😂 най ниското айкю в европа

    Коментиран от #27

    22:46 11.09.2026

  • 26 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Брата":

    Те ако са разкапани отвътре, то той е само черешката на айсберга. Истината е, че трябва да се бяга от българийка. Тук ни задържат само емоции към отделни хора и детски спомени, проекции се нарича в психологията. Народът ни на три четвърти не струва, от тях половината са редко щастие. Даже американците са по-читави. Проблемът е, че на моето поколение му е късно да бяга от тази скапана страна, чието "бъдеще" е такава отврат, че се радвам, където немам и аз като много хора.

    22:46 11.09.2026

  • 27 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Германец":

    Аре, эби се у газът и недей да ръсиш мозъци, да те помоля ако обичаш.

    22:48 11.09.2026

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