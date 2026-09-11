Цветлин Йовчев: България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания

България рискува да купи неефективни антидронови системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания. Това каза в „Интервюто на деня“ по бТВ Цветлин Йовчев – бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС.

Според него все още нямаме ясна концепция за това как България може да се защити от дронове. „При тези съкратени срокове и липсата на достатъчно компетентност в администрацията може да се закупят неефективни или морално остарели системи“.

„Министърът на отбраната обясни, че причината да не участваме в антидронната инициатива на НАТО, е, че сме се включили в европейската инициатива за защита от дронове. По същество двете програми са почти идентични и целта е една и съща. Още повече, че стандартите на ЕС и НАТО са абсолютно едни и същи - това, което се изгради по европейските програми, ще бъде напълно съвместимо с НАТО“, посочи Йовчев.

Според него защо се получи така, че ЕС и НАТО по едно и също време излязоха с почти идентични инициативи, е въпрос на дълъг разговор. „Може би това започна от американската позиция по отношение на европейските партньори по линия на НАТО“.

„Имаше смисъл да се премисли вариантът дотолкова, доколкото отбраната на външните граници и противовъздушната отбрана на страната да започне да се изгражда и доставя по линия на НАТО. Защото там има строги критерии, които трябва да се спазят, а програмата на ЕС може да се използва за защита на критичната инфраструктура“, коментира Йовчев.

Според него, ако има достатъчно ресурс, в рамките на 3-4 години може да се направи много в тази посока. „Но рисковете в момента ги виждам в две посоки. Първото е, че все още като че ли нямаме ясна цялостна концепция за това как ще направим на национално и на локално ниво защитата от дронове. Това вече създава проблема средствата да бъдат изразходвани неефективно и да се закупят неща, които не са най-подходящите“.

„Вторият риск, е, че при тези съкратени срокове и липсата на достатъчно компетентност в администрацията може да се закупят неефективни или морално остарели системи. Сблъсквал съм се с откровена шарлатания. Включително от български фирми“, обясни Йовчев.

„Не може да продадеш един надупчен куфар с някакъв заглушител вътре и да кажеш, че това е антидронова система“, даде за пример той.

По думите му докладът на Изследователската служба към Конгреса на САЩ, който определи България и Румъния като особено уязвими на руски хибридни атаки, е много сериозен. „Фактически там има четири основни пункта, които касаят и нас, и Румъния“.

„Най-същественото е, че ние сме изключително уязвими на руска пропаганда и хибридни заплахи. И това е факт, но като че ли към момента това остава висящ въпрос и никой не прави нищо в тази посока“, посочи Йовчев.

Той сподели, че вторият компонент на заплахите е възможността от диверсионни атаки към военнопромишлените комплекси и критичната инфраструктура.

„Третият са хибридните заплахи - изключително уязвими сме. Четвъртото е политическата нестабилност, която създава уязвимости за институциите“, обясни Йовчев.

По думите му след случая в Лайпциг все още има изключително колеблива българска позиция. „Според мен това се дължи на факта, че много внимателно се определят реакциите, за да не повлияят по един или друг начин на избирателите да вземат своето решение“.

„Тази колеблива позиция обаче не може да продължава дълго време. Трябва да започнем да назоваваме нещата с истинските им имена. А това, че част от населението е дълбоко под руска пропаганда, изисква съответния подход. И този подход трябва да започне незабавно. Той е свързан с това да започне още от образованието“, коментира Йовчев.

Според него исторически трябва много неща да се изяснят на хората, защото в момента все още, особено неговото поколение и след това, живеят в заблуда. „Също така децата трябва да се учат на критично мислене“.

„Противодействието на хибридните заплахи изисква специфичен подход. Трябва да има една организация, която да е отговорна за детекцията и разследването на тези заплахи. Може да е ДАНС или да се създаде друго звено“, подчерта той. Според него трябва да е служба, която е с разузнавателен профил, а не с правоохранителен и разследващ.

По думите му публикацията на британски медии, че в България са се обучавали руски войници трябва да се разследва. „Ако наистина е имало тук руски военни до 2020 година, това е притеснително, защото ние сме държава член на НАТО“.

„Трябва да се провери. Какви са били тези хора? Дали наистина са военни? За какво са се обучавали? Защото може да са ги обучавали за охранители или нещо друго“, сподели той.