На брега на Черно море! Войната стигна и до любимия курорт на Путин

Сирените за въздушна тревога, прехващането на дронове, пожарите, горивото във водата и опашките за бензин – всичко това се превърна в част от лятната ваканция за много руснаци. Черноморското крайбрежие е една от най-популярните летни дестинации в страната, но същевременно е домакин на рафинерии и танкерни терминали, което го превръща в редовна мишена за украинските удари.
Украински военни представители заявяват, че атакуват единствено военната и енергийната инфраструктура на Русия. По думите им дроновете, които падат в цивилни зони, са били свалени от противовъздушната отбрана или средствата за радиоелектронна борба, преди да достигнат целите си, отбелязва Financial Times, цитиран от Фокус.
Заради дроновете в небето и петролните разливи във водата броят на туристите е спаднал с 10,8% спрямо миналата година, показват данни на Дмитрий Богданов, председател на AMOS – асоциацията на хотелиерите в Южна Русия. Опасността изглежда е отблъснала и най-известния летовник в региона – рускят президент Владимир Путин, който разполага с официална резиденция в Сочи, както и с разкошен дворец за лична употреба край Геленджик.
В статията се посочва, че Путин е посетил Сочи 24 пъти през 2021 г. – последната година преди пълномащабното нахлуване в Украйна, но едва два пъти през 2024 и 2025 г., според данни от сайта на Кремъл. За последен път той се появи публично в Сочи през октомври миналата година, като оттогава се ограничава предимно до Москва, Санкт Петербург и резиденцията си край езерото Валдай в Северна Русия.
В навечерието на парламентарните избори следващия месец Путин зачести посещенията си в регионите, но повечето от тях бяха на изток от Урал – извън обсега на украинските дронове. Въпреки това обикновените руснаци продължават да пристигат. Плажовете и крайбрежните кафенета по Черноморието остават препълнени – факт, който подчертава до каква степен ежедневието и войната все повече се преплитат в Русия в петата година от конфликта.
Така например мениджър от Воронеж пристига в Сочи през юни с дъщеря си. Загрижени за замърсяването на водата и атаките с дронове, те избягват морето и се къпят само в басейна на хотела. Пътуването далеч не е идеално, но Алексей няма голям избор: работодателят му вече се класифицира като част от военнопромишления комплекс и, както на все повече руснаци, му е забранено да напуска страната.
Капитан на туристически катер в Архипо-Осиповка отбелязва пред FT, че преди трагичния инцидент на плажа този месец "сирените почти никога не са се включвали“, докато сега вият "по няколко пъти на ден“. Летовниците на плажа изглеждат предимно равнодушни – малцина търсят укритие, когато алармите зазвучат.
Собственичка на къща за гости в Кабардинка – друг черноморски курорт в Краснодарския край – споделя, че резервациите за лятото се задържат на нивото от миналата година, а някои гости "дори не са питали каква е обстановката“. Дори след удара по плажа в Архипо-Осиповка тя е регистрирала едва две отменени резервации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #27
21:21 20.08.2026
2 Путин многоходовия
21:22 20.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #28, #31
21:22 20.08.2026
4 Иванов
21:23 20.08.2026
5 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Коментиран от #11
21:23 20.08.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
21:24 20.08.2026
7 Kaлпазанин
21:25 20.08.2026
8 Дзак
21:27 20.08.2026
9 Путлето има правото да поиска
Коментиран от #39
21:28 20.08.2026
10 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #26, #30
21:30 20.08.2026
11 Ба бааааа
До коментар #5 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":За това ли зелю риве на умрело
Коментиран от #20
21:30 20.08.2026
12 Мишел
21:30 20.08.2026
13 ПУТИН е шефа
Коментиран от #16, #17
21:31 20.08.2026
14 Професор
21:31 20.08.2026
15 Путин
21:34 20.08.2026
16 бааааа тоя шеф
До коментар #13 от "ПУТИН е шефа":Пет години всяка вечер да се свира на десетки метри в подземия,тунели бункери.
21:37 20.08.2026
17 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #13 от "ПУТИН е шефа":Къв шеф е Путин
Спукаха го от бомбене
21:38 20.08.2026
18 Путин
21:38 20.08.2026
19 Хмм
21:39 20.08.2026
20 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #11 от "Ба бааааа":Именно зеленски разбомбва Путин....
Путин нема време и да реве
21:39 20.08.2026
21 Дзак
21:40 20.08.2026
22 Анонимен
21:42 20.08.2026
23 Московията трябва да бъде разрушена...
21:42 20.08.2026
24 Войната
Коментиран от #40
21:43 20.08.2026
25 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Да му напомнят че безсмъртни нема
21:43 20.08.2026
26 Антируснак
До коментар #10 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Бегай бе ма.лоумник ру.софилистичен....
21:45 20.08.2026
27 Видьо Видев
До коментар #1 от "Българин":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
21:48 20.08.2026
28 оня с коня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":това е класифицирана информация и няма как да я знаеш.
21:49 20.08.2026
29 Смях в залата
😆
21:53 20.08.2026
30 Толкова е велика Русия, че се
До коментар #10 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":превърна в близнак на Северна Корея :)))
Коментиран от #36
21:54 20.08.2026
31 Тц, тц, тц!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти участва в товаренето и знаеш А ? На всички сандъци пише "части за фламинго", А
21:56 20.08.2026
32 Няма край руският позор
22:05 20.08.2026
33 Този на снимката не е Путин
Коментиран от #35
22:15 20.08.2026
34 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ГЕЛЕНДЖИК.
ДВОРЕЦЪТ Е
ПО СКЪП
ОТ ЖИВОТА НА ВСИЧКИ РУСНАЦИ
УБИТИ В УКРАЙНА.
22:15 20.08.2026
35 ПРАВ СИ
До коментар #33 от "Този на снимката не е Путин":НО НАЛИ ЗНАЕШ
ВСИЧКИ ПЛЪХОВЕ СИ ПРИЛИЧАТ.
ОСОБЕНО БУНКЕРНИТЕ
22:16 20.08.2026
36 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
До коментар #30 от "Толкова е велика Русия, че се":ЕДНО ВРЕМЕ
ГЛЕДАХМЕ НА СЕВЕРНА КОРЕЯ
КАТО НАШЕТО МИНАЛО ....
НО СЕГА НА СЕВЕРНА КОРЕЯ
ГЛЕДАМЕ КАТО
НАШЕТО БЪДЕЩЕ .
ДЕРЖИТЕСЬ ТАВАРИШИ И ТАВАРАШУТКИ
ЕТО РАЗЗИЯ.
22:20 20.08.2026
37 !!!?
22:20 20.08.2026
38 Един
22:25 20.08.2026
39 А дали
До коментар #9 от "Путлето има правото да поиска":ше му дадат на такъв военнопрестъпник
22:32 20.08.2026
40 Анонимен
До коментар #24 от "Войната":Със свалени гащи?
22:38 20.08.2026