На брега на Черно море! Войната стигна и до любимия курорт на Путин

Сирените за въздушна тревога, прехващането на дронове, пожарите, горивото във водата и опашките за бензин – всичко това се превърна в част от лятната ваканция за много руснаци. Черноморското крайбрежие е една от най-популярните летни дестинации в страната, но същевременно е домакин на рафинерии и танкерни терминали, което го превръща в редовна мишена за украинските удари.

Украински военни представители заявяват, че атакуват единствено военната и енергийната инфраструктура на Русия. По думите им дроновете, които падат в цивилни зони, са били свалени от противовъздушната отбрана или средствата за радиоелектронна борба, преди да достигнат целите си, отбелязва Financial Times, цитиран от Фокус.

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Заради дроновете в небето и петролните разливи във водата броят на туристите е спаднал с 10,8% спрямо миналата година, показват данни на Дмитрий Богданов, председател на AMOS – асоциацията на хотелиерите в Южна Русия. Опасността изглежда е отблъснала и най-известния летовник в региона – рускят президент Владимир Путин, който разполага с официална резиденция в Сочи, както и с разкошен дворец за лична употреба край Геленджик.

В статията се посочва, че Путин е посетил Сочи 24 пъти през 2021 г. – последната година преди пълномащабното нахлуване в Украйна, но едва два пъти през 2024 и 2025 г., според данни от сайта на Кремъл. За последен път той се появи публично в Сочи през октомври миналата година, като оттогава се ограничава предимно до Москва, Санкт Петербург и резиденцията си край езерото Валдай в Северна Русия.

В навечерието на парламентарните избори следващия месец Путин зачести посещенията си в регионите, но повечето от тях бяха на изток от Урал – извън обсега на украинските дронове. Въпреки това обикновените руснаци продължават да пристигат. Плажовете и крайбрежните кафенета по Черноморието остават препълнени – факт, който подчертава до каква степен ежедневието и войната все повече се преплитат в Русия в петата година от конфликта.

Така например мениджър от Воронеж пристига в Сочи през юни с дъщеря си. Загрижени за замърсяването на водата и атаките с дронове, те избягват морето и се къпят само в басейна на хотела. Пътуването далеч не е идеално, но Алексей няма голям избор: работодателят му вече се класифицира като част от военнопромишления комплекс и, както на все повече руснаци, му е забранено да напуска страната.

Капитан на туристически катер в Архипо-Осиповка отбелязва пред FT, че преди трагичния инцидент на плажа този месец "сирените почти никога не са се включвали“, докато сега вият "по няколко пъти на ден“. Летовниците на плажа изглеждат предимно равнодушни – малцина търсят укритие, когато алармите зазвучат.

Собственичка на къща за гости в Кабардинка – друг черноморски курорт в Краснодарския край – споделя, че резервациите за лятото се задържат на нивото от миналата година, а някои гости "дори не са питали каква е обстановката“. Дори след удара по плажа в Архипо-Осиповка тя е регистрирала едва две отменени резервации.