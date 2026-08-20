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На брега на Черно море! Войната стигна и до любимия курорт на Путин
  Тема: Украйна

На брега на Черно море! Войната стигна и до любимия курорт на Путин

20 Август, 2026 21:20 1 773 40

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  • крим-
  • сочи-
  • володимир зеленски

Сирените за въздушна тревога, прехващането на дронове, пожарите, горивото във водата и опашките за бензин – всичко това се превърна в част от лятната ваканция за много руснаци в Сочи

На брега на Черно море! Войната стигна и до любимия курорт на Путин - 1
Financial Times Financial Times сайт

Сирените за въздушна тревога, прехващането на дронове, пожарите, горивото във водата и опашките за бензин – всичко това се превърна в част от лятната ваканция за много руснаци. Черноморското крайбрежие е една от най-популярните летни дестинации в страната, но същевременно е домакин на рафинерии и танкерни терминали, което го превръща в редовна мишена за украинските удари.

Украински военни представители заявяват, че атакуват единствено военната и енергийната инфраструктура на Русия. По думите им дроновете, които падат в цивилни зони, са били свалени от противовъздушната отбрана или средствата за радиоелектронна борба, преди да достигнат целите си, отбелязва Financial Times, цитиран от Фокус.

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Заради дроновете в небето и петролните разливи във водата броят на туристите е спаднал с 10,8% спрямо миналата година, показват данни на Дмитрий Богданов, председател на AMOS – асоциацията на хотелиерите в Южна Русия. Опасността изглежда е отблъснала и най-известния летовник в региона – рускят президент Владимир Путин, който разполага с официална резиденция в Сочи, както и с разкошен дворец за лична употреба край Геленджик.

В статията се посочва, че Путин е посетил Сочи 24 пъти през 2021 г. – последната година преди пълномащабното нахлуване в Украйна, но едва два пъти през 2024 и 2025 г., според данни от сайта на Кремъл. За последен път той се появи публично в Сочи през октомври миналата година, като оттогава се ограничава предимно до Москва, Санкт Петербург и резиденцията си край езерото Валдай в Северна Русия.

В навечерието на парламентарните избори следващия месец Путин зачести посещенията си в регионите, но повечето от тях бяха на изток от Урал – извън обсега на украинските дронове. Въпреки това обикновените руснаци продължават да пристигат. Плажовете и крайбрежните кафенета по Черноморието остават препълнени – факт, който подчертава до каква степен ежедневието и войната все повече се преплитат в Русия в петата година от конфликта.

Така например мениджър от Воронеж пристига в Сочи през юни с дъщеря си. Загрижени за замърсяването на водата и атаките с дронове, те избягват морето и се къпят само в басейна на хотела. Пътуването далеч не е идеално, но Алексей няма голям избор: работодателят му вече се класифицира като част от военнопромишления комплекс и, както на все повече руснаци, му е забранено да напуска страната.

Капитан на туристически катер в Архипо-Осиповка отбелязва пред FT, че преди трагичния инцидент на плажа този месец "сирените почти никога не са се включвали“, докато сега вият "по няколко пъти на ден“. Летовниците на плажа изглеждат предимно равнодушни – малцина търсят укритие, когато алармите зазвучат.

Собственичка на къща за гости в Кабардинка – друг черноморски курорт в Краснодарския край – споделя, че резервациите за лятото се задържат на нивото от миналата година, а някои гости "дори не са питали каква е обстановката“. Дори след удара по плажа в Архипо-Осиповка тя е регистрирала едва две отменени резервации.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    20 21 Отговор
    Украйна утече У каная заедно с нейто!

    Коментиран от #27

    21:21 20.08.2026

  • 2 Путин многоходовия

    19 14 Отговор
    Бавн0 ра 3 виващ съм ве

    21:22 20.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 10 Отговор
    Вчера в Бургас самолет Антонов на Украйна натовари 150 тона части за ракети Фламинго.

    Коментиран от #28, #31

    21:22 20.08.2026

  • 4 Иванов

    17 11 Отговор
    Няма по-голям з @ губеняк на света от Хаяско.

    21:23 20.08.2026

  • 5 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    20 9 Отговор
    Че то бомбенето на Русия си е ежедневие

    Коментиран от #11

    21:23 20.08.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 3 Отговор
    Путин немаше ли резиденция в Сочи.

    21:24 20.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    5 10 Отговор
    Пробвайте пак с психопорттрта да баламосване баламурниците

    21:25 20.08.2026

  • 8 Дзак

    7 6 Отговор
    Да си беше стоял на неговия курорт!

    21:27 20.08.2026

  • 9 Путлето има правото да поиска

    14 8 Отговор
    Политическо убежище в Северна Корея,Лаос,Виетнам.

    Коментиран от #39

    21:28 20.08.2026

  • 10 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    11 16 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #26, #30

    21:30 20.08.2026

  • 11 Ба бааааа

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    За това ли зелю риве на умрело

    Коментиран от #20

    21:30 20.08.2026

  • 12 Мишел

    14 7 Отговор
    2 милиона жители на Крим от вчера нямат електричество.

    21:30 20.08.2026

  • 13 ПУТИН е шефа

    6 12 Отговор
    И диктува правилата

    Коментиран от #16, #17

    21:31 20.08.2026

  • 14 Професор

    4 1 Отговор
    Бях на слънчев бряг. Чух двама да говорят на български и трима да говорят на турски. Нашите турци. Всичко останало 70% румънци, останалото руснаци и украинци. Дори нашите турци като ги видях и ги за говорих и те ми от върнаха на техния особен български ме разчуства. Ех, нашите хора са тука си викам. Рускини с големи глави като кафе машина, украинци с големи джипове дееева.

    21:31 20.08.2026

  • 15 Путин

    5 6 Отговор
    Важното е че имам куфарчета за ако.

    21:34 20.08.2026

  • 16 бааааа тоя шеф

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "ПУТИН е шефа":

    Пет години всяка вечер да се свира на десетки метри в подземия,тунели бункери.

    21:37 20.08.2026

  • 17 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "ПУТИН е шефа":

    Къв шеф е Путин
    Спукаха го от бомбене

    21:38 20.08.2026

  • 18 Путин

    8 5 Отговор
    Моят нов любим курорт е на Курилите.

    21:38 20.08.2026

  • 19 Хмм

    4 3 Отговор
    а, тези същите дето писаха че Иран ни е нацелил

    21:39 20.08.2026

  • 20 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ба бааааа":

    Именно зеленски разбомбва Путин....
    Путин нема време и да реве

    21:39 20.08.2026

  • 21 Дзак

    1 3 Отговор
    От три години мърсува тук!

    21:40 20.08.2026

  • 22 Анонимен

    3 1 Отговор
    Отлив. В Черно Море е няколко сантиметра.

    21:42 20.08.2026

  • 23 Московията трябва да бъде разрушена...

    7 6 Отговор
    Войната винаги се връща, откъдето е тръгнала, гадни копейки!

    21:42 20.08.2026

  • 24 Войната

    10 3 Отговор
    Тя войната стигна под полата на Кабаева, вие за някакъв курорт.

    Коментиран от #40

    21:43 20.08.2026

  • 25 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    6 4 Отговор
    Да целят резиденцията на Путин
    Да му напомнят че безсмъртни нема

    21:43 20.08.2026

  • 26 Антируснак

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Бегай бе ма.лоумник ру.софилистичен....

    21:45 20.08.2026

  • 27 Видьо Видев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    21:48 20.08.2026

  • 28 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    това е класифицирана информация и няма как да я знаеш.

    21:49 20.08.2026

  • 29 Смях в залата

    5 1 Отговор
    Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин. В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в областта. В нея взеха участие и операторите на бензиностанции. Населението беше призовано да не използва автомобили, а да се придвижва пеша или с велосипед.

    😆

    21:53 20.08.2026

  • 30 Толкова е велика Русия, че се

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    превърна в близнак на Северна Корея :)))

    Коментиран от #36

    21:54 20.08.2026

  • 31 Тц, тц, тц!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти участва в товаренето и знаеш А ? На всички сандъци пише "части за фламинго", А

    21:56 20.08.2026

  • 32 Няма край руският позор

    5 2 Отговор
    Няма

    22:05 20.08.2026

  • 33 Този на снимката не е Путин

    5 2 Отговор
    а т.н. “удмурт”. Истинският приличаше на плъх и отдавна го няма.

    Коментиран от #35

    22:15 20.08.2026

  • 34 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    7 2 Отговор
    САМО НЕ ПИПАЙТЕ

    ГЕЛЕНДЖИК.

    ДВОРЕЦЪТ Е

    ПО СКЪП

    ОТ ЖИВОТА НА ВСИЧКИ РУСНАЦИ

    УБИТИ В УКРАЙНА.

    22:15 20.08.2026

  • 35 ПРАВ СИ

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Този на снимката не е Путин":

    НО НАЛИ ЗНАЕШ

    ВСИЧКИ ПЛЪХОВЕ СИ ПРИЛИЧАТ.

    ОСОБЕНО БУНКЕРНИТЕ

    22:16 20.08.2026

  • 36 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Толкова е велика Русия, че се":

    ЕДНО ВРЕМЕ

    ГЛЕДАХМЕ НА СЕВЕРНА КОРЕЯ

    КАТО НАШЕТО МИНАЛО ....

    НО СЕГА НА СЕВЕРНА КОРЕЯ

    ГЛЕДАМЕ КАТО

    НАШЕТО БЪДЕЩЕ .

    ДЕРЖИТЕСЬ ТАВАРИШИ И ТАВАРАШУТКИ

    ЕТО РАЗЗИЯ.

    22:20 20.08.2026

  • 37 !!!?

    6 0 Отговор
    Крепостните нямат избор...руска рулетка - дали от алкохол, или от дрон все в чувала !!!?

    22:20 20.08.2026

  • 38 Един

    2 0 Отговор
    Ще стигне и до бункера.

    22:25 20.08.2026

  • 39 А дали

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путлето има правото да поиска":

    ше му дадат на такъв военнопрестъпник

    22:32 20.08.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Войната":

    Със свалени гащи?

    22:38 20.08.2026

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