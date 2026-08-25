Решението на Обединеното кралство да разреши производството на ракети Storm Shadow за Украйна е просто "безотговорно“. Това написа Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия "Алианс на свободата“ в Х, съобщава Фокус.

"Това, което Лондон иска, е разрешение да нанесе удар дълбоко в Русия и да бъде пряко ангажиран във войната. Ако бях на мястото на британските власти, сериозно щях да започна да обмислям рисковете и опасностите от ядрено цунами. Лондон не може да се преструва, че не е замесен във войната, след като е предоставил дронове и толкова тежки оръжия на Украйна", поясни Мема.

Вчера британският премиер Анди Бърнам съобщи официално, че Лондон ще предостави секретна информация на компонентите на ракетите с голям обсег SCALP, за да подпомогне организирането на тяхното по-бързо сглобяване в Украйна.

SCALP е френската версия на британската Storm Shadow, като и в двете версии се използват съвместни френски и британски технологии.

Говорителят на руския президент Владимир Путин каза, че Лондон "редовно налива масло в огъня“ и "машинира“, за да предотврати какъвто и да е напредък в мирния процес.

Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и отношенията със сънародниците на Държавната дума каза пред ТАСС, че производството на далекобойни ракети SCALP в Украйна няма да повлияе на хода на войната.