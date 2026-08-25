Решението на Обединеното кралство да разреши производството на ракети Storm Shadow за Украйна е просто "безотговорно“. Това написа Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия "Алианс на свободата“ в Х, съобщава Фокус.
"Това, което Лондон иска, е разрешение да нанесе удар дълбоко в Русия и да бъде пряко ангажиран във войната. Ако бях на мястото на британските власти, сериозно щях да започна да обмислям рисковете и опасностите от ядрено цунами. Лондон не може да се преструва, че не е замесен във войната, след като е предоставил дронове и толкова тежки оръжия на Украйна", поясни Мема.
Вчера британският премиер Анди Бърнам съобщи официално, че Лондон ще предостави секретна информация на компонентите на ракетите с голям обсег SCALP, за да подпомогне организирането на тяхното по-бързо сглобяване в Украйна.
SCALP е френската версия на британската Storm Shadow, като и в двете версии се използват съвместни френски и британски технологии.
Говорителят на руския президент Владимир Путин каза, че Лондон "редовно налива масло в огъня“ и "машинира“, за да предотврати какъвто и да е напредък в мирния процес.
Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и отношенията със сънародниците на Държавната дума каза пред ТАСС, че производството на далекобойни ракети SCALP в Украйна няма да повлияе на хода на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3, #19, #29
21:49 25.08.2026
2 При тази новина
21:50 25.08.2026
3 Дали Зеленски се интересува от теб?
До коментар #1 от "Овчар":Ти как мислиш?
Коментиран от #8, #18
21:51 25.08.2026
4 Лондон ще се стопи
Коментиран от #17
21:51 25.08.2026
5 На фона
Коментиран от #31
21:51 25.08.2026
6 да питам
21:52 25.08.2026
7 Баламата
21:52 25.08.2026
8 А кой се интересува
До коментар #3 от "Дали Зеленски се интересува от теб?":от наркомана зеленски, унищожил страната и народа си? Сава само за храчене.
Коментиран от #11, #23, #36
21:52 25.08.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:53 25.08.2026
10 Помак
21:53 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Касандра
Коментиран от #16
21:54 25.08.2026
13 Жалкобpитaния от началото в вътре
21:54 25.08.2026
14 С тролене
До коментар #11 от "Тихо пико4!":все така глупаво ще изглеждаш!
21:54 25.08.2026
15 Глюпости ,
21:55 25.08.2026
16 Касиопей
До коментар #12 от "Касандра":Виждаш на бабА си кюлотите.
Коментиран от #34
21:55 25.08.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Лондон ще се стопи":е ся напрау,,,ботокса се ядоса , нали?
21:55 25.08.2026
18 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #3 от "Дали Зеленски се интересува от теб?":Зеленски интересува ли се от нещо друго освен от пари?! Как мислиш?
21:56 25.08.2026
19 Офчи
До коментар #1 от "Овчар":За корупцията се загрижил ...
21:56 25.08.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ОЩЕ ДВА МИЛИОНА БРАТУШКИ СЕ ВЪРНАХА У ДОМА КАТО САМОВАРИ
.....
21:57 25.08.2026
21 Антирашист 4061
21:58 25.08.2026
22 Хахахахаха
Коментиран от #24
21:59 25.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И кой е
До коментар #22 от "Хахахахаха":Федоров простско?
Коментиран от #35
22:00 25.08.2026
25 Българин
22:01 25.08.2026
26 Ъъъ
22:01 25.08.2026
27 Ха ха
22:01 25.08.2026
28 Стенли
22:03 25.08.2026
29 Антирашист 4062
До коментар #1 от "Овчар":Голям анализатор се извъди ,явно знаеш повече отпроверяващите от ес
22:03 25.08.2026
30 Мдааа
22:07 25.08.2026
31 Антирашист 4063
До коментар #5 от "На фона":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
22:07 25.08.2026
32 С КВО ДА ВЛЕЗЕ
22:08 25.08.2026
33 Елементарно Уотсън !
22:08 25.08.2026
34 Ти що си мислиш
До коментар #16 от "Касиопей":Че другите виждат това което и ти ....
22:09 25.08.2026
35 Този който
До коментар #24 от "И кой е":знае истината за войната и корупцията в Украйна!
22:11 25.08.2026
36 Антирашист 4064
До коментар #8 от "А кой се интересува":Просия е агресора тя започна войната и носи цялата отговорностза жертвите и разрушенията !
22:11 25.08.2026