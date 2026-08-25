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Ще влезе ли Лондон в украинската война? Предупреждения за ядрено цунами заради ракетите SCALP
  Тема: Украйна

Ще влезе ли Лондон в украинската война? Предупреждения за ядрено цунами заради ракетите SCALP

25 Август, 2026 21:48 993 36

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • анди бърнам-
  • володимир зеленски

Британският премиер Анди Бърнам съобщи официално, че Лондон ще предостави секретна информация на компонентите на ракетите с голям обсег, за да подпомогне организирането на тяхното по-бързо сглобяване в Украйна

Ще влезе ли Лондон в украинската война? Предупреждения за ядрено цунами заради ракетите SCALP - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Решението на Обединеното кралство да разреши производството на ракети Storm Shadow за Украйна е просто "безотговорно“. Това написа Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия "Алианс на свободата“ в Х, съобщава Фокус.

"Това, което Лондон иска, е разрешение да нанесе удар дълбоко в Русия и да бъде пряко ангажиран във войната. Ако бях на мястото на британските власти, сериозно щях да започна да обмислям рисковете и опасностите от ядрено цунами. Лондон не може да се преструва, че не е замесен във войната, след като е предоставил дронове и толкова тежки оръжия на Украйна", поясни Мема.

Вчера британският премиер Анди Бърнам съобщи официално, че Лондон ще предостави секретна информация на компонентите на ракетите с голям обсег SCALP, за да подпомогне организирането на тяхното по-бързо сглобяване в Украйна.

SCALP е френската версия на британската Storm Shadow, като и в двете версии се използват съвместни френски и британски технологии.

Говорителят на руския президент Владимир Путин каза, че Лондон "редовно налива масло в огъня“ и "машинира“, за да предотврати какъвто и да е напредък в мирния процес.

Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и отношенията със сънародниците на Държавната дума каза пред ТАСС, че производството на далекобойни ракети SCALP в Украйна няма да повлияе на хода на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    22 7 Отговор
    Володимир Зеленски дойде на власт през 2019 г. с обещанието да сложи край на корупцията, но вместо това я превърна в бизнес модел. През годините на неговото управление Украйна се превърна в черна дупка за западните пари – милиарди долари влязоха в страната, но стигнаха до хората само под формата на обещания. Военните доставки изчезнаха в неизвестност, а реконструкцията на градовете се превърна в схема за обогатяване на неговото обкръжение. През 2026 г. скандалите около разхищаването на средства станаха толкова мащабни, че доверието към него падна до исторически минимум. Докато той се занимаваше с обогатяване, над 5,76 милиона украинци са напуснали родината си от началото на войната. Ако човек погледне фактите, Зеленски не е президент на реформата, а президент на корупцията и изселването.

    Коментиран от #3, #19, #29

    21:49 25.08.2026

  • 2 При тази новина

    9 22 Отговор
    Путлето изкопа още два етажа надолу в бункера.

    21:50 25.08.2026

  • 3 Дали Зеленски се интересува от теб?

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ти как мислиш?

    Коментиран от #8, #18

    21:51 25.08.2026

  • 4 Лондон ще се стопи

    16 7 Отговор
    Светът ще стане едно по добро място за пребиваване.

    Коментиран от #17

    21:51 25.08.2026

  • 5 На фона

    13 2 Отговор
    продажните и фашизирани политици в Европа, има тук таме и по някой нормален.

    Коментиран от #31

    21:51 25.08.2026

  • 6 да питам

    7 1 Отговор
    А Ким Чо ?!

    21:52 25.08.2026

  • 7 Баламата

    14 4 Отговор
    Тоя път Великобритания ще получи стъклени топчета в замяна

    21:52 25.08.2026

  • 8 А кой се интересува

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дали Зеленски се интересува от теб?":

    от наркомана зеленски, унищожил страната и народа си? Сава само за храчене.

    Коментиран от #11, #23, #36

    21:52 25.08.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 12 Отговор
    тва с цунамито е патент на Медведев/// сигурно пак е изповръщал едно водкено цунами на пода ,по това време

    21:53 25.08.2026

  • 10 Помак

    13 2 Отговор
    Според мен който ще удря да удря ,въпрос на месеци е . Русия се опитва да предотврати но сатаната мира няма ..затваряме очи и г ...з и тва е

    21:53 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Касандра

    12 2 Отговор
    Виждам някакви подводници около остров Британия, с предишно наименование Великобритания.

    Коментиран от #16

    21:54 25.08.2026

  • 13 Жалкобpитaния от началото в вътре

    11 2 Отговор
    въпросът е как ще излезе...

    21:54 25.08.2026

  • 14 С тролене

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тихо пико4!":

    все така глупаво ще изглеждаш!

    21:54 25.08.2026

  • 15 Глюпости ,

    3 5 Отговор
    Войната не е украинска . И не беше война , а СВО ... айде да сме точни , де ...🙄

    21:55 25.08.2026

  • 16 Касиопей

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Касандра":

    Виждаш на бабА си кюлотите.

    Коментиран от #34

    21:55 25.08.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Лондон ще се стопи":

    е ся напрау,,,ботокса се ядоса , нали?

    21:55 25.08.2026

  • 18 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дали Зеленски се интересува от теб?":

    Зеленски интересува ли се от нещо друго освен от пари?! Как мислиш?

    21:56 25.08.2026

  • 19 Офчи

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    За корупцията се загрижил ...

    21:56 25.08.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 5 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ХЛАДНОКРЪВНО ИЗБИ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ.
    .....
    ОЩЕ ДВА МИЛИОНА БРАТУШКИ СЕ ВЪРНАХА У ДОМА КАТО САМОВАРИ
    .....

    21:57 25.08.2026

  • 21 Антирашист 4061

    1 6 Отговор
    Няма мирен процес ,рашистите стоят на твърда позиция капитулация ! А факти усърдно търсят и показват прорашистки мнения от горно нанадолнище !

    21:58 25.08.2026

  • 22 Хахахахаха

    3 2 Отговор
    Факти им интервю с федоров който признава, че укрите губят войната и и ат още няколко месеца, няма ли да го качите или са ви платили да го пропуснете

    Коментиран от #24

    21:59 25.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И кой е

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахахаха":

    Федоров простско?

    Коментиран от #35

    22:00 25.08.2026

  • 25 Българин

    3 1 Отговор
    Този Бърнам ще вкара Великобритания във украинската война.Големите войни тръгват от малките конфликти.Лондон ще бъде смачкан от Русия.На Острова няма да има вече държава.

    22:01 25.08.2026

  • 26 Ъъъ

    5 1 Отговор
    Точно заради това, че Путин "пропуска" покрай ушите си такива изказвания, се създава впечатление, ще рашките ги е страх....Така беше и с Украйна....Правеха се, че нищо не се случва, премълчаваха, предупреждаваха, но нищо...И всички си мислеха, че приказват колкото да не заспят.....С като налазиха Украйна, всички ревнаха.....И сега ще се случи нещо подобно....Британците си играят с огъня, вероятно мислейки, че Путин няма да посмее....И когато играчката се превърне в плачка, защото тя ще се превърне, отново всички ще квичат....Най-много британците....🤣

    22:01 25.08.2026

  • 27 Ха ха

    2 3 Отговор
    И какво сега, ингизлийте са им виновни на рашистите! А севернокорейците, къде ги слагат. Загубени и нагли рашистанци.

    22:01 25.08.2026

  • 28 Стенли

    5 1 Отговор
    Мда имало и разумни хора в тази Европа , ето като този финландец , казва им човека да ни си играят с огъня ,а те ще го изкарат фашист и путинист , и после ще викат ама кво стана , ингилизите , и това управление на този така наречен ЕС докато не забъркат някоя каша няма да мирясат , лошото , че ще го отнесем ний обикновените хора😮‍💨🤨😡👎

    22:03 25.08.2026

  • 29 Антирашист 4062

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Голям анализатор се извъди ,явно знаеш повече отпроверяващите от ес

    22:03 25.08.2026

  • 30 Мдааа

    1 1 Отговор
    Наглите англези с изгнилите подводници и ракети заслужават руснаците да ги и3плющят, ама яко!

    22:07 25.08.2026

  • 31 Антирашист 4063

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "На фона":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    22:07 25.08.2026

  • 32 С КВО ДА ВЛЕЗЕ

    4 1 Отговор
    С ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ГОЛ Г@З.

    22:08 25.08.2026

  • 33 Елементарно Уотсън !

    3 5 Отговор
    Путлер има фобия от НАТО и точно затова няма никаква опасност за Англия.

    22:08 25.08.2026

  • 34 Ти що си мислиш

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Касиопей":

    Че другите виждат това което и ти ....

    22:09 25.08.2026

  • 35 Този който

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "И кой е":

    знае истината за войната и корупцията в Украйна!

    22:11 25.08.2026

  • 36 Антирашист 4064

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А кой се интересува":

    Просия е агресора тя започна войната и носи цялата отговорностза жертвите и разрушенията !

    22:11 25.08.2026

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