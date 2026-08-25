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Говори Москва: Тази американска идея би била много трудно осъществима
  Тема: Украйна

Говори Москва: Тази американска идея би била много трудно осъществима

25 Август, 2026 17:18 2 425 49

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли възможността за каквото и да било външно управление на Донбас

Говори Москва: Тази американска идея би била много трудно осъществима - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл постави под въпрос възможността за реализиране на американската идея за създаване на свободна икономическа зона в Донбас, като заяви, че територията официално е част от Русия и затова е малко вероятно да бъде управлявана от трета страна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По-рано украинския президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна вижда възможност за посредничество на САЩ за слагане край на войната с Русия до края на следващото лято и че е подготвил заедно с американски и европейски представители документ от една страница с предложения, който да бъде представен на Москва. Сред тях е и идеята за свободна икономическа зона.

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Украйна обвинява Русия в незаконно завземане на територии в Донбас. Москва твърди, че действията ѝ са продиктувани от необходимостта да защити собствената си сигурност.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли възможността за каквото и да било външно управление на Донбас.

„Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Едва ли трета страна може да се занимава с управлението на регион на Руската федерация“, заяви Песков на брифинг в отговор на въпрос по темата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украина победа винаги

    25 58 Отговор
    Ръша корабокрушира тежко край бреговете на Украйна оцелели няма

    Коментиран от #9

    17:19 25.08.2026

  • 2 Херодот

    19 66 Отговор
    Донбас е суверенна украинска земя и само в Киев могат да в управляват. Всичко друго е нацизъм! Навремето така са дали Чехия на хитлер за да има мир. Колко се е получило, всеки сам да прецени!

    Коментиран от #39

    17:21 25.08.2026

  • 3 Вмирисан зелен чорап

    22 58 Отговор
    Представяте ли си 44-та как тези вмирасани ботуши са стъпили на нашата свещенна земя и са започна да колят и бесят по същия начин,изнасилвани грабежи и убийства!

    Коментиран от #40

    17:21 25.08.2026

  • 4 Из падмасковие

    16 54 Отговор
    Долапа празен няма кво да се яде в русия,глад и мизерия,пасем храсти като добитък

    17:21 25.08.2026

  • 5 Щатите

    56 9 Отговор
    видяха, че не могат да вземат ресурсите на Донбас с война и сега се натискат да ги управляват....

    17:22 25.08.2026

  • 6 име

    45 18 Отговор
    Зельоний наркоман така побеждава, че опря чак до омразния за него Тръмп да се опитва да го спасява.

    Коментиран от #10

    17:22 25.08.2026

  • 7 Добри новини

    17 44 Отговор
    Украинските сили си върнаха контрола над населеното място Западне в Харкивска област

    17:23 25.08.2026

  • 8 Царския офицер

    20 38 Отговор
    Тия националните предатели комунягите русофили да се натоварят на контейнери и директно на фронта,да бранят господаря си русия

    Коментиран от #37

    17:23 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Камбаните бият

    20 33 Отговор
    русия е с пречупен гръбнак,отиват на бунището при ссср

    Коментиран от #42

    17:26 25.08.2026

  • 12 Настъпи ли момента за разпад на РФ?

    18 30 Отговор
    Докато Путин върти сказката, че воювал срещу НАТО, в Русия пристигна бензин от НАТО на помощ в разгорялата се горивна криза.
    Преди няколко дни танкерът „Wendrix“ е отплавал от турското пристанище Мерсин към Русия. Плавателният съд, пълен с 200 000 барела бензин.
    Има логика ,да не се разпадне кочината. С диви и гладни npacета из цялото земно кълбо ще е много гадна история. Да им плащаме лЕб и спирт ама да си седят там. Той Путин ще ги редуцира.

    17:26 25.08.2026

  • 13 Хаха

    29 11 Отговор
    Украйна настъпва към Киев.Само САЩ и Израел имат право да завземат чужда територия.

    17:27 25.08.2026

  • 14 гост

    17 24 Отговор
    За това ли 5та година водите война,защото е Ваша територия...изкукуригалите елементи в Кремъл...

    17:28 25.08.2026

  • 15 Тръмп предложи на Кремъл

    24 3 Отговор
    той със САЩ да цоца ресурсите на Донбас.Но Путин иска да ги притежава сам.
    Ето къде било заровено кучето.

    17:28 25.08.2026

  • 16 Киро

    27 16 Отговор
    Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Едва ли трета страна може да се занимава с управлението на регион на Руската федерация“ Добе го е казал нека да се знае.

    17:29 25.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Морския

    12 17 Отговор
    Тоя русоляв бухал също ще увисне заедно със бункерния многоходов простак

    17:31 25.08.2026

  • 19 Направо невъзможна

    10 14 Отговор
    Все пак Донбас не нито
    И руски, нито американски.

    17:32 25.08.2026

  • 20 ?????

    16 5 Отговор
    Уф.
    Между другото сутрешният самолет май е докарал в Москва директора на ЦРУ.

    17:32 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 О,чуден

    12 3 Отговор
    Са пък какво - да питаме " Чий е Донбас" , след като изясни " Чий е Крим" ?!

    Коментиран от #30

    17:38 25.08.2026

  • 24 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Факт.

    17:39 25.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Симо

    12 6 Отговор
    Може, НО първо трябва да победят Русия на бойното поле, да я превземат, и след това ще могат да правят каквото си искат с Донбас или който и да е регион от руската федерация.

    Мда, трудно осъществимо!!

    17:43 25.08.2026

  • 27 Сметах,сметах

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "На Берлин ли маама ви блатна де а?":

    Вече трябваше да са покрай Вашингтон.

    17:45 25.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Българин

    8 13 Отговор
    След като ватенките не успяха да се възползват от прозореца оставен им от Краснов,спасението на РФ е да бъде поставена под международно управление.

    17:49 25.08.2026

  • 30 Не очуден

    7 8 Отговор

    До коментар #23 от "О,чуден":

    Скоро ще питате чий е Сибир

    17:51 25.08.2026

  • 31 Амчи

    10 4 Отговор
    и Калфорния мож да свободна икономическа зона за Китай. Що не.

    17:53 25.08.2026

  • 32 Володимир ЗеленПeдeрaски

    8 6 Отговор
    Украйния ще се бие до последния педaл

    Коментиран от #44

    17:54 25.08.2026

  • 33 Как Кремъл

    6 8 Отговор
    ще позволи свободна икономическа зона?

    Нали мужиките ще видят разликата между съветския мир и свободния свят?

    17:55 25.08.2026

  • 34 Тръмп

    5 2 Отговор
    Владимир, приятелю, свободна икономическа зона, управлявана от трета страна, мисля,че ще стане много добре. Аз бих могъл да я взема за мен за управление.

    17:57 25.08.2026

  • 35 Факт

    4 12 Отговор
    Донбас не е руска територия, бе смешен морж. Нито пък Крим.

    Коментиран от #46

    18:01 25.08.2026

  • 36 Там

    7 4 Отговор
    има две републики - Луганската и Донецката, които са субекти на Руската федерация.
    Нито Украйна, нито ЕС може да имат претенции към тези две републики, доколкото там бяха проведени множество референдуми, касаещи независимостта и присъединяването им към Русия. Там се случи точно същото, каквото се случи в Украйнска СССР през 1991г.

    18:01 25.08.2026

  • 37 Като си царски

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Царския офицер":

    офицер трябва да знаеш, русофилите в България са много отпреди комуностическата идея! Също така трябва да знаеш, че голяма част от царските офицери са сътрудничели с фашистите! Като те гледам, явно си техен наследник..

    18:01 25.08.2026

  • 38 Един

    2 3 Отговор
    Значи ще е вътрешно-украинско.

    18:07 25.08.2026

  • 39 Бай онзи

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Херодот":

    Доста си зле с историята!

    18:07 25.08.2026

  • 40 Коста

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вмирисан зелен чорап":

    Ти потомък на тях ли си?

    18:07 25.08.2026

  • 41 Ако

    8 2 Отговор
    Украина отказва да признае референдумите за независимост на новите републики в Донбас, значи не признава и собственият си референдум за независимост от 1991г.

    18:07 25.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ами

    7 2 Отговор
    Пропуска се, че баш донбасци се бият от 2014г. срещу украинските окупатори.

    Коментиран от #45

    18:09 25.08.2026

  • 44 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Володимир ЗеленПeдeрaски":

    До последния руски педал

    18:17 25.08.2026

  • 45 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Пак си крал ника

    18:17 25.08.2026

  • 46 Донбас е руски и

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    Крим също. Има укази на Путин за целта. Путин с указ може да се барне тоже висок и строен. Ако не знаете ето, знайте! Не е смешно.

    18:24 25.08.2026

  • 47 Коледар

    0 0 Отговор
    Пинг -понг , симулация на желания за спиране на войната ще желанията ще стават все по аграктивни :) , а и картите не са у .. балшой театър :)

    18:26 25.08.2026

  • 48 Икономист

    0 0 Отговор
    Янките вместо редки земни метали ще получат от Украйна само редки ....йнаа .

    18:28 25.08.2026

  • 49 Морски

    0 0 Отговор
    Няма други такива нагли като краварите

    18:29 25.08.2026

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