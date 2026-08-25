Говори Москва: Тази американска идея би била много трудно осъществима

Кремъл постави под въпрос възможността за реализиране на американската идея за създаване на свободна икономическа зона в Донбас, като заяви, че територията официално е част от Русия и затова е малко вероятно да бъде управлявана от трета страна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
По-рано украинския президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна вижда възможност за посредничество на САЩ за слагане край на войната с Русия до края на следващото лято и че е подготвил заедно с американски и европейски представители документ от една страница с предложения, който да бъде представен на Москва. Сред тях е и идеята за свободна икономическа зона.
Украйна обвинява Русия в незаконно завземане на територии в Донбас. Москва твърди, че действията ѝ са продиктувани от необходимостта да защити собствената си сигурност.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли възможността за каквото и да било външно управление на Донбас.
„Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Едва ли трета страна може да се занимава с управлението на регион на Руската федерация“, заяви Песков на брифинг в отговор на въпрос по темата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украина победа винаги
Коментиран от #9
17:19 25.08.2026
2 Херодот
Коментиран от #39
17:21 25.08.2026
3 Вмирисан зелен чорап
Коментиран от #40
17:21 25.08.2026
4 Из падмасковие
17:21 25.08.2026
5 Щатите
17:22 25.08.2026
6 име
Коментиран от #10
17:22 25.08.2026
7 Добри новини
17:23 25.08.2026
8 Царския офицер
Коментиран от #37
17:23 25.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Камбаните бият
Коментиран от #42
17:26 25.08.2026
12 Настъпи ли момента за разпад на РФ?
Преди няколко дни танкерът „Wendrix“ е отплавал от турското пристанище Мерсин към Русия. Плавателният съд, пълен с 200 000 барела бензин.
Има логика ,да не се разпадне кочината. С диви и гладни npacета из цялото земно кълбо ще е много гадна история. Да им плащаме лЕб и спирт ама да си седят там. Той Путин ще ги редуцира.
17:26 25.08.2026
13 Хаха
17:27 25.08.2026
14 гост
17:28 25.08.2026
15 Тръмп предложи на Кремъл
Ето къде било заровено кучето.
17:28 25.08.2026
16 Киро
17:29 25.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Морския
17:31 25.08.2026
19 Направо невъзможна
И руски, нито американски.
17:32 25.08.2026
20 ?????
Между другото сутрешният самолет май е докарал в Москва директора на ЦРУ.
17:32 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 О,чуден
Коментиран от #30
17:38 25.08.2026
24 Това е безспорен
До коментар #17 от "Факт":Факт.
17:39 25.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Симо
Мда, трудно осъществимо!!
17:43 25.08.2026
27 Сметах,сметах
До коментар #25 от "На Берлин ли маама ви блатна де а?":Вече трябваше да са покрай Вашингтон.
17:45 25.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Българин
17:49 25.08.2026
30 Не очуден
До коментар #23 от "О,чуден":Скоро ще питате чий е Сибир
17:51 25.08.2026
31 Амчи
17:53 25.08.2026
32 Володимир ЗеленПeдeрaски
Коментиран от #44
17:54 25.08.2026
33 Как Кремъл
Нали мужиките ще видят разликата между съветския мир и свободния свят?
17:55 25.08.2026
34 Тръмп
17:57 25.08.2026
35 Факт
Коментиран от #46
18:01 25.08.2026
36 Там
Нито Украйна, нито ЕС може да имат претенции към тези две републики, доколкото там бяха проведени множество референдуми, касаещи независимостта и присъединяването им към Русия. Там се случи точно същото, каквото се случи в Украйнска СССР през 1991г.
18:01 25.08.2026
37 Като си царски
До коментар #8 от "Царския офицер":офицер трябва да знаеш, русофилите в България са много отпреди комуностическата идея! Също така трябва да знаеш, че голяма част от царските офицери са сътрудничели с фашистите! Като те гледам, явно си техен наследник..
18:01 25.08.2026
38 Един
18:07 25.08.2026
39 Бай онзи
До коментар #2 от "Херодот":Доста си зле с историята!
18:07 25.08.2026
40 Коста
До коментар #3 от "Вмирисан зелен чорап":Ти потомък на тях ли си?
18:07 25.08.2026
41 Ако
18:07 25.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ами
Коментиран от #45
18:09 25.08.2026
44 Така е
До коментар #32 от "Володимир ЗеленПeдeрaски":До последния руски педал
18:17 25.08.2026
45 Пич
До коментар #43 от "Ами":Пак си крал ника
18:17 25.08.2026
46 Донбас е руски и
До коментар #35 от "Факт":Крим също. Има укази на Путин за целта. Путин с указ може да се барне тоже висок и строен. Ако не знаете ето, знайте! Не е смешно.
18:24 25.08.2026
47 Коледар
18:26 25.08.2026
48 Икономист
18:28 25.08.2026
49 Морски
18:29 25.08.2026