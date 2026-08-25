Говори Москва: Тази американска идея би била много трудно осъществима

Кремъл постави под въпрос възможността за реализиране на американската идея за създаване на свободна икономическа зона в Донбас, като заяви, че територията официално е част от Русия и затова е малко вероятно да бъде управлявана от трета страна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По-рано украинския президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна вижда възможност за посредничество на САЩ за слагане край на войната с Русия до края на следващото лято и че е подготвил заедно с американски и европейски представители документ от една страница с предложения, който да бъде представен на Москва. Сред тях е и идеята за свободна икономическа зона.

Още новини от Украйна

Украйна обвинява Русия в незаконно завземане на територии в Донбас. Москва твърди, че действията ѝ са продиктувани от необходимостта да защити собствената си сигурност.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли възможността за каквото и да било външно управление на Донбас.

„Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Едва ли трета страна може да се занимава с управлението на регион на Руската федерация“, заяви Песков на брифинг в отговор на въпрос по темата.