Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран оставя отворена вратата за дипломация със САЩ

Иран оставя отворена вратата за дипломация със САЩ

28 Август, 2026 13:18, обновена 28 Август, 2026 13:19 302 1

  • иран-
  • сащ-
  • дипломация-
  • отворена врата

Абас Арагчи заяви, че преговорите могат да бъдат възобновени, ако Вашингтон се откаже от политиката на натиск и предприеме стъпки за възстановяване на доверието

Иран оставя отворена вратата за дипломация със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи остави отворена възможността за дипломатическо решение на конфликта със САЩ, който остава в застой. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той заяви, че „връщането към дипломацията не е невъзможно“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По думите му обаче възобновяването на преговорите зависи от готовността на Вашингтон да разбере, че „натискът не работи“.

„САЩ трябва да градят доверие, да говорят с уважение, да признаят нашите права и да спазват ангажиментите си“, написа Арагчи.

Нов кръг от дипломатически усилия

Изявлението на иранския външен министър идва на фона на активизирани дипломатически контакти в региона, близо шест месеца след американско-израелските атаки срещу Иран.

През последните дни Техеран беше посетен от няколко високопоставени представители на държави от региона. В понеделник в иранската столица пристигна началникът на пакистанската армия Асим Мунир, а ден по-късно – външният министър на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди.

Вчера премиерът на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани също се срещна с Арагчи.

Според ирански медии разговорите с Оман са били съсредоточени основно върху евентуалното възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. В замяна Техеран настоява за отстъпки от американската страна, договорени в рамково споразумение през юни.

Вашингтон продължава икономическия натиск

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да оказва натиск върху Иран чрез мащабна санкционна кампания.

Мерките са насочени към икономическите връзки на Техеран с останалия свят и имат за цел да ограничат възможностите на иранското правителство да заобикаля американските санкции.

Въпреки противопоставянето между Вашингтон и Техеран последните дипломатически контакти показват, че регионалните посредници продължават да търсят възможности за намаляване на напрежението и възстановяване на диалога.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За започване

    2 1 Отговор
    на преговори препоръчително е да поствят на масата главите на членовете на семейство Тръмп! Колкото повече глави има на масата, по толкова глави може да отворят преговори!

    13:24 28.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания