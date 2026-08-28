Иран оставя отворена вратата за дипломация със САЩ

Иранският външен министър Абас Арагчи остави отворена възможността за дипломатическо решение на конфликта със САЩ, който остава в застой. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той заяви, че „връщането към дипломацията не е невъзможно“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По думите му обаче възобновяването на преговорите зависи от готовността на Вашингтон да разбере, че „натискът не работи“.

„САЩ трябва да градят доверие, да говорят с уважение, да признаят нашите права и да спазват ангажиментите си“, написа Арагчи.

Нов кръг от дипломатически усилия

Изявлението на иранския външен министър идва на фона на активизирани дипломатически контакти в региона, близо шест месеца след американско-израелските атаки срещу Иран.

През последните дни Техеран беше посетен от няколко високопоставени представители на държави от региона. В понеделник в иранската столица пристигна началникът на пакистанската армия Асим Мунир, а ден по-късно – външният министър на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди.

Вчера премиерът на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани също се срещна с Арагчи.

Според ирански медии разговорите с Оман са били съсредоточени основно върху евентуалното възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. В замяна Техеран настоява за отстъпки от американската страна, договорени в рамково споразумение през юни.

Вашингтон продължава икономическия натиск

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да оказва натиск върху Иран чрез мащабна санкционна кампания.

Мерките са насочени към икономическите връзки на Техеран с останалия свят и имат за цел да ограничат възможностите на иранското правителство да заобикаля американските санкции.

Въпреки противопоставянето между Вашингтон и Техеран последните дипломатически контакти показват, че регионалните посредници продължават да търсят възможности за намаляване на напрежението и възстановяване на диалога.