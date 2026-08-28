BBC официално потвърди завръщането на Top Gear с нов екип

Едно от най-емблематичните автомобилни предавания в историята на телевизията се подготвя за нов старт. Британската медийна корпорация BBC официално потвърди, че култовото шоу Top Gear се завръща на малкия екран с изцяло нов състав от водещи. Новината бе обявена от директора на развлекателното съдържание на медията Ед Хауърд, с което сложи край на дългите спекулации около бъдещето на проекта.

Въпреки че от BBC все още пазят в тайна имената на новото трио, продуцентите обещават разкрития в най-скоро време. В медийното пространство вече се въртят имена на популярни британски личности, сред които известният комик Джими Кар и бившият ръгби национал Джо Марлър. Според неофициални източници планът на телевизията е новите епизоди да дебютират през 2027 г., за да отбележат половин век от излъчването на първия пилотен епизод на формата през далечната 1977 г.

Златната ера на Top Gear безспорно бе между 2002 и 2015 г., когато пред камерите застана емблематичният триумвират Джереми Кларксън, Ричард Хамънд и Джеймс Мей. Тяхната уникална химия, остър хумор и мащабни автомобилни предизвикателства превърнаха предаването в световен феномен с над 6 милиона зрители само на Острова за всеки отделен епизод. След тяхното напускане форматът премина през няколко смени на концепцията и водещите, включващи радиоводещия Крис Еванс, актьора Мат Лебланк, състезателя от крикета Андрю „Фреди“ Флинтоф и комика Пади Макгинес.

Предаването Top Gear бе замразено за неопределено време след тежък инцидент през декември 2022 година на пистата „Дънсфолд“, при който Флинтоф претърпя сериозни наранявания по време на снимки с висока скорост. Предстоящият рестарт е ясен сигнал, че BBC няма намерение да се откаже от една от най-ценните си телевизионни марки, въпреки че новият екип ще трябва да се пребори с високо вдигнатата летва от страна на оригиналните водещи, както и със скептицизма на публиката за предстоящите.