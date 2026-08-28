Семейството на Ози Озбърн работи по биографичен филм за него

Биографичният филм за Ози Озбърн вече е в активна фаза на подготовка, година след смъртта на легендарния фронтмен на Black Sabbath. Синът му Джак Озбърн потвърди, че сценарият е завършен, а екипът в момента търси режисьор и води разговори с актьор, който може да изиграе „Принца на мрака“.

„Сценарият е готов. В момента се обръщаме към режисьори. Действаме с пълна сила“, каза Джак Озбърн пред E! News. Той разкри още, че семейството вече има предпочитан актьор за главната роля, но отказа да назове името му, тъй като разговорите продължават.

Проектът беше обявен още през 2021 г. от Sony Pictures и Polygram Entertainment. Филмът ще проследи не само възхода на Ози Озбърн като един от създателите на хевиметъла и фронтмен на Black Sabbath, но и дългогодишната му връзка със съпругата и мениджър Шарън Озбърн. Сценарият е поверен на Лий Хол, номиниран за „Оскар“ и известен с работата си по „Rocketman“ - биографичния филм за Елтън Джон. Към продуцентския екип са прикрепени Шарън, Джак и Ейми Озбърн.

Джак Озбърн подчертава, че семейството не иска претенциозен музикален биографичен филм, насочен само към тесен кръг зрители. Основният принцип, който следва при разработването на проекта, е прост: „Дайте на феновете това, което искат“. По думите му именно почитателите са хората, за които баща му е писал музика, правил е турнета и е излизал на сцена десетилетия наред.

Филмът ще използва музика както от соловата кариера на Ози Озбърн, така и от каталога на Black Sabbath, което е ключово за автентичността на историята. Точно този достъп до оригиналната музика отличава проекта от по-ранни неуспешни опити да бъде екранизиран животът на музиканта.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Като причина за смъртта беше посочен инфаркт на фона на сърдечносъдово заболяване. Само 17 дни по-рано той се сбогува с публиката на стадион Villa Park в родния си Бирмингам по време на концерта „Back to the Beginning“, където за последен път излезе на сцена както солово, така и с оригиналния състав на Black Sabbath.

На историческото шоу на 5 юли 2025 г. участваха Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Anthrax и редица други големи имена от хардрока и метъла. Озбърн изпълни солови песни като „Crazy Train“ и „Mama, I’m Coming Home“, преди да се присъедини към Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд за финален сет на Black Sabbath с „War Pigs“, „Iron Man“ и „Paranoid“.

През последните години от живота си Ози Озбърн имаше сериозни здравословни проблеми, включително болест на Паркинсон и ограничена подвижност, но остана активно ангажиран с музиката си и с подготовката на финалното шоу. Готическият трон, на който седеше по време на последния концерт, впоследствие беше включен в музейна изложба в Бирмингам, посветена на живота и кариерата му.

Биографичният филм все още няма заглавие, режисьор, официално обявен актьор за ролята на Ози Озбърн или премиерна дата. Но според Джак Озбърн проектът вече е преминал отвъд началната разработка и семейството е решено да създаде филм, който да бъде разбираем и емоционално близък до хората, следвали музиканта през повече от пет десетилетия.