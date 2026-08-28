БАБХ спря овце без документи от Гърция

Българската агенция по безопасност на храните пресече опит за нерегламентирано въвеждане от Гърция на пет овце майки. Животните са превозвани с транспортно средство, което е задържано в непосредствена близост до ГКПП „Златоград – Термес” след сигнал от „Гранична полиция” до ОДБХ – Смолян.

При проверката е установено, че за животните не са представени необходимите документи, липсват ушни марки и не е удостоверен здравният им статус. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Ще бъдат предприети и последващи мерки съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Водачът е заявил пред контролните органи, че е въвел животните от Гърция, като е разчитал да не бъде заловен. Това не е единственото му нарушение. Само за тази година са установени данни за три предходни нарушения от същия характер, свързани с него и негови роднини.

Случаят е особено рисков на фона на разпространението на заразни заболявания по дребните преживни животни в Гърция – от началото на годината там са регистрирани 230 огнища на шарка по овцете и козите и 183 огнища на шап.

Нерегламентираното движение на животни без документи, идентификация и доказан здравен статус е сред основните рискове за пренасяне и разпространение на заразни заболявания и може да доведе до тежки последици за животновъдството в България.

БАБХ продължава да осъществява засилен контрол върху движението и въвеждането на животни от държави с регистрирани огнища на заразни заболявания с цел предотвратяване на разпространението им на територията на страната и защита на българското животновъдство.