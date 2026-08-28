Новини
България »
БАБХ спря овце без документи от Гърция

БАБХ спря овце без документи от Гърция

28 Август, 2026 14:08 438 5

  • гърция-
  • овце-
  • документи

Случаят крие сериозен риск заради регистрираните огнища на шарка и шап в съседната държава

БАБХ спря овце без документи от Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните пресече опит за нерегламентирано въвеждане от Гърция на пет овце майки. Животните са превозвани с транспортно средство, което е задържано в непосредствена близост до ГКПП „Златоград – Термес” след сигнал от „Гранична полиция” до ОДБХ – Смолян.

При проверката е установено, че за животните не са представени необходимите документи, липсват ушни марки и не е удостоверен здравният им статус. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Ще бъдат предприети и последващи мерки съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Водачът е заявил пред контролните органи, че е въвел животните от Гърция, като е разчитал да не бъде заловен. Това не е единственото му нарушение. Само за тази година са установени данни за три предходни нарушения от същия характер, свързани с него и негови роднини.

Случаят е особено рисков на фона на разпространението на заразни заболявания по дребните преживни животни в Гърция – от началото на годината там са регистрирани 230 огнища на шарка по овцете и козите и 183 огнища на шап.

Нерегламентираното движение на животни без документи, идентификация и доказан здравен статус е сред основните рискове за пренасяне и разпространение на заразни заболявания и може да доведе до тежки последици за животновъдството в България.

БАБХ продължава да осъществява засилен контрол върху движението и въвеждането на животни от държави с регистрирани огнища на заразни заболявания с цел предотвратяване на разпространението им на територията на страната и защита на българското животновъдство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАБХ

    5 0 Отговор
    Мафия, защитаваща интересите на големите хранителни вериги в България. Това е антибългарска агенция.

    14:11 28.08.2026

  • 2 Овцете не са си носили

    2 0 Отговор
    личните карти

    14:11 28.08.2026

  • 3 вносителя да бъде 6иббан

    0 0 Отговор
    те така идват тука разни гадости

    14:11 28.08.2026

  • 4 Ако беше 30 годишно замразено

    1 0 Отговор
    трупно месо от резерва на страна от западна Европа щяха да го пуснат но живи животни-НИКОГА! Мършоядите току-виж усетили разликата в месата...

    14:14 28.08.2026

  • 5 Друга

    1 0 Отговор
    тъпня свършили ли са ?

    14:15 28.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове