Новини
Свят »
Румъния »
Търговски кораб потъна след пожар край бреговете на Румъния, 12 души са спасени

Търговски кораб потъна след пожар край бреговете на Румъния, 12 души са спасени

28 Август, 2026 14:19 447 16

  • румъния-
  • черно море-
  • търговски кораб-
  • пожар-
  • брегове

Президентът Никушор Дан заяви, че плавателният съд вероятно е бил ударен, но причините за инцидента ще се изясняват с разследване

Търговски кораб потъна след пожар край бреговете на Румъния, 12 души са спасени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Търговски кораб под флага на Доминиканската република е потънал, след като на борда му е избухнал пожар в Черно море край бреговете на Румъния. При инцидента всички 12 членове на екипажа са били спасени, като един от тях е пострадал, предава News.bg.

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че корабът вероятно е бил ударен, но на този етап няма информация кой или какво може да стои зад инцидента.

„Ще има разследване и ще бъде установено, но не е добре да се правят спекулации“, посочи Дан по време на посещението си в Кишинев. По думите му плавателният съд изглежда е потънал.

Пожарът е избухнал в изключителната икономическа зона

Инцидентът е станал вечерта на 27 август в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 20 морски мили югоизточно от Сфънту Георге.

Румънската брегова охрана е получила сигнал за пожара около 19:00 часа и е започнала операция по търсене и спасяване. Друг търговски кораб, намиращ се в района, е подал сигнал, че във водата има хора.

Десет души са били извадени от водата от румънските гранични власти, а други двама са били спасени от екипажа на търговски кораб.

Спасителната операция е проведена при тежки условия

Операцията е била затруднена от лошото време и вълни с височина около 2,5 метра. Въпреки това всички 12 души са били спасени живи до около 21:00 часа.

Един от моряците е получил тежка травма на ръката и е оказана медицинска помощ.

Корабът е идентифициран като „PROGRESS IV“. Румънските власти уточняват, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната.

Причината за пожара и евентуалното попадение, за което говори румънският президент, предстои да бъдат установени.

Ако искаш, мога да го направя и в още по-остър новинарски стил, с по-силно заглавие и по-кратък лид.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    2 10 Отговор
    Валдолф Путлер убива

    14:20 28.08.2026

  • 2 777

    2 3 Отговор
    Кажи не на Путлер и избери Ротшилд.

    14:21 28.08.2026

  • 3 Уффф

    10 4 Отговор
    Защо не кажат, че е превозвал оръжие за Украйна?

    Коментиран от #6

    14:22 28.08.2026

  • 4 ФАКТ

    1 7 Отговор
    САЩ от време на време пращат пратеник в Москва да наритат кремълския многоход в чатала.

    Коментиран от #8, #15

    14:22 28.08.2026

  • 5 украински кораб

    8 1 Отговор
    от румънския сенчест флот

    14:23 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Надписа от ИИ отдолу:

    5 1 Отговор
    "Ако искаш, мога да го направя и в още по-остър новинарски стил, с по-силно заглавие и по-кратък лид."

    ИИ работи по желание на клиента.

    Давай, искаме да ги направиш, брутално, остро, възмутително и убийствено.

    14:24 28.08.2026

  • 8 пращат смукачи

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    на Вова да го смучат като биберон

    14:24 28.08.2026

  • 9 Додрон

    2 1 Отговор
    май е било

    14:25 28.08.2026

  • 10 Този хелегален президент

    6 1 Отговор
    с тази крива глава прилича на украински плод на кръвосмешение

    14:26 28.08.2026

  • 11 изключителната икономическа зона на Румъ

    2 0 Отговор
    ния АБСОЛЮТНО НИЩО НЕ ЗНАЧИ

    14:29 28.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АУДИ

    2 0 Отговор
    "Ако искаш, мога да го направя и в още по-остър новинарски стил, с по-силно заглавие и по-кратък лид." Ползваме ИИ да си пишем статиките. Хахахаха

    14:33 28.08.2026

  • 14 Еврослон

    5 0 Отговор
    Драскачите на фeйk ти са толкова заети да си харчат грантовете, че искуствен интелект им пише "новините" 🤣

    14:33 28.08.2026

  • 15 Дефакт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Ридал е не ритал като пеленаче в самолета .
    То толкоз много ковчези ще реве човека , някой са му били семейни приятели , разбирам го .

    14:39 28.08.2026

  • 16 Напишор Дън политкорек-Т

    1 0 Отговор
    Ама защо не казвате, че е поразен от украински дрон, защото е укрото си мислел, че корабът е от "сенчестия флот" на Русия - спестявате, ама много

    14:42 28.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания