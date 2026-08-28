Търговски кораб потъна след пожар край бреговете на Румъния, 12 души са спасени

Търговски кораб под флага на Доминиканската република е потънал, след като на борда му е избухнал пожар в Черно море край бреговете на Румъния. При инцидента всички 12 членове на екипажа са били спасени, като един от тях е пострадал, предава News.bg.
Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че корабът вероятно е бил ударен, но на този етап няма информация кой или какво може да стои зад инцидента.
„Ще има разследване и ще бъде установено, но не е добре да се правят спекулации“, посочи Дан по време на посещението си в Кишинев. По думите му плавателният съд изглежда е потънал.
Пожарът е избухнал в изключителната икономическа зона
Инцидентът е станал вечерта на 27 август в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 20 морски мили югоизточно от Сфънту Георге.
Румънската брегова охрана е получила сигнал за пожара около 19:00 часа и е започнала операция по търсене и спасяване. Друг търговски кораб, намиращ се в района, е подал сигнал, че във водата има хора.
Десет души са били извадени от водата от румънските гранични власти, а други двама са били спасени от екипажа на търговски кораб.
Спасителната операция е проведена при тежки условия
Операцията е била затруднена от лошото време и вълни с височина около 2,5 метра. Въпреки това всички 12 души са били спасени живи до около 21:00 часа.
Един от моряците е получил тежка травма на ръката и е оказана медицинска помощ.
Корабът е идентифициран като „PROGRESS IV“. Румънските власти уточняват, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната.
Причината за пожара и евентуалното попадение, за което говори румънският президент, предстои да бъдат установени.
Ако искаш, мога да го направя и в още по-остър новинарски стил, с по-силно заглавие и по-кратък лид.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
14:20 28.08.2026
2 777
14:21 28.08.2026
3 Уффф
Коментиран от #6
14:22 28.08.2026
4 ФАКТ
Коментиран от #8, #15
14:22 28.08.2026
5 украински кораб
14:23 28.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Надписа от ИИ отдолу:
ИИ работи по желание на клиента.
Давай, искаме да ги направиш, брутално, остро, възмутително и убийствено.
14:24 28.08.2026
8 пращат смукачи
До коментар #4 от "ФАКТ":на Вова да го смучат като биберон
14:24 28.08.2026
9 Додрон
14:25 28.08.2026
10 Този хелегален президент
14:26 28.08.2026
11 изключителната икономическа зона на Румъ
14:29 28.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АУДИ
14:33 28.08.2026
14 Еврослон
14:33 28.08.2026
15 Дефакт
До коментар #4 от "ФАКТ":Ридал е не ритал като пеленаче в самолета .
То толкоз много ковчези ще реве човека , някой са му били семейни приятели , разбирам го .
14:39 28.08.2026
16 Напишор Дън политкорек-Т
14:42 28.08.2026