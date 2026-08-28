Търговски кораб потъна след пожар край бреговете на Румъния, 12 души са спасени

Търговски кораб под флага на Доминиканската република е потънал, след като на борда му е избухнал пожар в Черно море край бреговете на Румъния. При инцидента всички 12 членове на екипажа са били спасени, като един от тях е пострадал, предава News.bg.

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че корабът вероятно е бил ударен, но на този етап няма информация кой или какво може да стои зад инцидента.

„Ще има разследване и ще бъде установено, но не е добре да се правят спекулации“, посочи Дан по време на посещението си в Кишинев. По думите му плавателният съд изглежда е потънал.

Пожарът е избухнал в изключителната икономическа зона

Инцидентът е станал вечерта на 27 август в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 20 морски мили югоизточно от Сфънту Георге.

Румънската брегова охрана е получила сигнал за пожара около 19:00 часа и е започнала операция по търсене и спасяване. Друг търговски кораб, намиращ се в района, е подал сигнал, че във водата има хора.

Десет души са били извадени от водата от румънските гранични власти, а други двама са били спасени от екипажа на търговски кораб.

Спасителната операция е проведена при тежки условия

Операцията е била затруднена от лошото време и вълни с височина около 2,5 метра. Въпреки това всички 12 души са били спасени живи до около 21:00 часа.

Един от моряците е получил тежка травма на ръката и е оказана медицинска помощ.

Корабът е идентифициран като „PROGRESS IV“. Румънските власти уточняват, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната.

Причината за пожара и евентуалното попадение, за което говори румънският президент, предстои да бъдат установени.

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