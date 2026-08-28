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Ангел Славчев: Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата ВИДЕО

Ангел Славчев: Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата ВИДЕО

28 Август, 2026 14:16, обновена 28 Август, 2026 14:18 1 890 78

  • журналистка-
  • гергана петрова-
  • арест-
  • румен радев-
  • ангел славчев-
  • възраждане

Първо ще проверим казуса, но ако е така, ще искаме оставки в МВР, посочи политикът от "Възраждане"

Ангел Славчев: Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес полицията в Струмяни арестува жена, защото се е опитала да снима кортежа на Румен Радев и вероятно заради реплики от нейна страна към Радев, който е бил на посещение в селото.

Това съобщи бившият депутат от "Възраждане" Ангел Славчев.

Първо ще проверим казуса, но ако е така, ще искаме оставки в МВР.

Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата.

Радев, засрами се! От една жена ли те е страх?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Родната полиция бди над нас

    61 18 Отговор
    Краставо племе сме щом никой не се е притекъл на помощ на жената.

    Коментиран от #6

    14:19 28.08.2026

  • 2 Прогресивна България

    35 43 Отговор
    Така наречените "жени" в някакъв смисъл може да са дори по-опасни от олигарсите. Та това са герберастки или може би по-лошо - петроханки

    Коментиран от #10

    14:19 28.08.2026

  • 3 явно заслужава

    37 58 Отговор
    А някой мисли ли ,че ей така ще и сложат белезниците без нищо !!

    Коментиран от #31, #62

    14:19 28.08.2026

  • 4 Жалка работа

    34 6 Отговор
    И нищо смислено.
    Арестуваните трябва да са други - Б и Д.

    14:19 28.08.2026

  • 5 Авиаторчето

    34 11 Отговор
    е мъж на място, щом Десиславка го командва

    14:20 28.08.2026

  • 6 Прогресивна България

    16 47 Отговор

    До коментар #1 от "Родната полиция бди над нас":

    Да не беше застрашавала живота и здравето на Генерал Румен Радев - най-обичаният политик от истинските българи, но и най мразен от ГЕРБ, ПП-ДБ и БСП

    Коментиран от #8, #71

    14:20 28.08.2026

  • 7 Гост

    20 40 Отговор
    Тази ако беше насочила някакво устройсво, да снима Тръмп без разрешение, може би щяха да я застрелят на място. Такива са онези в САЩ, не уважават свободата на словото!

    14:21 28.08.2026

  • 8 Възраждане

    22 12 Отговор

    До коментар #6 от "Прогресивна България":

    Смешкооо, забрави и Възраждане. И ние мразим и изобличаваме този псевдо борец с мафията и олигарсите

    Коментиран от #16

    14:22 28.08.2026

  • 9 Оз. Ген.Румянцев

    36 7 Отговор
    Тъпи и прости са МВР

    14:22 28.08.2026

  • 10 Шпек- "Петрохан"

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресивна България":

    Обичаш ли?

    Коментиран от #53

    14:22 28.08.2026

  • 11 Димо

    20 4 Отговор
    Трябва да е много опасна, щом са я арестували

    14:23 28.08.2026

  • 12 Джооожо пaaaaцyyуууулaaa👋💯👈😁

    39 12 Отговор
    Застрашаваше живота тази млада журналистка на съвременния герой на новото време ,истинския бай ганьо с вид на тракторист в ТКЗС от 60-те години ,МИСТЪР КЕШ ,крадеца на 22 милиарда от народа рундьо кРадев боташов

    Коментиран от #21

    14:23 28.08.2026

  • 13 Чекмеджан

    11 18 Отговор
    Едва ли е снимана случайно.

    14:23 28.08.2026

  • 14 Франсиско

    12 29 Отговор
    Едва ли случайно са я арестували.

    14:24 28.08.2026

  • 15 Наблюдател

    40 7 Отговор
    Е, изясни се. Позволила си е да се обади. А трябваше да стои надалеч, да си мълчи и евентуално да ръкопляска и скандира, ако подадат знак.

    14:24 28.08.2026

  • 16 Да така е

    15 28 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    И възраждане падна на дъното, подкрепяйки мафията ПП, ДБ и ГЕРБ, ДПС!

    14:24 28.08.2026

  • 17 Платена медия

    12 16 Отговор
    Затвор за всичките платени журналя

    14:25 28.08.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Отвратен

    37 10 Отговор
    Милициите на Радев започнаха с незаконните политически арести !

    14:25 28.08.2026

  • 20 Сър Пичук

    15 15 Отговор
    Ръководството на Възраждане да обяснят първо на избирателите си защо ги накараха да гласуват за Радев на втори тур и после да търсят под вола теле! Защото под волът обикновено няма теле - има друго... Сгрешиха ли тогава, от Москва ли ги подведоха - още не е ясно. Сега каквито и да ги каканижат - лекето си остава.

    Коментиран от #24, #28, #69

    14:25 28.08.2026

  • 21 Пацуле бря

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Джооожо пaaaaцyyуууулaaa👋💯👈😁":

    По цял ден ти казвам колко тъпо изглеждаш като тролиш, независимо от никовете.

    Коментиран от #43

    14:26 28.08.2026

  • 22 Как

    20 3 Отговор
    НСО са наредили да я арестуват.НСО са високоплатени слуги, пияници и пътни хулигани.Да се разформироват!

    14:26 28.08.2026

  • 23 РапонсоРадев

    19 7 Отговор
    Е затова и други изпьлнения на ОПГ МВР , да си ходят ПБ с Герб и ПП ДПС.
    Току що Радев изгуби поне 10% от гласовете с едно действие

    14:27 28.08.2026

  • 24 Тук е България глупав

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "Сър Пичук":

    А не Москва. За тролене важи!

    14:27 28.08.2026

  • 25 Тая

    5 16 Отговор
    Простакела , ако беше в САЩ щеше да е вече студена . Там спрат ли те с кола ръцете на волана и без движения иначе си мъртъв .

    Коментиран от #32

    14:28 28.08.2026

  • 26 АНГЕЛЕЕ СЛАВЧЕВ

    5 9 Отговор
    Ти си сбъркан. Тази кът я гледам е доста наточена шлибка. И ЗАЩИТНИК НА ПРЕДИШНИТЕ ЗАРАДИ КОЕТО Е ТАКА СЕГА ТАМ. УСВОЕНИ МИЛИОНИ А ДОЛЧЕТА ДЕРЕТА И РЕКИ ЗАТЛАЧЕНИ И КАПКА ВОДА НЕ МОЖЕ ДА МИНЕ. И РАЗСЛЕДВАЙ НАЛИ СИ ГОЛЕМ ТАЗИ НА КОГО Е ЖЕНА ИЛИЛИИИ...... И ИСТИНАТА ЩЕ СЕ ЧУЕ.

    14:28 28.08.2026

  • 27 Прогресът на България с ПБ

    18 1 Отговор
    ни доведе до времената на бай Тошо и неговите строго охранявани срещи с подбрани представители на трудовия народ. Беше забранено да се показваш на прозореца, да го отваряш и да преминаваш на по-малко от триста метра.

    14:28 28.08.2026

  • 28 Дзак

    2 9 Отговор

    До коментар #20 от "Сър Пичук":

    Защото Радев е умерен политик!

    14:29 28.08.2026

  • 29 ПРОВОКАТОРИТЕ

    3 11 Отговор
    ХРАНТУТНИЦИТЕ УЖ ЖУРНАЛИСТИ НА БОКО И ШИШИ ВЪРВЯТ ПО ПЕТИТЕ НА РАДЕВ И СЪЗДАВАТ СКАНДАЛИ СИИРИ. ПОСЛЕ ЩЕЛИ ДА ГИ ПРАВЯТ ДЕСИДЕНТИ И ДЕПУТАТИ.

    14:29 28.08.2026

  • 30 непротестиращ

    12 7 Отговор
    Диктатурата пълзи! Не е нужно да си герберка или петроханка, за да не харесваш Румен Радев! Той може само толкова, да се зъби на пенсионерите, майките а и вече на жените! Да ни задължава да гласуваме само с машините на Мадуро! Радев е ЖАЛЪК!

    14:29 28.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Видял си САЩ през крив макарон

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Тая":

    Че и обясняваш.

    14:29 28.08.2026

  • 33 От коментарите

    4 12 Отговор
    във ФБ става ясно, че не е арестувана без причина ! За каквото и каквато да е истината, не е нужно да се оказва съпротива на длъжностни лица ! Целта по скоро е била да се направи цирк !
    Нещо като случая - Абе аз да кажа за сестра ти, па ти иди доказвай, че нямаш сестра !
    😀

    14:30 28.08.2026

  • 34 И таз добра

    14 2 Отговор
    Очаквайте същото на големите протести тази зима!

    14:30 28.08.2026

  • 35 Камион

    3 5 Отговор
    Не знам дали си по- п рос т или по- т@п, к опейк о ми з ер н@!!!

    14:30 28.08.2026

  • 36 Пост

    14 3 Отговор
    Боже как замириса на непрани чорапи

    14:30 28.08.2026

  • 37 Гост

    4 4 Отговор
    И друго нещо много интересно се случва. Винаги, когато има такъв случай, по невероятно съвпадение на мястото се оказват цяла сюрия други снимачи и телевизии, има изобилно видео кадри, безброй снимки и всякакви други агитационни материали. Разбирам, че това е напълно случайно, просто им завиждам на късмета на тези хора, как винаги уцелват и мястото и момента!

    14:30 28.08.2026

  • 38 Защо клипа започва със задържането?

    6 9 Отговор
    Дайте да видим какво се е случило. Най-вероятно тази е някоя еко-активистка от лгДБ и прави провокации. Нищо ново.

    14:31 28.08.2026

  • 39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 40 Ц, нема ти се получи

    10 3 Отговор
    Tака действат в зародиш диктаторите, първо с арест към жена, после с репресии към всички. Но в България това няма как да му се получи повече. 9 г като резидент не позволи да му се задават въпроси, то пък и едни журналисти, а сега се пробва и да запуши устата на обикновените хора. Ц, Фатмаков, няма да стане.

    14:31 28.08.2026

  • 41 Браво

    4 7 Отговор
    Радев, браво български соколе

    14:32 28.08.2026

  • 42 Хохо Бохо

    4 5 Отговор
    Славчев, кокал за тебе йок, от тук на татък само хурки ще ядеш. Свиквай, изритаха те от копанката

    14:32 28.08.2026

  • 43 Точен сте

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Пацуле бря":

    Пaцyля разкрива колко е велик радко мунчов ,както преди славуца учиндолска и ги праща в небитието😆 полезен идиoт е браточка😂🤣😅

    Коментиран от #56, #60, #66

    14:32 28.08.2026

  • 44 Анонимен

    7 3 Отговор
    Значи вече никой нищо не трябва да говори против Радев и регресията че Господинът с 411 имота и много милиони арестува

    14:33 28.08.2026

  • 45 Напомнящ

    7 3 Отговор
    Гавазите на радев започват все повече да заприличват на развилнял се башибузук!!! С лъжи и измами радевците докопаха властта,сега ще се опитват да я задържат,всявайки страх и ужас!!!

    14:33 28.08.2026

  • 46 Странно

    3 3 Отговор
    Информираща дописка за събитие, което съдържа "вероятно". Когато нямате точна информация не публикувайте. Или трябва да се разлайват кучетата по форумите? Там е имало и други жерналисти, които сигурно не са по-малко хлевэусти. Защо точно тази? С какво е предизвикала това безпрецедентно отношение? И тогава ще се предизвикат обосновани мнения, а не плюене като в комшийски скандал.

    14:33 28.08.2026

  • 47 Като гледам активацията на

    6 5 Отговор
    лгДБ троловете под статията е ясно, че става въпрос за активно мероприятие на мирчевисти. Те не са много умни и за това само толкова от тях.

    14:34 28.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Айляк

    3 5 Отговор
    "Радев, засрами се! От една жена ли те е страх?"

    Не че нещо, но този идЬотин от Израждане някой трябва да го светне, че най-добрите професионални убийци в света, са жени.
    Що ли?
    Щото изглеждат безобидни.
    И щото точно ей заради това - "От една жена ли те е страх?"
    Иначе, не знам Радев дали има за какво да го трепат, но знае ли човек?!
    Говорим все пак за мин. председател на България.

    Коментиран от #64

    14:34 28.08.2026

  • 50 ннннннннн

    3 2 Отговор
    Е,и защо са я арестували тази мацка? Тези арестувачи добре ли са?!

    14:34 28.08.2026

  • 51 Моля,

    0 0 Отговор
    За извинение за граматичните грешки. Недоглеждане и дебели пръсти.

    14:35 28.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шпек- "Петрохан"":

    Обича явно.щом като чуе за радев почва да бълнува за петрохан.руските латентни обратни са много забавни в опитите си да покажат какви големи мъже са.

    14:36 28.08.2026

  • 54 Анонимен

    5 3 Отговор
    Не се издържа вече този диктатор. Време е за масови протести.

    Коментиран от #58, #63

    14:36 28.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 маке

    3 2 Отговор
    Тая ненормалница много и се молят...

    14:37 28.08.2026

  • 58 блажени са верующите

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    които са убедени, че диктатор се сваля с протести. Ми няма да си тръгне бе.

    14:38 28.08.2026

  • 59 ХиХи

    3 3 Отговор
    Ако некой са опита да снима кортежа на бай Дончо ко ша са случи?

    Коментиран от #68

    14:38 28.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 хе хе

    2 0 Отговор
    Снажната фигура на полицайчетата кърти мифки.

    14:38 28.08.2026

  • 62 Про стачка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "явно заслужава":

    Да бе прав си гледам я каква батка е и сигурно по-добра от Чък Норис в ритниците и има по-тежък удар от Тайсън . Нищо чудно да е дила облечена с жилетка бомба заметнала РПГ на рамо калашник в ръката и два самурайски меча в пояса !

    14:39 28.08.2026

  • 63 Опа

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    За под 100 юро не излизам, Шорош да развърже кисията

    14:39 28.08.2026

  • 64 г@й так

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Айляк":

    нали гейнирал бе?пък бъzzz

    14:39 28.08.2026

  • 65 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Жената е доброволка и попитала Радев защо държавата не е осигурила лопати и е арестувана.

    14:39 28.08.2026

  • 66 Пааацуууля

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Точен сте":

    денонощно разкрива деградацията и тъпо-тата си, да троли срещу всичко българско и в полза на фашизма в Украйна и нашите национални предатели, лъжци и крадци ПП и ДБ.

    Коментиран от #77

    14:39 28.08.2026

  • 67 Депутати от Израждане!

    1 3 Отговор
    Дори когато прави нещо добро за България,
    Премиера Радев, то е лошо, защото заради него
    загубихме доста депутатси места и доста парички за гушкане!

    14:40 28.08.2026

  • 68 ха хо

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ХиХи":

    а снимки на маа ти 🔞

    14:40 28.08.2026

  • 69 Минувач

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сър Пичук":

    Ти очеизвадно не си в час дори и малко! Какъв Радев и Възраждане, хаха?!?
    Като човек от структурите на Възраждане, ти казвам, че постоянно обяснявахме, вкл. на нашите избиратели, че РадеФ е менте, че е евроатлантик, че и той е на каишка. Дори Костадинов се смля да го обяснява по участия преди изборите, дори и малко прекали с острия тон тогава. Ти ми говориш, че сме дърпали към тоя РадеФ, хахаха!
    Да, факт е, че периферията ни се подлъга и ще видиш още на следващите избори, как Възраждане ще започне да си връща процентите. Защото хората го разбраха тоя РадеФ, какъв лъжец е. Дори РадеФ се изпуснал след изборите, че имал задача да изкара Възраждане от парламента, с което да ни заличи. Е, Борисов веднъж води дела в съда за закриването ни, сега РадеФ пробва с нашата реторика да ни изкара от парламента. Добре, че не успя и все още имаме трибуна. Но, това ни е точката, от която само ще дърпаме нагоре, защото нашата периферия ще започне да се връща, а дори вероятно и от предишните негласуващи, които сега и те бяха подлъгани от Радеф може да дойдат част от тях при нас.

    14:40 28.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Айрян мен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прогресивна България":

    Аз не съм дам на изброените от теб партии и пак недолюбвам генерала ти

    14:41 28.08.2026

  • 72 Опасно си е

    2 0 Отговор
    Една грозна снимка като излезе, идете обяснявайте че всичко е розово. (

    14:43 28.08.2026

  • 73 големсмях

    1 0 Отговор
    Вижте на какви прасета приличат ченгетата.Дебели и мазни ...И тия ..слуги на народа утре ще се пенсионират с 20 заплати ...брутни ...Ще вземат висока пенсия и ще се намърдат някъде охранители ..Щото парите не им стигат..Или ще останат . в аххах...системата да борят престъпността .

    14:43 28.08.2026

  • 74 МОЛДОВАНЕЦ

    0 0 Отговор
    Уж трябва да се провери дали е така, пък Радев вече да се засрамил.
    Тоз Ангел Славчев го публикувате колкото да му кажем "наздраве" Ангеле! Иди да подремнеш :) Аман от серсемлар драскачи.

    14:43 28.08.2026

  • 75 Няма такъв резил

    0 0 Отговор
    Ееее, Румка, излагаш се, барт!

    14:44 28.08.2026

  • 76 Да бе ,да ! 😜

    0 1 Отговор
    Тези полицаи , гледам набори на Бойко Борисов , ясно кой ги е назначавал . Ама послушните медии веднага поеха ! Все едно Радев е казал "арестувайте я " .

    14:44 28.08.2026

  • 77 Точен сте

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пааацуууля":

    Пaцyля разкрива колко е велик радко мунчов ,както преди славуца учиндолска и ги праща в небитието😆 полезен идиoт е браточка😂🤣😅

    14:44 28.08.2026

  • 78 демн

    0 0 Отговор
    първо беше клас по религия и добродетели сега ще има по патриотизъм...
    от зле на по-зле май стана

    14:44 28.08.2026

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