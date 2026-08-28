Ангел Славчев: Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата ВИДЕО

Днес полицията в Струмяни арестува жена, защото се е опитала да снима кортежа на Румен Радев и вероятно заради реплики от нейна страна към Радев, който е бил на посещение в селото.
Това съобщи бившият депутат от "Възраждане" Ангел Славчев.
Първо ще проверим казуса, но ако е така, ще искаме оставки в МВР.
Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата.
Радев, засрами се! От една жена ли те е страх?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Родната полиция бди над нас
Коментиран от #6
14:19 28.08.2026
2 Прогресивна България
Коментиран от #10
14:19 28.08.2026
3 явно заслужава
Коментиран от #31, #62
14:19 28.08.2026
4 Жалка работа
Арестуваните трябва да са други - Б и Д.
14:19 28.08.2026
5 Авиаторчето
14:20 28.08.2026
6 Прогресивна България
До коментар #1 от "Родната полиция бди над нас":Да не беше застрашавала живота и здравето на Генерал Румен Радев - най-обичаният политик от истинските българи, но и най мразен от ГЕРБ, ПП-ДБ и БСП
Коментиран от #8, #71
14:20 28.08.2026
7 Гост
14:21 28.08.2026
8 Възраждане
До коментар #6 от "Прогресивна България":Смешкооо, забрави и Възраждане. И ние мразим и изобличаваме този псевдо борец с мафията и олигарсите
Коментиран от #16
14:22 28.08.2026
9 Оз. Ген.Румянцев
14:22 28.08.2026
10 Шпек- "Петрохан"
До коментар #2 от "Прогресивна България":Обичаш ли?
Коментиран от #53
14:22 28.08.2026
11 Димо
14:23 28.08.2026
12 Джооожо пaaaaцyyуууулaaa👋💯👈😁
Коментиран от #21
14:23 28.08.2026
13 Чекмеджан
14:23 28.08.2026
14 Франсиско
14:24 28.08.2026
15 Наблюдател
14:24 28.08.2026
16 Да така е
До коментар #8 от "Възраждане":И възраждане падна на дъното, подкрепяйки мафията ПП, ДБ и ГЕРБ, ДПС!
14:24 28.08.2026
17 Платена медия
14:25 28.08.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Отвратен
14:25 28.08.2026
20 Сър Пичук
Коментиран от #24, #28, #69
14:25 28.08.2026
21 Пацуле бря
До коментар #12 от "Джооожо пaaaaцyyуууулaaa👋💯👈😁":По цял ден ти казвам колко тъпо изглеждаш като тролиш, независимо от никовете.
Коментиран от #43
14:26 28.08.2026
22 Как
14:26 28.08.2026
23 РапонсоРадев
Току що Радев изгуби поне 10% от гласовете с едно действие
14:27 28.08.2026
24 Тук е България глупав
До коментар #20 от "Сър Пичук":А не Москва. За тролене важи!
14:27 28.08.2026
25 Тая
Коментиран от #32
14:28 28.08.2026
26 АНГЕЛЕЕ СЛАВЧЕВ
14:28 28.08.2026
27 Прогресът на България с ПБ
14:28 28.08.2026
28 Дзак
До коментар #20 от "Сър Пичук":Защото Радев е умерен политик!
14:29 28.08.2026
29 ПРОВОКАТОРИТЕ
14:29 28.08.2026
30 непротестиращ
14:29 28.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Видял си САЩ през крив макарон
До коментар #25 от "Тая":Че и обясняваш.
14:29 28.08.2026
33 От коментарите
Нещо като случая - Абе аз да кажа за сестра ти, па ти иди доказвай, че нямаш сестра !
😀
14:30 28.08.2026
34 И таз добра
14:30 28.08.2026
35 Камион
14:30 28.08.2026
36 Пост
14:30 28.08.2026
37 Гост
14:30 28.08.2026
38 Защо клипа започва със задържането?
14:31 28.08.2026
39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
40 Ц, нема ти се получи
14:31 28.08.2026
41 Браво
14:32 28.08.2026
42 Хохо Бохо
14:32 28.08.2026
43 Точен сте
До коментар #21 от "Пацуле бря":Пaцyля разкрива колко е велик радко мунчов ,както преди славуца учиндолска и ги праща в небитието😆 полезен идиoт е браточка😂🤣😅
Коментиран от #56, #60, #66
14:32 28.08.2026
44 Анонимен
14:33 28.08.2026
45 Напомнящ
14:33 28.08.2026
46 Странно
14:33 28.08.2026
47 Като гледам активацията на
14:34 28.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Айляк
Не че нещо, но този идЬотин от Израждане някой трябва да го светне, че най-добрите професионални убийци в света, са жени.
Що ли?
Щото изглеждат безобидни.
И щото точно ей заради това - "От една жена ли те е страх?"
Иначе, не знам Радев дали има за какво да го трепат, но знае ли човек?!
Говорим все пак за мин. председател на България.
Коментиран от #64
14:34 28.08.2026
50 ннннннннн
14:34 28.08.2026
51 Моля,
14:35 28.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 стоян георгиев
До коментар #10 от "Шпек- "Петрохан"":Обича явно.щом като чуе за радев почва да бълнува за петрохан.руските латентни обратни са много забавни в опитите си да покажат какви големи мъже са.
14:36 28.08.2026
54 Анонимен
Коментиран от #58, #63
14:36 28.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 маке
14:37 28.08.2026
58 блажени са верующите
До коментар #54 от "Анонимен":които са убедени, че диктатор се сваля с протести. Ми няма да си тръгне бе.
14:38 28.08.2026
59 ХиХи
Коментиран от #68
14:38 28.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 хе хе
14:38 28.08.2026
62 Про стачка
До коментар #3 от "явно заслужава":Да бе прав си гледам я каква батка е и сигурно по-добра от Чък Норис в ритниците и има по-тежък удар от Тайсън . Нищо чудно да е дила облечена с жилетка бомба заметнала РПГ на рамо калашник в ръката и два самурайски меча в пояса !
14:39 28.08.2026
63 Опа
До коментар #54 от "Анонимен":За под 100 юро не излизам, Шорош да развърже кисията
14:39 28.08.2026
64 г@й так
До коментар #49 от "Айляк":нали гейнирал бе?пък бъzzz
14:39 28.08.2026
65 Последния Софиянец
14:39 28.08.2026
66 Пааацуууля
До коментар #43 от "Точен сте":денонощно разкрива деградацията и тъпо-тата си, да троли срещу всичко българско и в полза на фашизма в Украйна и нашите национални предатели, лъжци и крадци ПП и ДБ.
Коментиран от #77
14:39 28.08.2026
67 Депутати от Израждане!
Премиера Радев, то е лошо, защото заради него
загубихме доста депутатси места и доста парички за гушкане!
14:40 28.08.2026
68 ха хо
До коментар #59 от "ХиХи":а снимки на маа ти 🔞
14:40 28.08.2026
69 Минувач
До коментар #20 от "Сър Пичук":Ти очеизвадно не си в час дори и малко! Какъв Радев и Възраждане, хаха?!?
Като човек от структурите на Възраждане, ти казвам, че постоянно обяснявахме, вкл. на нашите избиратели, че РадеФ е менте, че е евроатлантик, че и той е на каишка. Дори Костадинов се смля да го обяснява по участия преди изборите, дори и малко прекали с острия тон тогава. Ти ми говориш, че сме дърпали към тоя РадеФ, хахаха!
Да, факт е, че периферията ни се подлъга и ще видиш още на следващите избори, как Възраждане ще започне да си връща процентите. Защото хората го разбраха тоя РадеФ, какъв лъжец е. Дори РадеФ се изпуснал след изборите, че имал задача да изкара Възраждане от парламента, с което да ни заличи. Е, Борисов веднъж води дела в съда за закриването ни, сега РадеФ пробва с нашата реторика да ни изкара от парламента. Добре, че не успя и все още имаме трибуна. Но, това ни е точката, от която само ще дърпаме нагоре, защото нашата периферия ще започне да се връща, а дори вероятно и от предишните негласуващи, които сега и те бяха подлъгани от Радеф може да дойдат част от тях при нас.
14:40 28.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Айрян мен
До коментар #6 от "Прогресивна България":Аз не съм дам на изброените от теб партии и пак недолюбвам генерала ти
14:41 28.08.2026
72 Опасно си е
14:43 28.08.2026
73 големсмях
14:43 28.08.2026
74 МОЛДОВАНЕЦ
Тоз Ангел Славчев го публикувате колкото да му кажем "наздраве" Ангеле! Иди да подремнеш :) Аман от серсемлар драскачи.
14:43 28.08.2026
75 Няма такъв резил
14:44 28.08.2026
76 Да бе ,да ! 😜
14:44 28.08.2026
77 Точен сте
До коментар #66 от "Пааацуууля":Пaцyля разкрива колко е велик радко мунчов ,както преди славуца учиндолска и ги праща в небитието😆 полезен идиoт е браточка😂🤣😅
14:44 28.08.2026
78 демн
от зле на по-зле май стана
14:44 28.08.2026