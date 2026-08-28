Ангел Славчев: Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата ВИДЕО

Днес полицията в Струмяни арестува жена, защото се е опитала да снима кортежа на Румен Радев и вероятно заради реплики от нейна страна към Радев, който е бил на посещение в селото.

Това съобщи бившият депутат от "Възраждане" Ангел Славчев.

Първо ще проверим казуса, но ако е така, ще искаме оставки в МВР.

Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата.

Радев, засрами се! От една жена ли те е страх?