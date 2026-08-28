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Русия тества Европа: експерти предупреждават за ескалация в Черно море
  Тема: Украйна

Русия тества Европа: експерти предупреждават за ескалация в Черно море

28 Август, 2026 11:05 984 74

  • нато-
  • черно море-
  • русия-
  • европа-
  • отбрана

Използването на определението „хибридна война“ за убийства, саботажи, кибератаки и навлизане на дронове може да създаде фалшиво усещане за сигурност сред обществото

Русия тества Европа: експерти предупреждават за ескалация в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове и експлозиви, открити в Германия във връзка с предполагаема атака срещу летището в Лайпциг, свален военноморски дрон край газова платформа в Черно море и осуетен заговор за убийство на ръководител на европейска отбранителна компания са сред последните случаи, които според експерти показват засилване на руските действия срещу Европа, предаде bTV.

Въпреки това лидерите на Европейския съюз продължават да определят тези действия основно като „хибридна война“, вместо като пряк конфликт. Според представители на службите за сигурност, дипломати и представители на отбранителния сектор, цитирани от "Политико", това определение може да подцени сериозността на заплахата и степента на ескалация в отношенията с Русия.

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В началото на седмицата германски следователи са открили трети дрон и експлозиви, за които се предполага, че са свързани с планирана атака срещу летище. Германският канцлер Фридрих Мерц е заявил, че страната е изправена пред „много реални заплахи“ на фона на засилените действия на хибридни нападатели.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също предупреди за „ескалираща кампания от заплахи“ и „хибридна война“ след инцидента в Черно море, предаде БГНЕС.

Според материала на "Политико" някои разузнавателни служби смятат, че поредицата от подобни случаи може да е част от процес, който да доведе до пряка атака на Русия срещу държава членка на НАТО. На този фон директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Ратклиф посети Москва, за да предупреди Кремъл да не атакува държави от Северноатлантическия алианс.

Бившият заместник-помощник генерален секретар на НАТО Камий Гран заявява, че Европа вече се намира в „хибридна война, която вече не е чак толкова хибридна“. Според него ръководителите на компании от отбранителната индустрия са увеличили личната си охрана през последните месеци. Като примери той посочва заплахите срещу ръководителя на „Сааб“ и заговор за убийство на главния изпълнителен директор на германския отбранителен концерн „Райнметал“.

В същото време високопоставен представител на Европейския съюз заявява пред "Политико", че европейските служби не виждат риск от атака срещу европейски държави.

Според Европейската комисия понятието „хибридна война“ включва съчетание от принудителни и подривни действия, както и конвенционални и неконвенционални методи, дипломатически, военни, икономически и технологични, използвани координирано за постигането на конкретни цели, без да се достига до официално обявена война.

Критиците на тази терминология обаче предупреждават, че използването на определението „хибридна война“ за убийства, саботажи, кибератаки и навлизане на дронове може да създаде фалшиво усещане за сигурност сред обществото.

„Трябва просто да говорим за конфликт“, заявява Павел Вечински, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителни технологии „ДатаУок“. По думите му през декември Русия почти е изключила електропреносната мрежа на Полша, извършвани са опити за взривяване на железопътни линии, изпращани са пратки с експлозиви и са извършени множество кибератаки. Камий Гран определя развитието на ситуацията като процес на постепенно повишаване на напрежението. По думите му действията, които първоначално изглеждат шокиращи, постепенно се превръщат в норма. „Те тестват границите“, заявява Гран.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    8 9 Отговор
    Българския трол активно помага на врага.не е за първи път.

    Коментиран от #4, #36, #37, #41, #46, #48, #62

    11:07 28.08.2026

  • 2 То на Европа

    27 4 Отговор
    Няма какво да и се тества, освен...глупоста да тръгне срещу ядрена суперсила със събути гащи.

    Коментиран от #44

    11:07 28.08.2026

  • 3 оня с коня

    22 4 Отговор
    на нас пък ни казаха че НАТО ще ни пази пък ЕВРПА ще ни храни

    а ние само ще лежим по диваните и ще пръцкамее

    11:09 28.08.2026

  • 4 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И ние троловете сме хора и трябва да ядем .

    Коментиран от #6, #11, #30

    11:10 28.08.2026

  • 5 оня с коня

    24 4 Отговор
    марче ма, на мен руснаците не са ми врагове,

    във всеки истинси българин има ген на благодарност към нашите освободители

    за останалите къде руснаците им са врагове да тичат до мазетата и да грабват феса на дядо си

    Коментиран от #42

    11:11 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 az СВО Победа 81

    22 3 Отговор
    Накратко:

    1. Европейците правят циркове и автопровокации в навечерието на срещата на НАТО, за да се правят на жертви пред Тръмп, в опит да му повлияят да не се изтегля военните от Европа и да не намалява американските пари....

    2. Кауза пердута! САЩ повече нямат финансова възможност да носят Европа на гърба си. Светът се променя и това пряко ще засегне ЕС и НАТО, за тяхно огромно неудоволствие....

    Коментиран от #18, #20

    11:12 28.08.2026

  • 8 8888

    17 1 Отговор
    Европа тества Русия, в Украйна от 3 години насам се ползват само европейски/американски оръжия и технологии, Украйна имаха само оборудване от СССР...

    11:12 28.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор
    А стрелбата с ракети предоставени от британците - хибридна или реална е🤔❓

    11:12 28.08.2026

  • 10 Реалист

    18 2 Отговор
    А кой ще забрани на Украйна да удря с дронове цивилни плавателни съдове??Пострадали/ потънали са около 20 турски кораба.Това да се потапя търговски флот беше идея на укрофашистите!!!

    Коментиран от #13

    11:13 28.08.2026

  • 11 само козяшките са на заплата,носа евтини

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.

    Коментиран от #14

    11:13 28.08.2026

  • 12 А на мен

    11 3 Отговор
    ми се струва, че точно Европа води хибридна война с Русия. Снабдявайки Украйна с ракети, дронове (и насочването им), технологии и данни от спътници и шпионски самолети (дронове) на НАТО, което по тяхното определение отговаря точно на хибридна война!

    11:14 28.08.2026

  • 13 голям смях

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    англичаните им дават акъл и после им гледат сейра как ги бият руснаците

    11:14 28.08.2026

  • 14 Руската пропаганда

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "само козяшките са на заплата,носа евтини":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #17, #19, #27

    11:15 28.08.2026

  • 15 айде марчето се кативизира

    6 3 Отговор
    оп па започна триеенето на неудобни постове ха ха ха

    11:15 28.08.2026

  • 16 Някой

    10 3 Отговор
    А защо не? До сега НАТО и ЕС тестваха Русия. Чудеха се къде са ѝ червените линии. Та затова почнаха да наливат оръжие в Украйна. После взеха да дават ракети и дронове за удари по Русия. После вкараха и персонал, защото се оказа, че с тези модерни оръжия украинската армия не може да се оправя. Дадоха и разузнавателни данни на украинците (на техните си военни), за да могат да изпълняват удари по руски обекти на руска териотиря. Даоха Старлинк на украинците. Ежедневно облитат руските граници с разузнавателни самолети. Отвличат руски търговски кораби в международни води. Укрите с помощта на западните си пратньори правят постоянни атентати срещу цивилни и военни лица в Русия...
    Е, питам аз, това не са ли провокации, не са ли тестове на Русия? Защо плачете като 3-годишно дете за близалката си, когато руснаците почнат да ви отвръщат със същото?

    11:16 28.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    Накратко ШАШт никога на никого не са давали нищо даром❗
    Само наивник може да мисли, че янките са изпратили 80 000 американоси в Европа не за свои нужди, а за наши❗

    11:17 28.08.2026

  • 19 козяшки

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руската пропаганда":

    тъ-пак, занеси цветя на шипка където са костите на твоите освободители место да пишеш неща в които не вярваш и ти

    срамно е за дребни цетове да лъжеш позорно

    11:17 28.08.2026

  • 20 Мишел

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    Грешиш.САЩ се опитват да спасят предсмъртната агония на Рашата.Самo,че нямат вече възможност за втори Лендлиз.

    11:18 28.08.2026

  • 21 1234

    4 1 Отговор
    Ама нали руската армия е избита и победена, с какво я тества :-)?

    Коментиран от #25

    11:18 28.08.2026

  • 22 1488

    1 5 Отговор
    румен ще ни води срещу нато ✊
    времето е наше

    11:18 28.08.2026

  • 23 Фашистката пропаганда срещу Русия

    3 2 Отговор
    няма почивен ден и се лее денонощно!

    11:19 28.08.2026

  • 24 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Как се сваля морски дрон?

    Коментиран от #35

    11:20 28.08.2026

  • 25 Както всички знаем

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "1234":

    Русия победи Киев за три дни.

    Коментиран от #31

    11:20 28.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    11:21 28.08.2026

  • 28 СВО

    1 2 Отговор
    Руски ветерани от СВО-то спят по автобусните спирки.

    11:21 28.08.2026

  • 29 Дзак

    0 2 Отговор
    За момента няма промяна. Дано довечера да се успокои.

    11:21 28.08.2026

  • 30 Моряка

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    А бе то логиката е такава - щом си гладен,тролиш,Путин ти плаща,ядеш,надебеляваш.А пък я виж Стоянчо,който не троли,какъв е строен.

    11:22 28.08.2026

  • 31 Ако е въпрос за Киев

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Както всички знаем":

    и няколко часа са достатъчни на Русия!

    11:22 28.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аеееееееее

    1 2 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта да асвабаждавате бандеровци!Тук файда от вас няма.

    Коментиран от #34

    11:22 28.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 с подводница

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    🤣 как иначе

    11:23 28.08.2026

  • 36 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Негодник е стара, хубава Българска дума!

    Коментиран от #40

    11:25 28.08.2026

  • 37 Дойчо Дойчев

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Немските служби си играят на покемони. Раположили разни мулажи по летището сами и сами си ги търсят. Изводите са неутешителни.. Няма спасение от тези мухи... Изводи, повече охрана, по-скъпи застраховки, по-скъпи билети ..

    Коментиран от #55

    11:25 28.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хайо

    4 0 Отговор
    Четете анализа на Пепе Ескобар който има доста хора по света във всички служби и му снасят и формация кой кого е заплашвал и какво е предлагал шефа на ЦРУ .Това не е България някой да я заплашва .Аман от тъпа пропаганда и непознаване нито на дипломацията и още по малко как работят разузнаванията на големите държави .Нито русия нито Сащ ще си позволят да се заплашват у поставят ултиматуми .Един такъв поставиха 2021 ,че запада ше застане зад Украйна и Русия толкова се стресна ,че не спомня да нападне Украйна ,нали ?

    11:26 28.08.2026

  • 40 А.. ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Затова ло руснаците казват... это годится, а другое не годится..?

    11:27 28.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Разбира се

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "То на Европа":

    Те няма да тръгнат срещу ядрена сила, но ще ошмулят Европа с нови данъци и такси..

    11:29 28.08.2026

  • 45 Пиночет

    2 1 Отговор
    Кремълските педофили, скоро ще бъдат скопени!

    11:29 28.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А вътрешни тоалетни

    1 1 Отговор
    когИ?

    Коментиран от #54

    11:30 28.08.2026

  • 48 Новите Братушки

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И ще ви каже стоян георгиев -Оня Ка.путин :за всичко виновен е Путин !

    11:30 28.08.2026

  • 49 Хайо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Копейкотрошач":

    Да се видим да ми я дадеш омочко ? 20 секунди ле ти е дишането .

    11:31 28.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #57, #69, #73

    11:32 28.08.2026

  • 52 А течаща вода

    0 0 Отговор
    когИ?

    11:32 28.08.2026

  • 53 Ясно

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Достоен наследник на Алековия българин.. Булгар.. Булгар...))

    11:32 28.08.2026

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "А вътрешни тоалетни":

    Иди издрусай крушата на двора в нужника и забърши дирр.никка с парчета от ретро вестник Демокрация ,че да не удариш кафевия печат .

    11:32 28.08.2026

  • 55 Хайо

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дойчо Дойчев":

    Защо му обясняваш на Сюлеймайн ?До преди 7 години името му беше Сюлейман ,да не би да искаш да е за Русия ?

    11:33 28.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ьгхх

    2 1 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    Коментиран от #66

    11:34 28.08.2026

  • 60 Геро

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Изглеждаш много глупаво":

    Мнението на помии като теб е без значение.

    Коментиран от #65, #67

    11:35 28.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Сюлемайне ,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    От кога си такъв специалист ? У ваше село си измекяра на селото ,тук се изживяваш като всезнайко говорейки глупост след глупост.

    11:35 28.08.2026

  • 63 Пумияр гладен

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Смотльо,":

    Дръж се възпитано.

    Коментиран от #68

    11:36 28.08.2026

  • 64 Смотльо,

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тихо пико4!":

    Това ли е багажа който носиш? Това е май на всички дето защитавате Украйна .

    11:36 28.08.2026

  • 65 Ачо

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Геро":

    Геро много бих се изкефил на широкия ти ханш,маzната тррртка и сочните баджаци .

    11:36 28.08.2026

  • 66 Млати Козяка с Винкело

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ьгхх":

    Докато омекне и спре да пърха истерично !

    11:37 28.08.2026

  • 67 С тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Геро":

    изглеждаш много глупаво и жалко!

    11:38 28.08.2026

  • 68 Много глупаво

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Пумияр гладен":

    изглеждаш да тролиш!

    11:39 28.08.2026

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Дон Корлеоне":

    За да играе казачок,
    трябва първо НАТьО да запее
    "Катюша" или "Калинка" 😀😀😀

    11:39 28.08.2026

  • 70 А МОЧАТА?

    1 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #72

    11:42 28.08.2026

  • 71 жик так

    1 1 Отговор
    Западняците почна да ги тресе параноята .

    11:43 28.08.2026

  • 72 възстановиха го

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "А МОЧАТА?":

    Стърчи от задния ти двор .

    Коментиран от #74

    11:44 28.08.2026

  • 73 Дако

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дон Корлеоне":

    В момента кравата играе кючеци на бай Ормуз .

    11:45 28.08.2026

  • 74 Остави го глупака

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "възстановиха го":

    да папагали. Ден и нощ туй прави,. Все пак е глупак и много се дразни.

    11:45 28.08.2026