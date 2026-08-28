Русия тества Европа: експерти предупреждават за ескалация в Черно море

Дронове и експлозиви, открити в Германия във връзка с предполагаема атака срещу летището в Лайпциг, свален военноморски дрон край газова платформа в Черно море и осуетен заговор за убийство на ръководител на европейска отбранителна компания са сред последните случаи, които според експерти показват засилване на руските действия срещу Европа, предаде bTV.

Въпреки това лидерите на Европейския съюз продължават да определят тези действия основно като „хибридна война“, вместо като пряк конфликт. Според представители на службите за сигурност, дипломати и представители на отбранителния сектор, цитирани от "Политико", това определение може да подцени сериозността на заплахата и степента на ескалация в отношенията с Русия.

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В началото на седмицата германски следователи са открили трети дрон и експлозиви, за които се предполага, че са свързани с планирана атака срещу летище. Германският канцлер Фридрих Мерц е заявил, че страната е изправена пред „много реални заплахи“ на фона на засилените действия на хибридни нападатели.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също предупреди за „ескалираща кампания от заплахи“ и „хибридна война“ след инцидента в Черно море, предаде БГНЕС.

Според материала на "Политико" някои разузнавателни служби смятат, че поредицата от подобни случаи може да е част от процес, който да доведе до пряка атака на Русия срещу държава членка на НАТО. На този фон директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Ратклиф посети Москва, за да предупреди Кремъл да не атакува държави от Северноатлантическия алианс.

Бившият заместник-помощник генерален секретар на НАТО Камий Гран заявява, че Европа вече се намира в „хибридна война, която вече не е чак толкова хибридна“. Според него ръководителите на компании от отбранителната индустрия са увеличили личната си охрана през последните месеци. Като примери той посочва заплахите срещу ръководителя на „Сааб“ и заговор за убийство на главния изпълнителен директор на германския отбранителен концерн „Райнметал“.

В същото време високопоставен представител на Европейския съюз заявява пред "Политико", че европейските служби не виждат риск от атака срещу европейски държави.

Според Европейската комисия понятието „хибридна война“ включва съчетание от принудителни и подривни действия, както и конвенционални и неконвенционални методи, дипломатически, военни, икономически и технологични, използвани координирано за постигането на конкретни цели, без да се достига до официално обявена война.

Критиците на тази терминология обаче предупреждават, че използването на определението „хибридна война“ за убийства, саботажи, кибератаки и навлизане на дронове може да създаде фалшиво усещане за сигурност сред обществото.

„Трябва просто да говорим за конфликт“, заявява Павел Вечински, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителни технологии „ДатаУок“. По думите му през декември Русия почти е изключила електропреносната мрежа на Полша, извършвани са опити за взривяване на железопътни линии, изпращани са пратки с експлозиви и са извършени множество кибератаки. Камий Гран определя развитието на ситуацията като процес на постепенно повишаване на напрежението. По думите му действията, които първоначално изглеждат шокиращи, постепенно се превръщат в норма. „Те тестват границите“, заявява Гран.