Русия тества Европа: експерти предупреждават за ескалация в Черно море

Дронове и експлозиви, открити в Германия във връзка с предполагаема атака срещу летището в Лайпциг, свален военноморски дрон край газова платформа в Черно море и осуетен заговор за убийство на ръководител на европейска отбранителна компания са сред последните случаи, които според експерти показват засилване на руските действия срещу Европа, предаде bTV.
Въпреки това лидерите на Европейския съюз продължават да определят тези действия основно като „хибридна война“, вместо като пряк конфликт. Според представители на службите за сигурност, дипломати и представители на отбранителния сектор, цитирани от "Политико", това определение може да подцени сериозността на заплахата и степента на ескалация в отношенията с Русия.
В началото на седмицата германски следователи са открили трети дрон и експлозиви, за които се предполага, че са свързани с планирана атака срещу летище. Германският канцлер Фридрих Мерц е заявил, че страната е изправена пред „много реални заплахи“ на фона на засилените действия на хибридни нападатели.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също предупреди за „ескалираща кампания от заплахи“ и „хибридна война“ след инцидента в Черно море, предаде БГНЕС.
Според материала на "Политико" някои разузнавателни служби смятат, че поредицата от подобни случаи може да е част от процес, който да доведе до пряка атака на Русия срещу държава членка на НАТО. На този фон директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Ратклиф посети Москва, за да предупреди Кремъл да не атакува държави от Северноатлантическия алианс.
Бившият заместник-помощник генерален секретар на НАТО Камий Гран заявява, че Европа вече се намира в „хибридна война, която вече не е чак толкова хибридна“. Според него ръководителите на компании от отбранителната индустрия са увеличили личната си охрана през последните месеци. Като примери той посочва заплахите срещу ръководителя на „Сааб“ и заговор за убийство на главния изпълнителен директор на германския отбранителен концерн „Райнметал“.
В същото време високопоставен представител на Европейския съюз заявява пред "Политико", че европейските служби не виждат риск от атака срещу европейски държави.
Според Европейската комисия понятието „хибридна война“ включва съчетание от принудителни и подривни действия, както и конвенционални и неконвенционални методи, дипломатически, военни, икономически и технологични, използвани координирано за постигането на конкретни цели, без да се достига до официално обявена война.
Критиците на тази терминология обаче предупреждават, че използването на определението „хибридна война“ за убийства, саботажи, кибератаки и навлизане на дронове може да създаде фалшиво усещане за сигурност сред обществото.
„Трябва просто да говорим за конфликт“, заявява Павел Вечински, главен изпълнителен директор на компанията за отбранителни технологии „ДатаУок“. По думите му през декември Русия почти е изключила електропреносната мрежа на Полша, извършвани са опити за взривяване на железопътни линии, изпращани са пратки с експлозиви и са извършени множество кибератаки. Камий Гран определя развитието на ситуацията като процес на постепенно повишаване на напрежението. По думите му действията, които първоначално изглеждат шокиращи, постепенно се превръщат в норма. „Те тестват границите“, заявява Гран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #4, #36, #37, #41, #46, #48, #62
11:07 28.08.2026
2 То на Европа
Коментиран от #44
11:07 28.08.2026
3 оня с коня
а ние само ще лежим по диваните и ще пръцкамее
11:09 28.08.2026
4 Мишел
До коментар #1 от "стоян георгиев":И ние троловете сме хора и трябва да ядем .
Коментиран от #6, #11, #30
11:10 28.08.2026
5 оня с коня
във всеки истинси българин има ген на благодарност към нашите освободители
за останалите къде руснаците им са врагове да тичат до мазетата и да грабват феса на дядо си
Коментиран от #42
11:11 28.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 az СВО Победа 81
1. Европейците правят циркове и автопровокации в навечерието на срещата на НАТО, за да се правят на жертви пред Тръмп, в опит да му повлияят да не се изтегля военните от Европа и да не намалява американските пари....
2. Кауза пердута! САЩ повече нямат финансова възможност да носят Европа на гърба си. Светът се променя и това пряко ще засегне ЕС и НАТО, за тяхно огромно неудоволствие....
Коментиран от #18, #20
11:12 28.08.2026
8 8888
11:12 28.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:12 28.08.2026
10 Реалист
Коментиран от #13
11:13 28.08.2026
11 само козяшките са на заплата,носа евтини
До коментар #4 от "Мишел":бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.
Коментиран от #14
11:13 28.08.2026
12 А на мен
11:14 28.08.2026
13 голям смях
До коментар #10 от "Реалист":англичаните им дават акъл и после им гледат сейра как ги бият руснаците
11:14 28.08.2026
14 Руската пропаганда
До коментар #11 от "само козяшките са на заплата,носа евтини":Има за цел само глупаците.
Коментиран от #17, #19, #27
11:15 28.08.2026
15 айде марчето се кативизира
11:15 28.08.2026
16 Някой
Е, питам аз, това не са ли провокации, не са ли тестове на Русия? Защо плачете като 3-годишно дете за близалката си, когато руснаците почнат да ви отвръщат със същото?
11:16 28.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":Накратко ШАШт никога на никого не са давали нищо даром❗
Само наивник може да мисли, че янките са изпратили 80 000 американоси в Европа не за свои нужди, а за наши❗
11:17 28.08.2026
19 козяшки
До коментар #14 от "Руската пропаганда":тъ-пак, занеси цветя на шипка където са костите на твоите освободители место да пишеш неща в които не вярваш и ти
срамно е за дребни цетове да лъжеш позорно
11:17 28.08.2026
20 Мишел
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":Грешиш.САЩ се опитват да спасят предсмъртната агония на Рашата.Самo,че нямат вече възможност за втори Лендлиз.
11:18 28.08.2026
21 1234
Коментиран от #25
11:18 28.08.2026
22 1488
времето е наше
11:18 28.08.2026
23 Фашистката пропаганда срещу Русия
11:19 28.08.2026
24 Последния Софиянец
Коментиран от #35
11:20 28.08.2026
25 Както всички знаем
До коментар #21 от "1234":Русия победи Киев за три дни.
Коментиран от #31
11:20 28.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Така е
До коментар #14 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключения уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
11:21 28.08.2026
28 СВО
11:21 28.08.2026
29 Дзак
11:21 28.08.2026
30 Моряка
До коментар #4 от "Мишел":А бе то логиката е такава - щом си гладен,тролиш,Путин ти плаща,ядеш,надебеляваш.А пък я виж Стоянчо,който не троли,какъв е строен.
11:22 28.08.2026
31 Ако е въпрос за Киев
До коментар #25 от "Както всички знаем":и няколко часа са достатъчни на Русия!
11:22 28.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Аеееееееее
Коментиран от #34
11:22 28.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 с подводница
До коментар #24 от "Последния Софиянец":🤣 как иначе
11:23 28.08.2026
36 Анонимен
До коментар #1 от "стоян георгиев":Негодник е стара, хубава Българска дума!
Коментиран от #40
11:25 28.08.2026
37 Дойчо Дойчев
До коментар #1 от "стоян георгиев":Немските служби си играят на покемони. Раположили разни мулажи по летището сами и сами си ги търсят. Изводите са неутешителни.. Няма спасение от тези мухи... Изводи, повече охрана, по-скъпи застраховки, по-скъпи билети ..
Коментиран от #55
11:25 28.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хайо
11:26 28.08.2026
40 А.. ясно
До коментар #36 от "Анонимен":Затова ло руснаците казват... это годится, а другое не годится..?
11:27 28.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Разбира се
До коментар #2 от "То на Европа":Те няма да тръгнат срещу ядрена сила, но ще ошмулят Европа с нови данъци и такси..
11:29 28.08.2026
45 Пиночет
11:29 28.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А вътрешни тоалетни
Коментиран от #54
11:30 28.08.2026
48 Новите Братушки
До коментар #1 от "стоян георгиев":И ще ви каже стоян георгиев -Оня Ка.путин :за всичко виновен е Путин !
11:30 28.08.2026
49 Хайо
До коментар #43 от "Копейкотрошач":Да се видим да ми я дадеш омочко ? 20 секунди ле ти е дишането .
11:31 28.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дон Корлеоне
Коментиран от #57, #69, #73
11:32 28.08.2026
52 А течаща вода
11:32 28.08.2026
53 Ясно
До коментар #42 от "Българин":Достоен наследник на Алековия българин.. Булгар.. Булгар...))
11:32 28.08.2026
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #47 от "А вътрешни тоалетни":Иди издрусай крушата на двора в нужника и забърши дирр.никка с парчета от ретро вестник Демокрация ,че да не удариш кафевия печат .
11:32 28.08.2026
55 Хайо
До коментар #37 от "Дойчо Дойчев":Защо му обясняваш на Сюлеймайн ?До преди 7 години името му беше Сюлейман ,да не би да искаш да е за Русия ?
11:33 28.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ьгхх
Коментиран от #66
11:34 28.08.2026
60 Геро
До коментар #58 от "Изглеждаш много глупаво":Мнението на помии като теб е без значение.
Коментиран от #65, #67
11:35 28.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Сюлемайне ,
До коментар #1 от "стоян георгиев":От кога си такъв специалист ? У ваше село си измекяра на селото ,тук се изживяваш като всезнайко говорейки глупост след глупост.
11:35 28.08.2026
63 Пумияр гладен
До коментар #46 от "Смотльо,":Дръж се възпитано.
Коментиран от #68
11:36 28.08.2026
64 Смотльо,
До коментар #56 от "Тихо пико4!":Това ли е багажа който носиш? Това е май на всички дето защитавате Украйна .
11:36 28.08.2026
65 Ачо
До коментар #60 от "Геро":Геро много бих се изкефил на широкия ти ханш,маzната тррртка и сочните баджаци .
11:36 28.08.2026
66 Млати Козяка с Винкело
До коментар #59 от "Ьгхх":Докато омекне и спре да пърха истерично !
11:37 28.08.2026
67 С тролене
До коментар #60 от "Геро":изглеждаш много глупаво и жалко!
11:38 28.08.2026
68 Много глупаво
До коментар #63 от "Пумияр гладен":изглеждаш да тролиш!
11:39 28.08.2026
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "Дон Корлеоне":За да играе казачок,
трябва първо НАТьО да запее
"Катюша" или "Калинка" 😀😀😀
11:39 28.08.2026
70 А МОЧАТА?
Коментиран от #72
11:42 28.08.2026
71 жик так
11:43 28.08.2026
72 възстановиха го
До коментар #70 от "А МОЧАТА?":Стърчи от задния ти двор .
Коментиран от #74
11:44 28.08.2026
73 Дако
До коментар #51 от "Дон Корлеоне":В момента кравата играе кючеци на бай Ормуз .
11:45 28.08.2026
74 Остави го глупака
До коментар #72 от "възстановиха го":да папагали. Ден и нощ туй прави,. Все пак е глупак и много се дразни.
11:45 28.08.2026