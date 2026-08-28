Новини
Свят »
Турция »
Турция е провела успешни изпитания на собствена крилата ракета: с пълна точност са поразени сухоземна и морска цели

Турция е провела успешни изпитания на собствена крилата ракета: с пълна точност са поразени сухоземна и морска цели

28 Август, 2026 12:13 833 12

  • рокетсан-
  • чакър-
  • турция-
  • ракети-
  • отбрана

Разработената от турската отбранителна промишленост крилата ракета е проектирана да бъде изстрелвана от различни платформи

Турция е провела успешни изпитания на собствена крилата ракета: с пълна точност са поразени сухоземна и морска цели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крилатата ракета „Чакър“ (ÇAKIR), произведена от турския държавен военнопромишлен гигант „Рокетсан“ (ROKETSAN) изцяло с национални ресурси, е поразила с пълна точност сухоземна и морска цел при първите тестови изпитания, съобщи агенция ДХА, цитирана от БТА.

В информацията за успешно завършилите тестови стрелби на крилатата ракета от ново поколение „Чакър“ (ÇAKIR), агенцията отбелязва, че „ракетата е демонстрирала висока устойчивост срещу радиоелектронно противодействие и електронни смущения“.

„Чакър“ разполага с високотехнологични възможности, включително пренасочване и актуализиране на целта по време на полет чрез трансфер на данни, както и опция за отмяна на мисията или повторна атака при необходимост, посочва ДХА.

Разработената от турската отбранителна промишленост крилата ракета е проектирана да бъде изстрелвана от различни платформи – сухопътни, морски и въздушни, и се определя като важна стъпка в модернизацията на турските въоръжени сили, информира ДХА.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Турция струпва войски в Сирия за атака срещу Израел.

    Коментиран от #2, #3, #8, #9, #12

    12:19 28.08.2026

  • 2 Факти

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дано, да е истина тази информация!!

    12:24 28.08.2026

  • 3 Гробар

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дните на Израел като американския питбул в Близкия Изток са преброени. Излизат твърде скъпо на САЩ. Тази роля се поема от Турция.

    12:24 28.08.2026

  • 4 хахаха

    5 3 Отговор
    новата украинска ракета тюркиш фламинго е готова за употреба

    12:24 28.08.2026

  • 5 Реалист

    7 8 Отговор
    Само монголята по московието не можаха да се научат да правят ракети. Всичко, което ставаше бе направено от украинци по времето на СССР. Сега opките купуват от Северна Корея, Иран и Китай, нищо не могат да сътворят.

    Коментиран от #6, #7, #10

    12:28 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Османагич 🇹🇷

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    То е ясно че пак Анаватан Турция ще ни предпазва от външни домогвания за следващите 600 години и ще ни предпази от изчезване като нация .

    12:34 28.08.2026

  • 8 Дано

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По хубава новина не бях чел близките месеци може би само като издадоха международна заповед за арест на военнопрестъпника и провокатора на геноцид Нетаняху.

    12:37 28.08.2026

  • 9 Отец Дионисий

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дай Боже Пачите да подпукат Кашерните ,и двете нации са ни врагове !

    12:39 28.08.2026

  • 10 ХА ХА ХА

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    По-смешен коментар скоро не бях чел.
    Този коментар доказва научната теза, че в Ганювото надраменно устройство
    само селскостопански продукти виреят ...

    12:45 28.08.2026

  • 11 Прекопираната

    2 0 Отговор
    ракета от руските комплеси С-400.... Затова вече не са им нужни...

    12:52 28.08.2026

  • 12 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мислиш ли че САЩ ще оставят това без последствия.И още нещо.Израел разполага с ЯО и може винаги да го използва

    12:54 28.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания