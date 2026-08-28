Турция е провела успешни изпитания на собствена крилата ракета: с пълна точност са поразени сухоземна и морска цели

Крилатата ракета „Чакър“ (ÇAKIR), произведена от турския държавен военнопромишлен гигант „Рокетсан“ (ROKETSAN) изцяло с национални ресурси, е поразила с пълна точност сухоземна и морска цел при първите тестови изпитания, съобщи агенция ДХА, цитирана от БТА.

В информацията за успешно завършилите тестови стрелби на крилатата ракета от ново поколение „Чакър“ (ÇAKIR), агенцията отбелязва, че „ракетата е демонстрирала висока устойчивост срещу радиоелектронно противодействие и електронни смущения“.

„Чакър“ разполага с високотехнологични възможности, включително пренасочване и актуализиране на целта по време на полет чрез трансфер на данни, както и опция за отмяна на мисията или повторна атака при необходимост, посочва ДХА.

Разработената от турската отбранителна промишленост крилата ракета е проектирана да бъде изстрелвана от различни платформи – сухопътни, морски и въздушни, и се определя като важна стъпка в модернизацията на турските въоръжени сили, информира ДХА.