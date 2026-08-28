Турция е провела успешни изпитания на собствена крилата ракета: с пълна точност са поразени сухоземна и морска цели

Крилатата ракета „Чакър“ (ÇAKIR), произведена от турския държавен военнопромишлен гигант „Рокетсан“ (ROKETSAN) изцяло с национални ресурси, е поразила с пълна точност сухоземна и морска цел при първите тестови изпитания, съобщи агенция ДХА, цитирана от БТА.
В информацията за успешно завършилите тестови стрелби на крилатата ракета от ново поколение „Чакър“ (ÇAKIR), агенцията отбелязва, че „ракетата е демонстрирала висока устойчивост срещу радиоелектронно противодействие и електронни смущения“.
„Чакър“ разполага с високотехнологични възможности, включително пренасочване и актуализиране на целта по време на полет чрез трансфер на данни, както и опция за отмяна на мисията или повторна атака при необходимост, посочва ДХА.
Разработената от турската отбранителна промишленост крилата ракета е проектирана да бъде изстрелвана от различни платформи – сухопътни, морски и въздушни, и се определя като важна стъпка в модернизацията на турските въоръжени сили, информира ДХА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #3, #8, #9, #12
12:19 28.08.2026
2 Факти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дано, да е истина тази информация!!
12:24 28.08.2026
3 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дните на Израел като американския питбул в Близкия Изток са преброени. Излизат твърде скъпо на САЩ. Тази роля се поема от Турция.
12:24 28.08.2026
4 хахаха
12:24 28.08.2026
5 Реалист
Коментиран от #6, #7, #10
12:28 28.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Османагич 🇹🇷
До коментар #5 от "Реалист":То е ясно че пак Анаватан Турция ще ни предпазва от външни домогвания за следващите 600 години и ще ни предпази от изчезване като нация .
12:34 28.08.2026
8 Дано
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По хубава новина не бях чел близките месеци може би само като издадоха международна заповед за арест на военнопрестъпника и провокатора на геноцид Нетаняху.
12:37 28.08.2026
9 Отец Дионисий
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дай Боже Пачите да подпукат Кашерните ,и двете нации са ни врагове !
12:39 28.08.2026
10 ХА ХА ХА
До коментар #5 от "Реалист":По-смешен коментар скоро не бях чел.
Този коментар доказва научната теза, че в Ганювото надраменно устройство
само селскостопански продукти виреят ...
12:45 28.08.2026
11 Прекопираната
12:52 28.08.2026
12 Соломон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мислиш ли че САЩ ще оставят това без последствия.И още нещо.Израел разполага с ЯО и може винаги да го използва
12:54 28.08.2026