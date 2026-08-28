Федерален съд блокира включването на „Антропик“ в черния списък на Пентагона

Федералният съд в Сан Франциско постанови, че включването на американската компания за изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic) в черния списък на Пентагона по-рано тази година е било незаконно, предаде Си Ен Би Си, съобщи БТА.

Министерството на отбраната на САЩ е нарушило Първата поправка към Конституцията на САЩ, определяйки „Антропик“ като риск за веригата на доставки „въз основа на желанието публично да порицае“ компанията, според решението на окръжния съдия Рита Лин.

Лин допълни, че макар на правителството да се дължи почтителност по въпроси, свързани с националната сигурност, действията му не са били основани на никаква „ясно формулирана основа“.

„Ответниците твърдят, че поради „все по-враждебното поведение на „Антропик“ в медиите“ и критиките ѝ към вижданията на Министерството на отбраната относно използването на изкуствения интелект, ответниците „не могат да се доверят на „Антропик“, че ще гарантира целостта на своите модели“, написа Лин в постановлението си.

„Нито Конституцията, нито федералният закон, на който се позовават ответниците, им позволява да налагат мащабни санкции, основани главно на критиките на „Антропик“ към вижданията на администрацията“, гласи решението.

През март Министерството на отбраната определи „Антропик“ като риск за веригата на доставки, което предполага, че компанията е застрашавала националната сигурност на САЩ, след като преговорите около начините за използване на нейните модели с изкуствен интелект „Клауд“ (Claude) от военните излязоха извън контрол.

Компанията настояваше за гаранции, че технологията ѝ няма да бъде използвана за създаване на автономни оръжия или за масово следене на граждани, а Министерството на отбраната искаше „Антропик“ да предостави на ведомството неограничен достъп до „Клауд“ за всякакви законни цели.

Преговорите се изостриха, а след това се провалиха, и „Антропик“ стана първата американска компания, която публично беше определена като риск за веригата на доставки, което попречи на изпълнителите на отбранителни поръчки да използват технологията на разработчика в работата си с ведомството.

„Антропик“ заведе съдебен иск срещу администрацията на президента Доналд Тръмп в Сан Франциско и Вашингтон, окръг Колумбия, в опит да отмени включването си в черния списък.

Съдебният процес на компанията във Вашингтон, окръг Колумбия, все още продължава.