Новини
Свят »
Украйна »
Украинският президент Володимир Зеленски постави за цел Украйна да атакува Русия с по 1000 дрона всеки ден
  Тема: Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски постави за цел Украйна да атакува Русия с по 1000 дрона всеки ден

29 Август, 2026 06:09 620 22

  • володимир зеленски-
  • зеленски-
  • русия-
  • война-
  • агресия-
  • дронове

Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели

Украинският президент Володимир Зеленски постави за цел Украйна да атакува Русия с по 1000 дрона всеки ден - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде ДПА.

"Задачата е: 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари - тази стойност трябва да се увеличи", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, отбеляза БТА. Той подчерта, че Украйна трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки.

Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва ДПА.

Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични.

В същото време, според Зеленски, Украйна трябва значително да увеличи производството на ракети за противовъздушна отбрана, специално предназначени за противодействие на руските дронове.

Украинският президент неведнъж е заявявал, че практическата цел на Киев е да принуди Москва да седне на масата за преговори чрез военни действия.

"Те вече разполагат с по-малко гориво, по-малко износ и намален логистичен капацитет", заяви Зеленски, като се позова на резултатите от атаките в Русия, които продължават от седмици. "Ще има дори още повече подобни загуби за тях, ако Русия не е готова да преговаря разумно, за да сложи край на тази война", добави той.

Украйна ограничи дейността на пристанището в Новоросийск, което е важно за руския Черноморски флот. "Със сигурност ще намерим начини да блокираме и останалите им пристанища", заяви Зеленски.

В отговор Русия атакува жизненоважните украински черноморски пристанища в Одеска област, където корабният трафик вече също е практически невъзможен, отбелязва ДПА.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми щом в Русия

    3 11 Отговор
    Не искат да воюват правилно и Камчатка ще бият с дронове.

    06:11 29.08.2026

  • 2 Не е, като да дърпаш заеми да хрантутниц

    7 14 Отговор
    А защо прогресивния Мунчо няма капацитета да произведе един дрон мостра и ходи при този и онзи да проси да му дават ноухау без пари ?

    06:12 29.08.2026

  • 3 Примати

    3 27 Отговор
    Украйна ще размаже Русия. Искам да кажа каквото е останало от нея. Скъпи русофили … скоро ще дойде момента Украйна да използва масово дронове с изкуствен интелект ( за цели на окупираната територия ) и тогава много бързо всичко за Русия ще приключи.

    Коментиран от #4, #5, #12, #19, #22

    06:14 29.08.2026

  • 4 Ти троли

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    и не се притеснявай,. че показваш колко фашизма е отчаян от Русия! 😄

    Коментиран от #10

    06:16 29.08.2026

  • 5 Ха хи хо

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    И утре да разкажеш друг виц!

    06:17 29.08.2026

  • 6 Шмрък Шмрък

    12 2 Отговор
    Наркомански се е вдъхновил от английското поредно недоразумение -бърнам
    До последния укра ....

    06:22 29.08.2026

  • 7 1234

    14 2 Отговор
    Зеленски ако иска преговори с Москва, трябва да промени конституцията , където е записано, че тези преговори са забранени. До Краматорск и Славянск първата отбранителна линия е пробита, руснаците са на 3-4 километра. След падането на тази крепост 100% разплитане на чарапа никой не може да го спре и познайте какво става с Харков, Днепропетровск, Николаев и Одеса. Краят на тоя престъпен фашистки режим се вижда.

    06:27 29.08.2026

  • 8 Анонимен

    14 2 Отговор
    Тоя рано рано се е надрусал!

    06:27 29.08.2026

  • 9 Г-Н НАРКОМАНСКИ

    11 1 Отговор
    БЛАЖЕНИ СА НАДРУСАНТИ.

    06:28 29.08.2026

  • 10 Антирашшст 4107

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ти троли":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #14

    06:28 29.08.2026

  • 11 Жорко

    8 2 Отговор
    По добре отивай в Москва и се разберете. Ще затриеш държавата на цяло. Толкова много жертви от двете страни. В 21 век.

    06:29 29.08.2026

  • 12 хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Трябва да побърза, защото до тогава Русия ще ги довърши с Естествения си интелект.

    06:29 29.08.2026

  • 13 Богът на войната

    7 0 Отговор
    Краматорск и Славянск са в обсега на руската артилерия, която изстрелва по 50000 снаряда дневно. Нанасят се авиоудари с тежки авиобомби. Ракетните атаки са денонощни. Бандеровците са в шоково състояние. Започнала е зачистка на техните позиции.

    06:35 29.08.2026

  • 14 Виждам

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Антирашшст 4107":

    С тролене, евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия прекрасно показвате отчаянието на фашизма! 😄

    06:35 29.08.2026

  • 15 666

    7 0 Отговор
    И ОТКЪДЕ ЩЕ НАМЕРИ 1000 ДРОНА? НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕЖДА 1000 ДРОНА ДНЕВНО. АБСУРД. УКРАЙНА ГУБИ ВОЙНАТА.

    Коментиран от #18, #20

    06:36 29.08.2026

  • 16 Буйни луди

    5 0 Отговор
    Украйна е като лудница с буйни луди. Няма страна с толкова човешки загуби от средновековието до наши дни. Украинските загуби в население са по-големи, отколкото на СССР през Отечествената война.

    06:39 29.08.2026

  • 17 Кой

    2 0 Отговор
    ще яде бахура.

    06:40 29.08.2026

  • 18 Има такава страна

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "666":

    Рф произвежда 1000 дрона дневно.

    06:40 29.08.2026

  • 19 Ама си верно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    с капацитета на примат.

    06:43 29.08.2026

  • 20 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "666":

    ЕВРОПА и Украйна могат да произвеждат не само 1000,а много повече Дронове.

    06:43 29.08.2026

  • 21 1111

    1 0 Отговор
    Големият страх на зеленски е дали в края на авантюрата ще може да избяга от своите.

    06:48 29.08.2026

  • 22 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    06:48 29.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания