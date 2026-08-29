Украинският президент Володимир Зеленски постави за цел Украйна да атакува Русия с по 1000 дрона всеки ден

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде ДПА.
"Задачата е: 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари - тази стойност трябва да се увеличи", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, отбеляза БТА. Той подчерта, че Украйна трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки.
Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва ДПА.
Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични.
В същото време, според Зеленски, Украйна трябва значително да увеличи производството на ракети за противовъздушна отбрана, специално предназначени за противодействие на руските дронове.
Украинският президент неведнъж е заявявал, че практическата цел на Киев е да принуди Москва да седне на масата за преговори чрез военни действия.
"Те вече разполагат с по-малко гориво, по-малко износ и намален логистичен капацитет", заяви Зеленски, като се позова на резултатите от атаките в Русия, които продължават от седмици. "Ще има дори още повече подобни загуби за тях, ако Русия не е готова да преговаря разумно, за да сложи край на тази война", добави той.
Украйна ограничи дейността на пристанището в Новоросийск, което е важно за руския Черноморски флот. "Със сигурност ще намерим начини да блокираме и останалите им пристанища", заяви Зеленски.
В отговор Русия атакува жизненоважните украински черноморски пристанища в Одеска област, където корабният трафик вече също е практически невъзможен, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми щом в Русия
06:11 29.08.2026
2 Не е, като да дърпаш заеми да хрантутниц
06:12 29.08.2026
3 Примати
Коментиран от #4, #5, #12, #19, #22
06:14 29.08.2026
4 Ти троли
До коментар #3 от "Примати":и не се притеснявай,. че показваш колко фашизма е отчаян от Русия! 😄
Коментиран от #10
06:16 29.08.2026
5 Ха хи хо
До коментар #3 от "Примати":И утре да разкажеш друг виц!
06:17 29.08.2026
6 Шмрък Шмрък
До последния укра ....
06:22 29.08.2026
7 1234
06:27 29.08.2026
8 Анонимен
06:27 29.08.2026
9 Г-Н НАРКОМАНСКИ
06:28 29.08.2026
10 Антирашшст 4107
До коментар #4 от "Ти троли":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #14
06:28 29.08.2026
11 Жорко
06:29 29.08.2026
12 хахаха
До коментар #3 от "Примати":Трябва да побърза, защото до тогава Русия ще ги довърши с Естествения си интелект.
06:29 29.08.2026
13 Богът на войната
06:35 29.08.2026
14 Виждам
До коментар #10 от "Антирашшст 4107":С тролене, евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия прекрасно показвате отчаянието на фашизма! 😄
06:35 29.08.2026
15 666
Коментиран от #18, #20
06:36 29.08.2026
16 Буйни луди
06:39 29.08.2026
17 Кой
06:40 29.08.2026
18 Има такава страна
До коментар #15 от "666":Рф произвежда 1000 дрона дневно.
06:40 29.08.2026
19 Ама си верно
До коментар #3 от "Примати":с капацитета на примат.
06:43 29.08.2026
20 оня с коня
До коментар #15 от "666":ЕВРОПА и Украйна могат да произвеждат не само 1000,а много повече Дронове.
06:43 29.08.2026
21 1111
06:48 29.08.2026
22 Шопо
До коментар #3 от "Примати":Украйна не е държава а територия, руска територия.
06:48 29.08.2026