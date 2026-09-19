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Отвориха плажовете в Сочи след тревога за атака с морски дронове
  Тема: Украйна

Отвориха плажовете в Сочи след тревога за атака с морски дронове

19 Септември, 2026 19:07 521 13

  • сочи-
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  • дронове-
  • атака

Властите отмениха ограниченията по крайбрежието, след като обявиха, че непосредствената опасност е преминала

Отвориха плажовете в Сочи след тревога за атака с морски дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите в руския черноморски курорт Сочи възстановиха достъпа до плажовете и крайбрежните алеи, които по-рано бяха затворени заради предупреждение за възможна атака с безекипажни катери.

Кметът на Сочи Андрей Прошунин съобщи в събота, че тревогата е отменена и достъпът до крайбрежните зони вече се осъществява в нормален режим.

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„В Сочи е отменена заплахата от използване на безекипажни катери. Достъпът до плажните територии и крайбрежните алеи се осъществява в обичаен режим. Няма опасност“, заяви Прошунин, цитиран от Интерфакс.

По-рано през деня достъпът до плажовете в Сочи беше ограничен именно заради опасността от атака с безекипажни плавателни средства. Мярката имаше превантивен характер.

Сочи се намира на руското черноморско крайбрежие, където през последните години властите периодично въвеждат ограничения заради заплахи, свързани с войната в Украйна.

От съобщението на местните власти не става ясно дали в близост до Сочи действително са били засечени морски дронове. Потвърдено е единствено, че е била обявена заплаха, довела до временно затваряне на плажовете, а впоследствие тревогата е отменена.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чадър + таратор

    4 2 Отговор
    по колко еуро са?

    Коментиран от #4, #5

    19:11 19.09.2026

  • 2 Демократ

    6 7 Отговор
    Една балистична ракета над плажа пълен с руснаци ще е красота.

    Коментиран от #3, #9

    19:13 19.09.2026

  • 3 Ресурсолог от Монсанто

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    Кво са ти виновни обикновените хора,тъп.чо

    Коментиран от #6

    19:15 19.09.2026

  • 4 ....

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чадър + таратор":

    Ми няколко стотин копейки, другата година отиваме там на почивка лятото.

    19:16 19.09.2026

  • 5 зеленски

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Чадър + таратор":

    аз предпочунам да си пия водката на плажа в Крим

    19:17 19.09.2026

  • 6 Демократ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ресурсолог от Монсанто":

    Не хора а слуги на режима

    Коментиран от #12

    19:17 19.09.2026

  • 7 Емил Димитров:

    3 1 Отговор
    "До утре вечер в другия спектакъл"...

    19:24 19.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ц А Р Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    украина и балистика ,много секс има в това 😄😄🇷🇺🇷🇺🐽🐽🤙🤙🤙💥💥💥💥💥💥

    19:42 19.09.2026

  • 10 Пак

    3 2 Отговор
    Ша рИват от отломки.

    19:56 19.09.2026

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 Да бе ,да ! 😜

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    И ти си слуга на Турското посолство и Козяк 16 , така че ... по-тихичко !

    20:00 19.09.2026

  • 13 Че то там

    2 1 Отговор
    Почна зимата бре, каков плаж
    ... украинците омааха сичко
    Хихихихихи

    20:10 19.09.2026

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