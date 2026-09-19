Отвориха плажовете в Сочи след тревога за атака с морски дронове

Властите в руския черноморски курорт Сочи възстановиха достъпа до плажовете и крайбрежните алеи, които по-рано бяха затворени заради предупреждение за възможна атака с безекипажни катери.

Кметът на Сочи Андрей Прошунин съобщи в събота, че тревогата е отменена и достъпът до крайбрежните зони вече се осъществява в нормален режим.

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„В Сочи е отменена заплахата от използване на безекипажни катери. Достъпът до плажните територии и крайбрежните алеи се осъществява в обичаен режим. Няма опасност“, заяви Прошунин, цитиран от Интерфакс.

По-рано през деня достъпът до плажовете в Сочи беше ограничен именно заради опасността от атака с безекипажни плавателни средства. Мярката имаше превантивен характер.

Сочи се намира на руското черноморско крайбрежие, където през последните години властите периодично въвеждат ограничения заради заплахи, свързани с войната в Украйна.

От съобщението на местните власти не става ясно дали в близост до Сочи действително са били засечени морски дронове. Потвърдено е единствено, че е била обявена заплаха, довела до временно затваряне на плажовете, а впоследствие тревогата е отменена.