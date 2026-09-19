Отвориха плажовете в Сочи след тревога за атака с морски дронове

Властите в руския черноморски курорт Сочи възстановиха достъпа до плажовете и крайбрежните алеи, които по-рано бяха затворени заради предупреждение за възможна атака с безекипажни катери.
Кметът на Сочи Андрей Прошунин съобщи в събота, че тревогата е отменена и достъпът до крайбрежните зони вече се осъществява в нормален режим.
„В Сочи е отменена заплахата от използване на безекипажни катери. Достъпът до плажните територии и крайбрежните алеи се осъществява в обичаен режим. Няма опасност“, заяви Прошунин, цитиран от Интерфакс.
По-рано през деня достъпът до плажовете в Сочи беше ограничен именно заради опасността от атака с безекипажни плавателни средства. Мярката имаше превантивен характер.
Сочи се намира на руското черноморско крайбрежие, където през последните години властите периодично въвеждат ограничения заради заплахи, свързани с войната в Украйна.
От съобщението на местните власти не става ясно дали в близост до Сочи действително са били засечени морски дронове. Потвърдено е единствено, че е била обявена заплаха, довела до временно затваряне на плажовете, а впоследствие тревогата е отменена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чадър + таратор
Коментиран от #4, #5
19:11 19.09.2026
2 Демократ
Коментиран от #3, #9
19:13 19.09.2026
3 Ресурсолог от Монсанто
До коментар #2 от "Демократ":Кво са ти виновни обикновените хора,тъп.чо
Коментиран от #6
19:15 19.09.2026
4 ....
До коментар #1 от "Чадър + таратор":Ми няколко стотин копейки, другата година отиваме там на почивка лятото.
19:16 19.09.2026
5 зеленски
До коментар #1 от "Чадър + таратор":аз предпочунам да си пия водката на плажа в Крим
19:17 19.09.2026
6 Демократ
До коментар #3 от "Ресурсолог от Монсанто":Не хора а слуги на режима
Коментиран от #12
19:17 19.09.2026
7 Емил Димитров:
19:24 19.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ц А Р Путин
До коментар #2 от "Демократ":украина и балистика ,много секс има в това 😄😄🇷🇺🇷🇺🐽🐽🤙🤙🤙💥💥💥💥💥💥
19:42 19.09.2026
10 Пак
19:56 19.09.2026
11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
12 Да бе ,да ! 😜
До коментар #6 от "Демократ":И ти си слуга на Турското посолство и Козяк 16 , така че ... по-тихичко !
20:00 19.09.2026
13 Че то там
... украинците омааха сичко
Хихихихихи
20:10 19.09.2026