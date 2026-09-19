Полша вдигна военната авиация заради руски атаки срещу Украйна

Полша вдигна военната си авиация в събота, 19 септември, заради нови руски въздушни удари срещу Украйна. Мярката е била превантивна и е предприета за защита на полското въздушно пространство, съобщиха полските въоръжени сили.

Решението е взето на фона на руски атаки с безпилотни летателни апарати срещу украинска територия. Наред с военните самолети в повишена готовност са били приведени наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване.

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Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че действията имат превантивен характер и са насочени към гарантиране на сигурността, особено в районите в близост до Украйна.

По-късно полската армия обяви, че операцията е приключила. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно наблюдение са се върнали към обичайния режим на работа.

Полските военни подчертаха, че по време на операцията не е регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната.

Reuters потвърждава, че полската авиация е била активирана превантивно заради руските удари срещу Украйна и че след приключването на операцията Варшава не е съобщила за навлизане на руски летателни апарати на полска територия.

Според украинските Военновъздушни сили Русия е атакувала страната през нощта с десетки дронове и две противокорабни ракети. Съобщава се за удари в различни части на Украйна и за жертви.

Полша не за първи път предприема подобни превантивни мерки при масирани руски атаки срещу райони на Западна Украйна.

Само два дни по-рано, на 17 септември, полската армия отново активира военната авиация заради руски удари в близост до границата. Тогава временно беше ограничена работата на летищата в Жешув и Люблин, а полските власти отново съобщиха, че не е било установено нарушение на националното въздушно пространство.

Полша, която е член на НАТО и граничи с Украйна, поддържа засилено наблюдение на източната си граница заради продължаващите руски въздушни атаки.

Полските власти многократно са заявявали, че военната авиация и системите за противовъздушна отбрана могат да бъдат активирани превантивно винаги когато развитието на бойните действия в Украйна създава потенциална заплаха за сигурността на страната.