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Полша вдигна военната авиация заради руски атаки срещу Украйна
  Тема: Украйна

Полша вдигна военната авиация заради руски атаки срещу Украйна

19 Септември, 2026 16:55 741 19

  • полша-
  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • атака

Системите за противовъздушна отбрана и радарно наблюдение бяха приведени в повишена готовност

Полша вдигна военната авиация заради руски атаки срещу Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша вдигна военната си авиация в събота, 19 септември, заради нови руски въздушни удари срещу Украйна. Мярката е била превантивна и е предприета за защита на полското въздушно пространство, съобщиха полските въоръжени сили.

Решението е взето на фона на руски атаки с безпилотни летателни апарати срещу украинска територия. Наред с военните самолети в повишена готовност са били приведени наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване.

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Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че действията имат превантивен характер и са насочени към гарантиране на сигурността, особено в районите в близост до Украйна.

По-късно полската армия обяви, че операцията е приключила. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно наблюдение са се върнали към обичайния режим на работа.

Полските военни подчертаха, че по време на операцията не е регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната.

Reuters потвърждава, че полската авиация е била активирана превантивно заради руските удари срещу Украйна и че след приключването на операцията Варшава не е съобщила за навлизане на руски летателни апарати на полска територия.

Според украинските Военновъздушни сили Русия е атакувала страната през нощта с десетки дронове и две противокорабни ракети. Съобщава се за удари в различни части на Украйна и за жертви.

Полша не за първи път предприема подобни превантивни мерки при масирани руски атаки срещу райони на Западна Украйна.

Само два дни по-рано, на 17 септември, полската армия отново активира военната авиация заради руски удари в близост до границата. Тогава временно беше ограничена работата на летищата в Жешув и Люблин, а полските власти отново съобщиха, че не е било установено нарушение на националното въздушно пространство.

Полша, която е член на НАТО и граничи с Украйна, поддържа засилено наблюдение на източната си граница заради продължаващите руски въздушни атаки.

Полските власти многократно са заявявали, че военната авиация и системите за противовъздушна отбрана могат да бъдат активирани превантивно винаги когато развитието на бойните действия в Украйна създава потенциална заплаха за сигурността на страната.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    4 1 Отговор
    Страх ....пе и лозе пази!

    17:04 19.09.2026

  • 2 хехе

    12 2 Отговор
    С други думи ято диви гъски са продължили безпроблемно полета си на юг.

    17:05 19.09.2026

  • 3 Полша вдигна военната си авиация

    12 2 Отговор
    И въобще вдига панаири предимно и ще изяде дървото на края ми се струва. Едни други ще почнат да се свалят

    17:13 19.09.2026

  • 4 Ц А Р Путин

    6 2 Отговор
    Спокойно ,има и други дни и нощи ,ще ви омръзне да дигате и сваляте авиацията по тревога

    Коментиран от #17

    17:17 19.09.2026

  • 5 "Парен

    6 2 Отговор
    каша духа", поляците да си имат в предвид че ще са първите на пангара ако ножа опре до кокал! На англосаксите им е през х-я за славяните...

    Коментиран от #16

    17:17 19.09.2026

  • 6 С двете противокорабни ракети

    7 2 Отговор
    Някой кораб в Киев да са уцелили случайно ? Или по влакове с такива стрелят щото си нямат специално за влакове. А и кво ни интересува въобще с кво ги пукат ? Важното е че са опукани яко

    17:19 19.09.2026

  • 7 Чукче - мислител

    6 2 Отговор
    Просроченият марионетен клоун със златната туалетна как е днес?
    Поиска ли от някого пари или те сами му ги носят?

    Коментиран от #9

    17:20 19.09.2026

  • 8 Тодор Живков:

    4 0 Отговор
    "Другаре и другарки! Главната грижа трябва да бъде не лечението на болните, а тяхната профилактика, тяхното предотвратяване.“

    Коментиран от #14

    17:22 19.09.2026

  • 9 Питай Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Чукче - мислител":

    как е притежателят и Янукович.

    17:22 19.09.2026

  • 10 Я по сериозно бре !

    2 3 Отговор
    Полша, която е член на НАТО и граничи с Украйна, трябва границите от Украйна да пази. И целият ЕС от нея да пази ! Че тея британски ракети са като лудият Макс направо и фърчат де им дойде и най вече в трактори и комбайни се разбиват като се замисля

    Коментиран от #11, #19

    17:23 19.09.2026

  • 11 Копейското ти мнение

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Я по сериозно бре !":

    не ни касае.

    17:33 19.09.2026

  • 12 Ц А Р Путин

    0 0 Отговор
    Нашите дронове са интелигентни системи ,и могат да различат поляк от чуб от 25 хиляди километра

    17:33 19.09.2026

  • 13 Извинете ,накъде е

    1 1 Отговор
    Скарата с наденицити

    17:34 19.09.2026

  • 14 Тодор Живков:

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тодор Живков:":

    "Съветските болни са най-здравите болни в света".

    17:34 19.09.2026

  • 15 Пашата

    0 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    17:35 19.09.2026

  • 16 Поляците

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от ""Парен":

    От бг путинци акъл не щем. Те за себе си нямат.

    17:36 19.09.2026

  • 17 А на теб защо не ти омръзва

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ц А Р Путин":

    денонощно да се пазиш с такава?
    Пълниш ли памперса, пигмей? Продължавай.

    17:38 19.09.2026

  • 18 Иван

    0 0 Отговор
    Слава Украине! Слава Бен Гвире!

    17:44 19.09.2026

  • 19 Ресурсолог от Монсанто

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Я по сериозно бре !":

    То вече всичко е толко смешно,ако не беше жалко😂🤣🤣

    17:54 19.09.2026

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