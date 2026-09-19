Полша вдигна военната авиация заради руски атаки срещу Украйна

Полша вдигна военната си авиация в събота, 19 септември, заради нови руски въздушни удари срещу Украйна. Мярката е била превантивна и е предприета за защита на полското въздушно пространство, съобщиха полските въоръжени сили.
Решението е взето на фона на руски атаки с безпилотни летателни апарати срещу украинска територия. Наред с военните самолети в повишена готовност са били приведени наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване.
Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че действията имат превантивен характер и са насочени към гарантиране на сигурността, особено в районите в близост до Украйна.
По-късно полската армия обяви, че операцията е приключила. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно наблюдение са се върнали към обичайния режим на работа.
Полските военни подчертаха, че по време на операцията не е регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната.
Reuters потвърждава, че полската авиация е била активирана превантивно заради руските удари срещу Украйна и че след приключването на операцията Варшава не е съобщила за навлизане на руски летателни апарати на полска територия.
Според украинските Военновъздушни сили Русия е атакувала страната през нощта с десетки дронове и две противокорабни ракети. Съобщава се за удари в различни части на Украйна и за жертви.
Полша не за първи път предприема подобни превантивни мерки при масирани руски атаки срещу райони на Западна Украйна.
Само два дни по-рано, на 17 септември, полската армия отново активира военната авиация заради руски удари в близост до границата. Тогава временно беше ограничена работата на летищата в Жешув и Люблин, а полските власти отново съобщиха, че не е било установено нарушение на националното въздушно пространство.
Полша, която е член на НАТО и граничи с Украйна, поддържа засилено наблюдение на източната си граница заради продължаващите руски въздушни атаки.
Полските власти многократно са заявявали, че военната авиация и системите за противовъздушна отбрана могат да бъдат активирани превантивно винаги когато развитието на бойните действия в Украйна създава потенциална заплаха за сигурността на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк - либераст
17:04 19.09.2026
2 хехе
17:05 19.09.2026
3 Полша вдигна военната си авиация
17:13 19.09.2026
4 Ц А Р Путин
Коментиран от #17
17:17 19.09.2026
5 "Парен
Коментиран от #16
17:17 19.09.2026
6 С двете противокорабни ракети
17:19 19.09.2026
7 Чукче - мислител
Поиска ли от някого пари или те сами му ги носят?
Коментиран от #9
17:20 19.09.2026
8 Тодор Живков:
Коментиран от #14
17:22 19.09.2026
9 Питай Путин
До коментар #7 от "Чукче - мислител":как е притежателят и Янукович.
17:22 19.09.2026
10 Я по сериозно бре !
Коментиран от #11, #19
17:23 19.09.2026
11 Копейското ти мнение
До коментар #10 от "Я по сериозно бре !":не ни касае.
17:33 19.09.2026
12 Ц А Р Путин
17:33 19.09.2026
13 Извинете ,накъде е
17:34 19.09.2026
14 Тодор Живков:
До коментар #8 от "Тодор Живков:":"Съветските болни са най-здравите болни в света".
17:34 19.09.2026
15 Пашата
17:35 19.09.2026
16 Поляците
До коментар #5 от ""Парен":От бг путинци акъл не щем. Те за себе си нямат.
17:36 19.09.2026
17 А на теб защо не ти омръзва
До коментар #4 от "Ц А Р Путин":денонощно да се пазиш с такава?
Пълниш ли памперса, пигмей? Продължавай.
17:38 19.09.2026
18 Иван
17:44 19.09.2026
19 Ресурсолог от Монсанто
До коментар #10 от "Я по сериозно бре !":То вече всичко е толко смешно,ако не беше жалко😂🤣🤣
17:54 19.09.2026