Хиляди бягат от Йемен към Африка заради ескалиращата война

Хиляди жители на Йемен напускат страната по море и търсят убежище в Африка заради рязкото изостряне на бойните действия. Само за по-малко от седмица близо 3000 души са прекосили Аденския залив и са достигнали Джибути, съобщава Reuters, позовавайки се на Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR).

Новата бежанска вълна е във фокуса и на репортаж на германската обществена телевизия Tagesschau от 19 септември, посветен на бягството на йеменски семейства към Африканския рог.

Хората прекосяват морето с различни плавателни съдове, като Международната организация по миграция (IOM) предупреждава, че част от лодките са претоварени, а бежанците пристигат с изключително ограничени количества храна и вода.

Повечето от пристигащите са йеменски семейства, но сред тях има и малък брой мигранти, основно от Етиопия, които също се насочват към Африканския рог.

Джибути се готви да приеме до 10 000 души

Властите в Джибути вече се подготвят за значително по-голяма бежанска вълна.

Според представителя на UNHCR Сандрин Дезамур страната планира капацитет за приемането на до 10 000 бежанци от Йемен. Подобен приток обаче може да постави под сериозен натиск здравната и образователната система на малката африканска държава.

Джибути е една от най-близките безопасни дестинации за хората, които напускат Йемен по море. Двете страни са разделени от протока Баб ел Мандеб – стратегически морски коридор между Червено море и Аденския залив.

Увеличение на пристигащите от Йемен вече се отчита и в Сомалиленд и Пунтланд. Там броят им засега е в рамките на стотици, като сред тях има както йеменски бежанци, така и сомалийци, които се завръщат от Йемен.

Над 114 000 души напуснаха домовете си за 17 дни

Мащабът на кризата е още по-голям вътре в самия Йемен.

Последните данни на Международната организация по миграция показват, че между 1 и 17 септември около 114 500 души са били принудени да напуснат домовете си заради ескалацията по западното крайбрежие.

Най-много разселени има в провинция Таиз – близо 68 000 души, следвана от Лахдж с повече от 30 000. Хиляди са напуснали домовете си и в Ходейда, Аден и Абян.

Това е поредна хуманитарна криза за страна, която повече от десетилетие е опустошавана от война, икономически срив и недостиг на основни стоки.

Боевете отново се разгоряха

Новото масово разселване е резултат от рязката ескалация на конфликта между подкрепяните от Иран хути и силите на международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия.

През последните седмици хутите засилиха настъплението си по крайбрежието на Червено море, докато Саудитска Арабия и йеменските правителствени сили отговориха с въздушни удари.

Хутите едновременно с това извършиха атаки срещу цели в Саудитска Арабия и нейна енергийна инфраструктура.

Разрастването на бойните действия поставя под допълнителен риск и района около Баб ел Мандеб – един от най-важните морски маршрути между Азия и Европа.

ООН предупреждава за криза върху вече съществуваща криза

Международните организации определят сегашната ситуация като нова криза върху последиците от повече от десетилетие война.

Много от хората напускат домовете си практически без имущество, докато достъпът до медицинска помощ, храна и чиста вода остава силно ограничен.

Особено тежък е проблемът с финансирането на хуманитарните операции. Представителят на IOM в Йемен Абдусатор Есоев предупреди по-рано тази седмица, че хуманитарният план за страната е финансиран на по-малко от 20%, въпреки рязкото увеличаване на броя на разселените.

Засега потокът към Джибути остава сравнително ограничен спрямо огромния брой хора, които са разселени вътре в Йемен. Но ООН очаква още семейства да опитат да прекосят морето, ако бойните действия продължат.

Така един конфликт, който отново привлича международното внимание основно заради петрола, Червено море и сигурността на световната търговия, все по-бързо се превръща и в нова бежанска криза между Арабския полуостров и Африканския рог.