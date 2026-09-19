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Хиляди бягат от Йемен към Африка заради ескалиращата война

Хиляди бягат от Йемен към Африка заради ескалиращата война

19 Септември, 2026 19:37 725 20

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  • африка-
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  • бежанци

Близо 3000 души са прекосили Аденския залив към Джибути за по-малко от седмица

Хиляди бягат от Йемен към Африка заради ескалиращата война - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хиляди жители на Йемен напускат страната по море и търсят убежище в Африка заради рязкото изостряне на бойните действия. Само за по-малко от седмица близо 3000 души са прекосили Аденския залив и са достигнали Джибути, съобщава Reuters, позовавайки се на Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR).

Новата бежанска вълна е във фокуса и на репортаж на германската обществена телевизия Tagesschau от 19 септември, посветен на бягството на йеменски семейства към Африканския рог.

Хората прекосяват морето с различни плавателни съдове, като Международната организация по миграция (IOM) предупреждава, че част от лодките са претоварени, а бежанците пристигат с изключително ограничени количества храна и вода.

Повечето от пристигащите са йеменски семейства, но сред тях има и малък брой мигранти, основно от Етиопия, които също се насочват към Африканския рог.

Джибути се готви да приеме до 10 000 души

Властите в Джибути вече се подготвят за значително по-голяма бежанска вълна.

Според представителя на UNHCR Сандрин Дезамур страната планира капацитет за приемането на до 10 000 бежанци от Йемен. Подобен приток обаче може да постави под сериозен натиск здравната и образователната система на малката африканска държава.

Джибути е една от най-близките безопасни дестинации за хората, които напускат Йемен по море. Двете страни са разделени от протока Баб ел Мандеб – стратегически морски коридор между Червено море и Аденския залив.

Увеличение на пристигащите от Йемен вече се отчита и в Сомалиленд и Пунтланд. Там броят им засега е в рамките на стотици, като сред тях има както йеменски бежанци, така и сомалийци, които се завръщат от Йемен.

Над 114 000 души напуснаха домовете си за 17 дни

Мащабът на кризата е още по-голям вътре в самия Йемен.

Последните данни на Международната организация по миграция показват, че между 1 и 17 септември около 114 500 души са били принудени да напуснат домовете си заради ескалацията по западното крайбрежие.

Най-много разселени има в провинция Таиз – близо 68 000 души, следвана от Лахдж с повече от 30 000. Хиляди са напуснали домовете си и в Ходейда, Аден и Абян.

Това е поредна хуманитарна криза за страна, която повече от десетилетие е опустошавана от война, икономически срив и недостиг на основни стоки.

Боевете отново се разгоряха

Новото масово разселване е резултат от рязката ескалация на конфликта между подкрепяните от Иран хути и силите на международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия.

През последните седмици хутите засилиха настъплението си по крайбрежието на Червено море, докато Саудитска Арабия и йеменските правителствени сили отговориха с въздушни удари.

Хутите едновременно с това извършиха атаки срещу цели в Саудитска Арабия и нейна енергийна инфраструктура.

Разрастването на бойните действия поставя под допълнителен риск и района около Баб ел Мандеб – един от най-важните морски маршрути между Азия и Европа.

ООН предупреждава за криза върху вече съществуваща криза

Международните организации определят сегашната ситуация като нова криза върху последиците от повече от десетилетие война.

Много от хората напускат домовете си практически без имущество, докато достъпът до медицинска помощ, храна и чиста вода остава силно ограничен.

Особено тежък е проблемът с финансирането на хуманитарните операции. Представителят на IOM в Йемен Абдусатор Есоев предупреди по-рано тази седмица, че хуманитарният план за страната е финансиран на по-малко от 20%, въпреки рязкото увеличаване на броя на разселените.

Засега потокът към Джибути остава сравнително ограничен спрямо огромния брой хора, които са разселени вътре в Йемен. Но ООН очаква още семейства да опитат да прекосят морето, ако бойните действия продължат.

Така един конфликт, който отново привлича международното внимание основно заради петрола, Червено море и сигурността на световната търговия, все по-бързо се превръща и в нова бежанска криза между Арабския полуостров и Африканския рог.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    6 4 Отговор
    И оттам в.Сеута и после в Европа. Ислямистът Санчез пак "няма да успее" да ги спре...

    19:39 19.09.2026

  • 2 Демократ

    1 6 Отговор
    Руската територия трябва да бъде етнически прочистена от руснаци

    Коментиран от #6

    19:40 19.09.2026

  • 3 НЯМА КРАЙ ДЕБИ....ЛИЗМА

    6 1 Отговор
    КОЛКО ХИЛЯДИ БЕ ТЕНДЖЕРИ
    АМИ ТРИ
    ОТ КОЛКО МИЛИОНА БЕ
    АМ ЧИ ТРИЕСЕ
    АБЕ СЛУЧАЙНО ЙЕМЕН ДА НЕ НАРИТА ВЧЕРА МОДЕРНО ВЪОРЪЖЕНАТА САУДИТСКА АРМИЯ
    МНОО КУХИ ЛЕЙКИ СТЕ

    19:40 19.09.2026

  • 4 Митко

    5 1 Отговор
    Да затваряме границите братя болгари! Тия ще дойдат у нас и ще ни кецат без да ни питат. Да живее България.

    Коментиран от #16

    19:40 19.09.2026

  • 5 Защо

    3 7 Отговор
    Защо не бягат към Иран,от там може и в русия.Казват,че е много хубаво там,а не отиват

    Коментиран от #8

    19:41 19.09.2026

  • 6 АДЕ ПЪРВО

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    ЕДНА КЛИЗМ.....ИЧКА ЩОТО ВЧЕРА БЕШЕ МАЗАЛО

    Коментиран от #13

    19:42 19.09.2026

  • 7 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Тръмп вместо да се бави да удари хутите ама както трябва.за съжаление той е напълно безпомощен старец с ум на средно интелигентно шимпанзе.нищо няма да направи.докара сащ до невиждани унижения тоя мишок.

    Коментиран от #9, #12

    19:43 19.09.2026

  • 8 АМИ НЕ СА ТЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    ПИТАЛИ
    МОЖЕ БИ ЩОТ СИ МНОО УМЕН

    Коментиран от #14

    19:44 19.09.2026

  • 9 ТЕБЕ ЧАКА СТОЕНЧООООО

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    ТЕБЕ И МИШОЦИТЕ КАТО ТЕБЕ

    19:45 19.09.2026

  • 10 Които напускат и бягат панически

    4 2 Отговор
    са силите на международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия.
    За да избегнат правосъдието на народа си.
    Но медиите се правят на неразбрали!

    Скоро очаквайте същото и от силите на международно признатото правителство на Украйна подкрепяно от Коалицията на Желаещите.

    19:46 19.09.2026

  • 11 Мтрфанова

    3 0 Отговор
    Привет вам, хуеплëты мои.

    19:50 19.09.2026

  • 12 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Вчера хутите свалиха един Ф 15 на С.Арабия и
    удариха по летищата още поне три самолета.
    Италианците вече си признаха за техния.
    Дали на Тръмп му се яде бой и от хутите :)

    19:50 19.09.2026

  • 13 Демократ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "АДЕ ПЪРВО":

    Ще ви изчистим и от България бъди спокоен

    19:50 19.09.2026

  • 14 КопейкаПр0ста

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "АМИ НЕ СА ТЕ":

    Нее.Защото има многоДебилиКато теб!!!

    Коментиран от #18

    19:54 19.09.2026

  • 15 Соваж бейби

    2 2 Отговор
    И от там в Европа, с гумени лодки

    19:55 19.09.2026

  • 16 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Митко":

    Идеята е чудесна ама още не ги затварят, спасението е хората да търси начин организация още навътре в морето когато са лодките да стреля .

    Коментиран от #20

    19:57 19.09.2026

  • 17 Железния Феликс

    2 1 Отговор
    Скоро Белене ще се пръска по шевовете от евроатлантическа пап. лач. Прасетата ще пируват.

    Коментиран от #19

    19:58 19.09.2026

  • 18 ПРОСТА ПРОСТА

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "КопейкаПр0ста":

    АМА ПОНЕ НЕ НОСЯ ТЕНДЖЕРА НА ГЛАВАТА
    АБЕ ЗЕМИ ПОНЕ ИЗМИЙ ФИДЕТО

    20:15 19.09.2026

  • 19 ГЛУПОСТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Железния Феликс":

    ПРАСЕТАТА НЕ ЯДАТ ЗОМБИРАНИ БОКЛУЦИ

    20:16 19.09.2026

  • 20 Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соваж бейби":

    Ако дойдат в България вече е късно. Ще ни почнат наред.

    20:20 19.09.2026