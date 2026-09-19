Ефтимов на среща на военните началници на НАТО

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, където военните началници на Алианса обсъдиха готовността, отбранителните планове и ускоряването на развитието на нови способности.
По време на форума Ефтимов е подчертал, че при нарастващо стратегическо противопоставяне съюзниците трябва да поддържат висока бойна готовност, за да се изпълняват ефективно отбранителните планове на НАТО, съобщи Министерството на отбраната.
Той е посочил още, че по-големите ангажименти на европейските съюзници и Канада не означават само присъствие, а и разполагане на правилните сили на правилното място, с необходимата готовност и за достатъчно дълго време според оперативната обстановка.
Говорили са за отбранителни планове и нови технологии
Според Министерството на отбраната началниците на отбраната са обсъдили и постигането на необходимото ниво на готовност за прилагане на отбранителните планове на съюза, както и изпълнението на постоянния план за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.
Специално внимание е било отделено на трансформацията и изграждането на способности. Акцент е поставен върху нуждата отбранителната индустрия да повиши капацитета си и новите технологии да бъдат внедрявани по-бързо, но без да се нарушава оперативната съвместимост между съюзниците.
По информация на НАТО срещата на военните началници в датската столица се провежда на 18 и 19 септември 2026 г. В програмата е предвидено участие на военните представители на държавите членки, както и на върховните съюзни командващи в Европа и за трансформацията.
В рамките на конференцията адмирал Ефтимов е провел и двустранна среща с началника на отбраната на Франция генерал Фабиен Мандон. От българското Министерство на отбраната посочват, че двамата са обсъдили въпроси от взаимен интерес.
Военният комитет е най-висшият военен орган на НАТО. Той съветва Северноатлантическия съвет по военни въпроси и обединява началниците на отбраната на съюзниците.
Източници: ДАРИК Нюз, Министерство на отбраната, НАТО
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
19:15 19.09.2026
2 Сатана Z
19:24 19.09.2026
3 Хммм
19:24 19.09.2026
4 На кво е
19:26 19.09.2026
5 Тиква
19:46 19.09.2026
6 Механик
Какво НАТО, какви чудеса бе? Разтурихте армията, щото било отживелица да имаш наборна армия. Казахте, че НАТО ще ни брани. Е, хубаво, ама за какво тогава имаме генерали и най-вече адмирали?
Къде е завършил военното си образование тоя именит натовец? Коя армия му е дала първото войнско звание?
Как па всички завършили "партйна школа" изведнъж станаха най-върли ястреби и предани натовци???
Коментиран от #8
19:55 19.09.2026
7 ДАНО ВИ ХВАНЕ
20:00 19.09.2026
8 Гробар
До коментар #6 от "Механик":Нато ще те брани ама друг път. Тоя палячо се натяга да ни прави фронтова държава заедно с Полша и Румъния.
20:01 19.09.2026
9 Гъби Гъбев съм
Вземи Тагаренко и Шаламанов.
Тамъ съм научил Линдзи греъм как да играе белот.
20:17 19.09.2026