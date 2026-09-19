Ефтимов на среща на военните началници на НАТО

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, където военните началници на Алианса обсъдиха готовността, отбранителните планове и ускоряването на развитието на нови способности.

По време на форума Ефтимов е подчертал, че при нарастващо стратегическо противопоставяне съюзниците трябва да поддържат висока бойна готовност, за да се изпълняват ефективно отбранителните планове на НАТО, съобщи Министерството на отбраната.

Той е посочил още, че по-големите ангажименти на европейските съюзници и Канада не означават само присъствие, а и разполагане на правилните сили на правилното място, с необходимата готовност и за достатъчно дълго време според оперативната обстановка.

Говорили са за отбранителни планове и нови технологии

Според Министерството на отбраната началниците на отбраната са обсъдили и постигането на необходимото ниво на готовност за прилагане на отбранителните планове на съюза, както и изпълнението на постоянния план за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

Специално внимание е било отделено на трансформацията и изграждането на способности. Акцент е поставен върху нуждата отбранителната индустрия да повиши капацитета си и новите технологии да бъдат внедрявани по-бързо, но без да се нарушава оперативната съвместимост между съюзниците.

По информация на НАТО срещата на военните началници в датската столица се провежда на 18 и 19 септември 2026 г. В програмата е предвидено участие на военните представители на държавите членки, както и на върховните съюзни командващи в Европа и за трансформацията.

В рамките на конференцията адмирал Ефтимов е провел и двустранна среща с началника на отбраната на Франция генерал Фабиен Мандон. От българското Министерство на отбраната посочват, че двамата са обсъдили въпроси от взаимен интерес.

Военният комитет е най-висшият военен орган на НАТО. Той съветва Северноатлантическия съвет по военни въпроси и обединява началниците на отбраната на съюзниците.

Източници: ДАРИК Нюз, Министерство на отбраната, НАТО