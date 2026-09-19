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Ефтимов на среща на военните началници на НАТО
  Тема: Избори

Ефтимов на среща на военните началници на НАТО

19 Септември, 2026 19:12, обновена 19 Септември, 2026 19:13 545 9

  • нато-
  • емил ефтимов-
  • копенхаген-
  • военен комитет-
  • министерство на отбраната

В Копенхаген командването на Алианса обсъди готовността, отбранителните планове и ускоряването на новите способности.

Ефтимов на среща на военните началници на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, където военните началници на Алианса обсъдиха готовността, отбранителните планове и ускоряването на развитието на нови способности.

По време на форума Ефтимов е подчертал, че при нарастващо стратегическо противопоставяне съюзниците трябва да поддържат висока бойна готовност, за да се изпълняват ефективно отбранителните планове на НАТО, съобщи Министерството на отбраната.

Той е посочил още, че по-големите ангажименти на европейските съюзници и Канада не означават само присъствие, а и разполагане на правилните сили на правилното място, с необходимата готовност и за достатъчно дълго време според оперативната обстановка.

Говорили са за отбранителни планове и нови технологии

Според Министерството на отбраната началниците на отбраната са обсъдили и постигането на необходимото ниво на готовност за прилагане на отбранителните планове на съюза, както и изпълнението на постоянния план за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

Специално внимание е било отделено на трансформацията и изграждането на способности. Акцент е поставен върху нуждата отбранителната индустрия да повиши капацитета си и новите технологии да бъдат внедрявани по-бързо, но без да се нарушава оперативната съвместимост между съюзниците.

По информация на НАТО срещата на военните началници в датската столица се провежда на 18 и 19 септември 2026 г. В програмата е предвидено участие на военните представители на държавите членки, както и на върховните съюзни командващи в Европа и за трансформацията.

В рамките на конференцията адмирал Ефтимов е провел и двустранна среща с началника на отбраната на Франция генерал Фабиен Мандон. От българското Министерство на отбраната посочват, че двамата са обсъдили въпроси от взаимен интерес.

Военният комитет е най-висшият военен орган на НАТО. Той съветва Северноатлантическия съвет по военни въпроси и обединява началниците на отбраната на съюзниците.

Източници: ДАРИК Нюз, Министерство на отбраната, НАТО


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Боруна Лом

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    19:15 19.09.2026

  • 2 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Евтимов да каже кога България ще си върне Македония?

    19:24 19.09.2026

  • 3 Хммм

    8 0 Отговор
    Това жолно комуне няма ли да го махат от там или ще го чакат да умре на държавната софра? Бедна България...

    19:24 19.09.2026

  • 4 На кво е

    8 0 Отговор
    Адмирал тоя .на три корита и три надуваеми лодки.смях

    19:26 19.09.2026

  • 5 Тиква

    4 0 Отговор
    Ха ха ха,натю, еврогейци, армия къде е?татуирани оведа и бла бла бла.

    19:46 19.09.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Tоя адмирал, колко бойни кораба има та е адмирал?
    Какво НАТО, какви чудеса бе? Разтурихте армията, щото било отживелица да имаш наборна армия. Казахте, че НАТО ще ни брани. Е, хубаво, ама за какво тогава имаме генерали и най-вече адмирали?
    Къде е завършил военното си образование тоя именит натовец? Коя армия му е дала първото войнско звание?
    Как па всички завършили "партйна школа" изведнъж станаха най-върли ястреби и предани натовци???

    Коментиран от #8

    19:55 19.09.2026

  • 7 ДАНО ВИ ХВАНЕ

    1 0 Отговор
    Проклятието Зеленски.

    20:00 19.09.2026

  • 8 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Нато ще те брани ама друг път. Тоя палячо се натяга да ни прави фронтова държава заедно с Полша и Румъния.

    20:01 19.09.2026

  • 9 Гъби Гъбев съм

    0 0 Отговор
    Евтине, идвай.
    Вземи Тагаренко и Шаламанов.
    Тамъ съм научил Линдзи греъм как да играе белот.

    20:17 19.09.2026

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