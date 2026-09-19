Италиански Eurofighter е поразен в Саудитска Арабия

Италиански изтребител Eurofighter F-2000 е бил поразен при серия от атаки срещу военновъздушната база в Таиф, Саудитска Арабия. Инцидентът е станал през нощта срещу 18 септември, потвърди италианското Министерство на отбраната.

Няма пострадали италиански военнослужещи. Не са нанесени щети и по други превозни средства или инфраструктура, използвани от италианския контингент.

Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето съобщи, че лично е следил развитието на ситуацията през нощта в постоянен контакт с началника на отбраната генерал Лучано Портолано.

„При атаката беше поразен италиански самолет F-2000, който се намираше в базата, в отдалечена зона. Няма други щети по превозни средства или инфраструктура, използвани от нашия персонал“, заяви Крозето.

Италианското Министерство на отбраната не разкрива колко сериозно е повреден изтребителят и дали той може да бъде възстановен.

Атака срещу базата в Таиф

Базата „Крал Фахд“ край Таиф се намира в западната част на Саудитска Арабия, сравнително близо до Червено море.

Специализираното издание The Aviationist съобщава, че атаката е извършена от йеменските хути. Италианското Министерство на отбраната обаче не посочва извършителя в официалното си съобщение. Затова тази част от информацията към момента следва да се разглежда отделно от потвърждението на Рим за самия удар.

Италианският самолет се е намирал в разсредоточена зона на авиобазата. Разполагането на военните самолети на разстояние един от друг е стандартна защитна мярка, чиято цел е една атака да не може да унищожи или повреди едновременно няколко машини.

В случая тази стратегия вероятно е ограничила последствията – италианските власти не съобщават за други засегнати самолети или инфраструктура на контингента.

Четири италиански Eurofighter в региона

Италия разполага със свои военновъздушни сили в региона от пролетта на 2026 г.

Според информация на The Aviationist италианската Task Force Air – Arabia включва четири изтребителя Eurofighter F-2000A, които участват в защитата на въздушното пространство.

Контингентът разполага и със самолет E-550A CAEW за ранно предупреждение и въздушно наблюдение, транспортни самолети C-130J/KC-130J, както и с радарни и противодронови средства.

Основната задача на италианските Eurofighter в региона е свързана с въздушната отбрана, а не с нанасянето на удари.

Рим обсъжда „възможните оперативни варианти“

След атаката министър Крозето е поискал нова оценка на обстановката от висшето военно командване.

Той е възложил на началника на отбраната генерал Лучано Портолано, командващия Съвместното оперативно командване генерал Джовани Мария Янучи и началника на италианските Военновъздушни сили генерал Антонио Консерва да анализират развитието на ситуацията, състоянието на италианския персонал и „възможните оперативни варианти“.

Крозето подчерта, че мерките за защита на военнослужещите са били въведени предварително.

„Ситуацията се следи с максимално внимание с цел да се гарантира пълната защита на нашия персонал и да се действа с необходимата отговорност“, заяви италианският министър на отбраната.

Рим засега не е обявил дали атаката ще доведе до промени в разполагането на италианските самолети или до допълнителни защитни мерки.