Италиански Eurofighter е поразен в Саудитска Арабия

Италиански изтребител Eurofighter F-2000 е бил поразен при серия от атаки срещу военновъздушната база в Таиф, Саудитска Арабия. Инцидентът е станал през нощта срещу 18 септември, потвърди италианското Министерство на отбраната.
Няма пострадали италиански военнослужещи. Не са нанесени щети и по други превозни средства или инфраструктура, използвани от италианския контингент.
Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето съобщи, че лично е следил развитието на ситуацията през нощта в постоянен контакт с началника на отбраната генерал Лучано Портолано.
„При атаката беше поразен италиански самолет F-2000, който се намираше в базата, в отдалечена зона. Няма други щети по превозни средства или инфраструктура, използвани от нашия персонал“, заяви Крозето.
Италианското Министерство на отбраната не разкрива колко сериозно е повреден изтребителят и дали той може да бъде възстановен.
Атака срещу базата в Таиф
Базата „Крал Фахд“ край Таиф се намира в западната част на Саудитска Арабия, сравнително близо до Червено море.
Специализираното издание The Aviationist съобщава, че атаката е извършена от йеменските хути. Италианското Министерство на отбраната обаче не посочва извършителя в официалното си съобщение. Затова тази част от информацията към момента следва да се разглежда отделно от потвърждението на Рим за самия удар.
Италианският самолет се е намирал в разсредоточена зона на авиобазата. Разполагането на военните самолети на разстояние един от друг е стандартна защитна мярка, чиято цел е една атака да не може да унищожи или повреди едновременно няколко машини.
В случая тази стратегия вероятно е ограничила последствията – италианските власти не съобщават за други засегнати самолети или инфраструктура на контингента.
Четири италиански Eurofighter в региона
Италия разполага със свои военновъздушни сили в региона от пролетта на 2026 г.
Според информация на The Aviationist италианската Task Force Air – Arabia включва четири изтребителя Eurofighter F-2000A, които участват в защитата на въздушното пространство.
Контингентът разполага и със самолет E-550A CAEW за ранно предупреждение и въздушно наблюдение, транспортни самолети C-130J/KC-130J, както и с радарни и противодронови средства.
Основната задача на италианските Eurofighter в региона е свързана с въздушната отбрана, а не с нанасянето на удари.
Рим обсъжда „възможните оперативни варианти“
След атаката министър Крозето е поискал нова оценка на обстановката от висшето военно командване.
Той е възложил на началника на отбраната генерал Лучано Портолано, командващия Съвместното оперативно командване генерал Джовани Мария Янучи и началника на италианските Военновъздушни сили генерал Антонио Консерва да анализират развитието на ситуацията, състоянието на италианския персонал и „възможните оперативни варианти“.
Крозето подчерта, че мерките за защита на военнослужещите са били въведени предварително.
„Ситуацията се следи с максимално внимание с цел да се гарантира пълната защита на нашия персонал и да се действа с необходимата отговорност“, заяви италианският министър на отбраната.
Рим засега не е обявил дали атаката ще доведе до промени в разполагането на италианските самолети или до допълнителни защитни мерки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мелони
Коментиран от #24
18:08 19.09.2026
2 Ротшилд
18:09 19.09.2026
3 Малко индийче от Мангалпрадеш
Коментиран от #7
18:10 19.09.2026
4 Ива тясната
Коментиран от #13, #15, #16, #19
18:10 19.09.2026
5 Тоти
18:11 19.09.2026
6 Гоите са животни като кон и крава
18:11 19.09.2026
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 оня с коня
Коментиран от #12, #35
18:15 19.09.2026
9 Интересно
18:15 19.09.2026
10 Официално
18:16 19.09.2026
11 стоян пуканката
ровозите жълтипаветници ся плява сега ще реват като зелеюНАРКОМАНОВ
18:20 19.09.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "оня с коня":търси ли са майка си , намерили са я
Коментиран от #36
18:20 19.09.2026
13 ФАКТ
До коментар #4 от "Ива тясната":Израел е сърцето и зеницата на западните свободни и демокрация. Апогеят на еврейската еманципация и доминация. Западът диша и съществува за Израел.
18:20 19.09.2026
14 САМО ПИТАМ
галя щяла да дава двойна надница ако пишат за русия
18:21 19.09.2026
15 Копейка
До коментар #4 от "Ива тясната":He е за твоя мозък.Не се мъчи
Коментиран от #17
18:21 19.09.2026
16 само питам
До коментар #4 от "Ива тясната":ивче колко си тесничка ма моме? колко пресъхнала темежужка която не е правила секс от 20 години ли?
18:22 19.09.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Копейка":а ето един от евтената жълтопаветна плява появи се
18:23 19.09.2026
18 Точен
Коментиран от #32
18:23 19.09.2026
19 Търновец
До коментар #4 от "Ива тясната":Саудитска Арабия е много богата и има милиарди за военни и граждански самолети и други машини от ЕС. А защо Саудитците викат Италианци войници - защо не повикат Китайци или Руси? А Индия окончателно се отказа от СУ 57 и от модернизация на Руските Било клас подводници
Коментиран от #29, #30
18:23 19.09.2026
20 Браво на хутите! Това да се чува!
Коментиран от #26, #27
18:23 19.09.2026
21 Ами
наличието на техни войски и оборудване в чужди държави.
18:24 19.09.2026
22 Капитан Бертолери
Коментиран от #34
18:25 19.09.2026
23 Исторически парк
Коментиран от #25, #31
18:30 19.09.2026
24 Кант
До коментар #1 от "Мелони":Ротшилд разруши Османската Империя и дари свободата на България!
Така че, най-големият паметник в България трябва да е на Ротшилд, както и най-големите булеварди да носят неговото име!
Коментиран от #38
18:33 19.09.2026
25 Цункай
До коментар #23 от "Исторически парк":корана
18:34 19.09.2026
26 Муци, в Саудитска арабия
До коментар #20 от "Браво на хутите! Това да се чува!":няма хути.
18:34 19.09.2026
27 Дюнера
До коментар #20 от "Браво на хутите! Това да се чува!":ти изгоря
18:35 19.09.2026
28 Исторически парк
Коментиран от #33
18:35 19.09.2026
29 Защото хутите са
До коментар #19 от "Търновец":са копейци. Близко до акъла.
18:35 19.09.2026
30 АсанБГ
До коментар #19 от "Търновец":Досега търновец не съм любил ,говори се че сте страстни,заповядай в Мъглиж ,колко му е през Хаинбоаз .
18:36 19.09.2026
31 Не става с лозунги от дивана
До коментар #23 от "Исторически парк":Тичкай да победиш на място.
18:37 19.09.2026
32 С тая разлика, че си част
До коментар #18 от "Точен":от Баба Европа, а не ходиш да живееш в Йемен, Иран или Раша.
Къпи се поне бре!
Вониш на путински п.рдялник през екрана чак.
18:40 19.09.2026
33 Чийто член
До коментар #28 от "Исторически парк":си и ти.
Какъв ти е проблемът? Искаш путинска педофилия? Отивай в Раша да ти олекне. Ако си малолетен се.
18:42 19.09.2026
34 Няма грешка
До коментар #22 от "Капитан Бертолери":Хутите са на свършване. Бяха 200000. Сега доближават 120000. Не броим малолетните хути с калашниците. Тях Путин първо ги "изпитва", после ги пуска на полигона.
18:44 19.09.2026
35 Не твоя
До коментар #8 от "оня с коня":увяхнсл и вмирисан.
Къпи се бре!
18:45 19.09.2026
36 Намериха твойта,
До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":хутската.
Не и харесало. Падала си по резнати като тейко ти.
18:47 19.09.2026
37 В Ростов
18:49 19.09.2026
38 Киряк Стефчов
До коментар #24 от "Кант":... а сина му се е бил на Шипка...
пу да ви ..., лизачи
18:51 19.09.2026