Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Италия »
Италиански Eurofighter е поразен в Саудитска Арабия

Италиански Eurofighter е поразен в Саудитска Арабия

19 Септември, 2026 18:07 1 188 38

  • eurofighter-
  • саудитска арабия-
  • италия-
  • база-
  • атака

Това е станало при атака срещу база

Италиански Eurofighter е поразен в Саудитска Арабия - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италиански изтребител Eurofighter F-2000 е бил поразен при серия от атаки срещу военновъздушната база в Таиф, Саудитска Арабия. Инцидентът е станал през нощта срещу 18 септември, потвърди италианското Министерство на отбраната.

Няма пострадали италиански военнослужещи. Не са нанесени щети и по други превозни средства или инфраструктура, използвани от италианския контингент.

Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето съобщи, че лично е следил развитието на ситуацията през нощта в постоянен контакт с началника на отбраната генерал Лучано Портолано.

„При атаката беше поразен италиански самолет F-2000, който се намираше в базата, в отдалечена зона. Няма други щети по превозни средства или инфраструктура, използвани от нашия персонал“, заяви Крозето.

Италианското Министерство на отбраната не разкрива колко сериозно е повреден изтребителят и дали той може да бъде възстановен.

Атака срещу базата в Таиф

Базата „Крал Фахд“ край Таиф се намира в западната част на Саудитска Арабия, сравнително близо до Червено море.

Специализираното издание The Aviationist съобщава, че атаката е извършена от йеменските хути. Италианското Министерство на отбраната обаче не посочва извършителя в официалното си съобщение. Затова тази част от информацията към момента следва да се разглежда отделно от потвърждението на Рим за самия удар.

Италианският самолет се е намирал в разсредоточена зона на авиобазата. Разполагането на военните самолети на разстояние един от друг е стандартна защитна мярка, чиято цел е една атака да не може да унищожи или повреди едновременно няколко машини.

В случая тази стратегия вероятно е ограничила последствията – италианските власти не съобщават за други засегнати самолети или инфраструктура на контингента.

Четири италиански Eurofighter в региона

Италия разполага със свои военновъздушни сили в региона от пролетта на 2026 г.

Според информация на The Aviationist италианската Task Force Air – Arabia включва четири изтребителя Eurofighter F-2000A, които участват в защитата на въздушното пространство.

Контингентът разполага и със самолет E-550A CAEW за ранно предупреждение и въздушно наблюдение, транспортни самолети C-130J/KC-130J, както и с радарни и противодронови средства.

Основната задача на италианските Eurofighter в региона е свързана с въздушната отбрана, а не с нанасянето на удари.

Рим обсъжда „възможните оперативни варианти“

След атаката министър Крозето е поискал нова оценка на обстановката от висшето военно командване.

Той е възложил на началника на отбраната генерал Лучано Портолано, командващия Съвместното оперативно командване генерал Джовани Мария Янучи и началника на италианските Военновъздушни сили генерал Антонио Консерва да анализират развитието на ситуацията, състоянието на италианския персонал и „възможните оперативни варианти“.

Крозето подчерта, че мерките за защита на военнослужещите са били въведени предварително.

„Ситуацията се следи с максимално внимание с цел да се гарантира пълната защита на нашия персонал и да се действа с необходимата отговорност“, заяви италианският министър на отбраната.

Рим засега не е обявил дали атаката ще доведе до промени в разполагането на италианските самолети или до допълнителни защитни мерки.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мелони

    26 6 Отговор
    В Саудитска арабия сме за да пазим Ротшилдистан(Израел). И нашата еврейска "демокрация"

    Коментиран от #24

    18:08 19.09.2026

  • 2 Ротшилд

    20 3 Отговор
    Послушни гои, браво! Къмграчулейшъни

    18:09 19.09.2026

  • 3 Малко индийче от Мангалпрадеш

    1 3 Отговор
    Тук ме доведоха имената ,😄😄😄

    Коментиран от #7

    18:10 19.09.2026

  • 4 Ива тясната

    22 3 Отговор
    Каква работа имат италианските роби в... СА? Защо не са в Аржентина и Камбоджа, а все около "Израел"?

    Коментиран от #13, #15, #16, #19

    18:10 19.09.2026

  • 5 Тоти

    7 1 Отговор
    Консервата, ще оправи работата!

    18:11 19.09.2026

  • 6 Гоите са животни като кон и крава

    16 3 Отговор
    Гласуваш, гласуваш и накрая хоп - пак евреин.

    18:11 19.09.2026

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 оня с коня

    13 4 Отговор
    Къв Буй са търсили италианците в СА ?

    Коментиран от #12, #35

    18:15 19.09.2026

  • 9 Интересно

    7 4 Отговор
    Според написаното италианския исребител Еврофайтър Ф 2000 е "превозно средство"? това да не е натовски стандарт?

    18:15 19.09.2026

  • 10 Официално

    12 4 Отговор
    НАТО не участва във войната на Израел и САЩ срещу Иран но иначе са Там!? Каквото търсили - намерили...

    18:16 19.09.2026

  • 11 стоян пуканката

    8 2 Отговор
    краварските щайги падат всеки ден

    ровозите жълтипаветници ся плява сега ще реват като зелеюНАРКОМАНОВ

    18:20 19.09.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    търси ли са майка си , намерили са я

    Коментиран от #36

    18:20 19.09.2026

  • 13 ФАКТ

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ива тясната":

    Израел е сърцето и зеницата на западните свободни и демокрация. Апогеят на еврейската еманципация и доминация. Западът диша и съществува за Израел.

    18:20 19.09.2026

  • 14 САМО ПИТАМ

    7 3 Отговор
    евтината жълтопаветна плява тук ли е днес? пише ли или са в почива?

    галя щяла да дава двойна надница ако пишат за русия

    18:21 19.09.2026

  • 15 Копейка

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ива тясната":

    He е за твоя мозък.Не се мъчи

    Коментиран от #17

    18:21 19.09.2026

  • 16 само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ива тясната":

    ивче колко си тесничка ма моме? колко пресъхнала темежужка която не е правила секс от 20 години ли?

    18:22 19.09.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка":

    а ето един от евтената жълтопаветна плява появи се

    18:23 19.09.2026

  • 18 Точен

    5 3 Отговор
    Всяка военна загуба на Баба европа е добро за човечеството...

    Коментиран от #32

    18:23 19.09.2026

  • 19 Търновец

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ива тясната":

    Саудитска Арабия е много богата и има милиарди за военни и граждански самолети и други машини от ЕС. А защо Саудитците викат Италианци войници - защо не повикат Китайци или Руси? А Индия окончателно се отказа от СУ 57 и от модернизация на Руските Било клас подводници

    Коментиран от #29, #30

    18:23 19.09.2026

  • 20 Браво на хутите! Това да се чува!

    4 4 Отговор
    Италианците какъв го дирят в С.Арабия.

    Коментиран от #26, #27

    18:23 19.09.2026

  • 21 Ами

    5 3 Отговор
    Западните управляващи трябва сериозно да обмислят дали е уместно
    наличието на техни войски и оборудване в чужди държави.

    18:24 19.09.2026

  • 22 Капитан Бертолери

    5 4 Отговор
    Каква голяма грешка!

    Коментиран от #34

    18:25 19.09.2026

  • 23 Исторически парк

    4 4 Отговор
    ЙЕМЕН ПОБЕДА!

    Коментиран от #25, #31

    18:30 19.09.2026

  • 24 Кант

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мелони":

    Ротшилд разруши Османската Империя и дари свободата на България!
    Така че, най-големият паметник в България трябва да е на Ротшилд, както и най-големите булеварди да носят неговото име!

    Коментиран от #38

    18:33 19.09.2026

  • 25 Цункай

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически парк":

    корана

    18:34 19.09.2026

  • 26 Муци, в Саудитска арабия

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Браво на хутите! Това да се чува!":

    няма хути.

    18:34 19.09.2026

  • 27 Дюнера

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Браво на хутите! Това да се чува!":

    ти изгоря

    18:35 19.09.2026

  • 28 Исторически парк

    1 3 Отговор
    Минус 90 милиона евро за еврог екйкия съюз 😏🤑

    Коментиран от #33

    18:35 19.09.2026

  • 29 Защото хутите са

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    са копейци. Близко до акъла.

    18:35 19.09.2026

  • 30 АсанБГ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    Досега търновец не съм любил ,говори се че сте страстни,заповядай в Мъглиж ,колко му е през Хаинбоаз .

    18:36 19.09.2026

  • 31 Не става с лозунги от дивана

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически парк":

    Тичкай да победиш на място.

    18:37 19.09.2026

  • 32 С тая разлика, че си част

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Точен":

    от Баба Европа, а не ходиш да живееш в Йемен, Иран или Раша.
    Къпи се поне бре!
    Вониш на путински п.рдялник през екрана чак.

    18:40 19.09.2026

  • 33 Чийто член

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Исторически парк":

    си и ти.
    Какъв ти е проблемът? Искаш путинска педофилия? Отивай в Раша да ти олекне. Ако си малолетен се.

    18:42 19.09.2026

  • 34 Няма грешка

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Капитан Бертолери":

    Хутите са на свършване. Бяха 200000. Сега доближават 120000. Не броим малолетните хути с калашниците. Тях Путин първо ги "изпитва", после ги пуска на полигона.

    18:44 19.09.2026

  • 35 Не твоя

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    увяхнсл и вмирисан.
    Къпи се бре!

    18:45 19.09.2026

  • 36 Намериха твойта,

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    хутската.
    Не и харесало. Падала си по резнати като тейко ти.

    18:47 19.09.2026

  • 37 В Ростов

    0 0 Отговор
    3 самальота и 3 вертальота, бум!

    18:49 19.09.2026

  • 38 Киряк Стефчов

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Кант":

    ... а сина му се е бил на Шипка...

    пу да ви ..., лизачи

    18:51 19.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания