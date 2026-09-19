Осем нападатели са убити при атаката срещу джамия в Пакистан

Броят на загиналите при атаката срещу полицейския комплекс в северозападния пакистански град Кохат е достигнал 31 души, сред които 16 полицаи, съобщи AFP, позовавайки се на високопоставен представител на местната полиция.

Новите данни идват часове след първоначалната информация за 21 жертви и повече от 100 ранени. Част от пострадалите остават в тежко състояние.

Междувременно пакистанските сили за сигурност обявиха, че продължилата през цялата нощ операция в комплекса е приключила. Според полицията тя е продължила около 21 часа, като са убити общо осем нападатели.

В акцията са участвали командоси от Elite Force, служители на Департамента за борба с тероризма (CTD) и други подразделения на силите за сигурност. След края на сраженията ключовите части от сградния комплекс са били прочистени.

По време на операцията е бил ранен и високопоставен представител на Департамента за борба с тероризма. Според официалната информация той е получил нараняване на ръката при нападение с граната, получил е първа помощ и впоследствие се е върнал на мястото на операцията.

Поета е отговорност за атаката

Ново развитие има и около извършителите.

Отговорност за нападението е поела Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, въоръжена групировка, свързвана с пакистанските талибани Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) и с командира Хафиз Гул Бахадур.

Това е съществена промяна спрямо първоначалните съобщения непосредствено след атаката, когато не беше ясно коя организация стои зад нападението.

По данни на полицията след първоначалния взрив въоръжени мъже са проникнали в комплекса и са се насочили към сградите на Special Branch и подразделението за борба с тероризма. Част от тях са се укрепили вътре, което е довело до продължителната операция.

Комплексът в Кохат е важен обект на пакистанските сили за сигурност, тъй като в него се помещават подразделения на полицейското разузнаване и службите за борба с тероризма.

Сред жертвите има високопоставен полицай и лекар

Сред загиналите са началникът на пътната полиция Акбар Шинвари и д-р Израел Оракзай, ръководител на педиатричното отделение на местната болница.

Погребалните церемонии за 15 от загиналите полицаи се състояха още в петък вечерта, след което телата им бяха транспортирани до родните им райони.

Последните данни на AFP поставят броя на жертвите на най-малко 31, но различни официални и медийни източници все още съобщават различни числа. Associated Press например продължава да посочва 21 загинали и 103 ранени.

Разминаването вероятно ще бъде изчистено след окончателното приключване на идентификацията и оценката на последствията от атаката.

Нападението идва на фона на засилена активност на въоръжени групировки в провинция Хайбер Пахтунхва, която граничи с Афганистан.

Пакистан обвинява базирани в Афганистан бойци за част от атаките на своя територия. Властите на талибаните в Кабул отхвърлят обвиненията, че позволяват афганистанска територия да бъде използвана за нападения срещу Пакистан.

Атаката в Кохат и продължилата близо денонощие операция показват мащаба на предизвикателството пред пакистанските сили за сигурност в северозападната част на страната.