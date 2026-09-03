Тръмп: Среща с Путин ще има, когато Русия е готова да сключи мир с Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом, че срещата му с руския президент Владимир Путин ще се проведе, когато Москва е готова да подпише споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна, предава „Украинская правда“, цитирана от News.bg.
„Искам да проведем среща, когато сме готови да сключим мирно споразумение. Искам да имаме добри отношения с Русия, с Украйна, с всички“, заяви Тръмп.
По думите му срещата с Путин би могла да бъде организирана незабавно, но той предпочита тя да се проведе след края на войната.
„Путин и Зеленски трябва да спрат тази глупава война“, подчерта американският президент.
Тръмп: Между Путин и Зеленски има огромна враждебност
Тръмп заяви още, че личните отношения между руския и украинския президент са пречка за постигането на мир.
„Но между двамата президенти има огромна враждебност“, каза той.
Американският президент посочи и че е успял да спре осем войни, като според него някои от тях са били много по-трудни за прекратяване от настоящата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #24
10:13 03.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мръсник
10:15 03.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фейк - либераст
10:16 03.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчар
Коментиран от #34, #41
10:17 03.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Какъвто президента такава и държавата
Гер мания
Ан глия
УПС.край.на
Ам ерика
И т.н...
Примери много
10:18 03.09.2026
10 Среща с Путин ще има
10:18 03.09.2026
11 Тръмпоча разбра
Коментиран от #23
10:19 03.09.2026
12 За чия армия говориш?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На украинския агресор или на руския освободител?
10:19 03.09.2026
13 Хи хи
10:20 03.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ПАРАДА НА ВС НА РФ
В КИЕВ :)
Коментиран от #18
10:21 03.09.2026
16 Дон Дони
10:21 03.09.2026
17 Някой
10:22 03.09.2026
18 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ще го накажем.
10:23 03.09.2026
19 стоян георгиев
10:23 03.09.2026
20 Цеко
10:24 03.09.2026
21 Новини
10:24 03.09.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ОТБОРА НА " ОЧАКВАЩИТЕ ВДОВИЦИ"
ПРИ ГОСПОЖА ТРЪМП :)
10:24 03.09.2026
23 Няко.й
До коментар #11 от "Тръмпоча разбра":Това го разправяш от 5 години, а Киев вече 6-ти ден е бомбардиран без прекъсване, черноморските пристанища на Укрия са в пепел, на фронта руснаците превземат територия и т.н.
Кажи ми, моля те, какво смъркаш? От любопитство питам, не мисля да си го причинявам.
Коментиран от #27, #43
10:24 03.09.2026
24 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мексиканската армия е по голяма от украинската и освен нея в мексико има поне милион наркотрафиканта които ежедневно атакуват сащ.
10:24 03.09.2026
25 Значи
10:25 03.09.2026
26 Еми
Може само да се благодарите, че все още пипа там с кадифяна ръкавица, защото ако беше подкарал като Натеняху, междъ Полша и Русия, щеше да има насандени вече картофи, жито и каквото се сетите.
Коментиран от #39
10:26 03.09.2026
27 стоян георгиев
До коментар #23 от "Няко.й":Точно заради загубата на войната путин подкара цивилните в украйна.акт на безпомощност.путин загуби още 2014,но подсилва всекидневно страданието на руския народ с глупостите си.
10:27 03.09.2026
28 Мдаа
СЕГА НЯМА ТАКЪВ ВАРИАНТ!
ПУТИНСКА РУСИЯ ЗАМИНАВА!!!
Мдаа
10:27 03.09.2026
29 Среща с Путин ще има,
Коментиран от #37
10:29 03.09.2026
30 УдоМача
10:31 03.09.2026
31 така
10:32 03.09.2026
32 Тръмп дали си вярва на глупостите
10:33 03.09.2026
33 Кравар
Коментиран от #44
10:34 03.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Многоходовото
10:35 03.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ха-ха
До коментар #29 от "Среща с Путин ще има,":Путин е в девета глуха. Тръмп му го каза в прав текст, че Русийката не е и не може да бъде фактор.!
Коментиран от #42
10:37 03.09.2026
38 руската мечка
10:40 03.09.2026
39 Роко
До коментар #26 от "Еми":Ми че той кара колкото може но силиците му стигат за толкова. Рассия не е Израел а Украйна не е Газа. Ако Нетаняху беше наполовина луд колкото Путин от Газа досега нямаше да остане нищо.
10:40 03.09.2026
40 Само Путин ще определи кога
Англичаните да си налагат ненавистта
Зеленски ще виси
Войната е против Русия
Зеленски е само топката която крепят от мъст и злост че има Русиея
Коментиран от #46
10:42 03.09.2026
41 Гюров
До коментар #7 от "Овчар":На времето овчарите ги назначаваха в текезесето без образователен лиценз.
От къде ти идва самочувствието да казваш кой е умен?😁😁😁
10:44 03.09.2026
42 Това са безспорни
До коментар #37 от "Ха-ха":Факт.Раша финото.
10:44 03.09.2026
43 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #23 от "Няко.й":Върви ли?
10:46 03.09.2026
44 Роко
До коментар #33 от "Кравар":Приятелю Рассия загуби войната още преди 4.5 години и това не е предмет на обсъждане. Единствената въпросителна е дали след края на войната ще има Рассия в този вид, а капитулацията ще я подписва друг не Путин (историята се повтаря навремето Хитлер започна войната даже имаше известни успехи, но не той подписа капитулацията)
10:47 03.09.2026
45 Пиночет
10:47 03.09.2026
46 Роко
До коментар #40 от "Само Путин ще определи кога":Определено Путин няма да определя нищо. Войната ще свърши единствено след като пукяса и наследника му ще подпише капитулацията на Рассия.
10:49 03.09.2026