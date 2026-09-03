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Тръмп: Среща с Путин ще има, когато Русия е готова да сключи мир с Украйна

Тръмп: Среща с Путин ще има, когато Русия е готова да сключи мир с Украйна

3 Септември, 2026 10:12 875 46

  • доналд тръмп-
  • путин-
  • русия-
  • мир-
  • украйна

Американският президент призова Владимир Путин и Володимир Зеленски да прекратят войната и заяви, че враждебността между двамата е пречка за постигането на мир

Тръмп: Среща с Путин ще има, когато Русия е готова да сключи мир с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом, че срещата му с руския президент Владимир Путин ще се проведе, когато Москва е готова да подпише споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна, предава „Украинская правда“, цитирана от News.bg.

„Искам да проведем среща, когато сме готови да сключим мирно споразумение. Искам да имаме добри отношения с Русия, с Украйна, с всички“, заяви Тръмп.

По думите му срещата с Путин би могла да бъде организирана незабавно, но той предпочита тя да се проведе след края на войната.

„Путин и Зеленски трябва да спрат тази глупава война“, подчерта американският президент.

Тръмп: Между Путин и Зеленски има огромна враждебност

Тръмп заяви още, че личните отношения между руския и украинския президент са пречка за постигането на мир.

„Но между двамата президенти има огромна враждебност“, каза той.

Американският президент посочи и че е успял да спре осем войни, като според него някои от тях са били много по-трудни за прекратяване от настоящата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 4 Отговор
    Ако Тръмп има 1 млн чужда армия на мексиканската граница ще сключи ли мир с нея?

    Коментиран от #12, #24

    10:13 03.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мръсник

    29 5 Отговор
    си дончо

    10:15 03.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фейк - либераст

    30 5 Отговор
    Велико нещастие за човечеството, че начело на най-могъщата/?/ държава в света стои предишната и особено тази деменция! Какъв ум, каква мисъл, каква гениалност! Само пълен шизофреник може да стигне до такива върхове на падението! Жалко за човечеството!

    10:16 03.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    31 8 Отговор
    Среща няма да има Путин не се среща с глупаци.

    Коментиран от #34, #41

    10:17 03.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какъвто президента такава и държавата

    20 5 Отговор
    Фра нция
    Гер мания
    Ан глия
    УПС.край.на
    Ам ерика
    И т.н...
    Примери много

    10:18 03.09.2026

  • 10 Среща с Путин ще има

    8 21 Отговор
    когато го обесят

    10:18 03.09.2026

  • 11 Тръмпоча разбра

    8 20 Отговор
    Путин загуби война.

    Коментиран от #23

    10:19 03.09.2026

  • 12 За чия армия говориш?

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На украинския агресор или на руския освободител?

    10:19 03.09.2026

  • 13 Хи хи

    19 7 Отговор
    Среща ще има ако зеленото жуже замине за Москва да преговаря за мир Ако не може да договори мир, значи е некадърно и трябва да бъде сменено. И без това мандата му е изтекъл !

    10:20 03.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 7 Отговор
    ЗНАЧИ ДА ОЧАКВАМЕ ДОНАЛД
    НА ПАРАДА НА ВС НА РФ
    В КИЕВ :)

    Коментиран от #18

    10:21 03.09.2026

  • 16 Дон Дони

    14 7 Отговор
    Да среща ще има но когато ЕС лидерите видят че губят, и накарат Зеля да клекне!

    10:21 03.09.2026

  • 17 Някой

    12 6 Отговор
    Не съм чувал Путин да рипа да се среща с Тръмп ил ис някой от марионетките му. Тъй че, пак се изхвърля рижавия. Но вече му свикваме и се отнасяме с насмешка на ежедневните му прояви на психическо заболяване.

    10:22 03.09.2026

  • 18 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ще го накажем.

    10:23 03.09.2026

  • 19 стоян георгиев

    9 6 Отговор
    Рижавия умник стана президент на сащ следствие активната руска пропаганда.глупав още по глупав олигофрен...тръмп.тръмп е най тежката форма на липса на акъл.точно човек за феновете на путлер.само как плачеха за това че го били измамили на изборите какъв бизнесмен бил...сега положението е друго ама русофила помни какво е говорил от ден до пладне.

    10:23 03.09.2026

  • 20 Цеко

    5 9 Отговор
    Тръмпиньо отлично знае, че рано или късно ще избомби Путлер в землянката му в Подмосковието и САМО това ще реши бързо проблема.

    10:24 03.09.2026

  • 21 Новини

    8 4 Отговор
    Абсолютни глупости

    10:24 03.09.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    ЯСНО , И ГОСПОЖА ЗЕЛИНСКА ВЛЕЗЕ
    В ОТБОРА НА " ОЧАКВАЩИТЕ ВДОВИЦИ"
    ПРИ ГОСПОЖА ТРЪМП :)

    10:24 03.09.2026

  • 23 Няко.й

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпоча разбра":

    Това го разправяш от 5 години, а Киев вече 6-ти ден е бомбардиран без прекъсване, черноморските пристанища на Укрия са в пепел, на фронта руснаците превземат територия и т.н.
    Кажи ми, моля те, какво смъркаш? От любопитство питам, не мисля да си го причинявам.

    Коментиран от #27, #43

    10:24 03.09.2026

  • 24 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мексиканската армия е по голяма от украинската и освен нея в мексико има поне милион наркотрафиканта които ежедневно атакуват сащ.

    10:24 03.09.2026

  • 25 Значи

    1 7 Отговор
    скоро ще се срещнат! Щом е обещал ще я направят.

    10:25 03.09.2026

  • 26 Еми

    10 5 Отговор
    как да има среща, като се опитвате да го лъжете? От 2012 най-малкото, човека ви казваше, предупреждаваш, обаче си бяхте заврели главите там където слъце не огрява и смело напред. Путин не глупав като вас, и си се подготви. Удари ви пръв, защото знаеше какво му гласяхте (позната история от ВСВ). и направо ви изби зъбите. Нали говорихте в Шотландия? И какво, пка се опита да го излъже....Та с Тръмп преговори няма да има, ще си покаже със следващия президент.
    Може само да се благодарите, че все още пипа там с кадифяна ръкавица, защото ако беше подкарал като Натеняху, междъ Полша и Русия, щеше да има насандени вече картофи, жито и каквото се сетите.

    Коментиран от #39

    10:26 03.09.2026

  • 27 стоян георгиев

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Няко.й":

    Точно заради загубата на войната путин подкара цивилните в украйна.акт на безпомощност.путин загуби още 2014,но подсилва всекидневно страданието на руския народ с глупостите си.

    10:27 03.09.2026

  • 28 Мдаа

    7 8 Отговор
    Предишният път Америка спаси руснаците от съюзникът им Хитлер.
    СЕГА НЯМА ТАКЪВ ВАРИАНТ!
    ПУТИНСКА РУСИЯ ЗАМИНАВА!!!
    Мдаа

    10:27 03.09.2026

  • 29 Среща с Путин ще има,

    11 6 Отговор
    когато Путин си реши. Къде е тук новината?

    Коментиран от #37

    10:29 03.09.2026

  • 30 УдоМача

    5 4 Отговор
    Преводът е абсолютно еднозначен - "нищо не можем да направим по въпроса"

    10:31 03.09.2026

  • 31 така

    5 3 Отговор
    Ще чака да се заобичат и тогава ще прекрати и тази война. Оказва се, че този индивид е по-извратен от Хитлер и Сталин, те поне чак в такава безсмислица не са изпадали.

    10:32 03.09.2026

  • 32 Тръмп дали си вярва на глупостите

    7 5 Отговор
    Присмяла се гърба на щърба,та и Тръмп! Първо да погледне какви той ги върши и после да дава акъл на Путин!

    10:33 03.09.2026

  • 33 Кравар

    5 5 Отговор
    А американските сатанисти кога ще спрат войната срещу Иран ? Защо откраднаха президента на Венецуела ? До кога ще заплашват Гренландия ? ...войната в Украйна ще приключи когато руснаците решат - при пълна и безусловна капитулация на украинските фашисти !

    Коментиран от #44

    10:34 03.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Многоходовото

    7 2 Отговор
    джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:35 03.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "Среща с Путин ще има,":

    Путин е в девета глуха. Тръмп му го каза в прав текст, че Русийката не е и не може да бъде фактор.!

    Коментиран от #42

    10:37 03.09.2026

  • 38 руската мечка

    7 0 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    10:40 03.09.2026

  • 39 Роко

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Еми":

    Ми че той кара колкото може но силиците му стигат за толкова. Рассия не е Израел а Украйна не е Газа. Ако Нетаняху беше наполовина луд колкото Путин от Газа досега нямаше да остане нищо.

    10:40 03.09.2026

  • 40 Само Путин ще определи кога

    3 4 Отговор
    Урсулите да спрат напъните да помагат
    Англичаните да си налагат ненавистта
    Зеленски ще виси
    Войната е против Русия
    Зеленски е само топката която крепят от мъст и злост че има Русиея

    Коментиран от #46

    10:42 03.09.2026

  • 41 Гюров

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    На времето овчарите ги назначаваха в текезесето без образователен лиценз.
    От къде ти идва самочувствието да казваш кой е умен?😁😁😁

    10:44 03.09.2026

  • 42 Това са безспорни

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ха-ха":

    Факт.Раша финото.

    10:44 03.09.2026

  • 43 Как е бизнесът на Кобзон?

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Няко.й":

    Върви ли?

    10:46 03.09.2026

  • 44 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кравар":

    Приятелю Рассия загуби войната още преди 4.5 години и това не е предмет на обсъждане. Единствената въпросителна е дали след края на войната ще има Рассия в този вид, а капитулацията ще я подписва друг не Путин (историята се повтаря навремето Хитлер започна войната даже имаше известни успехи, но не той подписа капитулацията)

    10:47 03.09.2026

  • 45 Пиночет

    1 0 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    10:47 03.09.2026

  • 46 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Само Путин ще определи кога":

    Определено Путин няма да определя нищо. Войната ще свърши единствено след като пукяса и наследника му ще подпише капитулацията на Рассия.

    10:49 03.09.2026