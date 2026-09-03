Тръмп: Среща с Путин ще има, когато Русия е готова да сключи мир с Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в Белия дом, че срещата му с руския президент Владимир Путин ще се проведе, когато Москва е готова да подпише споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна, предава „Украинская правда“, цитирана от News.bg.

„Искам да проведем среща, когато сме готови да сключим мирно споразумение. Искам да имаме добри отношения с Русия, с Украйна, с всички“, заяви Тръмп.

По думите му срещата с Путин би могла да бъде организирана незабавно, но той предпочита тя да се проведе след края на войната.

„Путин и Зеленски трябва да спрат тази глупава война“, подчерта американският президент.

Тръмп: Между Путин и Зеленски има огромна враждебност

Тръмп заяви още, че личните отношения между руския и украинския президент са пречка за постигането на мир.

„Но между двамата президенти има огромна враждебност“, каза той.

Американският президент посочи и че е успял да спре осем войни, като според него някои от тях са били много по-трудни за прекратяване от настоящата.