Почина легендата на австралийския рок Гари „Angry“ Андерсън

Австралийският рок музикант, вокалист на Rose Tattoo и актьор Гари „Angry“ Андерсън почина на 79 години. Новината беше съобщена от семейството му и групата, които посочиха, че музикантът е издъхнал в понеделник, 21 септември, заобиколен от близките си в Австралия.

Андерсън беше хоспитализиран в Германия през август, след като получи сърдечен арест по време на европейското турне на Rose Tattoo. Заради състоянието му групата отмени концертите от остатъка на европейската си обиколка.

Смъртта му слага край на кариера, продължила около половин век и превърнала го в една от най-разпознаваемите фигури на австралийския рок.

Гласът на Rose Tattoo

Андерсън се присъединява към Rose Tattoo през 1976 г. и остава лице на групата в продължение на пет десетилетия.

С характерния си дрезгав глас той се превръща в един от символите на австралийския хардрок. Сред най-познатите песни на Rose Tattoo са „Bad Boy for Love“, „Rock ’n’ Roll Outlaw“, „Nice Boys“, „We Can’t Be Beaten“ и „Scarred for Life“.

Дебютният албум на групата от 1978 г. се превръща в класика на австралийската рок сцена. През 2006 г. Rose Tattoo е приета в Залата на славата на ARIA.

Групата има силно влияние и извън Австралия. „Rose Tattoo“ е сред формациите, оказали влияние върху британския хеви метъл и американския хардрок. Guns N’ Roses дори канят Rose Tattoo да ги придружава по време на турнето им през 1993 г.

Неочакваният успех с „Suddenly“

Андерсън има и успешна солова кариера. През 1987 г. той записва „Suddenly“ – песен, която е доста далеч от суровия рок на Rose Tattoo.

Композицията се превръща в голям хит и получава нов живот, след като е използвана като песен за сватбата на героите Скот и Шарлийн в популярния австралийски сериал „Neighbours“, изиграни от Джейсън Донован и Кайли Миноуг.

„Suddenly“ достига второ място в австралийската класация и трето във Великобритания. Епизодът със сватбата е гледан от десетки милиони зрители в Австралия и Великобритания.

И актьор в „Лудия Макс“

Освен музикант Андерсън се изявява и като актьор. Една от най-известните му роли е тази на Айрънбар Баси във филма „Лудия Макс: Отвъд гръмотевичния купол“ от 1985 г., където си партнира с Мел Гибсън и Тина Търнър.

Той има и дългогодишно присъствие в австралийската телевизия, където работи по теми, свързани с младите хора и социалните проблеми.

През 1993 г. Андерсън е удостоен с ордена Member of the Order of Australia за работата си като общественик и защитник на младите хора.

От рок сцената към благотворителността

Зад агресивния сценичен образ на Андерсън стои човек, който в по-късните години посвещава значителна част от времето си на благотворителни каузи.

Той работи с организации, подпомагащи деца и младежи, включително болни деца и млади хора в трудни социални ситуации. Участва и в кампании, свързани с мъжкото здраве и превенцията на рака.

Самият Андерсън многократно разказва за трудното си детство и за преживяното насилие. Именно тези преживявания по-късно оказват влияние върху работата му с млади хора.

Последното турне

2026 г. трябваше да бъде специална година за Rose Tattoo – групата отбелязваше 50 години от създаването си и беше планирала последна серия концерти.

По време на европейската част от турнето Андерсън получава сърдечен арест и е приет в болница в Германия. Концертите са отменени, а групата се завръща в Австралия.

Само седмици по-късно идва новината за смъртта му.

„Angry беше отдаден баща и обичан член на семейството, приятел, колега и част от музикалната и развлекателната общност“, заявиха близките му и Rose Tattoo.

Те помолиха за лично пространство и посочиха, че няма да дават интервюта, докато семейството и музикантите преживяват загубата.

Гари „Angry“ Андерсън остава в историята на австралийския рок с гласа си, с Rose Tattoo, с неочаквания успех на „Suddenly“ и с ролята си в „Лудия Макс“. Кариера, продължила пет десетилетия, завърши с човек, който до последните си години продължаваше да излиза на сцената.