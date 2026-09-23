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Санкциите срещу Русия: защо Усманов и Фридман бяха извадени
  Тема: Украйна

Санкциите срещу Русия: защо Усманов и Фридман бяха извадени

23 Септември, 2026 21:01 959 10

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  • алишер усманов-
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  • украйна-
  • руски олигарси-
  • михаил фридман

За първи път ЕС удължава санкциите си срещу Русия не с шест месеца, а с три години. Бизнесмените Алишер Усманов и Михаил Фридман обаче вече не са сред санкционираните лица.

Санкциите срещу Русия: защо Усманов и Фридман бяха извадени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Заради съпротивата на отделни страни членки имаше опасност новите санкции на ЕС срещу Русия да бъдат блокирани. След дълги преговори изход беше намерен - ЕС изважда от списъка със санкционираните лица и организации руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман. Това предаде АРД, позовавайки се на дипломат от ЕС.

В същото време санкциите на ЕС срещу останалите около 3 000 души и организации бяха удължени с 36 месеца. Обичайната досега практика беше срокът на действие да бъде удължаван само с по шест месеца, припомня германската обществена медия.

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Латвия се въздържа

Според информации от дипломатическите кръгове в Брюксел Латвия е била последната страна, която е оттеглила съпротивата си, за да не блокира повече споразумението. Допреди това балтийската държава настояваше Усманов и Фридман да не са сред санкционираните.

Ролята на Франция и Словакия

За отмяната на санкциите срещу Усманов настояваха преди всичко Франция и Словакия. Париж обоснова искането си с въпроси, свързани с „националната сигурност“, без да обяви повече подробности. Високопоставен дипломат в Брюксел заяви пред информационната агенция Франс прес, че Париж е обвързал искането си с евентуално споразумение относно френски граждани, задържани в Азербайджан.

От своя страна Люксембург беше готов да одобри изваждането на Усманов от санкционния списък само ако бъдат отменени и санкциите срещу банковия магнат Фридман. Фридман е завел иск срещу Люксембург за обезщетение в размер на около 16 милиарда евро заради замразяването на активите му в тази страна.

Срокът за удължаване на санкциите изтичаше в полунощ, а за удължаването му трябваше единодушно решение на страните от ЕС. Санкциите включват замразяване на активи, както и забрана за влизане и за извършване на стопанска дейност в страните от ЕС от санкционираните лица и организации.

Украйна настоява за национални санкции срещу двамата

Усманов и Фридман са сред десетките руски бизнесмени, които си търсят правата по съдебен път заради санкциите. И двамата са в санкционния списък от 2022 г. Брюксел ги обвинява, че чрез своите компании генерират значителни приходи за Кремъл.

Изваждането им от санкционния списък предизвика недоволство в Брюксел. „Това наистина изпраща сигнал, че чрез изнудване човек може да бъде изключен от списъка“, е цитиран от АРД да се възмущава неназован дипломат от ЕС.

Решението е „позорно и неоправдано“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха и добави, че ще призове всички държави членки на ЕС да наложат санкции срещу тях на национално ниво.

Латвия вече одобри национални санкции срещу Алишер Усманов и Михаил Фридман, а Литва и Естония започнаха подобни процедури, след като бизнесмените бяха изключени от санкционния списък на Европейския съюз.

Емилиян Лилов (редактор)


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СКОРО ВСИЧКИ

    4 3 Отговор
    Ще са при Путин да му целуват ..... ръка.

    21:05 23.09.2026

  • 2 Санкции

    3 1 Отговор
    Всички руснаци - вън от ЕС.

    21:13 23.09.2026

  • 3 Констатация

    4 1 Отговор
    Дори утре войната в Залива да спре, цената на горивата ще остане висока поне за около година, а с високата цена издват и проблемите - Инфлация, Съкращаване на Производството, Ръст на Цените на Храните и Услугите, и още много други пдобни "Прелести"!!!! Уви, войната в Залива няма да спре утре, тя ще продължи, а цената на горивата ще продължи да расте... Кво ни остава??? Ами Русия!!! Щото кога цената на Бензина и Дизела ударят 5 Евро за Литър, на никой вече няма да му пука за Санкциите на Акушерката, а за Оцеляването на държавата си!!! Та, за туй....

    21:25 23.09.2026

  • 4 Чиста мафия атлантическа и корупция

    1 1 Отговор
    В замяна на отмяната на санкциите срещу Усманов, президентът на Азербайджан помилва бизнесмен от Франция, обвинен в шпионаж. Освобождаването на френския гражданин Мартин Райън, според съобщения в медиите, е било част от споразумение между Баку и Париж за отмяна на санкциите срещу Алишер Усманов.
    През март французинът Мартин Райън беше осъден от азербайджански съд на десет години затвор по обвинения в шпионаж.
    Президентът на Азербайджан Илхам Алиев подписа указ за помилване на 20 души, включително френския бизнесмен Мартин Райън. Азербайджанските власти увериха Франция, че Алиев ще помилва друг човек, Анасе Дераз, който все още не е в списъка с помилваните.....

    21:29 23.09.2026

  • 5 Чиста мафия атлантическа и корупция

    2 0 Отговор
    Другият пък чфут Фридман пише: „Роден съм в Западна Украйна и живях там до 17-годишна възраст. Родителите ми са украински граждани и живеят в Лвов, моя любим град... Дълбоко съм привързан към украинския и руския народ и гледам на настоящия конфликт като на трагедия и за двамата.“ През юли 2022 г. представители на Алфа Груп отрекоха в медиите, че Фридман е получил украинско гражданство (такава информация беше разпространена преди това от някои Telegram канали)...Той беше един от основните спонсори на Мемориала на Холокоста „Бабин Яр“ в Киев, построен през 2016 г. Той спонсорира поредицата от документални филми на Леонид Парфенов „Руски евреи“. ..Той притежава израелско и руско гражданство. От 2015 г. е жител на Обединеното кралство, където през 2016 г. закупува къщата „Атлон“ за 65 милиона паунда , където продължава да живее дори след въвеждането на санкции срещу него от Европейския съюз .Според съобщения в медиите, той се е преместил в Израел през октомври 2023 г. Тази информация беше потвърдена от Алфа Груп....

    21:34 23.09.2026

  • 6 Шорт

    2 0 Отговор
    Чисто и просто! Що е то? Милиционер след баня! ПЛАТИЛИ СА СИ.И НЯМА ПРОБЛЕМИ ЗА ТЯХ! ИЛИ ИМАТ ЕВРЕИСКА ЖИЛКА!

    21:41 23.09.2026

  • 7 Майстора

    3 0 Отговор
    А приказват, че само у нас имало корупция.Големите пари отварят всички врати.Така е било и така ще бъде.

    21:42 23.09.2026

  • 8 Мдаааа

    0 0 Отговор
    А НА ПУРКО ХОРАТА ИЗКАРАХА ЛИ ГИ ?

    21:47 23.09.2026

  • 9 Направо е гнусно

    1 0 Отговор
    За каква корупция иде реч в тая ЕК . (...Защитата заяви, че възнамерява да настоява за отмяна на санкциите, считайки ги за несправедливи и основани единствено на гражданството и бизнес успеха на Фридман. Сред адвокатите, представляващи интересите на ищеца, беше забележете и Шери Блеър , съпруга на бившия британски министър-председател )....

    22:34 23.09.2026

  • 10 Закривааааайй

    1 0 Отговор
    Закривай кончината ес

    22:38 23.09.2026