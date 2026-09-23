Санкциите срещу Русия: защо Усманов и Фридман бяха извадени

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Заради съпротивата на отделни страни членки имаше опасност новите санкции на ЕС срещу Русия да бъдат блокирани. След дълги преговори изход беше намерен - ЕС изважда от списъка със санкционираните лица и организации руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман. Това предаде АРД, позовавайки се на дипломат от ЕС.

В същото време санкциите на ЕС срещу останалите около 3 000 души и организации бяха удължени с 36 месеца. Обичайната досега практика беше срокът на действие да бъде удължаван само с по шест месеца, припомня германската обществена медия.

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Латвия се въздържа

Според информации от дипломатическите кръгове в Брюксел Латвия е била последната страна, която е оттеглила съпротивата си, за да не блокира повече споразумението. Допреди това балтийската държава настояваше Усманов и Фридман да не са сред санкционираните.

Ролята на Франция и Словакия

За отмяната на санкциите срещу Усманов настояваха преди всичко Франция и Словакия. Париж обоснова искането си с въпроси, свързани с „националната сигурност“, без да обяви повече подробности. Високопоставен дипломат в Брюксел заяви пред информационната агенция Франс прес, че Париж е обвързал искането си с евентуално споразумение относно френски граждани, задържани в Азербайджан.

От своя страна Люксембург беше готов да одобри изваждането на Усманов от санкционния списък само ако бъдат отменени и санкциите срещу банковия магнат Фридман. Фридман е завел иск срещу Люксембург за обезщетение в размер на около 16 милиарда евро заради замразяването на активите му в тази страна.

Срокът за удължаване на санкциите изтичаше в полунощ, а за удължаването му трябваше единодушно решение на страните от ЕС. Санкциите включват замразяване на активи, както и забрана за влизане и за извършване на стопанска дейност в страните от ЕС от санкционираните лица и организации.

Украйна настоява за национални санкции срещу двамата

Усманов и Фридман са сред десетките руски бизнесмени, които си търсят правата по съдебен път заради санкциите. И двамата са в санкционния списък от 2022 г. Брюксел ги обвинява, че чрез своите компании генерират значителни приходи за Кремъл.

Изваждането им от санкционния списък предизвика недоволство в Брюксел. „Това наистина изпраща сигнал, че чрез изнудване човек може да бъде изключен от списъка“, е цитиран от АРД да се възмущава неназован дипломат от ЕС.

Решението е „позорно и неоправдано“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха и добави, че ще призове всички държави членки на ЕС да наложат санкции срещу тях на национално ниво.

Латвия вече одобри национални санкции срещу Алишер Усманов и Михаил Фридман, а Литва и Естония започнаха подобни процедури, след като бизнесмените бяха изключени от санкционния списък на Европейския съюз.

Емилиян Лилов (редактор)