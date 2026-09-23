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Руски военен хеликоптер е навлязъл във въздушното пространство на Полша
  Тема: Украйна

Руски военен хеликоптер е навлязъл във въздушното пространство на Полша

23 Септември, 2026 19:08 1 523 50

  • полша-
  • русия-
  • хеликоптер-
  • ми-8

Хеликоптерът е останал 42 секунди в полското въздушно пространство и е навлязъл на максимална дълбочина от близо 300 метра

Руски военен хеликоптер е навлязъл във въздушното пространство на Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски военен хеликоптер Ми-8 за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша от руския ексклав Калининградска област, заяви днес оперативното командване на полската армия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Хеликоптерът е останал 42 секунди в полското въздушно пространство и е навлязъл на максимална дълбочина от близо 300 метра, съобщиха от полската армия в Екс.

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"Беше вдигнат по тревога изтребител, а наземните сили бяха приведени в готовност. Естеството на инцидента показва, че Русия още веднъж изпитва готовността на противовъздушната ни отбрана", посочи полската армия.

Полша е в повишена готовност за нахлуване във въздушното ѝ пространство във връзка с руската инвазия в Украйна.

Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар във връзка с инцидента.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    23 40 Отговор
    Да бъде взривен, както направи Реджеп Таип Ердоган.

    19:10 23.09.2026

  • 2 Голям праз

    47 14 Отговор
    Ако ви стиска с член вътрешен 5 мм атакувайте за да ви видим колко ви е силата. Смешници

    Коментиран от #6, #43

    19:10 23.09.2026

  • 3 гост

    17 31 Отговор
    Трябвало е да го обстрелят без да го свалят като предупреждение...или полски изтребител да нахлуе във въздушното пространство на Русия...

    Коментиран от #13

    19:11 23.09.2026

  • 4 Кварталния Стратег

    24 8 Отговор
    Ауууу кво ши праим сега. Да занимават всички европромивки смело да бранят. Ние разумните ще пазим жените им тук.

    19:13 23.09.2026

  • 5 Вай, вай, вай

    18 3 Отговор
    И квооооо?

    Коментиран от #46

    19:13 23.09.2026

  • 6 Малък праз

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "Голям праз":

    Проблема е във сивото вещество в кутията...разбираш ли...че не трябва да се провокира,защото в един момент,да няма възможност да се върне...отговорност омбре...да си с всичкият си...

    Коментиран от #20

    19:14 23.09.2026

  • 7 Калининград

    13 17 Отговор
    Искаме независимост от Масква ! Скоро КНР.

    Коментиран от #50

    19:14 23.09.2026

  • 8 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    13 17 Отговор
    Путлерчо явно не му пука за руснаците, сигурно си вика вече съм на възраст малко ми остава да взема да им оставя една световна война на хората по света. Да си поиграя от бункера още малко.

    19:15 23.09.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    22 5 Отговор
    Щом е руски Ми-8, значи е вертолет, а не хеликоптер...

    Коментиран от #45

    19:17 23.09.2026

  • 10 Гуслик

    18 5 Отговор
    Н@с.@хме се !

    19:17 23.09.2026

  • 11 Ами

    25 10 Отговор
    Победителите правят каквото си поискат!
    Сега плановете пак ще нападат Русия, а нас ако не ни вземат запас, ще нападаме полякините!

    Коментиран от #19, #21, #28

    19:17 23.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ааа...

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Те пановете са гърмели, но толкова им треперят ръцете от страх, че никой не е разбрал!

    19:19 23.09.2026

  • 14 Възраждане

    21 11 Отговор
    Ужас, сигурно са свършили памперсите в Полша

    Коментиран от #18, #42

    19:19 23.09.2026

  • 15 Браво

    12 26 Отговор
    Сваляй! Да гоят в пламъците и няма повече да посмеят да се доближат. Както Турция свали руския бомбардировач вече заобикалят от далеч.

    Коментиран от #24, #26

    19:22 23.09.2026

  • 16 Бързо, всеки 5ти

    15 5 Отговор
    да си хваща члена.

    Коментиран от #17

    19:23 23.09.2026

  • 17 Миндьо Шпагата

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бързо, всеки 5ти":

    Хвани ми шпагата.

    Коментиран от #22

    19:24 23.09.2026

  • 18 Израждане

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Възраждане":

    споко,нали си се запасил за дълго време,не бери кахъри.

    19:24 23.09.2026

  • 19 по-добре запас

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    че полякините ще ни изядат като богомолки след разплод

    19:25 23.09.2026

  • 20 Омбре ти много риташ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Малък праз":

    Омбре ти много риташ испанец ли си. Испанците са едни такива нисички и вечно усмихнати и никога няма да се конфронтират с никой. А ти омбре като си мъж или се правиш на такъв от един малко на фронта и хвани оръжие за да видиш и разбереш какво е. Нито един испанец омбре в кавички не е хващал оръжия от момента в който се е почувствал мъж в Испания. Не си въобразявай че само ти си живял там.

    19:25 23.09.2026

  • 21 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Готов ли и си да мреш?

    Коментиран от #30

    19:26 23.09.2026

  • 22 няма шпаги в Нато

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Миндьо Шпагата":

    прави вътър на супата

    19:26 23.09.2026

  • 23 Рютер

    5 6 Отговор
    Защо не е свален?

    19:26 23.09.2026

  • 24 Да знаеш

    19 5 Отговор

    До коментар #15 от "Браво":

    Турция го свали, но после Ердоган лично ходи в Москва да се извинява!

    Коментиран от #39

    19:27 23.09.2026

  • 25 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    смешки

    19:27 23.09.2026

  • 26 Иван 1

    18 8 Отговор

    До коментар #15 от "Браво":

    След свалянето на руския самолет Турция беше минус 10 милиарда и Ердоган беше и се извиняваше с много долари на Путин, защото той затвори пазара на турците с Русия на пълно.Така че мислете и четете преди да пишете.

    Коментиран от #29

    19:28 23.09.2026

  • 27 гошо

    11 4 Отговор
    Тя вашата полска готовност е известна отдавна и на немци и на руснаци.А и с толкова крадени територии не трябва да се оплаквате ако почнат да ви гърбят крадливите задници.

    19:28 23.09.2026

  • 28 Кои са победители вксш

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    А букулуко?
    Онези кобзонираните в черните чували във вид на руска кайма вероятно имаш в предвид

    19:28 23.09.2026

  • 29 гру гайтанджиева

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Иван 1":

    Руската пропаганда е предназначена за глупака.

    19:29 23.09.2026

  • 30 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    тоя си се е родил мрътвец

    19:29 23.09.2026

  • 31 Вече

    3 7 Отговор
    заобикалят Украйна!

    19:29 23.09.2026

  • 32 Моето мнение

    4 3 Отговор
    Това е меко казано неразумно! Да предизвикваш натовска държава!? Кой тласка Европа в братоубииствени войни? Вероятно в началото на ХХ век влиятелни европейци са станали жертва на черна магия.

    Коментиран от #34

    19:29 23.09.2026

  • 33 Льотчик

    6 0 Отговор
    Над НАТО е по-безопасно от Украйна!

    19:30 23.09.2026

  • 34 Банга

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Моето мнение":

    Ранга..

    19:31 23.09.2026

  • 35 иvай лУ мир ч€v

    9 4 Отговор
    РУ СИЯ НИ НА ПА ДА, КЪДЕ $А ПАМ П€Р $И Т€, А БОМБОУБ€ЖИЩ€ТО ...?

    19:32 23.09.2026

  • 36 Ако се задейства член 5

    12 6 Отговор
    всички членове ще пратят по един тир с памперси на Полша.

    19:33 23.09.2026

  • 37 Просто

    2 6 Отговор
    нямат навигация! Москвичи!

    19:34 23.09.2026

  • 38 Смърф

    12 4 Отговор
    42 секунди, и шляхите напълнили ританките .🤣🤣🤣🤣🤣
    Сега и сън нема да ги лови .

    19:37 23.09.2026

  • 39 Браво

    5 13 Отговор

    До коментар #24 от "Да знаеш":

    Много руска телевизия гледаш . Ердоган лично е дал заповед за свалянето на руския бомбардировач. Дори се хвалеше с това, а джуджето си затрая като пръднло ?

    19:37 23.09.2026

  • 40 Олигофрени

    5 3 Отговор
    Пилотът е искал да избяга заедно с въртолета ама не са го разбрали.

    19:40 23.09.2026

  • 41 Утре ще се окаже, че

    7 2 Отговор
    не било въртолет, а ято гъски,,, като онзи "дрон", който се привидя на уплашените латвийски розови еднорози. Шубето е голЕм страх, Бате!

    19:42 23.09.2026

  • 42 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Възраждане":

    Путлер ги е изкупил и напълнил в бункера, от Полша свършили сега ще внася от Китай и Иран памперси.

    19:45 23.09.2026

  • 43 член 5

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Голям праз":

    някой питал ли защо предишните 4 члена бяха безполезни..сега и този №5 умряла работа..

    19:58 23.09.2026

  • 44 Смях

    4 1 Отговор
    в залата. За тези 42с, с пълния памперс дори не сте стигнали до...телефона, а докато излети тоя ми ти ястреб-ител, руснаците сигурно са били в базата, почистли, презаредили и.. отчет дали.

    20:00 23.09.2026

  • 45 Тоя па

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    И каква е разликата между вертолет и хеликоптер?!?

    20:07 23.09.2026

  • 46 Ердоган

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вай, вай, вай":

    Такова, тоя път го няма Хитлер и Русия е сама, Полша ще я приключи за 2 седмици, но Путлер в последните си дихания в бункера ще затрие планетата, ако преди това B2 не му пусне бомба през комина на бункера

    20:13 23.09.2026

  • 47 Ганю- простия

    2 0 Отговор
    Не вярвам да е провокация, те братушките са миролюбово племе, сигурно е техниката - без аналоговата или шофьора е дръпнал някой самогон или им е малко територията, нещо такова.Ура.

    20:13 23.09.2026

  • 48 Иван

    0 1 Отговор
    Полска К.

    20:30 23.09.2026

  • 49 БОЙКО И СТАЛИНКА

    0 0 Отговор
    ПОЛША АКО СИ ИСКА ЗЕМИТЕ ОТ БАНДЕРИЯ , ТРЯБВА ДА СЛУШКА РУСИЯ , ИНАК ЩЕ ЛАПА ................ КАКТО ВИНАГИ !

    20:33 23.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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