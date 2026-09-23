Руски военен хеликоптер е навлязъл във въздушното пространство на Полша

Руски военен хеликоптер Ми-8 за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша от руския ексклав Калининградска област, заяви днес оперативното командване на полската армия, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Хеликоптерът е останал 42 секунди в полското въздушно пространство и е навлязъл на максимална дълбочина от близо 300 метра, съобщиха от полската армия в Екс.
"Беше вдигнат по тревога изтребител, а наземните сили бяха приведени в готовност. Естеството на инцидента показва, че Русия още веднъж изпитва готовността на противовъздушната ни отбрана", посочи полската армия.
Полша е в повишена готовност за нахлуване във въздушното ѝ пространство във връзка с руската инвазия в Украйна.
Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар във връзка с инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
19:10 23.09.2026
2 Голям праз
Коментиран от #6, #43
19:10 23.09.2026
3 гост
Коментиран от #13
19:11 23.09.2026
4 Кварталния Стратег
19:13 23.09.2026
5 Вай, вай, вай
Коментиран от #46
19:13 23.09.2026
6 Малък праз
До коментар #2 от "Голям праз":Проблема е във сивото вещество в кутията...разбираш ли...че не трябва да се провокира,защото в един момент,да няма възможност да се върне...отговорност омбре...да си с всичкият си...
Коментиран от #20
19:14 23.09.2026
7 Калининград
Коментиран от #50
19:14 23.09.2026
8 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
19:15 23.09.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Коментиран от #45
19:17 23.09.2026
10 Гуслик
19:17 23.09.2026
11 Ами
Сега плановете пак ще нападат Русия, а нас ако не ни вземат запас, ще нападаме полякините!
Коментиран от #19, #21, #28
19:17 23.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ааа...
До коментар #3 от "гост":Те пановете са гърмели, но толкова им треперят ръцете от страх, че никой не е разбрал!
19:19 23.09.2026
14 Възраждане
Коментиран от #18, #42
19:19 23.09.2026
15 Браво
Коментиран от #24, #26
19:22 23.09.2026
16 Бързо, всеки 5ти
Коментиран от #17
19:23 23.09.2026
17 Миндьо Шпагата
До коментар #16 от "Бързо, всеки 5ти":Хвани ми шпагата.
Коментиран от #22
19:24 23.09.2026
18 Израждане
До коментар #14 от "Възраждане":споко,нали си се запасил за дълго време,не бери кахъри.
19:24 23.09.2026
19 по-добре запас
До коментар #11 от "Ами":че полякините ще ни изядат като богомолки след разплод
19:25 23.09.2026
20 Омбре ти много риташ
До коментар #6 от "Малък праз":Омбре ти много риташ испанец ли си. Испанците са едни такива нисички и вечно усмихнати и никога няма да се конфронтират с никой. А ти омбре като си мъж или се правиш на такъв от един малко на фронта и хвани оръжие за да видиш и разбереш какво е. Нито един испанец омбре в кавички не е хващал оръжия от момента в който се е почувствал мъж в Испания. Не си въобразявай че само ти си живял там.
19:25 23.09.2026
21 Само питам
До коментар #11 от "Ами":Готов ли и си да мреш?
Коментиран от #30
19:26 23.09.2026
22 няма шпаги в Нато
До коментар #17 от "Миндьо Шпагата":прави вътър на супата
19:26 23.09.2026
23 Рютер
19:26 23.09.2026
24 Да знаеш
До коментар #15 от "Браво":Турция го свали, но после Ердоган лично ходи в Москва да се извинява!
Коментиран от #39
19:27 23.09.2026
25 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
19:27 23.09.2026
26 Иван 1
До коментар #15 от "Браво":След свалянето на руския самолет Турция беше минус 10 милиарда и Ердоган беше и се извиняваше с много долари на Путин, защото той затвори пазара на турците с Русия на пълно.Така че мислете и четете преди да пишете.
Коментиран от #29
19:28 23.09.2026
27 гошо
19:28 23.09.2026
28 Кои са победители вксш
До коментар #11 от "Ами":А букулуко?
Онези кобзонираните в черните чували във вид на руска кайма вероятно имаш в предвид
19:28 23.09.2026
29 гру гайтанджиева
До коментар #26 от "Иван 1":Руската пропаганда е предназначена за глупака.
19:29 23.09.2026
30 факт
До коментар #21 от "Само питам":тоя си се е родил мрътвец
19:29 23.09.2026
31 Вече
19:29 23.09.2026
32 Моето мнение
Коментиран от #34
19:29 23.09.2026
33 Льотчик
19:30 23.09.2026
34 Банга
До коментар #32 от "Моето мнение":Ранга..
19:31 23.09.2026
35 иvай лУ мир ч€v
19:32 23.09.2026
36 Ако се задейства член 5
19:33 23.09.2026
37 Просто
19:34 23.09.2026
38 Смърф
Сега и сън нема да ги лови .
19:37 23.09.2026
39 Браво
До коментар #24 от "Да знаеш":Много руска телевизия гледаш . Ердоган лично е дал заповед за свалянето на руския бомбардировач. Дори се хвалеше с това, а джуджето си затрая като пръднло ?
19:37 23.09.2026
40 Олигофрени
19:40 23.09.2026
41 Утре ще се окаже, че
19:42 23.09.2026
42 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
До коментар #14 от "Възраждане":Путлер ги е изкупил и напълнил в бункера, от Полша свършили сега ще внася от Китай и Иран памперси.
19:45 23.09.2026
43 член 5
До коментар #2 от "Голям праз":някой питал ли защо предишните 4 члена бяха безполезни..сега и този №5 умряла работа..
19:58 23.09.2026
44 Смях
20:00 23.09.2026
45 Тоя па
До коментар #9 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":И каква е разликата между вертолет и хеликоптер?!?
20:07 23.09.2026
46 Ердоган
До коментар #5 от "Вай, вай, вай":Такова, тоя път го няма Хитлер и Русия е сама, Полша ще я приключи за 2 седмици, но Путлер в последните си дихания в бункера ще затрие планетата, ако преди това B2 не му пусне бомба през комина на бункера
20:13 23.09.2026
47 Ганю- простия
20:13 23.09.2026
48 Иван
20:30 23.09.2026
49 БОЙКО И СТАЛИНКА
20:33 23.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.