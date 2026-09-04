Руският външен министър Сергей Лавров направи поредица от остри изявления по време на Източния икономически форум (ВЕФ) във Владивосток. Според руския дипломат номер едно, западните страни не целят трайно уреждане на кризата в Украйна, а имат за цел единствено да замрази конфликта. Целта на тези действия, по думите му, е да се запази и увековечи сегашното политическо управление в Киев, което той категорично определи като „нацистки режим“.

Лавров акцентира, че инициативите за спиране на огъня по линията на съприкосновение имат за цел да консервират заплахата директно по границите на Руската федерация. Той посочи, че подобен сценарий би означавал легитимиране на пълната забрана на руския език във всички сфери на обществения живот в Украйна. В изказването си пред Руското общество „Знание“, цитирано от Интерфакс, той направи международно сравнение:

„Те искат да увековечат нацисткия режим, който забрани руския език във всички сфери. Няма нито една друга страна по света, където официален език на ООН да е забранен. В Израел можете да говорите на арабски и на фарси, в Иран – на иврит. Ако законодателната забрана на руския език и гоненията срещу Украинската православна църква отразяват европейските ценности, тогава милости просим за Европа обратно в нацизма.

Руският външен министър подчерта, че Москва няма намерение да се моли на Запада за отмяна на санкциите. „Ние не строим стени и не искаме да се ограждаме от Европа. Европа се огради от нас“, заяви Лавров, цитиран от новинарския портал lenta.ru. По думите му, европейските правителства поддържат изкуствен образ на врага в лицето на Русия, защото в противен случай избирателите им „просто ще ги снесат“.

В отговор на изгонването на руския културен център от Германия, Лавров обяви въвеждането на реципрочни мерки срещу Берлин. Клоновете на германския Гьоте-институт в Москва, Санкт Петербург и Новосибирск ще бъдат официално затворени. „Иначе ние самите няма да уважаваме себе си“, категоричен бе той.

Особено остра беше реакцията на Лавров по повод думите на германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви намерение отново да направи Германия основна военна сила в Европа. Лавров сподели, че е останал „сащисан“ от това изказване, определяйки го като изключително опасно за Европа, която „отново се оказва източник на идеи за национално и расово превосходство“.

В заключение руският дипломат отбеляза, че защитата на настоящия модел в Киев е струвала скъпо на европейската икономика. Според него, отказвайки се от руските енергоносители и допускайки взривяването на „Северен поток“, Европейският съюз „икономически сам стреля в крака си, в главата си и в други части на тялото“.