"Лавров: Западът иска да замрази конфликта в Украйна"

Руският външен министър Сергей Лавров направи поредица от остри изявления по време на Източния икономически форум (ВЕФ) във Владивосток. Според руския дипломат номер едно, западните страни не целят трайно уреждане на кризата в Украйна, а имат за цел единствено да замрази конфликта. Целта на тези действия, по думите му, е да се запази и увековечи сегашното политическо управление в Киев, което той категорично определи като „нацистки режим“.
Лавров акцентира, че инициативите за спиране на огъня по линията на съприкосновение имат за цел да консервират заплахата директно по границите на Руската федерация. Той посочи, че подобен сценарий би означавал легитимиране на пълната забрана на руския език във всички сфери на обществения живот в Украйна. В изказването си пред Руското общество „Знание“, цитирано от Интерфакс, той направи международно сравнение:
„Те искат да увековечат нацисткия режим, който забрани руския език във всички сфери. Няма нито една друга страна по света, където официален език на ООН да е забранен. В Израел можете да говорите на арабски и на фарси, в Иран – на иврит. Ако законодателната забрана на руския език и гоненията срещу Украинската православна църква отразяват европейските ценности, тогава милости просим за Европа обратно в нацизма.
Руският външен министър подчерта, че Москва няма намерение да се моли на Запада за отмяна на санкциите. „Ние не строим стени и не искаме да се ограждаме от Европа. Европа се огради от нас“, заяви Лавров, цитиран от новинарския портал lenta.ru. По думите му, европейските правителства поддържат изкуствен образ на врага в лицето на Русия, защото в противен случай избирателите им „просто ще ги снесат“.
В отговор на изгонването на руския културен център от Германия, Лавров обяви въвеждането на реципрочни мерки срещу Берлин. Клоновете на германския Гьоте-институт в Москва, Санкт Петербург и Новосибирск ще бъдат официално затворени. „Иначе ние самите няма да уважаваме себе си“, категоричен бе той.
Особено остра беше реакцията на Лавров по повод думите на германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви намерение отново да направи Германия основна военна сила в Европа. Лавров сподели, че е останал „сащисан“ от това изказване, определяйки го като изключително опасно за Европа, която „отново се оказва източник на идеи за национално и расово превосходство“.
В заключение руският дипломат отбеляза, че защитата на настоящия модел в Киев е струвала скъпо на европейската икономика. Според него, отказвайки се от руските енергоносители и допускайки взривяването на „Северен поток“, Европейският съюз „икономически сам стреля в крака си, в главата си и в други части на тялото“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
18:59 04.09.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #6, #22
18:59 04.09.2026
3 Помак
19:00 04.09.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #16
19:00 04.09.2026
5 Петров
19:01 04.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 да питам
19:04 04.09.2026
8 Пррррр ,
19:04 04.09.2026
9 !!!?
Коментиран от #12, #14
19:05 04.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Браво Лавров
19:06 04.09.2026
12 Бртттт
До коментар #9 от "!!!?":Бббрррррртттттттт
19:07 04.09.2026
13 КАТЪР БЕ КАТЪР
ЛАВРОВ Е ТОТАЛЕН КИРТАК
19:07 04.09.2026
14 Пляк Пляк пляк
До коментар #9 от "!!!?":Така плякаше разгонената ти....
Коментиран от #21, #23
19:08 04.09.2026
15 Имате атом а не го ползвате
Коментиран от #24
19:08 04.09.2026
16 Тик - Ток-ъра ,
До коментар #4 от "Тик-Ток":Какой tы пич ... Продал корову и купил китайский Москвич .. 8
19:09 04.09.2026
17 Дийн Дийй
На Дъртия Куц Кон н.
19:09 04.09.2026
18 Путарак
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На м/кА Ти
19:09 04.09.2026
19 хахахаха
19:10 04.09.2026
20 Ба аааа го у коня
19:11 04.09.2026
21 джвак, джвак
До коментар #14 от "Пляк Пляк пляк":така мокра и доволна те е оставих аз
19:12 04.09.2026
22 ще си събираш
До коментар #2 от "Сатана Z":чер вата
19:12 04.09.2026
23 хахаха
До коментар #14 от "Пляк Пляк пляк":викаш като няма какво да кажеш и ръсим тъпотии. браво, путиноидът си личи от далече
19:12 04.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факт
19:13 04.09.2026
26 ха, ха, ха...
Големия проблем всъщност е, че Изтока изобщо не иска нито да го замрази, нито да го прекрати, а някои вече ни продъниха тъпанчетата в ушите да повтарят, че можело било да се постигне с дипломация и преговори.
19:14 04.09.2026
27 Без име
Коментиран от #35
19:15 04.09.2026
28 Браво на Лавров
19:19 04.09.2026
29 Съдран копеи
19:20 04.09.2026
30 И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #31
19:21 04.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Само факти
19:27 04.09.2026
33 Град Козлодуй
Коментиран от #43
19:28 04.09.2026
34 гост
19:30 04.09.2026
35 име
До коментар #27 от "Без име":Боли ме дедовият за Светогорск.
19:33 04.09.2026
36 Абе конь,
19:34 04.09.2026
37 Българин
19:35 04.09.2026
38 ЦЯЛА ОКРАИНА
19:38 04.09.2026
39 Никакво замразяване
19:39 04.09.2026
40 Люк
Коментиран от #48
19:42 04.09.2026
41 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #46
19:43 04.09.2026
42 Дзак
19:47 04.09.2026
43 Ти ме учудваш
До коментар #33 от "Град Козлодуй":Пращам то 100 памперса....
19:48 04.09.2026
44 накратко
Явно ще е трудно новото освобождение от управляващите 4-ти райх нацисти в ЕК - урсули, каи и сие...
19:48 04.09.2026
45 Ха-Ха
19:48 04.09.2026
46 Това на картата
До коментар #41 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Ми излиза точно на МП...
Коментиран от #47
19:49 04.09.2026
47 Около г/за
До коментар #46 от "Това на картата":Там някъде е
19:50 04.09.2026
48 Питам само
До коментар #40 от "Люк":Твоя люк ще побере ли моя Самальот.... Голям и твърд.... Самальот
19:52 04.09.2026
49 Жфгйн
20:01 04.09.2026