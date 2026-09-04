Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Западът иска да замрази конфликта в Украйна

Лавров: Западът иска да замрази конфликта в Украйна

4 Септември, 2026 18:33, обновена 4 Септември, 2026 18:57 1 170 49

  • сергей лавров-
  • русия-
  • война-
  • украйна

Руският външен министър обвини НАТО в опит да съхрани "антируския режим" в Киев като вечна заплаха по границите на Русия

Лавров: Западът иска да замрази конфликта в Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров направи поредица от остри изявления по време на Източния икономически форум (ВЕФ) във Владивосток. Според руския дипломат номер едно, западните страни не целят трайно уреждане на кризата в Украйна, а имат за цел единствено да замрази конфликта. Целта на тези действия, по думите му, е да се запази и увековечи сегашното политическо управление в Киев, което той категорично определи като „нацистки режим“.

Лавров акцентира, че инициативите за спиране на огъня по линията на съприкосновение имат за цел да консервират заплахата директно по границите на Руската федерация. Той посочи, че подобен сценарий би означавал легитимиране на пълната забрана на руския език във всички сфери на обществения живот в Украйна. В изказването си пред Руското общество „Знание“, цитирано от Интерфакс, той направи международно сравнение:

„Те искат да увековечат нацисткия режим, който забрани руския език във всички сфери. Няма нито една друга страна по света, където официален език на ООН да е забранен. В Израел можете да говорите на арабски и на фарси, в Иран – на иврит. Ако законодателната забрана на руския език и гоненията срещу Украинската православна църква отразяват европейските ценности, тогава милости просим за Европа обратно в нацизма.

Руският външен министър подчерта, че Москва няма намерение да се моли на Запада за отмяна на санкциите. „Ние не строим стени и не искаме да се ограждаме от Европа. Европа се огради от нас“, заяви Лавров, цитиран от новинарския портал lenta.ru. По думите му, европейските правителства поддържат изкуствен образ на врага в лицето на Русия, защото в противен случай избирателите им „просто ще ги снесат“.

В отговор на изгонването на руския културен център от Германия, Лавров обяви въвеждането на реципрочни мерки срещу Берлин. Клоновете на германския Гьоте-институт в Москва, Санкт Петербург и Новосибирск ще бъдат официално затворени. „Иначе ние самите няма да уважаваме себе си“, категоричен бе той.

Особено остра беше реакцията на Лавров по повод думите на германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви намерение отново да направи Германия основна военна сила в Европа. Лавров сподели, че е останал „сащисан“ от това изказване, определяйки го като изключително опасно за Европа, която „отново се оказва източник на идеи за национално и расово превосходство“.

В заключение руският дипломат отбеляза, че защитата на настоящия модел в Киев е струвала скъпо на европейската икономика. Според него, отказвайки се от руските енергоносители и допускайки взривяването на „Северен поток“, Европейският съюз „икономически сам стреля в крака си, в главата си и в други части на тялото“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    15 9 Отговор
    Заглавието е вярно...... Въпросът е вие какво искате и кога ще го направите..... Но като гледам продължавате да се излагате и да търпите репутационни и други щети....

    18:59 04.09.2026

  • 2 Сатана Z

    19 16 Отговор
    Русия бавно "впряга" но поле стига до Берлин или Париж .През София, разбира се.

    Коментиран от #6, #22

    18:59 04.09.2026

  • 3 Помак

    5 1 Отговор
    Мяраба Бат Милене ..Да пуснеш за минижупа анкета

    19:00 04.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    20 15 Отговор
    Русия е крайно време да спре да си губи времето да говори с пирати и наркомани , трябва да се начупят зъбите на тия крастави псета и света най накрая да си почине от тези бандити

    Коментиран от #16

    19:00 04.09.2026

  • 5 Петров

    17 18 Отговор
    „нацистки режим“ е този на П и Л (авров). Т.н. Рашизъм.

    19:01 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да питам

    13 2 Отговор
    А украйна , ваша ?!

    19:04 04.09.2026

  • 8 Пррррр ,

    5 2 Отговор
    Прррррр ..

    19:04 04.09.2026

  • 9 !!!?

    13 13 Отговор
    Запада иска да мумизира Кремълската фашистка хунта...!!!?

    Коментиран от #12, #14

    19:05 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво Лавров

    13 14 Отговор
    Ти си Истински КОНЬ.. САМО ТАКА

    19:06 04.09.2026

  • 12 Бртттт

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Бббрррррртттттттт

    19:07 04.09.2026

  • 13 КАТЪР БЕ КАТЪР

    10 14 Отговор
    ПРОЗЗТ КОЛКОТО СИ ИСКАШ.

    ЛАВРОВ Е ТОТАЛЕН КИРТАК

    19:07 04.09.2026

  • 14 Пляк Пляк пляк

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Така плякаше разгонената ти....

    Коментиран от #21, #23

    19:08 04.09.2026

  • 15 Имате атом а не го ползвате

    6 13 Отговор
    Няма ли поне 1 руски генерал с достойнство дето да прати атома по европата без да чека команда от путин

    Коментиран от #24

    19:08 04.09.2026

  • 16 Тик - Ток-ъра ,

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Какой tы пич ... Продал корову и купил китайский Москвич .. 8

    19:09 04.09.2026

  • 17 Дийн Дийй

    7 9 Отговор
    Удари му нагайката
    На Дъртия Куц Кон н.

    19:09 04.09.2026

  • 18 Путарак

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На м/кА Ти

    19:09 04.09.2026

  • 19 хахахаха

    6 8 Отговор
    вчера пудинг викаше (след като великия китаец и големия индиец го призоваха да спре войната), че вижда шанс за край на конфликта, днес коня казва друго. демек руския фюрер пак се изплю в лицето на другите, скоро няма да го бъде тоя, твърде много си е повярвал и ще свърши много зле. хубавото е ,че ще повлече и русийката с него. после пак русофлякъ български ще скимти и форумите.

    19:10 04.09.2026

  • 20 Ба аааа го у коня

    8 10 Отговор
    Ритнал е кофата

    19:11 04.09.2026

  • 21 джвак, джвак

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пляк Пляк пляк":

    така мокра и доволна те е оставих аз

    19:12 04.09.2026

  • 22 ще си събираш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    чер вата

    19:12 04.09.2026

  • 23 хахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Пляк Пляк пляк":

    викаш като няма какво да кажеш и ръсим тъпотии. браво, путиноидът си личи от далече

    19:12 04.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факт

    6 10 Отговор
    Западът иска да се връщате обратно в азиатската си кочина,хуни мръсни!Стотици милиони години еволюция,а сте замръзнали в средновековието!Стотици хиляди ако не и милион,и нагоре измрязаха защото уж украинците не давали да се говори на руски,хайде някой да ми го обясни къде е логиката!

    19:13 04.09.2026

  • 26 ха, ха, ха...

    6 6 Отговор
    "Лавров: Западът иска да замрази конфликта в Украйна"

    Големия проблем всъщност е, че Изтока изобщо не иска нито да го замрази, нито да го прекрати, а някои вече ни продъниха тъпанчетата в ушите да повтарят, че можело било да се постигне с дипломация и преговори.

    19:14 04.09.2026

  • 27 Без име

    7 4 Отговор
    Святогорск е в ръцете на руснаците!!!

    Коментиран от #35

    19:15 04.09.2026

  • 28 Браво на Лавров

    11 7 Отговор
    Право десетката како винаги!

    19:19 04.09.2026

  • 29 Съдран копеи

    6 5 Отговор
    Москвича ми се скапа, свърши ми ракията , пари няма, децата гладни, жената при комшията! Съдба!

    19:20 04.09.2026

  • 30 И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    7 5 Отговор
    Разбират че окраина няма да изкара зимата.

    Коментиран от #31

    19:21 04.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Само факти

    3 0 Отговор
    Не разбират-те са Траверси

    19:27 04.09.2026

  • 33 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Никакво замразяване! Бой до откат!

    Коментиран от #43

    19:28 04.09.2026

  • 34 гост

    5 5 Отговор
    Кон...защо се стигна до забраняването на руски език,защо не потърсиш нещата още от 2000год няма такава друга мизерна нация...хей така изведнъж,без нищо Украйна забрани руският език, и нашите безмозъчни, вярват.

    19:30 04.09.2026

  • 35 име

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Без име":

    Боли ме дедовият за Светогорск.

    19:33 04.09.2026

  • 36 Абе конь,

    6 5 Отговор
    Закърпихте ли думнатият вчера генерал?

    19:34 04.09.2026

  • 37 Българин

    5 5 Отговор
    Ей Коньо, нацистките режими нападат съседите си. Като Русия например.

    19:35 04.09.2026

  • 38 ЦЯЛА ОКРАИНА

    5 1 Отговор
    Ще бъде освободена от бандернацизма.

    19:38 04.09.2026

  • 39 Никакво замразяване

    3 2 Отговор
    Бой по бандерите до края им

    19:39 04.09.2026

  • 40 Люк

    3 5 Отговор
    Има Путин има проблем няма Путин няма проблем, както е казал друг руски идиот.

    Коментиран от #48

    19:42 04.09.2026

  • 41 Ко стаа бе руски боклуци?

    3 3 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка?

    Коментиран от #46

    19:43 04.09.2026

  • 42 Дзак

    4 0 Отговор
    Замразен конфликт не е в интерес на България и Източна Европа.

    19:47 04.09.2026

  • 43 Ти ме учудваш

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй":

    Пращам то 100 памперса....

    19:48 04.09.2026

  • 44 накратко

    2 1 Отговор
    Прав е за всичко!
    Явно ще е трудно новото освобождение от управляващите 4-ти райх нацисти в ЕК - урсули, каи и сие...

    19:48 04.09.2026

  • 45 Ха-Ха

    1 1 Отговор
    Колко е прав само в изказванията си само Лавров.

    19:48 04.09.2026

  • 46 Това на картата

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Ми излиза точно на МП...

    Коментиран от #47

    19:49 04.09.2026

  • 47 Около г/за

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Това на картата":

    Там някъде е

    19:50 04.09.2026

  • 48 Питам само

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Люк":

    Твоя люк ще побере ли моя Самальот.... Голям и твърд.... Самальот

    19:52 04.09.2026

  • 49 Жфгйн

    0 0 Отговор
    Знам руски, хубав език, обаче никой не е длъжен да учи руски ако не иска. И други езици знам.

    20:01 04.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания