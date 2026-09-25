Новини
Свят »
Израел »
Зохран Мамдани: Лъжа няма да промени заповедта за арест на Нетаняху
  Тема: Бъдещето на Газа

Зохран Мамдани: Лъжа няма да промени заповедта за арест на Нетаняху

25 Септември, 2026 03:23, обновена 25 Септември, 2026 03:25 535 1

  • зохран мамдани-
  • бенямин нетаняху-
  • международен наказателен съд-
  • газа-
  • общо събрание на оон

Кметът на Ню Йорк обвини израелския премиер, че използва речта си пред ООН, за да оправдава действията на Израел в Газа.

Зохран Мамдани: Лъжа няма да промени заповедта за арест на Нетаняху - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани отвърна на острите критики на израелския премиер Бенямин Нетаняху, отправени от трибуната на Общото събрание на ООН. Мамдани заяви, че думите на Нетаняху няма да променят заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд.

„Както е правил многократно, премиерът Нетаняху използва речта си, за да повтаря неоснователни лъжи, целящи да оправдаят геноцида му срещу палестинците. Но никаква лъжа не може да промени факта, че той остава обект на заповед за арест от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството“, заяви Мамдани.

Нетаняху обвини кмета, че застрашава евреите

По-рано Нетаняху обвини Мамдани, че излага на опасност евреите в Ню Йорк заради критиките си към военните действия на Израел в Газа. В речта си пред Общото събрание на ООН израелският премиер заяви, че кметът е разпространявал лъжи за Израел.

Международният наказателен съд издаде заповедта за арест на Нетаняху на 21 ноември 2024 г. Тя е свързана с предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, сред които гладът като метод на война, убийства, преследване и други нечовешки действия. Израел оспорва юрисдикцията на съда по делото.

Мамдани е дългогодишен критик на войната в Газа

Кметът на Ню Йорк отдавна критикува израелската военна операция в Газа. Той е наричал Нетаняху „военнопрестъпник“ и „архитекта на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ“.

Източници: БТА


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Целия свят

    6 0 Отговор
    Знае това което каза Мамдани, но си мълчат и позволиха на болния и луд нетаняху да застане пред трибуните на ООН. Явно дълбоката държава е по силна отколкото света е. И сигурно се състои от богати евреи. Бай Дончо не успя да се справи с нея и я оглави, сега е начело..

    03:49 25.09.2026