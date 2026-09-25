Зохран Мамдани: Лъжа няма да промени заповедта за арест на Нетаняху

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани отвърна на острите критики на израелския премиер Бенямин Нетаняху, отправени от трибуната на Общото събрание на ООН. Мамдани заяви, че думите на Нетаняху няма да променят заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд.

„Както е правил многократно, премиерът Нетаняху използва речта си, за да повтаря неоснователни лъжи, целящи да оправдаят геноцида му срещу палестинците. Но никаква лъжа не може да промени факта, че той остава обект на заповед за арест от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството“, заяви Мамдани.

Нетаняху обвини кмета, че застрашава евреите

По-рано Нетаняху обвини Мамдани, че излага на опасност евреите в Ню Йорк заради критиките си към военните действия на Израел в Газа. В речта си пред Общото събрание на ООН израелският премиер заяви, че кметът е разпространявал лъжи за Израел.

Международният наказателен съд издаде заповедта за арест на Нетаняху на 21 ноември 2024 г. Тя е свързана с предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, сред които гладът като метод на война, убийства, преследване и други нечовешки действия. Израел оспорва юрисдикцията на съда по делото.

Мамдани е дългогодишен критик на войната в Газа

Кметът на Ню Йорк отдавна критикува израелската военна операция в Газа. Той е наричал Нетаняху „военнопрестъпник“ и „архитекта на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ“.

Източници: БТА