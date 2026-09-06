Преговорите в Киев: Зеленски приключи втория рунд с хората на Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално обяви, че в Киев вече са приключили два кръга от интензивни преговори със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Предстои страните да започнат трети рунд от ключовите дискусии, в които се очаква да се присъединят и съветниците по национална сигурност на държавите от т.нар. „евротройка“ - Великобритания, Франция и Германия.

Къшнер в Киев: Трамп иска дългосрочен и стабилен мир

Американската делегация пристигна в украинската столица с влак по-рано днес, след като на 5 септември проведе разговори и в Москва. По време на изявленията си пред медиите в Киев, Джаред Къшнър подчерта, че американският лидер Доналд Тръмп е изключително решително настроен да сложи край на конфликта, да спре загубата на човешки животи и да донесе облекчение за хиляди семейства.

„Президентът Тръмп иска не просто да спре сегашната война, а да създаде условия за дългосрочен и устойчив мир в Украйна, който да изключи възможността от нов конфликт в бъдеще“, заяви Кушнер, цитиран от украински и международни медии. Спецпратеникът допълни, че Тръмп не се задоволява с временни решения и е готов да вложи целия си ресурс за разрешаването на този комплексен глобален проблем. Другият американски представител, Стив Уиткоф, определи проведените до момента разговори като „изключително съдържателни и важни“.

Дипломатически совалки между Москва и Киев

Дипломатическият пробив идва на фона на тридневно споразумение за взаимно спиране на въздушните удари по столиците. Руският президент Владимир Путин разпореди тридневно прекратяване на атаките срещу Киев, а в отговор Володимир Зеленски обяви, че ВСУ временно ще се въздържат от удари по Москва по време на престоя на американските преговарящи.

Въпреки оптимизма на американската страна, преговорите остават сложни. Ден по-рано в Москва помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия остава уверена в постигането на целите на своята „специална военна операция“. В същото време Киев ясно очертава своите червени линии, като настоява за суверенни условия, които да гарантират бъдещото икономическо развитие и сигурност на страната.

Очаква се в следващите часове и седмици Белият дом официално да обяви следващите стъпки от мащабния мирен план на Тръмп.