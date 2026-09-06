Преговорите в Киев: Зеленски приключи втория рунд с хората на Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално обяви, че в Киев вече са приключили два кръга от интензивни преговори със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Предстои страните да започнат трети рунд от ключовите дискусии, в които се очаква да се присъединят и съветниците по национална сигурност на държавите от т.нар. „евротройка“ - Великобритания, Франция и Германия.
Къшнер в Киев: Трамп иска дългосрочен и стабилен мир
Американската делегация пристигна в украинската столица с влак по-рано днес, след като на 5 септември проведе разговори и в Москва. По време на изявленията си пред медиите в Киев, Джаред Къшнър подчерта, че американският лидер Доналд Тръмп е изключително решително настроен да сложи край на конфликта, да спре загубата на човешки животи и да донесе облекчение за хиляди семейства.
„Президентът Тръмп иска не просто да спре сегашната война, а да създаде условия за дългосрочен и устойчив мир в Украйна, който да изключи възможността от нов конфликт в бъдеще“, заяви Кушнер, цитиран от украински и международни медии. Спецпратеникът допълни, че Тръмп не се задоволява с временни решения и е готов да вложи целия си ресурс за разрешаването на този комплексен глобален проблем. Другият американски представител, Стив Уиткоф, определи проведените до момента разговори като „изключително съдържателни и важни“.
Дипломатически совалки между Москва и Киев
Дипломатическият пробив идва на фона на тридневно споразумение за взаимно спиране на въздушните удари по столиците. Руският президент Владимир Путин разпореди тридневно прекратяване на атаките срещу Киев, а в отговор Володимир Зеленски обяви, че ВСУ временно ще се въздържат от удари по Москва по време на престоя на американските преговарящи.
Въпреки оптимизма на американската страна, преговорите остават сложни. Ден по-рано в Москва помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия остава уверена в постигането на целите на своята „специална военна операция“. В същото време Киев ясно очертава своите червени линии, като настоява за суверенни условия, които да гарантират бъдещото икономическо развитие и сигурност на страната.
Очаква се в следващите часове и седмици Белият дом официално да обяви следващите стъпки от мащабния мирен план на Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
Коментиран от #2, #35
18:09 06.09.2026
2 не може да бъде
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":Нещо такова само дето не се казва че Зеленски е получил тежък нокдаун и сега европейските съветници го реанимират!?
18:11 06.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #38, #45
18:12 06.09.2026
4 Пич
Коментиран от #13, #18, #28
18:12 06.09.2026
5 Поп Кръстю
Коментиран от #26
18:14 06.09.2026
6 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началняк хунта
18:15 06.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нещо ново
Коментиран от #24
18:16 06.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Рязан
18:17 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Герго
Коментиран от #22
18:18 06.09.2026
13 Без майтап
До коментар #4 от "Пич":Гледай Къшнер и ще предвидиш резултатите от преговорите.
18:18 06.09.2026
14 Едва ли
Коментиран от #42
18:19 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пуф паф
18:20 06.09.2026
17 Гадост
Коментиран от #23
18:20 06.09.2026
18 Урсула
До коментар #4 от "Пич":Щом Путин се подмазва на Къшнар, значи е притиснат яко до стената.
Коментиран от #27
18:22 06.09.2026
19 Най-големият
Коментиран от #30, #33, #36, #40, #43
18:23 06.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Във втория рунд
18:25 06.09.2026
22 Ти присъства ли на срещата, старшинка?
До коментар #12 от "Герго":В ролята на килимчето пред стаята ли?
18:26 06.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Гадост":ас не мога да разбера къде са евтините соросоидни тролове тъпанари? защо ги няма в таз статия? работния им ден ли е свършил?
18:27 06.09.2026
24 Личният ти опит с белинаци
До коментар #8 от "Нещо ново":не ни касае.
Коментиран от #29
18:28 06.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Руски фейкове не ни
До коментар #5 от "Поп Кръстю":интересуват..
18:29 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Плосък виц
До коментар #4 от "Пич":Смени си дилъра.
18:30 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Орк
До коментар #19 от "Най-големият":лидер с главно „Л“.
Тука те поддържам. Голямо Л
18:31 06.09.2026
31 И трите, копей,
До коментар #27 от "Пич":и трите.
18:31 06.09.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
18:31 06.09.2026
33 Клуба на Соломон
До коментар #19 от "Най-големият":Изкара си пицата , браво ! Но другият път да е написано така , все едно го мислиш !
18:32 06.09.2026
34 Какво общо
Коментиран от #39
18:32 06.09.2026
35 Подпсквачите на войната
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":ще говорят за мир..
18:34 06.09.2026
36 ТИР
До коментар #19 от "Най-големият":Само като се сетя как Тръмп щеше да го нарита при срещата им ми стана ясно каква марионетка е,,,
18:35 06.09.2026
37 НЕ ДАВАТ ДА ИМА МИР
18:36 06.09.2026
38 Вярно
До коментар #3 от "Овчар":Тия костюмирани вълци ще разкъсат украинското добиче.
Русия няма да позволи.
18:36 06.09.2026
39 Е как защо
До коментар #34 от "Какво общо":Естествено че запада ще присъства . Малко ли помагаха на Украйна да се защитава от кръвожадния агресор.
Коментиран от #41
18:37 06.09.2026
40 А ТИ СИ НАЙ СБЪРКАНИЯ
До коментар #19 от "Най-големият":Некомпетентния или казано просто не пиши да дразниш. Това е най големият крадец заедно със другите от Брюксел.
18:39 06.09.2026
41 Хи хи
До коментар #39 от "Е как защо":Че откъде накъде ЕС ще присъства ?? ЕС е пуделчето на Америка, каквото му се каже това изпълнява !!
18:44 06.09.2026
42 Кокорчо
До коментар #14 от "Едва ли":Мноо си проЗт
18:45 06.09.2026
43 Това да вземеш
До коментар #19 от "Най-големият":да го пратиш на зелената еуглена, та белким ти пусне някоя гепена гривна... Долар няма да видиш, че други ги гепят... А иначе, едва ли някой от по-трезвомислещите са на твоето мнение за т.н. укропрезидент, който на всичкото отгоре има и "славата" на безподобно корумпе...
18:49 06.09.2026
44 Перо
18:49 06.09.2026
45 Антирашист 4326
До коментар #3 от "Овчар":Брой си овцете ,за останалото си некомпетентен !
18:49 06.09.2026
46 Ясноооо
18:52 06.09.2026
47 Няма да има мир!
Коментиран от #50
18:53 06.09.2026
48 А можеше
18:54 06.09.2026
49 Гост
18:56 06.09.2026
50 Кои
До коментар #47 от "Няма да има мир!":руснаците ли?
18:57 06.09.2026
51 Хаха
Коментиран от #55, #61
18:58 06.09.2026
52 Пинк флоид
18:58 06.09.2026
53 след втория рунд
18:59 06.09.2026
54 Украинците
18:59 06.09.2026
55 Че как
До коментар #51 от "Хаха":ще попречат на Путин,ако иска да спре?
18:59 06.09.2026
56 Молбите
19:01 06.09.2026
57 Кеч Мания
19:02 06.09.2026
58 Зеленият
Кукла на конци.
19:05 06.09.2026
59 Поне
19:07 06.09.2026
60 АКО ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ
19:07 06.09.2026
61 Путин гол до кръста на пони
До коментар #51 от "Хаха":И как ще ми попречат европейците да спра войната ако искам да я спра? А, задунаец? Ще дойдат в Кремъл и ще ме заставят да продължавам? Ако реша да си изтегля войската от Украйна, как ще ме спрат? Задунайска лавандула!
19:08 06.09.2026
62 Това
"Съветниците" какво казаха?
19:09 06.09.2026