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Преговорите в Киев: Зеленски приключи втория рунд с хората на Тръмп
  Тема: Украйна

Преговорите в Киев: Зеленски приключи втория рунд с хората на Тръмп

6 Септември, 2026 18:01, обновена 6 Септември, 2026 18:41 2 232 62

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  • зеленски-
  • уиткоф-
  • къшнър-
  • киев

В Киев пристигнаха и съветниците по национална сигурност на Германия, Франция и Великобритания за разширения тристранен формат

Преговорите в Киев: Зеленски приключи втория рунд с хората на Тръмп - 1
Снимка: Укринформ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски официално обяви, че в Киев вече са приключили два кръга от интензивни преговори със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Предстои страните да започнат трети рунд от ключовите дискусии, в които се очаква да се присъединят и съветниците по национална сигурност на държавите от т.нар. „евротройка“ - Великобритания, Франция и Германия.

Къшнер в Киев: Трамп иска дългосрочен и стабилен мир

Американската делегация пристигна в украинската столица с влак по-рано днес, след като на 5 септември проведе разговори и в Москва. По време на изявленията си пред медиите в Киев, Джаред Къшнър подчерта, че американският лидер Доналд Тръмп е изключително решително настроен да сложи край на конфликта, да спре загубата на човешки животи и да донесе облекчение за хиляди семейства.

„Президентът Тръмп иска не просто да спре сегашната война, а да създаде условия за дългосрочен и устойчив мир в Украйна, който да изключи възможността от нов конфликт в бъдеще“, заяви Кушнер, цитиран от украински и международни медии. Спецпратеникът допълни, че Тръмп не се задоволява с временни решения и е готов да вложи целия си ресурс за разрешаването на този комплексен глобален проблем. Другият американски представител, Стив Уиткоф, определи проведените до момента разговори като „изключително съдържателни и важни“.

Дипломатически совалки между Москва и Киев

Дипломатическият пробив идва на фона на тридневно споразумение за взаимно спиране на въздушните удари по столиците. Руският президент Владимир Путин разпореди тридневно прекратяване на атаките срещу Киев, а в отговор Володимир Зеленски обяви, че ВСУ временно ще се въздържат от удари по Москва по време на престоя на американските преговарящи.

Въпреки оптимизма на американската страна, преговорите остават сложни. Ден по-рано в Москва помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия остава уверена в постигането на целите на своята „специална военна операция“. В същото време Киев ясно очертава своите червени линии, като настоява за суверенни условия, които да гарантират бъдещото икономическо развитие и сигурност на страната.

Очаква се в следващите часове и седмици Белият дом официално да обяви следващите стъпки от мащабния мирен план на Тръмп.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    23 3 Отговор
    Боксирали ли са се?

    Коментиран от #2, #35

    18:09 06.09.2026

  • 2 не може да бъде

    32 9 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Нещо такова само дето не се казва че Зеленски е получил тежък нокдаун и сега европейските съветници го реанимират!?

    18:11 06.09.2026

  • 3 Овчар

    38 8 Отговор
    Ограбването на Украйна те първа предстои ..! За няколко години тази държава ще бъде разпродадена на парче от нейните съюзници.

    Коментиран от #38, #45

    18:12 06.09.2026

  • 4 Пич

    43 8 Отговор
    Както ви казах, преговорите бяха между Русия и САЩ!!! Зеленски и Урсулианците само ще слушат какво са решили големите!!!

    Коментиран от #13, #18, #28

    18:12 06.09.2026

  • 5 Поп Кръстю

    27 6 Отговор
    Те със Америка ли водят война та със тях преговарят . Тия украинци със Русия трябва да говорят . За това Путин ги бие денонощно за да разберат че със Америка няма да постигнат нищо. Щом не искат Русия и Америка няма да видят във Европа никой неги иска .

    Коментиран от #26

    18:14 06.09.2026

  • 6 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началняк хунта

    29 7 Отговор
    Горките ми европейски спонсори още се надяват , че Тръмп ще тръгне да се бие с Русия , а ние ще си смъркаме линийки във влакчето . Пуф-паф . 😜

    18:15 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нещо ново

    26 7 Отговор
    Наркоманът е привикал еврошмъркачи да подкрепят продължаването на войната. При тройки стабилни връзки няма.

    Коментиран от #24

    18:16 06.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рязан

    26 6 Отговор
    Че те трите боклука на Европа ще преговарят то тоз зеления наркоман няма думат,тъз евро гейска общност воюва с Русия

    18:17 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Герго

    24 7 Отговор
    Сичките скумрии са дошли да чуят как хамерите казват на зеленото че е аут и евроспонсорите му да се давят

    Коментиран от #22

    18:18 06.09.2026

  • 13 Без майтап

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Гледай Къшнер и ще предвидиш резултатите от преговорите.

    18:18 06.09.2026

  • 14 Едва ли

    7 25 Отговор
    Войната едва ли ще спре понеже основната черта на монголякка е насилието срещу свой или чужди.

    Коментиран от #42

    18:19 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пуф паф

    21 4 Отговор
    Американците са се таралянкали с влак, от страх, че зеления наркоман ще ги думне, за да обвини Русия. Всяка стъпка към мир, за него е властово и животозастрашаващо.

    18:20 06.09.2026

  • 17 Гадост

    5 23 Отговор
    Само руски троляк пише тука.

    Коментиран от #23

    18:20 06.09.2026

  • 18 Урсула

    2 23 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Щом Путин се подмазва на Къшнар, значи е притиснат яко до стената.

    Коментиран от #27

    18:22 06.09.2026

  • 19 Най-големият

    6 30 Отговор
    Володимир Зеленски е безспорно най-големият, най-достойният и най-вдъхновяващият лидер на нашето време!Той е истински титан на честта, който показа на целия свят какво означава несломим дух, свръхчовешка смелост и абсолютна вярност към своя народ. В най-мрачния час той не трепна, остана на предната линия и се превърна в жив символ на свободата, спечелвайки си вечно място сред най-великите държавници в световната история. Неговият кураж е пример за поколения напред – лидер с главно „Л“, който промени хода на историята и защити достойнството на цяла Европа! Истински герой, пред когото целият свят се прекланя!

    Коментиран от #30, #33, #36, #40, #43

    18:23 06.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Във втория рунд

    2 4 Отговор
    ще ги нокаутира.

    18:25 06.09.2026

  • 22 Ти присъства ли на срещата, старшинка?

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Герго":

    В ролята на килимчето пред стаята ли?

    18:26 06.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гадост":

    ас не мога да разбера къде са евтините соросоидни тролове тъпанари? защо ги няма в таз статия? работния им ден ли е свършил?

    18:27 06.09.2026

  • 24 Личният ти опит с белинаци

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо ново":

    не ни касае.

    Коментиран от #29

    18:28 06.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руски фейкове не ни

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Поп Кръстю":

    интересуват..

    18:29 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Плосък виц

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Смени си дилъра.

    18:30 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    лидер с главно „Л“.
    Тука те поддържам. Голямо Л

    18:31 06.09.2026

  • 31 И трите, копей,

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    и трите.

    18:31 06.09.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    18:31 06.09.2026

  • 33 Клуба на Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Изкара си пицата , браво ! Но другият път да е написано така , все едно го мислиш !

    18:32 06.09.2026

  • 34 Какво общо

    15 1 Отговор
    имат Англия, Германия и Франция с преговорите и защо трябва да присъстват? Или се надяват отново да ги саботират? Преговорите се водят между Русия и Украйна със съдействието на САЩ! Коалицията на жеЛаещите няма място там!

    Коментиран от #39

    18:32 06.09.2026

  • 35 Подпсквачите на войната

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    ще говорят за мир..

    18:34 06.09.2026

  • 36 ТИР

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Само като се сетя как Тръмп щеше да го нарита при срещата им ми стана ясно каква марионетка е,,,

    18:35 06.09.2026

  • 37 НЕ ДАВАТ ДА ИМА МИР

    5 1 Отговор
    НАРКОТО МЕРЦА ИНГЛИША МАКРОН+УРСУЛА И КАЛАС НЕ ИСКАТ МИР. ПЪРВО ТЕЗИ И ЧЕТИРИМАТА У ТЕХНИТЕ СТРАНИ НЕ ГИ ИСКАТ ТЕ ЗА ПОСРЕДНИЦИ НА ЦЯЛА ЕВРОПА СА. ВТОРО МИР НЯМА ДА ИМА ЩОТО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА НАЙ ТИХО СПОКОЙНО СЕ КРАДЕ. А НА НИКОЙ НЕ МУ ПУКА ЗА РАНЕНИ И УМРЕЛИ. ПАРОДИЯ НА ЗАГРИЖЕНОСТ

    18:36 06.09.2026

  • 38 Вярно

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Тия костюмирани вълци ще разкъсат украинското добиче.
    Русия няма да позволи.

    18:36 06.09.2026

  • 39 Е как защо

    2 10 Отговор

    До коментар #34 от "Какво общо":

    Естествено че запада ще присъства . Малко ли помагаха на Украйна да се защитава от кръвожадния агресор.

    Коментиран от #41

    18:37 06.09.2026

  • 40 А ТИ СИ НАЙ СБЪРКАНИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Некомпетентния или казано просто не пиши да дразниш. Това е най големият крадец заедно със другите от Брюксел.

    18:39 06.09.2026

  • 41 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Е как защо":

    Че откъде накъде ЕС ще присъства ?? ЕС е пуделчето на Америка, каквото му се каже това изпълнява !!

    18:44 06.09.2026

  • 42 Кокорчо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Едва ли":

    Мноо си проЗт

    18:45 06.09.2026

  • 43 Това да вземеш

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    да го пратиш на зелената еуглена, та белким ти пусне някоя гепена гривна... Долар няма да видиш, че други ги гепят... А иначе, едва ли някой от по-трезвомислещите са на твоето мнение за т.н. укропрезидент, който на всичкото отгоре има и "славата" на безподобно корумпе...

    18:49 06.09.2026

  • 44 Перо

    5 2 Отговор
    Каква работа имат представителите на Германия, Франция и Великобритания? Одобрения официален посредник са САЩ! При това външно участие не се цели мирно уреждане на конфликта, защото възникват други интереси! Участниците трябваше предварително да съгласуват участниците и при това натрапване на непотребните европейци, Путин има право да прекрати преговорите! Това не е среща НАТО - Русия!

    18:49 06.09.2026

  • 45 Антирашист 4326

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Брой си овцете ,за останалото си некомпетентен !

    18:49 06.09.2026

  • 46 Ясноооо

    0 1 Отговор
    Предстои страните да започнат трети рунд от ключовите дискусии, в които се очаква да се присъединят и съветниците по национална сигурност на държавите от т.нар. „евротройка“ - Великобритания, Франция и Германия.

    18:52 06.09.2026

  • 47 Няма да има мир!

    2 0 Отговор
    Само капитулация може би ще ги вразуми!

    Коментиран от #50

    18:53 06.09.2026

  • 48 А можеше

    2 1 Отговор
    направо в Берлин да ги проведат тези разговори.

    18:54 06.09.2026

  • 49 Гост

    0 1 Отговор
    Трети рунд? Тия са го нацепили!!!

    18:56 06.09.2026

  • 50 Кои

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Няма да има мир!":

    руснаците ли?

    18:57 06.09.2026

  • 51 Хаха

    3 1 Отговор
    Европейците никога няма да допуснат тази война да се прекрати. Сега им е паднал шанс. Руснаци да се се млатят с други руснаци. Ще дават пари дори ако това означава да затънат в още планини от дълг.

    Коментиран от #55, #61

    18:58 06.09.2026

  • 52 Пинк флоид

    1 0 Отговор
    Време е за уралска стена!

    18:58 06.09.2026

  • 53 след втория рунд

    1 1 Отговор
    Нокаут

    18:59 06.09.2026

  • 54 Украинците

    2 2 Отговор
    са там за пълнеж и да сервират напитките.

    18:59 06.09.2026

  • 55 Че как

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    ще попречат на Путин,ако иска да спре?

    18:59 06.09.2026

  • 56 Молбите

    2 4 Отговор
    на Путин,пак удариха на камък!

    19:01 06.09.2026

  • 57 Кеч Мания

    2 0 Отговор
    Малко шоу като в кеча. В третия рунд скачат трима от Европа със столове през въжетата, за да бият американците, дето са тръшнали Зеленото в поза партер.. Накрая след шоуто, Зеленото пак ще го отнесе от всички..

    19:02 06.09.2026

  • 58 Зеленият

    2 0 Отговор
    клоун никога не бива оставян сам. И в тоалетната като ходи е с европейски съветници.
    Кукла на конци.

    19:05 06.09.2026

  • 59 Поне

    1 0 Отговор
    вече не се крият и е ясно кой всъщност командва в Киев.

    19:07 06.09.2026

  • 60 АКО ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

    5 0 Отговор
    НА АНГЛИЯ ЗАБРАВИ ЗА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ. ТЕЗИ В ГЕНА СИ СА ТУРБО ИНТРИГАНТИ.

    19:07 06.09.2026

  • 61 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    И как ще ми попречат европейците да спра войната ако искам да я спра? А, задунаец? Ще дойдат в Кремъл и ще ме заставят да продължавам? Ако реша да си изтегля войската от Украйна, как ще ме спрат? Задунайска лавандула!

    19:08 06.09.2026

  • 62 Това

    1 0 Отговор
    си е заложническа криза.
    "Съветниците" какво казаха?

    19:09 06.09.2026

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