Камен Воденичаров напуска като водещ "Последният печели" по БНТ, Орлин Горанов поема щафетата

С настъпването на новия телевизионен сезон, зрителите на Българската национална телевизия ще станат свидетели на значима промяна в любимото си предаване "Последният печели". След две години, изпълнени с емоции, забавление и интелектуални предизвикателства, Камен Воденичаров се сбогува с ролята на водещ, отстъпвайки място на харизматичния Орлин Горанов.
Камен Воденичаров с трогателно послание към феновете
В специална публикация в социалните мрежи, Камен Воденичаров изрази благодарността си към екипа на предаването, участниците и зрителите, които го подкрепяха през изминалите сезони.
"Благодаря за възможността да бъда част от този проект. Научих толкова много и се забавлявах искрено. Пожелавам успех на продукцията, на БНТ и на Орлин Горанов във всичките им начинания!", написа Воденичаров, изпращайки топли думи и пожелания за здраве и усмивки.
Орлин Горанов – новият капитан на интелектуалната надпревара
С добре познатия си чар и опит на сцената, Орлин Горанов ще внесе свеж полъх в "Последният печели". Феновете на предаването очакват с нетърпение да видят как той ще се справи с предизвикателството да води едно от най-обичаните телевизионни състезания у нас. Очаква се новият сезон да предложи още повече изненади, забавни моменти и оспорвани битки за знание.
БНТ залага на промяната
Смяната на водещия е част от стратегията на БНТ да обнови и разнообрази съдържанието си, като същевременно запази духа и традициите на "Последният печели". Продуцентите обещават динамични формати, нови рубрики и още по-интересни въпроси, които ще предизвикат умовете на участниците и зрителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
Коментиран от #3
07:51 06.09.2026
2 водещи много
07:59 06.09.2026
3 Време беше
До коментар #1 от "Крум":Време е и други подобни нему типажи да освободят място в БНТ за млади, приветливи хора с традиционни, християнски, семейни ценности.
Коментиран от #17
08:01 06.09.2026
4 Урко
08:06 06.09.2026
5 лют пипер
08:07 06.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 в кратце
Коментиран от #25
08:09 06.09.2026
8 още
08:10 06.09.2026
9 Валентин Милевски
Жалко,че ефира,буквално е залят от откровени просташки "риалити формати",жълти и клюкарски предавания,некадърни,скучни и досадни водещи и "панелисти",идиотски реклами и още по-идиотски турски и индийски помии.
08:30 06.09.2026
10 Един темерут
08:34 06.09.2026
11 няма празно за комунистически пенсии
Ами сега веднага Орлинчо отива на друга държавна ханилка, да няма празно. Колко са противни, алчни и мазни...за тях всичко до живот, а за младите - нищо.
Коментиран от #19
08:39 06.09.2026
12 НИЩО МУ НЯМА
08:50 06.09.2026
13 Гост
Орлин е точният човек за тази позиция.
Коментиран от #16
08:53 06.09.2026
14 И тоя дърт боклук
А за тоя геяджия Камен- въобще няма да ми липсва.
08:54 06.09.2026
15 Манди
08:55 06.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
До коментар #3 от "Време беше":Като онова Барби, което го набедиха за синоптичка, а тя само четеше телетекста ли?
Почти няма млад журналист, който да не Ъ-ка между всеки две думи.
08:58 06.09.2026
18 Пилотът Гошу
08:58 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
До коментар #16 от "Орлин е пълен некадърник":Само нея знаеш, защото ти е бедна културата
Орлин е глас чутовен. Покрива спокойно октавите и се разхожда с лекота по тях, както си иска. Пее с лекота в диапазони, които са недостижими за повечето певци.
Е, ти сигурно денсиш на бангаранга, така че няма как да намерим допирни точки
Коментиран от #24, #28
09:01 06.09.2026
21 Йес
Коментиран от #27
09:03 06.09.2026
22 Орлю е
09:12 06.09.2026
23 Предаването
09:13 06.09.2026
24 Тогава да
До коментар #20 от "Гост":се изявява с пеенето, да изнася концерти из страната с вход свободен към някоя рекламна кампания.
09:16 06.09.2026
25 Кънчо
До коментар #7 от "в кратце":Кой пък ти каза как се носи сако?!?
09:19 06.09.2026
26 Орлин Горанов
09:21 06.09.2026
27 Като не ви
До коментар #21 от "Йес":харесва, не го гледайте. И не давайте оценки за водещите. Това са доказани артисти!
09:23 06.09.2026
28 Ами като е толкова кадърен
До коментар #20 от "Гост":Защо не проби в опрата!
Нищо ново при него! Изчерпан в дуета с Димитрова!
Защо няма преподавателска дейност- да предаде научените техники на пеене.
Свира се като глухар от студио на студио и от юбилейни концерти на колегите си!
Яяяя, не ми го хвали!
09:35 06.09.2026
29 Абе,
09:38 06.09.2026
30 Специалист
09:39 06.09.2026