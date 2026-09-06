Новини
Любопитно »
Камен Воденичаров напуска като водещ "Последният печели" по БНТ, Орлин Горанов поема щафетата

Камен Воденичаров напуска като водещ "Последният печели" по БНТ, Орлин Горанов поема щафетата

6 Септември, 2026 07:47 3 481 30

  • камен воденичаров-
  • орлин горанов-
  • бнт-
  • последният печели

Смяната на водещия е част от стратегията на БНТ да обнови и разнообрази съдържанието си

Камен Воденичаров напуска като водещ "Последният печели" по БНТ, Орлин Горанов поема щафетата - 1
Кадър: БНТ
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С настъпването на новия телевизионен сезон, зрителите на Българската национална телевизия ще станат свидетели на значима промяна в любимото си предаване "Последният печели". След две години, изпълнени с емоции, забавление и интелектуални предизвикателства, Камен Воденичаров се сбогува с ролята на водещ, отстъпвайки място на харизматичния Орлин Горанов.

Камен Воденичаров с трогателно послание към феновете

В специална публикация в социалните мрежи, Камен Воденичаров изрази благодарността си към екипа на предаването, участниците и зрителите, които го подкрепяха през изминалите сезони.

"Благодаря за възможността да бъда част от този проект. Научих толкова много и се забавлявах искрено. Пожелавам успех на продукцията, на БНТ и на Орлин Горанов във всичките им начинания!", написа Воденичаров, изпращайки топли думи и пожелания за здраве и усмивки.

Орлин Горанов – новият капитан на интелектуалната надпревара

С добре познатия си чар и опит на сцената, Орлин Горанов ще внесе свеж полъх в "Последният печели". Феновете на предаването очакват с нетърпение да видят как той ще се справи с предизвикателството да води едно от най-обичаните телевизионни състезания у нас. Очаква се новият сезон да предложи още повече изненади, забавни моменти и оспорвани битки за знание.

Камен Воденичаров напуска като водещ
Кадър: БНТ

БНТ залага на промяната

Смяната на водещия е част от стратегията на БНТ да обнови и разнообрази съдържанието си, като същевременно запази духа и традициите на "Последният печели". Продуцентите обещават динамични формати, нови рубрики и още по-интересни въпроси, които ще предизвикат умовете на участниците и зрителите.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    25 3 Отговор
    Дано да сложат за водещ теменужка петкова или сачева.

    Коментиран от #3

    07:51 06.09.2026

  • 2 водещи много

    13 3 Отговор
    Пари и умствени хамали нема.

    07:59 06.09.2026

  • 3 Време беше

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    Време е и други подобни нему типажи да освободят място в БНТ за млади, приветливи хора с традиционни, християнски, семейни ценности.

    Коментиран от #17

    08:01 06.09.2026

  • 4 Урко

    19 17 Отговор
    Така или иначе предаването е пълна боза, едва ли някой го гледа

    08:06 06.09.2026

  • 5 лют пипер

    3 3 Отговор
    Двамата по-рано са се разбрали и заместването е факт. Ударили са после и по една ракийка,мастика,водка,уиски И ТакаНататък. До сутринта.После-кой накъдето види.С такси,задължително,ръйш!

    08:07 06.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 в кратце

    12 7 Отговор
    Камене,сако не се носи с късоръкавна фанелка,бе момче младо!Ризи има за тая цел,ризи!

    Коментиран от #25

    08:09 06.09.2026

  • 8 още

    7 3 Отговор
    Последният тече ли?

    08:10 06.09.2026

  • 9 Валентин Милевски

    25 2 Отговор
    Едно от много малкото хубави неща,които има в нашите телевизии.
    Жалко,че ефира,буквално е залят от откровени просташки "риалити формати",жълти и клюкарски предавания,некадърни,скучни и досадни водещи и "панелисти",идиотски реклами и още по-идиотски турски и индийски помии.

    08:30 06.09.2026

  • 10 Един темерут

    6 11 Отговор
    Камен не го бива, но мисля, че Орлин не бива да се връща назад, особено след, като предаването отдавна е съсипано.

    08:34 06.09.2026

  • 11 няма празно за комунистически пенсии

    13 10 Отговор
    Българската армия пенсионира най-големите звезди на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили, съобщава „Телеграф“. Причината е решение на правителството за оптимизация на бюджета. Отиват си естрадните легенди Маргарита Хранова и Орлин Горанов, както и народните певци Гуна Иванова и Райко Кирилов. Народната певица Гуна Иванова е на 78 г. Марги Хранова е по-млада от нея с 3 г. Орлин Горанов наскоро навърши 69 г., а Райко Кирилов ще стане на 68 г. на 9 септември.
    Ами сега веднага Орлинчо отива на друга държавна ханилка, да няма празно. Колко са противни, алчни и мазни...за тях всичко до живот, а за младите - нищо.

    Коментиран от #19

    08:39 06.09.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор
    ПО ДОБЪР ОТ МОРГАН ФРЙЙМЕН НЯМА

    08:50 06.09.2026

  • 13 Гост

    6 4 Отговор
    Камен не ставаше. Каналето си беше неговото шоу.
    Орлин е точният човек за тази позиция.

    Коментиран от #16

    08:53 06.09.2026

  • 14 И тоя дърт боклук

    7 7 Отговор
    Не си намери място. Горанов, некадърнико! Само се чудиш къде да се навреш.
    А за тоя геяджия Камен- въобще няма да ми липсва.

    08:54 06.09.2026

  • 15 Манди

    10 6 Отговор
    На 69 години водещ на предаване - айде не. Дайте някой млад актьор?

    08:55 06.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Време беше":

    Като онова Барби, което го набедиха за синоптичка, а тя само четеше телетекста ли?
    Почти няма млад журналист, който да не Ъ-ка между всеки две думи.

    08:58 06.09.2026

  • 18 Пилотът Гошу

    10 2 Отговор
    Няма ли нови хора в тая страна?

    08:58 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Орлин е пълен некадърник":

    Само нея знаеш, защото ти е бедна културата
    Орлин е глас чутовен. Покрива спокойно октавите и се разхожда с лекота по тях, както си иска. Пее с лекота в диапазони, които са недостижими за повечето певци.
    Е, ти сигурно денсиш на бангаранга, така че няма как да намерим допирни точки

    Коментиран от #24, #28

    09:01 06.09.2026

  • 21 Йес

    7 6 Отговор
    Предаването е откровено тъпо! Камен Воденичаров е бил винаги много слаб водещ.А Орлин Горанов е всеяден халтураджия.

    Коментиран от #27

    09:03 06.09.2026

  • 22 Орлю е

    8 3 Отговор
    Мазно дърто комуне.

    09:12 06.09.2026

  • 23 Предаването

    6 4 Отговор
    е тъпо, натрапчиво, архаично, измислено за наши хора. По-добре им плащайте като за домашно дежурство и отстранете тъпотията от програмата.

    09:13 06.09.2026

  • 24 Тогава да

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    се изявява с пеенето, да изнася концерти из страната с вход свободен към някоя рекламна кампания.

    09:16 06.09.2026

  • 25 Кънчо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Кой пък ти каза как се носи сако?!?

    09:19 06.09.2026

  • 26 Орлин Горанов

    3 2 Отговор
    вече беше водещ. И двамата са добри!

    09:21 06.09.2026

  • 27 Като не ви

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Йес":

    харесва, не го гледайте. И не давайте оценки за водещите. Това са доказани артисти!

    09:23 06.09.2026

  • 28 Ами като е толкова кадърен

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Защо не проби в опрата!
    Нищо ново при него! Изчерпан в дуета с Димитрова!
    Защо няма преподавателска дейност- да предаде научените техники на пеене.
    Свира се като глухар от студио на студио и от юбилейни концерти на колегите си!
    Яяяя, не ми го хвали!

    09:35 06.09.2026

  • 29 Абе,

    0 0 Отговор
    този ли плюеше социализма, защото биели тогава педалите ...

    09:38 06.09.2026

  • 30 Специалист

    1 0 Отговор
    Времето на такива псевдо интелигентни предавания отмина.Спомнете си Минута е много-класика но за онова време.Изкуствения промени всичко.А Камен не става вече за нищо.Просто е връзката и му намират топло място.Орлин също

    09:39 06.09.2026