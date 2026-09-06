Скандал в Украйна: Дясната ръка на главния прокурор ръководел престъпна организация

В Украйна се разразява огромен корупционен скандал, засягащ най-високите етажи на правосъдната система. Днес Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) изнесе данни от СРС-та, според които арестуваният висш служител от Офиса на главния прокурор Серхий Кропива лично е координирал и организирал луксозни ремонти в дома на главния прокурор Руслан Кравченко.
Разкритията са част от мащабната антикорупционна операция с кодово име „Картаген“, провеждана от НАБУ и САП. Кропива, за когото се твърди, че фигурира в записите под псевдонима „Канцлер“, е обвинен в ръководене на престъпна организация, която е получавала подкупи, за да прикрива дейността на незаконни кибер колцентрове. Измамническите схеми са ощетявали граждани в Украйна и чужбина, а легализираните суми възлизат на десетки милиони гривни.
Ремонти, визи и рождени дни в Мадрид
Според прокурора от САП, прослушаните разговори доказват изключително близки и неформални отношения между Кропива и главния прокурор, когото в записите наричат „Шефа“. Данните сочат, че Кропива е управлявал техническите детайли по обновяването на къщата на Кравченко в Козин, купувал е скъпо оборудване, включително мощен газов генератор, уреждал е визи за САЩ за съпругата на главния прокурор и дори е организирал празнуването на рождения му ден в елитни ресторанти в Мадрид.
Ответната реакция на главния прокурор
Главният прокурор Руслан Кравченко категорично отхвърли всички обвинения. Той обяви, че няма нищо общо с „чадъра“ над незаконните колцентрове и не е злоупотребявал с властта си. Кравченко потвърди, че Серхий Кропива вече е отстранен от длъжност и предстои неговото уволнение.
За да изчисти името на институцията, Кравченко разпореди пълна проверка на киберотдела и нареди всички служители, ангажирани с разследвания срещу измамнически колцентрове, да преминат през детектор на лъжата. Главният прокурор отрече и слуховете, че е направил опит да избяга или да се укрие по време на претърсванията, като заяви, че остава на работното си място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #7
18:34 06.09.2026
2 Един гледа сватба, друг брадва
Коментиран от #26
18:36 06.09.2026
3 Кина
Коментиран от #17
18:36 06.09.2026
4 Пич
Аз като ви казвам, не приказвам!!!
Новата хунта - само фашисти и бандити!!!
Коментиран от #11
18:38 06.09.2026
5 Волдомор Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта
18:38 06.09.2026
6 златен кенеф
18:39 06.09.2026
7 Още по-голем смех
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не съществува държава в света, която да е преборила корупцията.
Има я във всички страни, но само Мунчо преметна избирателите си, че ще я пребори.
Всички други държавници бяха реалисти и обещаха да я намалят. Но Рундьо пак с голямата кошница...
Коментиран от #32, #35
18:40 06.09.2026
8 Сега пък...
18:40 06.09.2026
9 Баш Хайдутин и действащ комунист
18:40 06.09.2026
10 Пич
Продължаващата паветна тъпотия си е срам единствено за кухите паветни кратуни!!!
Никой не ми плаща за да ви ограмотявам!!!
Аре Марш...!!!
Коментиран от #13
18:40 06.09.2026
11 Хайо
До коментар #4 от "Пич":А ти какво очакваш? В Русия е така, откак Путинчо дойде на власт.
Коментиран от #28, #41
18:41 06.09.2026
12 Стига вече!
Коментиран от #14
18:42 06.09.2026
13 Кой те изнерви така?
До коментар #10 от "Пич":Загубата на АзГ.за ти ли? Ми не се вземай насериозно ве, кой ти е крив.
18:43 06.09.2026
14 Знаем
До коментар #12 от "Стига вече!":Стократно по-малко от Русия. Плюс, че нямат и блата.
Коментиран от #43
18:44 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И ПРЕДИ И СЕГА АЗ
Коментиран от #20
18:44 06.09.2026
17 Смени си врачката
До коментар #3 от "Кина":и дилъра.
18:45 06.09.2026
18 Нищо особено
Това е утопия.
Коментиран от #45
18:47 06.09.2026
19 Някой тук може ли да ни обясни
Че на журналистите явно им е забранено.
Коментиран от #24, #25
18:47 06.09.2026
20 Нищо не ти се разбира
До коментар #16 от "И ПРЕДИ И СЕГА АЗ":Спри дрогата и пиенето.
18:48 06.09.2026
21 Хохо Бохо
18:48 06.09.2026
22 Не е възможно,
18:49 06.09.2026
23 Нищо ново
Коментиран от #29
18:50 06.09.2026
24 Обяснявам
До коментар #19 от "Някой тук може ли да ни обясни":Това е, когато антуражът на Коцето звъни на путинските фенове да им предава директивите на Кремъл.
18:50 06.09.2026
25 точно в 10
До коментар #19 от "Някой тук може ли да ни обясни":Точно това исках да попитам и аз.
Тук вони, повече и от каналите на Венеция
Коментиран от #47
18:51 06.09.2026
26 хаха
До коментар #2 от "Един гледа сватба, друг брадва":много бързо ви спуснаха опорката. Да не ти се е обадил някой от кол центъра?
18:51 06.09.2026
27 ХАХАХА
18:52 06.09.2026
28 Ами...
До коментар #11 от "Хайо":очаквам например да не плащам за войната на украйнската мафия. Сигурен съм че и украйнския народ не я иска тази война
Коментиран от #34
18:53 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Американски прелести
18:53 06.09.2026
31 Мнение
18:54 06.09.2026
32 Ами...
До коментар #7 от "Още по-голем смех":тогава защо сменяхме комунизма с корумпирана държава?
Коментиран от #46
18:54 06.09.2026
33 Различна корупция има
Коментиран от #40
18:55 06.09.2026
34 Ами сбъдна ти се
До коментар #28 от "Ами...":Не плащаш. Плащат фондът за войната и нарушителите на санциите спрямо Русия.
Честито,ще черпиш.
Коментиран от #38
18:55 06.09.2026
35 излъган СДС-ар
До коментар #7 от "Още по-голем смех":ми казвайте ги тия неща, бе евроге.йци?!
Защо ни трябваше да си трошим рахата при комунизма тогава?! За да храним мафията сега ли?
18:56 06.09.2026
36 Тиква
18:56 06.09.2026
37 Факт
18:57 06.09.2026
38 Ами...
До коментар #34 от "Ами сбъдна ти се":А този фонд с какви пари, е бе клепар? С на марсиянците парите ли?!
18:57 06.09.2026
39 ЕВРОРОБЕ СЪБУДИ СЕ,ПАРИТЕ ТИ В УКРОМАФИЯ
ЗАЩОТО ЕВРОРОБА СПИ !!
ККОРУМПИРАНАТА ЕВРОУКРОМАФИЯ ОБИРА СПЯЩИЯ РОБ! И ДОКАТО ГО МОЖЕ ДА ГО ОБИРА, КОРУПЦИЯТА НЯМА ДА СПРЕ!! РРОБА Е ТОЗИ ОТ КОЙТО ЗАВИСИ ТАЗИ ИНТЕГРАЛНА ККОРУПЦИЯ М/У ЕВРО и УУКРОМАФИЯТА , ДА СПРЕ ! НОООО ТОЙ ЯКО СПИИИИНКА!
Коментиран от #42
18:58 06.09.2026
40 Сатана Z
До коментар #33 от "Различна корупция има":Млъкни, пик04.
Не си компетентен.
18:58 06.09.2026
41 Хейко
До коментар #11 от "Хайо":От как Путин е на власт Русия стъпи на крака и икономиката и винаги е в растеж.
А откак Урсула е на власт, Европа е в непрекъсната рецесия и деиндустриализация. Добре поне, че не я опандизиха за бизнеса с ваксите.
Да видим дали разкритията за корупцията в Украйна и ограбването на стотиците милиарди ще засегнат и процентите за щедрите евро-миротворци?
Коментиран от #44
18:59 06.09.2026
42 Млъкни, пик04!
До коментар #39 от "ЕВРОРОБЕ СЪБУДИ СЕ,ПАРИТЕ ТИ В УКРОМАФИЯ":Ти се занимавай с шефа си от Боташ.
18:59 06.09.2026
43 само да кажа
До коментар #14 от "Знаем":значи и по този показател не могат да се мерят с Русия.
Нещо като македонците
Коментиран от #54
19:00 06.09.2026
44 Я, откога Митрофанова плаща
До коментар #41 от "Хейко":за плоски вицове?
19:00 06.09.2026
45 хаха
До коментар #18 от "Нищо особено":само това ли ще повтаряш? не ви ли спуснаха вече някоя опорка. щото това "всички са маскари" веднага поражда въпроса - а защо тогава ние им плащаме за войната?
Коментиран от #50, #51
19:02 06.09.2026
46 Как защо?
До коментар #32 от "Ами...":...тогава защо сменяхме комунизма с корумпирана държава? Именно за се развие корупция в големи размери. Както и кражби, обири, измами от всякакъв род, фалшифициране на избори, нотариални и съдебни измами и пр. евроатлантически ценности.
Коментиран от #48
19:02 06.09.2026
47 Ти не си ходил във Венеция, копей
До коментар #25 от "точно в 10":Ползвай познати сравнения. Вони като руско блато.
Коментиран от #52
19:02 06.09.2026
48 Хихи!
До коментар #46 от "Как защо?":Доста плосък виц.
Затова ли СИВ беше фалирал България.
19:03 06.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Не плащаш нищо ве
До коментар #45 от "хаха":На теб ти плащат социални помощи.
Глей си Мунчовата корупция и не се обаждай некомпетентно.
19:05 06.09.2026
51 Това не е опорка, а факт
До коментар #45 от "хаха":Чети бре! Учи бре! Къпи се бре!
19:07 06.09.2026
52 опааа
До коментар #47 от "Ти не си ходил във Венеция, копей":Точно познати сравнения ползва - вони като каналите на Венеция и като прогнилото ЕС
Днес май си сам на абразурата - като Матросов
19:07 06.09.2026
53 Демокрацията не прощава
19:09 06.09.2026
54 Не могат
До коментар #43 от "само да кажа":Кремълската корупция е недостижима.
Мунчо и диша праха с неговите Боташ, Божковите, Копринковите, Герговите, ТИМаджиите и вся остальная св.ол.очь.
19:10 06.09.2026