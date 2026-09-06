Новини
Свят »
Украйна »
Скандал в Украйна: Дясната ръка на главния прокурор ръководел престъпна организация
  Тема: Украйна

Скандал в Украйна: Дясната ръка на главния прокурор ръководел престъпна организация

6 Септември, 2026 18:22, обновена 6 Септември, 2026 18:33 992 54

  • украйна-
  • прокуратура-
  • скандал-
  • разследване

САП разкри неформални връзки на Руслан Кравченко с арестуван служител, обвинен в покровителство на мащабни измами

Скандал в Украйна: Дясната ръка на главния прокурор ръководел престъпна организация - 1
Снимка: ITV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Украйна се разразява огромен корупционен скандал, засягащ най-високите етажи на правосъдната система. Днес Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) изнесе данни от СРС-та, според които арестуваният висш служител от Офиса на главния прокурор Серхий Кропива лично е координирал и организирал луксозни ремонти в дома на главния прокурор Руслан Кравченко.

Разкритията са част от мащабната антикорупционна операция с кодово име „Картаген“, провеждана от НАБУ и САП. Кропива, за когото се твърди, че фигурира в записите под псевдонима „Канцлер“, е обвинен в ръководене на престъпна организация, която е получавала подкупи, за да прикрива дейността на незаконни кибер колцентрове. Измамническите схеми са ощетявали граждани в Украйна и чужбина, а легализираните суми възлизат на десетки милиони гривни.

Ремонти, визи и рождени дни в Мадрид

Според прокурора от САП, прослушаните разговори доказват изключително близки и неформални отношения между Кропива и главния прокурор, когото в записите наричат „Шефа“. Данните сочат, че Кропива е управлявал техническите детайли по обновяването на къщата на Кравченко в Козин, купувал е скъпо оборудване, включително мощен газов генератор, уреждал е визи за САЩ за съпругата на главния прокурор и дори е организирал празнуването на рождения му ден в елитни ресторанти в Мадрид.

Ответната реакция на главния прокурор

Главният прокурор Руслан Кравченко категорично отхвърли всички обвинения. Той обяви, че няма нищо общо с „чадъра“ над незаконните колцентрове и не е злоупотребявал с властта си. Кравченко потвърди, че Серхий Кропива вече е отстранен от длъжност и предстои неговото уволнение.

За да изчисти името на институцията, Кравченко разпореди пълна проверка на киберотдела и нареди всички служители, ангажирани с разследвания срещу измамнически колцентрове, да преминат през детектор на лъжата. Главният прокурор отрече и слуховете, че е направил опит да избяга или да се укрие по време на претърсванията, като заяви, че остава на работното си място.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    19 1 Отговор
    всички о-кранци са боклуци включително и зелю

    Коментиран от #7

    18:34 06.09.2026

  • 2 Един гледа сватба, друг брадва

    1 18 Отговор
    Уви, в Раша няма свобода на словото, та там корупцията в Кремъл не се оглася.

    Коментиран от #26

    18:36 06.09.2026

  • 3 Кина

    17 1 Отговор
    Това са леки трусове преди истинския скандал да стане ФАКТ..Зимата ще отвори очите на много украинци които ще осъзнаят ще един зелен наркоман през цялото време е лъгал народа си с помощта на западната преса..!

    Коментиран от #17

    18:36 06.09.2026

  • 4 Пич

    15 1 Отговор
    А не бе...!!!
    Аз като ви казвам, не приказвам!!!
    Новата хунта - само фашисти и бандити!!!

    Коментиран от #11

    18:38 06.09.2026

  • 5 Волдомор Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта

    11 1 Отговор
    А всички мислихме , че аз ръководя най-голямата престъпна група ?! Но пък съм само подчинен на натото ( англосаксонци , Турция и Израел ) .

    18:38 06.09.2026

  • 6 златен кенеф

    12 1 Отговор
    И разбира се зеления няма нищо общо с това.

    18:39 06.09.2026

  • 7 Още по-голем смех

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не съществува държава в света, която да е преборила корупцията.
    Има я във всички страни, но само Мунчо преметна избирателите си, че ще я пребори.
    Всички други държавници бяха реалисти и обещаха да я намалят. Но Рундьо пак с голямата кошница...

    Коментиран от #32, #35

    18:40 06.09.2026

  • 8 Сега пък...

    7 2 Отговор
    ...изведнъж скандал -> все пак цветните революции са така ;) ... всички е едно голяяяяяямо ОПГ...

    18:40 06.09.2026

  • 9 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 1 Отговор
    Дерменджиев, се кефи за ареста на Стоян Колев 😁

    18:40 06.09.2026

  • 10 Пич

    8 1 Отговор
    И въобще......
    Продължаващата паветна тъпотия си е срам единствено за кухите паветни кратуни!!!
    Никой не ми плаща за да ви ограмотявам!!!
    Аре Марш...!!!

    Коментиран от #13

    18:40 06.09.2026

  • 11 Хайо

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    А ти какво очакваш? В Русия е така, откак Путинчо дойде на власт.

    Коментиран от #28, #41

    18:41 06.09.2026

  • 12 Стига вече!

    7 1 Отговор
    Има ли някой, който още не е разбрал какво блато е тъй наречената държава Украйна?

    Коментиран от #14

    18:42 06.09.2026

  • 13 Кой те изнерви така?

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Загубата на АзГ.за ти ли? Ми не се вземай насериозно ве, кой ти е крив.

    18:43 06.09.2026

  • 14 Знаем

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Стига вече!":

    Стократно по-малко от Русия. Плюс, че нямат и блата.

    Коментиран от #43

    18:44 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И ПРЕДИ И СЕГА АЗ

    5 1 Отговор
    ПИША. ОКРАЯНО СА ВСИЧКИ МНОГО ПОДЛИ АЛЧНИ ЗЛОБНИ И ТАМ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ПРАВДА. КРАДАТ бафкат И ПОСЛЕ БЕГАТ. ТУК ТОВА Е НА 55% ТАКА.

    Коментиран от #20

    18:44 06.09.2026

  • 17 Смени си врачката

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    и дилъра.

    18:45 06.09.2026

  • 18 Нищо особено

    1 1 Отговор
    Не съществува държава без корупция.
    Това е утопия.

    Коментиран от #45

    18:47 06.09.2026

  • 19 Някой тук може ли да ни обясни

    4 1 Отговор
    за какви "колцентрове" става дума и с какво се занимават.
    Че на журналистите явно им е забранено.

    Коментиран от #24, #25

    18:47 06.09.2026

  • 20 Нищо не ти се разбира

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "И ПРЕДИ И СЕГА АЗ":

    Спри дрогата и пиенето.

    18:48 06.09.2026

  • 21 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Те така Нюлан и наглетата на времето ги прилъгаха за НАТО и руснаците им го набиха....с курупция. Курупцията убива в огромни мащаби, буквално и авинаги. Ако не беше корупцията Украйна щеше да си е цяла целеничка и най-вероятно кандидат или член на ЕС.

    18:48 06.09.2026

  • 22 Не е възможно,

    4 1 Отговор
    В Украйна корупционен скандал? Няма начин. За толкова години не се е чуло дори цент да е отклонен незаконно! Това ще да е отново дело на Путин.

    18:49 06.09.2026

  • 23 Нищо ново

    5 2 Отговор
    Още от времето на СССР, тия бяха най пропадналата република. Престъпници и проститутки.

    Коментиран от #29

    18:50 06.09.2026

  • 24 Обяснявам

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Някой тук може ли да ни обясни":

    Това е, когато антуражът на Коцето звъни на путинските фенове да им предава директивите на Кремъл.

    18:50 06.09.2026

  • 25 точно в 10

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Някой тук може ли да ни обясни":

    Точно това исках да попитам и аз.
    Тук вони, повече и от каналите на Венеция

    Коментиран от #47

    18:51 06.09.2026

  • 26 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един гледа сватба, друг брадва":

    много бързо ви спуснаха опорката. Да не ти се е обадил някой от кол центъра?

    18:51 06.09.2026

  • 27 ХАХАХА

    5 0 Отговор
    В Укрия , корупция? … НОУ УЕЙ!

    18:52 06.09.2026

  • 28 Ами...

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хайо":

    очаквам например да не плащам за войната на украйнската мафия. Сигурен съм че и украйнския народ не я иска тази война

    Коментиран от #34

    18:53 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Американски прелести

    3 0 Отговор
    Американците чрез своите агенти в Украйна (САП и НАБУ) бъркат леко с пръстче на Зеленото в ..., за да е по отворен за преговори..

    18:53 06.09.2026

  • 31 Мнение

    2 0 Отговор
    Те за това ще ги приемат в Ес и Нато одма.

    18:54 06.09.2026

  • 32 Ами...

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Още по-голем смех":

    тогава защо сменяхме комунизма с корумпирана държава?

    Коментиран от #46

    18:54 06.09.2026

  • 33 Различна корупция има

    5 1 Отговор
    Корупция при главните прокурори има само в ЕС, включително и България, голяма корупция. Има държави , където режат ръцете на корупционерите, арабски, има държави, където издават смъртни присъди на корупционерите, това са комунистически държави, например КНДР и КНР. Така бе и в НРБ, там за много малко даваха тежки присъди, включително и разстрел за по тежки. Но демокрацията донесе мана небесна за корупционерите и крадците - премахнато бе смъртното наказание. Както е в ЕС, дори в САЩ го има. А днес чекмеджето на министър-председателя се пълни със злато и пачки $, даже ги снимат , но той просто обяснява , че не е бил там и това е дело на Мата Хари.

    Коментиран от #40

    18:55 06.09.2026

  • 34 Ами сбъдна ти се

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ами...":

    Не плащаш. Плащат фондът за войната и нарушителите на санциите спрямо Русия.
    Честито,ще черпиш.

    Коментиран от #38

    18:55 06.09.2026

  • 35 излъган СДС-ар

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Още по-голем смех":

    ми казвайте ги тия неща, бе евроге.йци?!
    Защо ни трябваше да си трошим рахата при комунизма тогава?! За да храним мафията сега ли?

    18:56 06.09.2026

  • 36 Тиква

    1 0 Отговор
    Нищо ново във осраина, всичко, абсолютно всичко корумпирано,осраинска посланичка?,тя отдавна трябваше да сиди в Сливенския затвор,окрабандер=мошеници.

    18:56 06.09.2026

  • 37 Факт

    1 0 Отговор
    Един по един изплуват.

    18:57 06.09.2026

  • 38 Ами...

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами сбъдна ти се":

    А този фонд с какви пари, е бе клепар? С на марсиянците парите ли?!

    18:57 06.09.2026

  • 39 ЕВРОРОБЕ СЪБУДИ СЕ,ПАРИТЕ ТИ В УКРОМАФИЯ

    1 1 Отговор
    НИЩО НОВО , ТОВА КОЕТО СЕ ЗНАЕШЕ ОЩЕ ПРЕДИ ВОЙНАТА , А ЗА СЛЕД И СЕГА ДА НЕ ГОВОРИМ . УУКРАЙНА СИ БЕШЕ И Е ПРОПИТА ОТ ККОРУПЦИЯ . САМО УУРСУЛАНСКАТА ГВАРДИЯ НЕ ИСКА ДА ГО ЧУВА , ЗАЩОТО СА В ОБЩА ММАФИОТСКА КОМБИНА С УУКРОМАФИЯТА!!
    ЗАЩОТО ЕВРОРОБА СПИ !!
    ККОРУМПИРАНАТА ЕВРОУКРОМАФИЯ ОБИРА СПЯЩИЯ РОБ! И ДОКАТО ГО МОЖЕ ДА ГО ОБИРА, КОРУПЦИЯТА НЯМА ДА СПРЕ!! РРОБА Е ТОЗИ ОТ КОЙТО ЗАВИСИ ТАЗИ ИНТЕГРАЛНА ККОРУПЦИЯ М/У ЕВРО и УУКРОМАФИЯТА , ДА СПРЕ ! НОООО ТОЙ ЯКО СПИИИИНКА!

    Коментиран от #42

    18:58 06.09.2026

  • 40 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Различна корупция има":

    Млъкни, пик04.
    Не си компетентен.

    18:58 06.09.2026

  • 41 Хейко

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хайо":

    От как Путин е на власт Русия стъпи на крака и икономиката и винаги е в растеж.
    А откак Урсула е на власт, Европа е в непрекъсната рецесия и деиндустриализация. Добре поне, че не я опандизиха за бизнеса с ваксите.
    Да видим дали разкритията за корупцията в Украйна и ограбването на стотиците милиарди ще засегнат и процентите за щедрите евро-миротворци?

    Коментиран от #44

    18:59 06.09.2026

  • 42 Млъкни, пик04!

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЕВРОРОБЕ СЪБУДИ СЕ,ПАРИТЕ ТИ В УКРОМАФИЯ":

    Ти се занимавай с шефа си от Боташ.

    18:59 06.09.2026

  • 43 само да кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Знаем":

    значи и по този показател не могат да се мерят с Русия.
    Нещо като македонците

    Коментиран от #54

    19:00 06.09.2026

  • 44 Я, откога Митрофанова плаща

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хейко":

    за плоски вицове?

    19:00 06.09.2026

  • 45 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нищо особено":

    само това ли ще повтаряш? не ви ли спуснаха вече някоя опорка. щото това "всички са маскари" веднага поражда въпроса - а защо тогава ние им плащаме за войната?

    Коментиран от #50, #51

    19:02 06.09.2026

  • 46 Как защо?

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами...":

    ...тогава защо сменяхме комунизма с корумпирана държава? Именно за се развие корупция в големи размери. Както и кражби, обири, измами от всякакъв род, фалшифициране на избори, нотариални и съдебни измами и пр. евроатлантически ценности.

    Коментиран от #48

    19:02 06.09.2026

  • 47 Ти не си ходил във Венеция, копей

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "точно в 10":

    Ползвай познати сравнения. Вони като руско блато.

    Коментиран от #52

    19:02 06.09.2026

  • 48 Хихи!

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Как защо?":

    Доста плосък виц.
    Затова ли СИВ беше фалирал България.

    19:03 06.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Не плащаш нищо ве

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    На теб ти плащат социални помощи.
    Глей си Мунчовата корупция и не се обаждай некомпетентно.

    19:05 06.09.2026

  • 51 Това не е опорка, а факт

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    Чети бре! Учи бре! Къпи се бре!

    19:07 06.09.2026

  • 52 опааа

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ти не си ходил във Венеция, копей":

    Точно познати сравнения ползва - вони като каналите на Венеция и като прогнилото ЕС
    Днес май си сам на абразурата - като Матросов

    19:07 06.09.2026

  • 53 Демокрацията не прощава

    0 0 Отговор
    Защо хероят Зеленски се е обградил с мошеници и как допуска такава корупция до себе си? Много просто, той всеки ден обикаля света за да проси пари и оръжие, а в свободното си време пише и чете огнени речи. Затова няма време за борба с корупцията.

    19:09 06.09.2026

  • 54 Не могат

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "само да кажа":

    Кремълската корупция е недостижима.

    Мунчо и диша праха с неговите Боташ, Божковите, Копринковите, Герговите, ТИМаджиите и вся остальная св.ол.очь.

    19:10 06.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания