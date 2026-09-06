Скандал в Украйна: Дясната ръка на главния прокурор ръководел престъпна организация

В Украйна се разразява огромен корупционен скандал, засягащ най-високите етажи на правосъдната система. Днес Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) изнесе данни от СРС-та, според които арестуваният висш служител от Офиса на главния прокурор Серхий Кропива лично е координирал и организирал луксозни ремонти в дома на главния прокурор Руслан Кравченко.

Разкритията са част от мащабната антикорупционна операция с кодово име „Картаген“, провеждана от НАБУ и САП. Кропива, за когото се твърди, че фигурира в записите под псевдонима „Канцлер“, е обвинен в ръководене на престъпна организация, която е получавала подкупи, за да прикрива дейността на незаконни кибер колцентрове. Измамническите схеми са ощетявали граждани в Украйна и чужбина, а легализираните суми възлизат на десетки милиони гривни.

Ремонти, визи и рождени дни в Мадрид

Според прокурора от САП, прослушаните разговори доказват изключително близки и неформални отношения между Кропива и главния прокурор, когото в записите наричат „Шефа“. Данните сочат, че Кропива е управлявал техническите детайли по обновяването на къщата на Кравченко в Козин, купувал е скъпо оборудване, включително мощен газов генератор, уреждал е визи за САЩ за съпругата на главния прокурор и дори е организирал празнуването на рождения му ден в елитни ресторанти в Мадрид.

Ответната реакция на главния прокурор

Главният прокурор Руслан Кравченко категорично отхвърли всички обвинения. Той обяви, че няма нищо общо с „чадъра“ над незаконните колцентрове и не е злоупотребявал с властта си. Кравченко потвърди, че Серхий Кропива вече е отстранен от длъжност и предстои неговото уволнение.

За да изчисти името на институцията, Кравченко разпореди пълна проверка на киберотдела и нареди всички служители, ангажирани с разследвания срещу измамнически колцентрове, да преминат през детектор на лъжата. Главният прокурор отрече и слуховете, че е направил опит да избяга или да се укрие по време на претърсванията, като заяви, че остава на работното си място.