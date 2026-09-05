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Уиткоф след срещата с Путин: Една от най-паметните истории в кариерата ми...

Уиткоф след срещата с Путин: Една от най-паметните истории в кариерата ми...

5 Септември, 2026 21:33, обновена 5 Септември, 2026 21:40 2 458 47

  • стив уиткоф-
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  • кремъл

Спецпосланникът благодари на руския президент за тридневното спиране на огъня над Киев

Уиткоф след срещата с Путин: Една от най-паметните истории в кариерата ми... - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В разгара на засилени дипломатически усилия за прекратяване на конфликта в Източна Европа, руският държавен глава Владимир Путин прие в Москва специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Срещата, провела се в събота вечерта, бе белязана от ключови послания и постигнато временно тактическо примирие, предава ТАСС.

По време на разговорите Стив Уиткоф лично предаде на Владимир Путин най-добри пожелания от името на Доналд Тръмп. Американският представител изрази и официалната благодарност на семейството на Гилман към руския лидер за неговото освобождаване. В емоционално изказване след срещата Уиткоф определи разговора и общуването си с Путин като „една от най-паметните истории“ в личната и професионалната си кариера, като горещо благодари на руския президент за отделеното време и гостоприемството.

Тридневно примирие над Киев

Основен акцент в преговорите стана сигурността на мирния процес. Стив Уиткоф изрази признателност към Путин за решението да бъдат спрени руските удари по Киев за период от три дни. Руският лидер потвърди, че заповедта за прекратяване на огъня е влязла в сила от „нула часа“ на днешния ден (5 септември) и е продиктувана от съображения за сигурност по каналите на спецслужбите и дипломатическите мисии. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски също обяви готовност Киев да се въздържа от атаки срещу Москва по време на преговорите.

„Такива контакти безспорно са от полза за преговорния процес“, коментира руският президент Владимир Путин в официално видео, разпространено от пресслужбата на Кремъл.

Следваща спирка: Украйна

Дипломатическата совалка на Белия дом няма да спре в руската столица. Представителите на Вашингтон носят със себе си конкретно предложение за прекратяване на войната, одобрено от Тръмп. Владимир Путин официално обяви пред медиите, че след Москва Уиткофф и Кушнер ще отпътуват директно за Киев, където в неделя, 6 септември, предстои да разговарят с украинското ръководство.

Световните анализатори следят събитията с умерен оптимизъм, като това е първото посещение на Къшнър и Уиткоф в украинската столица от началото на посредническата им мисия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъъэ

    16 47 Отговор
    Джуджака започва да омеквааа...срам срам

    Коментиран от #45, #46

    21:44 05.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съдията

    47 13 Отговор
    Зеленски в близките дни ще стане по-тихи от водата, преди водата да го завлече в Лета. А западна(лите) гледат отстрани и мигат на парцали, неспособни да разберат, че никой не ги бръсне за слива. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #7

    21:46 05.09.2026

  • 5 Чукча

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Днес трябваше да те пребияят за да ти дойде акъла в лейката но ти се размина.

    21:47 05.09.2026

  • 6 Едни

    20 4 Отговор
    От най-големите бавноразвиващи идиоти управлявали някога Сащ

    Коментиран от #10

    21:49 05.09.2026

  • 7 гост

    10 26 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    И защо трябва да слушаме розовите ви мечти и несвързани брътвежи ?? На някой мислиш му пука или се впечатлява от тях ?? Единствено показвате и доказвате простотията и каква диагноза е русофилията !

    21:52 05.09.2026

  • 8 Мдаа...

    18 7 Отговор
    По принцип тия двамата, витков и кушнер не ги понасям, също както и оня инфантилен идиот тръмп, пуделчето на биби. Така че, ако бандерчетата на зеле наркомана спретнат някоя провокация и ги утрепят по пътя към киев това ще ми оправи деня. И предвид малоумието на киевската хунта изобщо няма да съм учуден.

    21:56 05.09.2026

  • 9 Края на евродебилите

    23 7 Отговор
    Чудя се бтв нова и бнт как ще обърнат палачинката. Е някои леко се открехват канейки анализатори като Зорница Илиева. От тези три гнусни медии лъха аматьорщина, пошлост, заблуда и пиянско-кръчмарски словоблудства.

    Коментиран от #15

    21:56 05.09.2026

  • 10 гост

    8 15 Отговор

    До коментар #6 от "Едни":

    Тръмп все още си въобразява , че го чакат някакви "сделки" с Путлер след края на войната !! Ще бъде мноооого интересно като се окаже , че е чакал от умрял писмо !! Ама в прекия смисъл умрял !! Или единия или другия или и двамата !! А синчетата му ще са като наакани , щото веднага след като го изритат от Белия дом дори "брокера " му Уитков ще се отрече трижди от него на секундата !

    Коментиран от #11

    21:56 05.09.2026

  • 11 Така де

    15 6 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Тръмп презира всички европейски лидери. Уважава само Путин. Нищо чудно тия двамата убавци утре да поискат Украйна да напусне Донбас!

    Коментиран от #18, #19, #23

    22:02 05.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пешо

    4 2 Отговор
    Бла ,бла ,бла …..

    22:05 05.09.2026

  • 14 име

    11 5 Отговор
    Наркомана е останал без дронове и затова обяви тридневно примирие. Вчера са изтреляли само 54 дрона по Русия, другите дадоха фира при руските атаки, завършили със зрелищни фойерверки. Хунтата не разполага вече с по 800 дрона да изтрелва на ден с надеждата да удари някой склад без ПВО, че да ги пишят по медиите как побеждават.

    22:06 05.09.2026

  • 15 хихи

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "Края на евродебилите":

    а русодебилите какво ще ги правим. ще заминават в окопите на фронта 😅😅😅

    22:06 05.09.2026

  • 16 ужас

    8 0 Отговор
    22:06 срещата още продължава

    22:07 05.09.2026

  • 17 Русия

    14 1 Отговор
    Да не се остави да я излъжат. Витков все пак е евреин а зетя е младо и зелено момче но евреите лъжат и мажат по принцип.

    22:07 05.09.2026

  • 18 добре де

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Ама то за Донбас е ясно, че трябва да е руски! А за капитулацията на укронацистите ще трябва още много да се даде - никакви санкции, връщане на откраднатите руски активи и т.н.! А Тръмп вече си поиска подарените от Байдън оръжия да ги плати ЕК на урсулата!

    22:07 05.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ужас

    4 2 Отговор
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером длятся более двух часов
    21:57 05.09.2026

    22:09 05.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гост

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Те може да искат много работи , ама въпроса е кой ще им върже !! То това май го искат вече почти година , ама ядец !! А още по-смешна е надеждичката на Путлер , че ще му подарят нещо , което явно не може да си вземе сам !! А когато не можеш , обикновено другия взема и твоето ! Ако е толкова сигурен , що "преговаря" ами не си го взема ?? Не знам колко още по 5 години трябват да вденете , че няма да бъде мечтичката на бункерния , той и сам вече знае , че няма да я бъде , просто печели време , щото знае , че края на СВОто е и неговия такъв !

    22:12 05.09.2026

  • 24 Спиране на санкциите в споразумение !

    11 5 Отговор
    Връщане незабавно на руските активи. Отделяне на източна Украйна до Днепър вкл.Харков , Одеса и Николаев. Никакво членство на украйна нито в НАТО нито в ЕС. Единна система за сигурност в Европа като цяло.

    Коментиран от #35

    22:12 05.09.2026

  • 25 След Междинните Избори

    5 5 Отговор
    Тоя Виткоф
    Къде ли ще бъде ?

    Май за последно се
    Вижда с Бункерната Мумия.

    22:13 05.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От къде на къде Лвов ?!?

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Не достатъчно само Донбас":

    Лвов е руски град. Дори при управлението на Полша е имал руски управител назначен от руския цар наречен воевода Руски.

    22:16 05.09.2026

  • 28 Армия N1 Украйна в СВЕТА

    3 6 Отговор
    Зеленски лидер на свободния свят.
    Е па кои са тия брокери на далавери и имоти..
    200 % никакъв мир не обсъждат.Само гешевти и пучове срещу Европа обсъждат тия гадняри.
    Да седнеш на маса с масов убиец и военнопрестъпник.

    22:16 05.09.2026

  • 29 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Владимир Путин е направил предложение на бай Дончо,което рижавия не може да откаже.

    22:19 05.09.2026

  • 30 Пешката

    1 0 Отговор
    Тоя па се направи!!!

    22:19 05.09.2026

  • 31 Ами

    7 4 Отговор
    Посещенията в Москва и Киев на Уиткоф и Къшнър са безсмислени.
    Условията на Русия са непроменени от началото на конфликта,
    променя се само сметка която трябва да се плаща.
    По-добре Уиткоф и Къшнър да посетят "мераклиите"
    и да се разберат с тях как ще я плащат.

    Коментиран от #32

    22:19 05.09.2026

  • 32 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Орките вече отписаха 300 милиарда.Плюс1,5 милиона солдати.

    22:24 05.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Спиране на санкциите в споразумение !":

    Еееех , мечти , мечти и надежди безнадеждни , хйахахахах !! Само това ще ви остане !

    Коментиран от #40

    22:25 05.09.2026

  • 36 Рамбо

    4 2 Отговор
    ГлуПутин пак го лъжат. Голям будала излезе тоя мъник

    22:25 05.09.2026

  • 37 Ицо

    3 3 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    22:26 05.09.2026

  • 38 Хора това са сценки

    3 3 Отговор
    Войната ще продължи до полската граница.

    22:26 05.09.2026

  • 39 Алекс

    1 3 Отговор
    Войната трябва да продължи до пълната и безусловна капитулация на Украйна, ЕС и НАТО.

    22:27 05.09.2026

  • 40 Взехме по няколко

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    Златни тоалетни чинии. Какво да правим.

    22:28 05.09.2026

  • 41 Путя толкова ли изпадна

    2 1 Отговор
    Че се среща вече с треторазрядни пратеници и им коленичи а не с неговия уж ранг президенти

    Коментиран от #47

    22:28 05.09.2026

  • 42 Путин

    1 0 Отговор
    Реално нямам и грам уважение към Тръмп, защото е Педо! Ще го юркам и лъжа, за да стане на моето. После ще му бия шута, да се знае!

    22:30 05.09.2026

  • 43 Лъвов мост например

    1 0 Отговор
    Лвов значи Лъвов. Като лъвовете. На бг.

    22:31 05.09.2026

  • 44 Ран босилек

    0 0 Отговор
    Брокери на недвижими имоти,Тралала1и Тралала2 продават..... По добре руснаците да си изберат президент някой иранец,че да победят.Тотален резил с тези преговори и преговарящите.

    22:32 05.09.2026

  • 45 То твоя мозък

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъэ":

    по рождение си е омекнал.

    22:32 05.09.2026

  • 46 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъэ":

    Затова ли Уиткоф и Къшнър му идват на крака,в Кремъл...😉😂🤣👍?!

    22:32 05.09.2026

  • 47 До оня ден

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Путя толкова ли изпадна":

    Когато Шефът на ЦРУ
    Беше в МАСКВА ,
    Родните Путерасти
    Все повтаряха
    Че Пучя Въшката
    Не може да се среща
    С Треторазрядни Пратеници.

    Хахаха хахаха хахаха хахаха

    Не сме Забравили и
    Как КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК
    Целуваше КУРанът.

    22:32 05.09.2026

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