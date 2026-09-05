Уиткоф след срещата с Путин: Една от най-паметните истории в кариерата ми...

В разгара на засилени дипломатически усилия за прекратяване на конфликта в Източна Европа, руският държавен глава Владимир Путин прие в Москва специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Срещата, провела се в събота вечерта, бе белязана от ключови послания и постигнато временно тактическо примирие, предава ТАСС.
По време на разговорите Стив Уиткоф лично предаде на Владимир Путин най-добри пожелания от името на Доналд Тръмп. Американският представител изрази и официалната благодарност на семейството на Гилман към руския лидер за неговото освобождаване. В емоционално изказване след срещата Уиткоф определи разговора и общуването си с Путин като „една от най-паметните истории“ в личната и професионалната си кариера, като горещо благодари на руския президент за отделеното време и гостоприемството.
Тридневно примирие над Киев
Основен акцент в преговорите стана сигурността на мирния процес. Стив Уиткоф изрази признателност към Путин за решението да бъдат спрени руските удари по Киев за период от три дни. Руският лидер потвърди, че заповедта за прекратяване на огъня е влязла в сила от „нула часа“ на днешния ден (5 септември) и е продиктувана от съображения за сигурност по каналите на спецслужбите и дипломатическите мисии. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски също обяви готовност Киев да се въздържа от атаки срещу Москва по време на преговорите.
„Такива контакти безспорно са от полза за преговорния процес“, коментира руският президент Владимир Путин в официално видео, разпространено от пресслужбата на Кремъл.
Следваща спирка: Украйна
Дипломатическата совалка на Белия дом няма да спре в руската столица. Представителите на Вашингтон носят със себе си конкретно предложение за прекратяване на войната, одобрено от Тръмп. Владимир Путин официално обяви пред медиите, че след Москва Уиткофф и Кушнер ще отпътуват директно за Киев, където в неделя, 6 септември, предстои да разговарят с украинското ръководство.
Световните анализатори следят събитията с умерен оптимизъм, като това е първото посещение на Къшнър и Уиткоф в украинската столица от началото на посредническата им мисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ъъэ
Коментиран от #45, #46
21:44 05.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Съдията
Коментиран от #7
21:46 05.09.2026
5 Чукча
До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Днес трябваше да те пребияят за да ти дойде акъла в лейката но ти се размина.
21:47 05.09.2026
6 Едни
Коментиран от #10
21:49 05.09.2026
7 гост
До коментар #4 от "Съдията":И защо трябва да слушаме розовите ви мечти и несвързани брътвежи ?? На някой мислиш му пука или се впечатлява от тях ?? Единствено показвате и доказвате простотията и каква диагноза е русофилията !
21:52 05.09.2026
8 Мдаа...
21:56 05.09.2026
9 Края на евродебилите
Коментиран от #15
21:56 05.09.2026
10 гост
До коментар #6 от "Едни":Тръмп все още си въобразява , че го чакат някакви "сделки" с Путлер след края на войната !! Ще бъде мноооого интересно като се окаже , че е чакал от умрял писмо !! Ама в прекия смисъл умрял !! Или единия или другия или и двамата !! А синчетата му ще са като наакани , щото веднага след като го изритат от Белия дом дори "брокера " му Уитков ще се отрече трижди от него на секундата !
Коментиран от #11
21:56 05.09.2026
11 Така де
До коментар #10 от "гост":Тръмп презира всички европейски лидери. Уважава само Путин. Нищо чудно тия двамата убавци утре да поискат Украйна да напусне Донбас!
Коментиран от #18, #19, #23
22:02 05.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пешо
22:05 05.09.2026
14 име
22:06 05.09.2026
15 хихи
До коментар #9 от "Края на евродебилите":а русодебилите какво ще ги правим. ще заминават в окопите на фронта 😅😅😅
22:06 05.09.2026
16 ужас
22:07 05.09.2026
17 Русия
22:07 05.09.2026
18 добре де
До коментар #11 от "Така де":Ама то за Донбас е ясно, че трябва да е руски! А за капитулацията на укронацистите ще трябва още много да се даде - никакви санкции, връщане на откраднатите руски активи и т.н.! А Тръмп вече си поиска подарените от Байдън оръжия да ги плати ЕК на урсулата!
22:07 05.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ужас
21:57 05.09.2026
22:09 05.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 гост
До коментар #11 от "Така де":Те може да искат много работи , ама въпроса е кой ще им върже !! То това май го искат вече почти година , ама ядец !! А още по-смешна е надеждичката на Путлер , че ще му подарят нещо , което явно не може да си вземе сам !! А когато не можеш , обикновено другия взема и твоето ! Ако е толкова сигурен , що "преговаря" ами не си го взема ?? Не знам колко още по 5 години трябват да вденете , че няма да бъде мечтичката на бункерния , той и сам вече знае , че няма да я бъде , просто печели време , щото знае , че края на СВОто е и неговия такъв !
22:12 05.09.2026
24 Спиране на санкциите в споразумение !
Коментиран от #35
22:12 05.09.2026
25 След Междинните Избори
Къде ли ще бъде ?
Май за последно се
Вижда с Бункерната Мумия.
22:13 05.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От къде на къде Лвов ?!?
До коментар #19 от "Не достатъчно само Донбас":Лвов е руски град. Дори при управлението на Полша е имал руски управител назначен от руския цар наречен воевода Руски.
22:16 05.09.2026
28 Армия N1 Украйна в СВЕТА
Е па кои са тия брокери на далавери и имоти..
200 % никакъв мир не обсъждат.Само гешевти и пучове срещу Европа обсъждат тия гадняри.
Да седнеш на маса с масов убиец и военнопрестъпник.
22:16 05.09.2026
29 Сатана Z
22:19 05.09.2026
30 Пешката
22:19 05.09.2026
31 Ами
Условията на Русия са непроменени от началото на конфликта,
променя се само сметка която трябва да се плаща.
По-добре Уиткоф и Къшнър да посетят "мераклиите"
и да се разберат с тях как ще я плащат.
Коментиран от #32
22:19 05.09.2026
32 Ами
До коментар #31 от "Ами":Орките вече отписаха 300 милиарда.Плюс1,5 милиона солдати.
22:24 05.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 гост
До коментар #24 от "Спиране на санкциите в споразумение !":Еееех , мечти , мечти и надежди безнадеждни , хйахахахах !! Само това ще ви остане !
Коментиран от #40
22:25 05.09.2026
36 Рамбо
22:25 05.09.2026
37 Ицо
22:26 05.09.2026
38 Хора това са сценки
22:26 05.09.2026
39 Алекс
22:27 05.09.2026
40 Взехме по няколко
До коментар #35 от "гост":Златни тоалетни чинии. Какво да правим.
22:28 05.09.2026
41 Путя толкова ли изпадна
Коментиран от #47
22:28 05.09.2026
42 Путин
22:30 05.09.2026
43 Лъвов мост например
22:31 05.09.2026
44 Ран босилек
22:32 05.09.2026
45 То твоя мозък
До коментар #2 от "Ъъэ":по рождение си е омекнал.
22:32 05.09.2026
46 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #2 от "Ъъэ":Затова ли Уиткоф и Къшнър му идват на крака,в Кремъл...😉😂🤣👍?!
22:32 05.09.2026
47 До оня ден
До коментар #41 от "Путя толкова ли изпадна":Когато Шефът на ЦРУ
Беше в МАСКВА ,
Родните Путерасти
Все повтаряха
Че Пучя Въшката
Не може да се среща
С Треторазрядни Пратеници.
Хахаха хахаха хахаха хахаха
Не сме Забравили и
Как КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК
Целуваше КУРанът.
22:32 05.09.2026