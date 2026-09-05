Уиткоф след срещата с Путин: Една от най-паметните истории в кариерата ми...

В разгара на засилени дипломатически усилия за прекратяване на конфликта в Източна Европа, руският държавен глава Владимир Путин прие в Москва специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Срещата, провела се в събота вечерта, бе белязана от ключови послания и постигнато временно тактическо примирие, предава ТАСС.

По време на разговорите Стив Уиткоф лично предаде на Владимир Путин най-добри пожелания от името на Доналд Тръмп. Американският представител изрази и официалната благодарност на семейството на Гилман към руския лидер за неговото освобождаване. В емоционално изказване след срещата Уиткоф определи разговора и общуването си с Путин като „една от най-паметните истории“ в личната и професионалната си кариера, като горещо благодари на руския президент за отделеното време и гостоприемството.

Тридневно примирие над Киев

Основен акцент в преговорите стана сигурността на мирния процес. Стив Уиткоф изрази признателност към Путин за решението да бъдат спрени руските удари по Киев за период от три дни. Руският лидер потвърди, че заповедта за прекратяване на огъня е влязла в сила от „нула часа“ на днешния ден (5 септември) и е продиктувана от съображения за сигурност по каналите на спецслужбите и дипломатическите мисии. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски също обяви готовност Киев да се въздържа от атаки срещу Москва по време на преговорите.

„Такива контакти безспорно са от полза за преговорния процес“, коментира руският президент Владимир Путин в официално видео, разпространено от пресслужбата на Кремъл.

Следваща спирка: Украйна

Дипломатическата совалка на Белия дом няма да спре в руската столица. Представителите на Вашингтон носят със себе си конкретно предложение за прекратяване на войната, одобрено от Тръмп. Владимир Путин официално обяви пред медиите, че след Москва Уиткофф и Кушнер ще отпътуват директно за Киев, където в неделя, 6 септември, предстои да разговарят с украинското ръководство.

Световните анализатори следят събитията с умерен оптимизъм, като това е първото посещение на Къшнър и Уиткоф в украинската столица от началото на посредническата им мисия.