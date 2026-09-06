"Западът след срещата в Кремъл: От плах оптимизъм към дълбок скептицизъм и страх"

Вашингтон и Брюксел следят с повишено внимание резултатите от проведената на 5 септември тричасова среща в Кремъл между руския президент Владимир Путин и специалните пратеници на американския държавен глава Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорите са определени от Москва като „конструктивни и полезни“, но западните политически кръгове и медии реагират със смес от предпазлив оптимизъм и дълбок скептицизъм.
Основният фокус на коментарите в САЩ и Европа е насочен към предложените от американската страна „идеи за споразумение“, чиито детайли остават класифицирани.
Реакциите в САЩ: Тръмп залага на личната дипломация
В американските политически среди срещата се възприема като опит на администрацията на Доналд Тръмп да си върне инициативата на международната сцена, след като през последните шест месеца вниманието на Вашингтон бе отклонено от войната в Иран. Президентът Тръмп вече заяви, че пратениците носят конкретно предложение за прекратяване на конфликта в Украйна.
Водещи медии в САЩ анализират ходовете на пратениците:
- CNN подчертава, че това е пореден опит за съживяване на преговорите, които бяха напълно замразени през последните шест месеца на фона на засилващата се ескалация преди настъпващата зима. Анализаторите на медията отбелязват, че включването на държавни представители от Съвета за национална сигурност и финансовото министерство на САЩ показва, че се подготвят мащабни икономически пакети.
- Axios акцентира върху ролята на Джаред Къшнър и Стив Уиткоф като доверени лица на Тръмп, които използват нетрадиционни дипломатически канали и бизнес логика, за да предложат мащабни взаимноизгодни руско-американски проекти с цел смекчаване на позицията на Москва.
Европейският отзвук: Страх от териториални отстъпки
В Европа коментарите са далеч по-обрани и изпълнени с безпокойство. Европейските съюзници се опасяват, че планът на САЩ може да включва натиск върху Киев за отстъпване на територии.
- Британската корпорация BBC посочва, че ключовите разногласия между воюващите страни по отношение на сигурността и окупираните територии остават огромни. Медията припомня, че макар Путин да демонстрира публична отвореност за мир, Русия продължава да държи около една пета от украинската територия и руските дипломати настояват Вашингтон да се съобрази с „реалиите на терена“.
- Германската медия Deutsche Welle обръща внимание на факта, че Тръмп многократно е обвинявал личностния конфликт между Зеленски и Путин за продължаването на войната, което предизвиква критики в Брюксел, където конфликтът се разглежда като фундаментален сблъсък на геополитически принципи, а не просто като персонална вражда.
Какво следва: Дипломатическият десант се пренася в Киев
Един от най-позитивните сигнали от срещата в Кремъл, отбелязан от анализаторите, бе постигнатото споразумение за 72-часово взаимно прекратяване на въздушните удари над столиците Москва и Киев, докато трае мисията на преговарящите.
Днес, 6 септември, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да пристигнат в украинската столица Киев за разговори с президента Володимир Зеленски. Това ще бъде тяхното първо посещение в Украйна, като те са обещали да запознаят украинското ръководство с личните оценки и изисквания, предявени от Владимир Путин по време на тричасовия разговор в Москва. Западните експерти са единодушни, че истинският тест за американския мирен план ще бъде реакцията на Киев през следващите часове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гуня
06:49 06.09.2026
2 Овчар
06:51 06.09.2026
3 Ха ха ха
06:51 06.09.2026
4 Уточнение
06:53 06.09.2026
5 Мнение
06:54 06.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
А НИЕ ПРЕ - ПОГРЕБАХМЕ ГЕРМАНСКИ ПЕДОФИЛ
.... ИСТИНСКИЯ ТАТКО НА ТАТО И ДЯДО НА СИМЕОН КРАДЛИВИЙ ...
06:54 06.09.2026
7 Накратко
През тази седмица която идва Украйна ще тества балистичните си ракети по Москва и Санкт Петербург и едва тогава във фашистите ще се появи желание за реални преговори.
Коментиран от #10, #11, #15
06:56 06.09.2026
8 ........–
Сега какво очакват запАдалите реп.ТилГрабители?!?!?
06:58 06.09.2026
9 Уффф
06:59 06.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "Накратко":БАЛИСТИКАТА СЕ ХВАЩА
.....
ОРЕШНИКА МОЖЕШ ДА ГО ХВАНЕШ САМО ЗА УЙРУКА ;)
06:59 06.09.2026
11 Неразбрал
До коментар #7 от "Накратко":Фашистите от Киев, ли ?
07:00 06.09.2026
12 1234
Коментиран от #17
07:01 06.09.2026
13 КИРО ЖЪРТЪ
07:02 06.09.2026
14 Щип
07:05 06.09.2026
15 наивник си
До коментар #7 от "Накратко":А ако теста излезе неуспешен какво става. С голи ръце срещу мечка в гората. Или зеления ще се помоли на Путин да му даде още време да доизкусори въпросната ракета ли.
07:05 06.09.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА СТРАНАТА НА ГЕРМАНИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ?
....
СЛЕД КАТО ФЕРДИ ПЕДАЛА Е ВТОРИ БРАТОВЧЕД НА КРАЛ ДЖОРДЖ И НА РУСКИЯ ИМПЕРАТОР ?
.......
И ПАК СЪЩИЯ ВЪПРОС ЗА БОРИС ТРЕТИ ПРЕВРАТАДЖИЯТА ?
Коментиран от #18
07:06 06.09.2026
17 Бря
До коментар #12 от "1234":Цуг-цванг? Заговори като нацист!
Коментиран от #23
07:08 06.09.2026
18 Ферди
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Има повече деца и е женен за разлика от теб.
07:10 06.09.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
Дали го е страх от кремълския сатрап.
07:11 06.09.2026
20 1234
07:11 06.09.2026
21 Масквич 412 зелен
07:11 06.09.2026
22 Механик
Демек "абе ние наливахме пари и чакахме да разграбим малко от руските богатства, ма май не само няма нищо да получим, ами и САЩ ще ни накарат да плащаме 5-600 милиарда".
До там ли я докарахте бе жеЛАЕЩИТЕ?
07:12 06.09.2026
23 бъркаш
До коментар #17 от "Бря":Цунг (Zung) съществува като фамилно име от китайски произход. В медицината и психологията е много известна т.нар. Скала на Цунг (Zung SDS), която представлява световно признат тест за самооценка на депресивни състояния, създаден от психиатъра Уилям Цунг.
Объркване с нацистки възгласи: По време на Третия райх нацистите са използвали различни маршови възгласи и лозунги (например популярния тогава маршови рефрен "Zicke zacke, zicke zacke, hoi hoi hoi"), които днес често се асоциират с неофашистки прояви. Те обаче нямат етимологична връзка с думата „цунг“
07:18 06.09.2026
24 Надали
Така или иначе, традиционно, Европа никога не е била спокойно място. Инвеститорите вече са наясно с това положение. Няма да е лесно.
07:20 06.09.2026
25 оня с коня
07:23 06.09.2026
26 Едва ли
Дано пак да не ни включат в очертаващото се меле, че този път може и всичко да загубим.
07:25 06.09.2026