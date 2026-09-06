"Западът след срещата в Кремъл: От плах оптимизъм към дълбок скептицизъм и страх"

Вашингтон и Брюксел следят с повишено внимание резултатите от проведената на 5 септември тричасова среща в Кремъл между руския президент Владимир Путин и специалните пратеници на американския държавен глава Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорите са определени от Москва като „конструктивни и полезни“, но западните политически кръгове и медии реагират със смес от предпазлив оптимизъм и дълбок скептицизъм.

Основният фокус на коментарите в САЩ и Европа е насочен към предложените от американската страна „идеи за споразумение“, чиито детайли остават класифицирани.

Реакциите в САЩ: Тръмп залага на личната дипломация

В американските политически среди срещата се възприема като опит на администрацията на Доналд Тръмп да си върне инициативата на международната сцена, след като през последните шест месеца вниманието на Вашингтон бе отклонено от войната в Иран. Президентът Тръмп вече заяви, че пратениците носят конкретно предложение за прекратяване на конфликта в Украйна.

Водещи медии в САЩ анализират ходовете на пратениците:

CNN подчертава, че това е пореден опит за съживяване на преговорите, които бяха напълно замразени през последните шест месеца на фона на засилващата се ескалация преди настъпващата зима. Анализаторите на медията отбелязват, че включването на държавни представители от Съвета за национална сигурност и финансовото министерство на САЩ показва, че се подготвят мащабни икономически пакети.

подчертава, че това е пореден опит за съживяване на преговорите, които бяха напълно замразени през последните шест месеца на фона на засилващата се ескалация преди настъпващата зима. Анализаторите на медията отбелязват, че включването на държавни представители от Съвета за национална сигурност и финансовото министерство на САЩ показва, че се подготвят мащабни икономически пакети. Axios акцентира върху ролята на Джаред Къшнър и Стив Уиткоф като доверени лица на Тръмп, които използват нетрадиционни дипломатически канали и бизнес логика, за да предложат мащабни взаимноизгодни руско-американски проекти с цел смекчаване на позицията на Москва.

Европейският отзвук: Страх от териториални отстъпки

В Европа коментарите са далеч по-обрани и изпълнени с безпокойство. Европейските съюзници се опасяват, че планът на САЩ може да включва натиск върху Киев за отстъпване на територии.

Британската корпорация BBC посочва, че ключовите разногласия между воюващите страни по отношение на сигурността и окупираните територии остават огромни. Медията припомня, че макар Путин да демонстрира публична отвореност за мир, Русия продължава да държи около една пета от украинската територия и руските дипломати настояват Вашингтон да се съобрази с „реалиите на терена“.

посочва, че ключовите разногласия между воюващите страни по отношение на сигурността и окупираните територии остават огромни. Медията припомня, че макар Путин да демонстрира публична отвореност за мир, Русия продължава да държи около една пета от украинската територия и руските дипломати настояват Вашингтон да се съобрази с „реалиите на терена“. Германската медия Deutsche Welle обръща внимание на факта, че Тръмп многократно е обвинявал личностния конфликт между Зеленски и Путин за продължаването на войната, което предизвиква критики в Брюксел, където конфликтът се разглежда като фундаментален сблъсък на геополитически принципи, а не просто като персонална вражда.

Какво следва: Дипломатическият десант се пренася в Киев

Един от най-позитивните сигнали от срещата в Кремъл, отбелязан от анализаторите, бе постигнатото споразумение за 72-часово взаимно прекратяване на въздушните удари над столиците Москва и Киев, докато трае мисията на преговарящите.

Днес, 6 септември, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да пристигнат в украинската столица Киев за разговори с президента Володимир Зеленски. Това ще бъде тяхното първо посещение в Украйна, като те са обещали да запознаят украинското ръководство с личните оценки и изисквания, предявени от Владимир Путин по време на тричасовия разговор в Москва. Западните експерти са единодушни, че истинският тест за американския мирен план ще бъде реакцията на Киев през следващите часове.