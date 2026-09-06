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Западът след срещата в Кремъл: От плах оптимизъм към дълбок скептицизъм и страх

Западът след срещата в Кремъл: От плах оптимизъм към дълбок скептицизъм и страх

6 Септември, 2026 06:36, обновена 6 Септември, 2026 06:43 1 465 26

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  • путин

Анализатори и медии в САЩ и Европа с първи коментари за изненадващите тричасови разговори в Москва за бъдещето на Украйна

Западът след срещата в Кремъл: От плах оптимизъм към дълбок скептицизъм и страх - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон и Брюксел следят с повишено внимание резултатите от проведената на 5 септември тричасова среща в Кремъл между руския президент Владимир Путин и специалните пратеници на американския държавен глава Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорите са определени от Москва като „конструктивни и полезни“, но западните политически кръгове и медии реагират със смес от предпазлив оптимизъм и дълбок скептицизъм.

Основният фокус на коментарите в САЩ и Европа е насочен към предложените от американската страна „идеи за споразумение“, чиито детайли остават класифицирани.

Реакциите в САЩ: Тръмп залага на личната дипломация

В американските политически среди срещата се възприема като опит на администрацията на Доналд Тръмп да си върне инициативата на международната сцена, след като през последните шест месеца вниманието на Вашингтон бе отклонено от войната в Иран. Президентът Тръмп вече заяви, че пратениците носят конкретно предложение за прекратяване на конфликта в Украйна.

Водещи медии в САЩ анализират ходовете на пратениците:

  • CNN подчертава, че това е пореден опит за съживяване на преговорите, които бяха напълно замразени през последните шест месеца на фона на засилващата се ескалация преди настъпващата зима. Анализаторите на медията отбелязват, че включването на държавни представители от Съвета за национална сигурност и финансовото министерство на САЩ показва, че се подготвят мащабни икономически пакети.
  • Axios акцентира върху ролята на Джаред Къшнър и Стив Уиткоф като доверени лица на Тръмп, които използват нетрадиционни дипломатически канали и бизнес логика, за да предложат мащабни взаимноизгодни руско-американски проекти с цел смекчаване на позицията на Москва.

Европейският отзвук: Страх от териториални отстъпки

В Европа коментарите са далеч по-обрани и изпълнени с безпокойство. Европейските съюзници се опасяват, че планът на САЩ може да включва натиск върху Киев за отстъпване на територии.

  • Британската корпорация BBC посочва, че ключовите разногласия между воюващите страни по отношение на сигурността и окупираните територии остават огромни. Медията припомня, че макар Путин да демонстрира публична отвореност за мир, Русия продължава да държи около една пета от украинската територия и руските дипломати настояват Вашингтон да се съобрази с „реалиите на терена“.
  • Германската медия Deutsche Welle обръща внимание на факта, че Тръмп многократно е обвинявал личностния конфликт между Зеленски и Путин за продължаването на войната, което предизвиква критики в Брюксел, където конфликтът се разглежда като фундаментален сблъсък на геополитически принципи, а не просто като персонална вражда.

Какво следва: Дипломатическият десант се пренася в Киев

Един от най-позитивните сигнали от срещата в Кремъл, отбелязан от анализаторите, бе постигнатото споразумение за 72-часово взаимно прекратяване на въздушните удари над столиците Москва и Киев, докато трае мисията на преговарящите.

Днес, 6 септември, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да пристигнат в украинската столица Киев за разговори с президента Володимир Зеленски. Това ще бъде тяхното първо посещение в Украйна, като те са обещали да запознаят украинското ръководство с личните оценки и изисквания, предявени от Владимир Путин по време на тричасовия разговор в Москва. Западните експерти са единодушни, че истинският тест за американския мирен план ще бъде реакцията на Киев през следващите часове.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуня

    33 6 Отговор
    Украйна е аут,и либералните европейски гащеризони са в паника че ще трябва да се съсредоточат върху проблемите си,и също доста медии ще останат на сухо

    06:49 06.09.2026

  • 2 Овчар

    34 4 Отговор
    Хиените вече искат да влязат и да започнат източването на природните ресурси на Украйна,! Затова е този цирк.Зеления бял нос просто няма избор , жалко за загиналите умряха напразно.

    06:51 06.09.2026

  • 3 Ха ха ха

    29 5 Отговор
    Точно така, Урсулите да се н--ират от страх.

    06:51 06.09.2026

  • 4 Уточнение

    30 5 Отговор
    Киев е твърдоглав, заради ЕвроУрсулите и ще яде още бой !

    06:53 06.09.2026

  • 5 Мнение

    22 4 Отговор
    Витко и Зетко само хабят самолетното гориво. Русия няма да отстъпи от условията си "цял Донбас". Киев не им трябва.

    06:54 06.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 15 Отговор
    В КИЕВ ПРЕ - ПОГРЕБАХА УКРАИНСКИ ФАШИСТИ
    ......
    А НИЕ ПРЕ - ПОГРЕБАХМЕ ГЕРМАНСКИ ПЕДОФИЛ
    .... ИСТИНСКИЯ ТАТКО НА ТАТО И ДЯДО НА СИМЕОН КРАДЛИВИЙ ...

    06:54 06.09.2026

  • 7 Накратко

    12 19 Отговор
    Абсолютно нищо позитивно на се очаква от тази среща. Путлер няма полезен ход за излизане от войната.
    През тази седмица която идва Украйна ще тества балистичните си ракети по Москва и Санкт Петербург и едва тогава във фашистите ще се появи желание за реални преговори.

    Коментиран от #10, #11, #15

    06:56 06.09.2026

  • 8 ........–

    16 3 Отговор
    Лъгаха,лъгаха Мецан многократно !

    Сега какво очакват запАдалите реп.ТилГрабители?!?!?

    06:58 06.09.2026

  • 9 Уффф

    15 4 Отговор
    Пречка за мирно споразумение не толкова Украйна, колкото Европа и най вече Англия. Ако другарят Путин нанесе превантивен удар по мъгливият остров.....то войната ще свърши много бързо.

    06:59 06.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Накратко":

    БАЛИСТИКАТА СЕ ХВАЩА
    .....
    ОРЕШНИКА МОЖЕШ ДА ГО ХВАНЕШ САМО ЗА УЙРУКА ;)

    06:59 06.09.2026

  • 11 Неразбрал

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Накратко":

    Фашистите от Киев, ли ?

    07:00 06.09.2026

  • 12 1234

    13 4 Отговор
    Цунг-цванг за зеленски. Ако приеме плана на Путин, Азовците ще го разкъсат на парчита. Ако не приеме плана на Путин, го очаква загуба на още 20% територия и по-лошо предложение за мир от Москва. Положението на фронта на укрите е катастрофическо.

    Коментиран от #17

    07:01 06.09.2026

  • 13 КИРО ЖЪРТЪ

    9 2 Отговор
    КАКВИ. ПРАТЕНИЦИ. СА. ТИЯ. КЛОУНИ. БЕ, ПУТЛЕР. ВИ. НАПРАВИ. ЗА. СМЯХ, НЕЩАСТНИЦИ. ОТ. САМОТО. НАЧАЛО. ВИ. ПРАВИ. НА. МАЙМУНИ.

    07:02 06.09.2026

  • 14 Щип

    4 0 Отговор
    "реалиите на терена“ - хахаха ниво

    07:05 06.09.2026

  • 15 наивник си

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Накратко":

    А ако теста излезе неуспешен какво става. С голи ръце срещу мечка в гората. Или зеления ще се помоли на Путин да му даде още време да доизкусори въпросната ракета ли.

    07:05 06.09.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ ЗАЩО СМЕ СЕ БИЛИ
    НА СТРАНАТА НА ГЕРМАНИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ?
    ....
    СЛЕД КАТО ФЕРДИ ПЕДАЛА Е ВТОРИ БРАТОВЧЕД НА КРАЛ ДЖОРДЖ И НА РУСКИЯ ИМПЕРАТОР ?
    .......
    И ПАК СЪЩИЯ ВЪПРОС ЗА БОРИС ТРЕТИ ПРЕВРАТАДЖИЯТА ?

    Коментиран от #18

    07:06 06.09.2026

  • 17 Бря

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "1234":

    Цуг-цванг? Заговори като нацист!

    Коментиран от #23

    07:08 06.09.2026

  • 18 Ферди

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има повече деца и е женен за разлика от теб.

    07:10 06.09.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор
    Запада разбомбва Путин.
    Дали го е страх от кремълския сатрап.

    07:11 06.09.2026

  • 20 1234

    6 2 Отговор
    Похарчените 500 млр до тук отиват в канала. Резултат никакъв, а на всичко отгоре си изпразниха и военните складове и сега ще трябва да похарчат още 3х500, за да ги напълнят. А украйна ще стане руска губерния, каквато е била винаги. Тоя мелез между руснаци и поляци не може да роди държава.

    07:11 06.09.2026

  • 21 Масквич 412 зелен

    3 3 Отговор
    Mонголето си усеща края и се чуди какво да измисли азиатската му кратуна

    07:11 06.09.2026

  • 22 Механик

    3 1 Отговор
    "Западът след срещата в Кремъл: От плах оптимизъм към дълбок скептицизъм и страх"
    Демек "абе ние наливахме пари и чакахме да разграбим малко от руските богатства, ма май не само няма нищо да получим, ами и САЩ ще ни накарат да плащаме 5-600 милиарда".
    До там ли я докарахте бе жеЛАЕЩИТЕ?

    07:12 06.09.2026

  • 23 бъркаш

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бря":

    Цунг (Zung) съществува като фамилно име от китайски произход. В медицината и психологията е много известна т.нар. Скала на Цунг (Zung SDS), която представлява световно признат тест за самооценка на депресивни състояния, създаден от психиатъра Уилям Цунг.

    Объркване с нацистки възгласи: По време на Третия райх нацистите са използвали различни маршови възгласи и лозунги (например популярния тогава маршови рефрен "Zicke zacke, zicke zacke, hoi hoi hoi"), които днес често се асоциират с неофашистки прояви. Те обаче нямат етимологична връзка с думата „цунг“

    07:18 06.09.2026

  • 24 Надали

    1 0 Отговор
    ще се намери решение на тази бъркотия през следващите десет до двадесет години. Натрупаното няколкостолетно противостоене между европейци и руснаци и катастрофалния исторически запис предпоставят дълготрайност на този засега регионален военен конфликт, без гаранции, че във всеки един момент той няма да прерасне в по-глобална война.
    Така или иначе, традиционно, Европа никога не е била спокойно място. Инвеститорите вече са наясно с това положение. Няма да е лесно.

    07:20 06.09.2026

  • 25 оня с коня

    1 0 Отговор
    Всеизвестно е че Който плаща ,той поръчва музиката.А плаща ЕВРОПА а не САЩ,т.е. Янките могат да си играят колкото си щат на дипломация с Русия,но 90 МЛР Евро и още 100 МЛР приготвени за следващия период като памощ/Военна и Финансова/ са ЕВРО-ПАРИ и ще става така,както реши Брюксел.

    07:23 06.09.2026

  • 26 Едва ли

    0 0 Отговор
    някой е вярвал, че този конфликт ще продължи толкова дълго. Но всъщност има потенциал да продължи поне още толкова във времето.
    Дано пак да не ни включат в очертаващото се меле, че този път може и всичко да загубим.

    07:25 06.09.2026