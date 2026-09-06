Европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс реагира с остра ирония на поредните твърдения на руския президент Владимир Путин относно конфликта в Украйна. След разговори с американски представители в Москва, руският държавен глава отново подчерта необходимостта от „отстраняване на първопричините“ за войната. Еврокомисарят използва социалната мрежа X, за да изрази за първи път съгласие с Путин, но с коренно различен прочит на ситуацията.

„Това е първият път, в който се съгласявам с Путин: истинските „коренни причини“ за войната трябва да бъдат отстранени!“, написа Кубилюс. Той допълни директно, че единствената реална причина за агресията е самият Владимир Путин и неговите имперски амбиции, материализирани в окупирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г.

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Изявлението на руския президент беше направено след срещата му в Москва със специалните пратеници на Доналд Трамп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. След разговорите в руската столица, американската делегация пристигна в Киев, където започнаха преговори с украинския президент Володимир Зеленски и съветниците по национална сигурност на Франция, Великобритания и Германия.

Докато Москва продължава да настоява за пълно капитулиране на Киев и признаване на териториалните претенции на Кремъл като условие за мир, Брюксел остава категоричен, че стабилност в Европа може да се постигне само чрез прекратяване на руската военна ескалация.