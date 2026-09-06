Кубилюс: Путин е истинската причина за войната

Европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс реагира с остра ирония на поредните твърдения на руския президент Владимир Путин относно конфликта в Украйна. След разговори с американски представители в Москва, руският държавен глава отново подчерта необходимостта от „отстраняване на първопричините“ за войната. Еврокомисарят използва социалната мрежа X, за да изрази за първи път съгласие с Путин, но с коренно различен прочит на ситуацията.
„Това е първият път, в който се съгласявам с Путин: истинските „коренни причини“ за войната трябва да бъдат отстранени!“, написа Кубилюс. Той допълни директно, че единствената реална причина за агресията е самият Владимир Путин и неговите имперски амбиции, материализирани в окупирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г.
Изявлението на руския президент беше направено след срещата му в Москва със специалните пратеници на Доналд Трамп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. След разговорите в руската столица, американската делегация пристигна в Киев, където започнаха преговори с украинския президент Володимир Зеленски и съветниците по национална сигурност на Франция, Великобритания и Германия.
Докато Москва продължава да настоява за пълно капитулиране на Киев и признаване на териториалните претенции на Кремъл като условие за мир, Брюксел остава категоричен, че стабилност в Европа може да се постигне само чрез прекратяване на руската военна ескалация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кжцфф
Коментиран от #9
18:49 06.09.2026
2 Този
18:50 06.09.2026
3 Анонимен
18:50 06.09.2026
4 К.г.б
18:50 06.09.2026
5 Хохо Бохо
Коментиран от #33
18:51 06.09.2026
6 РЕАЛИСТ
Коментиран от #32
18:51 06.09.2026
7 причината
18:52 06.09.2026
8 Овчар
Коментиран от #25
18:52 06.09.2026
9 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Кжцфф":Много наивно изказване на Кубилюс...След масовите чистки НА МИЛИОНИ РУСНАЦИ по времето на Сталин, е утопия, че ако го няма Путин, Русия може да се развие към добро. Генетичният код на стотици милиони мужици вече е сменен.
Путин е ЕМАНАЦИЯ на съвременното руско общество...Дори при кратка разходка из Москва, може да установиш ТОТАЛНОТО им ОПРОСТАЧВАНЕ.
18:54 06.09.2026
10 последната укра
18:54 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Розовото пони зеля
18:55 06.09.2026
13 Гост
18:55 06.09.2026
14 Тоя жалкият
18:55 06.09.2026
15 На всички
18:55 06.09.2026
16 Скот Ритър
18:57 06.09.2026
17 ежко
18:57 06.09.2026
18 ОПААА,
Коментиран от #23
18:58 06.09.2026
19 Факт
Еееееееехехе
18:58 06.09.2026
20 Боруна Лом
18:59 06.09.2026
21 европа военен съюз ли е ?
европа не е вонен съюз ,а е просто един икономически съюз
19:00 06.09.2026
22 Удри евраста с лопатЕто
19:00 06.09.2026
23 Некой като
До коментар #18 от "ОПААА,":Фашагата чифутляк Соло Вьев?
2 дня и все -- ска:беева?
Симо нян?!?
Ха-ха-ха
19:01 06.09.2026
24 Удри евраста с лопатЕто
19:01 06.09.2026
25 Малий
До коментар #8 от "Овчар":Овчи ,плюжъка руски плаща с живота на просто смъртните. Голяма далавера
19:02 06.09.2026
26 Тая друго разправя
19:03 06.09.2026
27 Пyтяк@,
19:03 06.09.2026
28 Удри евраста с лопатЕто
19:04 06.09.2026
29 Неуспешен опит
19:05 06.09.2026
30 ха ха
19:06 06.09.2026
31 даааа Русия е виновна
19:07 06.09.2026
32 еееее
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Прав си.Това показва колко безмозъчни са рушняците.Империалисти.
19:07 06.09.2026
33 Соломон
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Охо Бохо.Вземи и се ограмоти малко.На Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО още през 2008г.През 2010г украинския парламент гласува и прие че украйна ще бъде без блокова страна.И няма да се присъединява кън никоя военна организация или съюз.Черноморската база пък е отдадена за ползване от Русия до 2042г
19:08 06.09.2026
34 АН КАКВО "НОВО" ОТ ТОЯ УМНК.
19:09 06.09.2026
35 Тази кобила
19:10 06.09.2026