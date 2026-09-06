Новини
Свят »
Кубилюс: Путин е истинската причина за войната
  Тема: Украйна

Кубилюс: Путин е истинската причина за войната

6 Септември, 2026 18:44, обновена 6 Септември, 2026 18:47 678 35

  • кубилюс-
  • путин-
  • еврокомисар-
  • война

Еврокомисарят по отбраната иронизира изказването на руския президент за отстраняване на „коренните причини“ за конфликта в Украйна

Кубилюс: Путин е истинската причина за войната - 1
Снимка: EP
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс реагира с остра ирония на поредните твърдения на руския президент Владимир Путин относно конфликта в Украйна. След разговори с американски представители в Москва, руският държавен глава отново подчерта необходимостта от „отстраняване на първопричините“ за войната. Еврокомисарят използва социалната мрежа X, за да изрази за първи път съгласие с Путин, но с коренно различен прочит на ситуацията.

„Това е първият път, в който се съгласявам с Путин: истинските „коренни причини“ за войната трябва да бъдат отстранени!“, написа Кубилюс. Той допълни директно, че единствената реална причина за агресията е самият Владимир Путин и неговите имперски амбиции, материализирани в окупирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022 г.

Още новини от Украйна

Изявлението на руския президент беше направено след срещата му в Москва със специалните пратеници на Доналд Трамп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. След разговорите в руската столица, американската делегация пристигна в Киев, където започнаха преговори с украинския президент Володимир Зеленски и съветниците по национална сигурност на Франция, Великобритания и Германия.

Докато Москва продължава да настоява за пълно капитулиране на Киев и признаване на териториалните претенции на Кремъл като условие за мир, Брюксел остава категоричен, че стабилност в Европа може да се постигне само чрез прекратяване на руската военна ескалация.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кжцфф

    12 7 Отговор
    Браво на тевтонеца, да си каже квото му тежи на душата.

    Коментиран от #9

    18:49 06.09.2026

  • 2 Този

    23 4 Отговор
    Гнусния е от някоя от минидържавиците

    18:50 06.09.2026

  • 3 Анонимен

    18 4 Отговор
    "Европейският комисар по отбраната и космоса...."

    18:50 06.09.2026

  • 4 К.г.б

    7 3 Отговор
    М.Г. ште трябва да се явите за явка при меня

    18:50 06.09.2026

  • 5 Хохо Бохо

    19 5 Отговор
    Истинската причина е корупцията в покрайна и мераците им за НАТО, и лишаване на Русия от черноморска база. Нюланд и наглетата бяха на ясно, че Русия няма да се лиши от 2 топли морета и ще нападне, за това корумпираха и майданиха

    Коментиран от #33

    18:51 06.09.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    22 5 Отговор
    Море, ако не беше Путин, щяхте да видите кон боб яде ли. Палете свещи, да е жив и здрав, щото следващият живи ще ви дере.

    Коментиран от #32

    18:51 06.09.2026

  • 7 причината

    22 5 Отговор
    Война в Украйна щеше да има при всички положения, да не мислите, че еврастите и САЩ правиха майданчета и хвърлиха толкова милиарди да въоръжат и подготвят едномилионна армия на Украйна е така за лудо, после пратиха бандеровци да вилнеят по Луганск и Домбас а после е така за майтап решиха да се освободят от еФтинжос руски ресурси хахахаха, някой да се съмнява още, че тези хора са се готвили 10 г. за война с Русия, мислеха, че Русия е слаба ама путлерягата им разказа играта.

    18:52 06.09.2026

  • 8 Овчар

    11 7 Отговор
    Путин вече притежава 50,% от редкоземните ресурси на Украйна в окупираните зони..! Останалите 50 за за Сащ ..Пито платено..

    Коментиран от #25

    18:52 06.09.2026

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Кжцфф":

    Много наивно изказване на Кубилюс...След масовите чистки НА МИЛИОНИ РУСНАЦИ по времето на Сталин, е утопия, че ако го няма Путин, Русия може да се развие към добро. Генетичният код на стотици милиони мужици вече е сменен.
    Путин е ЕМАНАЦИЯ на съвременното руско общество...Дори при кратка разходка из Москва, може да установиш ТОТАЛНОТО им ОПРОСТАЧВАНЕ.

    18:54 06.09.2026

  • 10 последната укра

    13 3 Отговор
    Даааа еврастите винаги са невинни, а тва че укрите играеха по тяхна заповед не се брои нали.

    18:54 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Розовото пони зеля

    16 2 Отговор
    Укрите искаха война, нарушиха минските споразумения и не подписаха договора в Истанбул, квото повикало такова се и обадило. Още помня как се подиграваха, ако ни нападнете вашите деца ще стоят гладни и умиращи от студ в мазетата, докато нашите са в топлите училища, е нещата нещо не се получиха точно така.

    18:55 06.09.2026

  • 13 Гост

    11 2 Отговор
    Клоун! Космически...

    18:55 06.09.2026

  • 14 Тоя жалкият

    11 2 Отговор
    пак го изкараха. Ако знае само, че е като плюнка на обувката на Путин, дали щеше да си покаже жалката продадена мутра.

    18:55 06.09.2026

  • 15 На всички

    13 2 Отговор
    Некадърни, лицемерни и лъжливи европейски управляващи все путин им е виновен. Пропаганден натрив на който никой не вярва. Звучиш идиотски ако повтаряш това глупаво клише. Изглежда е предназначено за европейски наркомани или зомбирани с фентанил

    18:55 06.09.2026

  • 16 Скот Ритър

    9 1 Отговор
    Слабо,много слабо, те руснаците са виновни за атомните бомби над Япония те щатите не са искали ама след като руснаците разбиват квантунската армия ги е хванало шубето СССР да не разпространи политическото и икономическото си влияние в Азия за това са хвърлили атома над мирни жители, за да спрат СССР. Акъл на Запад не им трябва трябва им бой.

    18:57 06.09.2026

  • 17 ежко

    10 1 Отговор
    Този що не си гледа работата!Досега викахте "Ура" когато САЩ си правеше каквото си ще, сега ревете като убодени мечета.Ако се бяхте държали далече от руските граници, нямаше да има война!

    18:57 06.09.2026

  • 18 ОПААА,

    11 2 Отговор
    Още една Кая Калас в панталони. От къде ги намирате все такива в Брюксел беее? Как не случихте на поне един с пълнеж в главата?

    Коментиран от #23

    18:58 06.09.2026

  • 19 Факт

    3 6 Отговор
    Дрътия Фюрер пе дерас от 26 г...царуване над монголо ислямистите,..13 год.. воюва със независима УКРАЙНА и ще СДО ХНЕ преди да е превзел .. Донбас!
    Еееееееехехе

    18:58 06.09.2026

  • 20 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    МАЙ , ОЩЕ БОЙ ЩЕ ЯДЕТЕ! УКРИ ТЪПИ! АНГЛЕТАТА СА ВИ МЕНТОРИТЕ

    18:59 06.09.2026

  • 21 европа военен съюз ли е ?

    5 0 Отговор
    тоя тип като какъв го играе? че е и на заплата?

    европа не е вонен съюз ,а е просто един икономически съюз

    19:00 06.09.2026

  • 22 Удри евраста с лопатЕто

    7 1 Отговор
    Е добре, и Путин да е виновен кво, вие защо се набъркахте в чужди войни, това не е ваша война дори Путин да е виновен а укрите чисти като сълза, квото повикало такова се и обадило, кат сте невинни що апнахте дръвцето, няма смърт без причина, сега нема даплачкате и квикате.

    19:00 06.09.2026

  • 23 Некой като

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ОПААА,":

    Фашагата чифутляк Соло Вьев?
    2 дня и все -- ска:беева?
    Симо нян?!?
    Ха-ха-ха

    19:01 06.09.2026

  • 24 Удри евраста с лопатЕто

    4 0 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя и спасява врагове не ти трябват.

    19:01 06.09.2026

  • 25 Малий

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Овчи ,плюжъка руски плаща с живота на просто смъртните. Голяма далавера

    19:02 06.09.2026

  • 26 Тая друго разправя

    4 1 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    19:03 06.09.2026

  • 27 Пyтяк@,

    2 1 Отговор
    Не трябва да бъдеУбит,а в гулаг,до живот!Обкръжението му също!

    19:03 06.09.2026

  • 28 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта-мозъка, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    19:04 06.09.2026

  • 29 Неуспешен опит

    2 0 Отговор
    за ирония! Разликата във възрастта между двамата е само 4 години, но в акъла е просто несравнима! Господинът на снимката е политиканствал в една държавица, която по размер е малко по-голяма от московска област и кой знае как е турен в Брюксел да отговаря за отбраната и космоса(?), докато другият е президент на най-голямата страна на планетата и много успешно ръководи вече над 25 години...

    19:05 06.09.2026

  • 30 ха ха

    1 1 Отговор
    заселиха ги в специални зони за комфорт и им пуснаха речи на хитлер и гьобелс директно в главата , охраняват ги и ги възпяват за да не прогледнат случайно , става ли ясно защо политиците се държат като идиоти

    19:06 06.09.2026

  • 31 даааа Русия е виновна

    1 2 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    19:07 06.09.2026

  • 32 еееее

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Прав си.Това показва колко безмозъчни са рушняците.Империалисти.

    19:07 06.09.2026

  • 33 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Охо Бохо.Вземи и се ограмоти малко.На Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО още през 2008г.През 2010г украинския парламент гласува и прие че украйна ще бъде без блокова страна.И няма да се присъединява кън никоя военна организация или съюз.Черноморската база пък е отдадена за ползване от Русия до 2042г

    19:08 06.09.2026

  • 34 АН КАКВО "НОВО" ОТ ТОЯ УМНК.

    1 0 Отговор
    САМО МУ ВИЖТЕ ФИЗИОНОМИЯТА, ИЗЧАНЧЕН ООЛИГОФРЕН . КАКВО СВЯСТНО ОТ ТАКЪВ ИЗРОД ДА ОЧАКВАШ !!?? ОТ КЪДЕ ГИ НАМКРАТ ТАКИВА ,ИЛИ ТОВА ИМ Е НАЙ-СВЯСНОТО В ТОЯ ККОПТОР .

    19:09 06.09.2026

  • 35 Тази кобила

    0 0 Отговор
    Да не цвили толкова, защото ще изяде някой къч.

    19:10 06.09.2026