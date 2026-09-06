САЩ искат мир в Украйна преди зимата

Вашингтон и Киев форсират дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, провеждат ключови разговори в Киев с украинския държавен глава Владимир Зеленски. Представителите на Белия дом са заявили категорично, че администрацията във Вашингтон настоява за съществен пробив в преговорите преди настъпването на зимата.

Според дипломатически източници, цитирани от американския портал Axios, по време на срещата Зеленски е представил плановете за подготовка на украинската армия за продължаване на бойните действия през зимния период. В отговор американската делегация е подчертала волята си за постигане на бърз дипломатически напредък, целящ замразяване или прекратяване на конфликта в близките месеци. Посещението в Украйна идва непосредствено след разговорите на Уиткоф и Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва. След приключването на втория кръг в Киев, към преговорите се очаква да се присъедини и „европейската тройка“ (Великобритания, Франция и Германия).

Паралелно с това Financial Times разкри детайли за това как политическият и военен елит в Киев оценява реалните срокове за завършване на активните боеве. В анализите на FT се посочва, че въпреки американския натиск за бързи резултати до зимата, реалната обстановка на фронта и логистичните предизвикателства по-скоро чертаят хоризонт за евентуално трайно прекратяване на огъня и интензивните сблъсъци в рамките на следващата година. Западните партньори в Европа вече подготвят финансови резерви, които да подсигурят стабилността на Украйна, в случай че преговорите се забавят.