САЩ искат мир в Украйна преди зимата

Вашингтон и Киев форсират дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, провеждат ключови разговори в Киев с украинския държавен глава Владимир Зеленски. Представителите на Белия дом са заявили категорично, че администрацията във Вашингтон настоява за съществен пробив в преговорите преди настъпването на зимата.
Според дипломатически източници, цитирани от американския портал Axios, по време на срещата Зеленски е представил плановете за подготовка на украинската армия за продължаване на бойните действия през зимния период. В отговор американската делегация е подчертала волята си за постигане на бърз дипломатически напредък, целящ замразяване или прекратяване на конфликта в близките месеци. Посещението в Украйна идва непосредствено след разговорите на Уиткоф и Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва. След приключването на втория кръг в Киев, към преговорите се очаква да се присъедини и „европейската тройка“ (Великобритания, Франция и Германия).
Паралелно с това Financial Times разкри детайли за това как политическият и военен елит в Киев оценява реалните срокове за завършване на активните боеве. В анализите на FT се посочва, че въпреки американския натиск за бързи резултати до зимата, реалната обстановка на фронта и логистичните предизвикателства по-скоро чертаят хоризонт за евентуално трайно прекратяване на огъня и интензивните сблъсъци в рамките на следващата година. Западните партньори в Европа вече подготвят финансови резерви, които да подсигурят стабилността на Украйна, в случай че преговорите се забавят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #15, #45
19:21 06.09.2026
2 АКО УКРАЙНА НЕ КЛЕКНЕ
Коментиран от #16
19:22 06.09.2026
3 Анонимен
19:22 06.09.2026
4 Динго
Коментиран от #11, #13, #38, #43
19:22 06.09.2026
5 Евтина пропаанда
19:23 06.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Искат мир
19:26 06.09.2026
8 Те съединените щати искат мир и в
Ако има такъв заблуден значи е.......
Не си мислете че европейската комисия и розавинкавите не го знаят. Целта е до последно да смучат отчисления от корумпирания наркоман към тях за собственна сметка за внуците. Грешка за правнуците.
19:27 06.09.2026
9 Лесно е
19:27 06.09.2026
10 Гледал съм го, тъп е
19:28 06.09.2026
11 Салавьов
До коментар #4 от "Динго":Русия иска да превърне Украйна в нещо като Сев.Корея с руски подлоги в управлението.
19:30 06.09.2026
12 БЛЕК РОК ПЛАТИХА СКЪПО ЧЕРНОЗЕМА
19:30 06.09.2026
13 Същото
До коментар #4 от "Динго":Раша иска да я накарат да спре преди зимата, че досега не е студувала, а ще и се наложи.
Като престъпниците по филмите, които не могат да спрат сами и се надяват някой да ги спре.
Извергът Путин - и той така. За да не се изложи.
19:31 06.09.2026
14 Ганя Путинофила
Казаха му директно, да се пенсионира!
19:31 06.09.2026
15 Соломон
До коментар #1 от "ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ":А Русия ще цъфне и ще върже.Да видим как ще изкарат на опашките за гориво през зимата
19:32 06.09.2026
16 Копеец герой
До коментар #2 от "АКО УКРАЙНА НЕ КЛЕКНЕ":И Митрофанова каза да лъжем същото..
Обаче никой не ни вярва.
19:32 06.09.2026
17 САЩ ИСКАТ
Коментиран от #18, #22
19:33 06.09.2026
18 Соломон
До коментар #17 от "САЩ ИСКАТ":Украйна ще я спре
Коментиран от #23, #25, #29, #54
19:33 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Маринов
Коментиран от #24
19:35 06.09.2026
21 Гост
19:36 06.09.2026
22 Ами още олово в кратуните на орките
До коментар #17 от "САЩ ИСКАТ":Елементарно е.
19:37 06.09.2026
23 И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
До коментар #18 от "Соломон":Разбират, че окраина се разпада. Какво ще спре?
19:38 06.09.2026
24 Соломон
До коментар #20 от "Маринов":Кой те е излъгал че можеш да мислиш.Единствения отговорен за тази война е Русия.Тя я започна и само тя може да я прекрати.Украйна не е длъжда да се предава само защото Русия иска така
Коментиран от #26, #27
19:38 06.09.2026
25 То ако ставаше
До коментар #18 от "Соломон":само с лъжи и пропаганда срещу Русия и с два гглупака да тролят, ама нистаи! 😄
19:39 06.09.2026
26 Ами не миожеш
До коментар #24 от "Соломон":Факт! 😄 Войната е следствие, а не причина и ако САЩ си стоеше зад океана, нямаше да я има!
Коментиран от #28, #32
19:40 06.09.2026
27 САМО МОНЬО НЕ РАЗБИРА
До коментар #24 от "Соломон":Че войната на Британия в Новорусия е тотален крах.
Коментиран от #31
19:40 06.09.2026
28 Соломон
До коментар #26 от "Ами не миожеш":САЩ ли нападна Украйна или Русия.И не ми излизай със НАТО.Украйна се отказа да участва във военни съюзи още през 2010г
Коментиран от #37, #50
19:42 06.09.2026
29 Ивка Бейбе
До коментар #18 от "Соломон":Дубре, Соломон!😍
19:42 06.09.2026
30 ДОНИ ИСКА ДА ЗАПАЗИ
19:42 06.09.2026
31 Соломон
До коментар #27 от "САМО МОНЬО НЕ РАЗБИРА":Тотален крах .За кого бре.Какво завзе Русия през тази година и на каква цена
19:43 06.09.2026
32 Като жално тролиш
До коментар #26 от "Ами не миожеш":Изглеждаш глупаво.Отпадък на обществото.
Коментиран от #39, #42, #52
19:43 06.09.2026
33 САЩ запалиха
Коментиран от #35
19:44 06.09.2026
34 Гробар
19:45 06.09.2026
35 Соломон
До коментар #33 от "САЩ запалиха":Хайде сега разкажи как САЩ разпалиха тази война.За бисквитките знаем.Може да ги пропуснеш
Коментиран от #41, #48
19:46 06.09.2026
36 Мишел
19:47 06.09.2026
37 Ти май пак показваш
До коментар #28 от "Соломон":липса на мисъл! 😄 Русия що предупреждаваше години наред? Кои правеше САЩ и Великобритания?
19:47 06.09.2026
38 Иска мир, сигурност и
До коментар #4 от "Динго":нормални отношения в Европа.
И непрекъснато прави разумни предложения за Украйна, като при отказ, всяко предно предложение, е по-добро от всяко следващог.
Коалицията на Желаещите обаче, не иска Русия да не е повече враг, защото няма как да цица народите на Европа, за да ги брани!
19:47 06.09.2026
39 Така е
До коментар #32 от "Като жално тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
19:47 06.09.2026
40 Ха ха ха
19:49 06.09.2026
41 Ами ти като пропускаш фактите
До коментар #35 от "Соломон":какво знаеш? Само пропагандата за глупаци ти трябва. Дръж я здраво и попивай като гъба и да не ти дреме, че унищожават Европа. Там не го пише. 😄
19:49 06.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Как какво
До коментар #4 от "Динго":Киев за три дни и до Ламанша за 45 дни, обаче няма бензин на бензиностанциите в русия
Коментиран от #44
19:50 06.09.2026
44 Пропагандата за глупаци я знаем
До коментар #43 от "Как какво":Денонощно я троли някой глу....
19:52 06.09.2026
45 Ха ха ха
До коментар #1 от "ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ":Научи се да пишеш правилно и тогава коментирай
19:53 06.09.2026
46 Ами
19:57 06.09.2026
47 Неон
19:57 06.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Смешник
20:00 06.09.2026
50 Ами
До коментар #28 от "Соломон":Стига с това кой кого нападна. Реално окраина нападна окраина.
И нападна тази част в която населението не се самоопределяше както окраинци.
Както и да го усуквате, това се казва геноцид. Геноцид подкрепен от същите тези,
които говорят за международно право. Това пък се казва лицемерие.
20:08 06.09.2026
51 Сатана Z
20:15 06.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сюлеймане
До коментар #18 от "Соломон":Колко най-много ромски члена си лапал наведнъж?
20:31 06.09.2026
55 КАПИТУЛАЦИЯ
20:44 06.09.2026
56 Много добре знаем за кога искат мир
20:50 06.09.2026