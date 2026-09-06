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САЩ искат мир в Украйна преди зимата
  Тема: Украйна

САЩ искат мир в Украйна преди зимата

6 Септември, 2026 19:14, обновена 6 Септември, 2026 19:20 1 232 56

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  • украйна-
  • русия-
  • сащ

Спецпратениците Уиткоф и Кушнер настояват за пробив в преговорите, докато Киев оценява сроковете за край на войната пред FT.

САЩ искат мир в Украйна преди зимата - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон и Киев форсират дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, провеждат ключови разговори в Киев с украинския държавен глава Владимир Зеленски. Представителите на Белия дом са заявили категорично, че администрацията във Вашингтон настоява за съществен пробив в преговорите преди настъпването на зимата.

Според дипломатически източници, цитирани от американския портал Axios, по време на срещата Зеленски е представил плановете за подготовка на украинската армия за продължаване на бойните действия през зимния период. В отговор американската делегация е подчертала волята си за постигане на бърз дипломатически напредък, целящ замразяване или прекратяване на конфликта в близките месеци. Посещението в Украйна идва непосредствено след разговорите на Уиткоф и Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва. След приключването на втория кръг в Киев, към преговорите се очаква да се присъедини и „европейската тройка“ (Великобритания, Франция и Германия).

Паралелно с това Financial Times разкри детайли за това как политическият и военен елит в Киев оценява реалните срокове за завършване на активните боеве. В анализите на FT се посочва, че въпреки американския натиск за бързи резултати до зимата, реалната обстановка на фронта и логистичните предизвикателства по-скоро чертаят хоризонт за евентуално трайно прекратяване на огъня и интензивните сблъсъци в рамките на следващата година. Западните партньори в Европа вече подготвят финансови резерви, които да подсигурят стабилността на Украйна, в случай че преговорите се забавят.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ

    39 5 Отговор
    Разбират, че окраина едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #15, #45

    19:21 06.09.2026

  • 2 АКО УКРАЙНА НЕ КЛЕКНЕ

    37 6 Отговор
    СЕГА,ТО АМЕРИКАНЦИТЕ ЩЕ СЕРВИРАТ ЗЕЛЕНСКИ НА ТЕПСИЯТА НА ПУТИН.

    Коментиран от #16

    19:22 06.09.2026

  • 3 Анонимен

    25 3 Отговор
    Защото Нобеловата награда за мир я дават през декември. :)

    19:22 06.09.2026

  • 4 Динго

    25 3 Отговор
    A какво иска Русия!!

    Коментиран от #11, #13, #38, #43

    19:22 06.09.2026

  • 5 Евтина пропаанда

    32 3 Отговор
    САЩ създаде тази война за да източва Европа, а парите са сладки! Докато продажните урсули източват Европа посока САЩ, САЩ никога няма да иска да спре тази война!

    19:23 06.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Искат мир

    19 1 Отговор
    За да си спасят активите там, а и остатъците от украинските армия и народ. Но си правят сметката без кръчмаря. Пък и като видя информация от ФТ, след изцепките им със самолета на Урси и иранската заплаха за България, изобщо не вярвам на статията. Съжалявам, Милене.

    19:26 06.09.2026

  • 8 Те съединените щати искат мир и в

    20 2 Отговор
    Ормузкият проток но печелившият диктува условията. Има ли все още някой заблуден на който да не му е ясно името на печелившия.
    Ако има такъв заблуден значи е.......
    Не си мислете че европейската комисия и розавинкавите не го знаят. Целта е до последно да смучат отчисления от корумпирания наркоман към тях за собственна сметка за внуците. Грешка за правнуците.

    19:27 06.09.2026

  • 9 Лесно е

    3 18 Отговор
    Да изтеглят Путин оттам.

    19:27 06.09.2026

  • 10 Гледал съм го, тъп е

    9 3 Отговор
    Пак искат модела ФГГ/ГДР, след години обединение и НАТО. Този филм е от нямото кино с дьо Финес и душене.

    19:28 06.09.2026

  • 11 Салавьов

    6 24 Отговор

    До коментар #4 от "Динго":

    Русия иска да превърне Украйна в нещо като Сев.Корея с руски подлоги в управлението.

    19:30 06.09.2026

  • 12 БЛЕК РОК ПЛАТИХА СКЪПО ЧЕРНОЗЕМА

    23 3 Отговор
    Дони се опитва да спаси нещо от тази инвестиция.

    19:30 06.09.2026

  • 13 Същото

    8 23 Отговор

    До коментар #4 от "Динго":

    Раша иска да я накарат да спре преди зимата, че досега не е студувала, а ще и се наложи.
    Като престъпниците по филмите, които не могат да спрат сами и се надяват някой да ги спре.
    Извергът Путин - и той така. За да не се изложи.

    19:31 06.09.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    7 24 Отговор
    Путен гледаше като напикано мушкато, когато американците влезнаха в кабинета му!
    Казаха му директно, да се пенсионира!

    19:31 06.09.2026

  • 15 Соломон

    5 23 Отговор

    До коментар #1 от "ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    А Русия ще цъфне и ще върже.Да видим как ще изкарат на опашките за гориво през зимата

    19:32 06.09.2026

  • 16 Копеец герой

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "АКО УКРАЙНА НЕ КЛЕКНЕ":

    И Митрофанова каза да лъжем същото..
    Обаче никой не ни вярва.

    19:32 06.09.2026

  • 17 САЩ ИСКАТ

    26 2 Отговор
    А кой ще спре руската армия??

    Коментиран от #18, #22

    19:33 06.09.2026

  • 18 Соломон

    5 23 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ ИСКАТ":

    Украйна ще я спре

    Коментиран от #23, #25, #29, #54

    19:33 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Маринов

    19 4 Отговор
    Не виждате ли, че Киев и Брюксел не искат реално прекратяване на войната. За тях тя е лично доходоносна. Лично!!! Финансовият поток от ЕС се насочва към определени доставчици, а съответен процент се делка за златни тоалетни. Кой луд ще спре работеща добре машина за лично облагодетелстване. Прочетете внимателно статията и ще се уверите. Милен го е отразил.

    Коментиран от #24

    19:35 06.09.2026

  • 21 Гост

    16 3 Отговор
    Войната ще спре когато бусифицираните украинци на фронта обърнат оръжието срещу хунтата, която печели милиарди от тяхната кръв.

    19:36 06.09.2026

  • 22 Ами още олово в кратуните на орките

    4 12 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ ИСКАТ":

    Елементарно е.

    19:37 06.09.2026

  • 23 И НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    14 5 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Разбират, че окраина се разпада. Какво ще спре?

    19:38 06.09.2026

  • 24 Соломон

    3 16 Отговор

    До коментар #20 от "Маринов":

    Кой те е излъгал че можеш да мислиш.Единствения отговорен за тази война е Русия.Тя я започна и само тя може да я прекрати.Украйна не е длъжда да се предава само защото Русия иска така

    Коментиран от #26, #27

    19:38 06.09.2026

  • 25 То ако ставаше

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    само с лъжи и пропаганда срещу Русия и с два гглупака да тролят, ама нистаи! 😄

    19:39 06.09.2026

  • 26 Ами не миожеш

    15 1 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Факт! 😄 Войната е следствие, а не причина и ако САЩ си стоеше зад океана, нямаше да я има!

    Коментиран от #28, #32

    19:40 06.09.2026

  • 27 САМО МОНЬО НЕ РАЗБИРА

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Че войната на Британия в Новорусия е тотален крах.

    Коментиран от #31

    19:40 06.09.2026

  • 28 Соломон

    3 11 Отговор

    До коментар #26 от "Ами не миожеш":

    САЩ ли нападна Украйна или Русия.И не ми излизай със НАТО.Украйна се отказа да участва във военни съюзи още през 2010г

    Коментиран от #37, #50

    19:42 06.09.2026

  • 29 Ивка Бейбе

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Дубре, Соломон!😍

    19:42 06.09.2026

  • 30 ДОНИ ИСКА ДА ЗАПАЗИ

    10 5 Отговор
    Поне част от окраина. Обаче това едва ли е възможно - Бандерия се разпада.

    19:42 06.09.2026

  • 31 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "САМО МОНЬО НЕ РАЗБИРА":

    Тотален крах .За кого бре.Какво завзе Русия през тази година и на каква цена

    19:43 06.09.2026

  • 32 Като жално тролиш

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Ами не миожеш":

    Изглеждаш глупаво.Отпадък на обществото.

    Коментиран от #39, #42, #52

    19:43 06.09.2026

  • 33 САЩ запалиха

    7 3 Отговор
    тази война и техен дълг е да я угасят! Обезателно обаче Зеленски трябва да бъде предаден на Русия включително и всички участвали в "правителствата" на наркомана!

    Коментиран от #35

    19:44 06.09.2026

  • 34 Гробар

    8 3 Отговор
    САЩ отдавна нямат думата. Обикалят и се излагат като кифладжии.

    19:45 06.09.2026

  • 35 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "САЩ запалиха":

    Хайде сега разкажи как САЩ разпалиха тази война.За бисквитките знаем.Може да ги пропуснеш

    Коментиран от #41, #48

    19:46 06.09.2026

  • 36 Мишел

    4 1 Отговор
    САЩ искат война в Европа, защото в Европа са техните основни икономически конкуренти ЕС и и военен конкурент Русия.

    19:47 06.09.2026

  • 37 Ти май пак показваш

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    липса на мисъл! 😄 Русия що предупреждаваше години наред? Кои правеше САЩ и Великобритания?

    19:47 06.09.2026

  • 38 Иска мир, сигурност и

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Динго":

    нормални отношения в Европа.
    И непрекъснато прави разумни предложения за Украйна, като при отказ, всяко предно предложение, е по-добро от всяко следващог.

    Коалицията на Желаещите обаче, не иска Русия да не е повече враг, защото няма как да цица народите на Европа, за да ги брани!

    19:47 06.09.2026

  • 39 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Като жално тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    19:47 06.09.2026

  • 40 Ха ха ха

    2 4 Отговор
    Вместо Уиткоф да се усмихва като гювендия на Путлер да му беше казал да си обира крушите от Украйна.

    19:49 06.09.2026

  • 41 Ами ти като пропускаш фактите

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    какво знаеш? Само пропагандата за глупаци ти трябва. Дръж я здраво и попивай като гъба и да не ти дреме, че унищожават Европа. Там не го пише. 😄

    19:49 06.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Как какво

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Динго":

    Киев за три дни и до Ламанша за 45 дни, обаче няма бензин на бензиностанциите в русия

    Коментиран от #44

    19:50 06.09.2026

  • 44 Пропагандата за глупаци я знаем

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Как какво":

    Денонощно я троли някой глу....

    19:52 06.09.2026

  • 45 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    Научи се да пишеш правилно и тогава коментирай

    19:53 06.09.2026

  • 46 Ами

    0 0 Отговор
    За пък искам да върнат "Мелодия на годината" :)

    19:57 06.09.2026

  • 47 Неон

    4 0 Отговор
    Тримата глупаци/по Д.Донев/се събират да помагат на селото,ама то го няма!Трима слабоумни страхливци потопиха държавите си от простотия,и пак събират пари за бандеристан!Смятайте какви комисионни се заделят за тях,ама си мисля че няма да могат да ги усвоят,Началника гледа от горе и незнам дали ще му хареса!Как трима комплексари могат да затрият овчедушна европа?!

    19:57 06.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Смешник

    3 0 Отговор
    Като искат мир за врътнат кранчето на фашисткия режим в Украйна

    20:00 06.09.2026

  • 50 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Стига с това кой кого нападна. Реално окраина нападна окраина.
    И нападна тази част в която населението не се самоопределяше както окраинци.
    Както и да го усуквате, това се казва геноцид. Геноцид подкрепен от същите тези,
    които говорят за международно право. Това пък се казва лицемерие.

    20:08 06.09.2026

  • 51 Сатана Z

    3 0 Отговор
    САШТ започнаха война с Русия ,която не могат да спечелят,а в същото време техните васали от ЕС са готови за разпадане поради колапса на икономиките на членките.

    20:15 06.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сюлеймане

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Колко най-много ромски члена си лапал наведнъж?

    20:31 06.09.2026

  • 55 КАПИТУЛАЦИЯ

    1 0 Отговор
    САМО КАПИТУЛАЦИЯ НА УКРИЯ Е ТРЕШЕНИЕТО ЗА СПИРАНЕ НА ВИЙНАТА!

    20:44 06.09.2026

  • 56 Много добре знаем за кога искат мир

    0 0 Отговор
    Преди междинните избори ноември след тва файда няма. Много се обатачи със митата а за Иран да не говорим трябва му некакъв коз на перчема. Само че Путин е от кгб не е Горбито и едва ли ще му пусне фандък.

    20:50 06.09.2026

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