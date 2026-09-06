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Български национал колабира по време на мач в Италия

Български национал колабира по време на мач в Италия

6 Септември, 2026 19:21 710 3

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Росен Божинов загуби съзнание в края на първото полувреме, срещата между Юве Стабия и Пиза беше прекъсната

Български национал колабира по време на мач в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Неприятен инцидент помрачи двубоя от италианската Серия Б между Юве Стабия и Пиза. Българският национал Росен Божинов колабира на терена в края на първото полувреме, което доведе до временно прекъсване на срещата. Инцидентът се случи около 40-ата минута, когато защитникът на Пиза се свлече на терена. Според италианските медии Божинов е загубил съзнание, а ситуацията предизвика сериозно притеснение сред неговите съотборници и футболистите на домакините.

На футболиста веднага беше оказана медицинска помощ от лекарските екипи. След това той беше изнесен от терена на носилка, а впоследствие откаран с линейка за медицински прегледи.

Заради случилото се съдията Андреа Калцавара прекъсна двубоя. Капитаните на двата отбора разговаряха с арбитъра, докато всички на стадиона очакваха информация за състоянието на българския футболист. От Пиза впоследствие обявиха, че Божинов е бил в съзнание, след като е получил медицинска помощ, и е откаран в болница, където да премине необходимите прегледи.

Случилото се е особено тревожно, тъй като 21-годишният Божинов е сред младите български футболисти, които постепенно се утвърждават на международната сцена. Защитникът е част от състава на Пиза, а преди това е носил екипа на белгийския Антверпен. Той вече има и мачове за българския национален отбор.

Любопитното е, че само няколко дни преди двубоя Божинов беше под въпрос заради физически проблем. След направени медицински изследвания обаче не бяха установени сериозни проблеми и защитникът беше включен в групата на Пиза за гостуването на Юве Стабия. Божинов започна срещата като титуляр. До момента на инцидента резултатът беше 0:0.

На този етап няма официална информация за конкретната причина за колабирането на футболиста. Италианските медии допускат, че високите температури в района може да са оказали влияние, но това не е потвърдено като медицинска причина.


Италия
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    Почти съм убеден, че не е от "ваксините".

    19:37 06.09.2026

  • 2 Щракал е повече

    0 0 Отговор
    С пръсти по време на ваканцията и сега не може да изкара един мач. Дано се оправи.

    19:40 06.09.2026

  • 3 Мдаааа

    0 0 Отговор
    ДАНО ВСИЧКО Е НАРЕД🙏🙏

    20:03 06.09.2026

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