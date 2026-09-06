Революционната гвардия: Икономическата блокада ще струва повече на САЩ, отколкото на Иран

Икономическата и морската блокада на САЩ срещу Техеран може да струва на Вашингтон няколко пъти повече, отколкото на Иран, заяви Революционната гвардия на ислямската република, цитирана от Анадолската агенция.

"Ако САЩ искат да нанесат един долар икономически щети на Иран, самите те може да се изправят пред разходи и загуби от няколко долара", заяви говорителят на Гвардията бригаден генерал Хосейн Мохеби пред иранската информационна агенция "Мехр".

Той подчерта, че Иран няма да се предаде пред санкциите и натиска.

Мохеби посочи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е смятал, че Вашингтон може да принуди Иран да отстъпи, разчитайки на военната си мощ, военноморския си флот и самолетоносачите. По думите му обаче последните развития са показали, че тези сметки са били погрешни.

Мохеби допълни, че САЩ, които вече са изправени пред значителен дълг и икономическа конкуренция с Китай и други държави, трудно ще надделеят в икономическата война срещу Иран.

Той отбеляза и че развитието на ситуацията в региона е оказало натиск върху стратегическите резерви на САЩ и е засегнало достъпа до някои суровини, включително чрез нарушения в производството и износа на алуминий в региона.

Мохеби заяви, че случващото се показва, че икономическият натиск и блокадата не гарантират непременно победа и могат да наложат високи разходи на държавата, която ги прилага.

Настоящият конфликт започна, след като САЩ и Израел нанесоха удари по Иран през февруари, последвани от ирански ответни атаки срещу американски и израелски цели и засилено напрежение около морския трафик в Ормузкия проток.

Вашингтон засили и икономическия натиск върху Техеран паралелно с военните си операции, като наложи санкции срещу иранския нефтен, корабоплавателен, авиационен, технологичен и финансов сектор.

Ирански представители определят санкциите и ограниченията върху морската търговия като икономическа война и блокада.

САЩ трябва да разберат, че правилата на играта във войната срещу Иран са се променили, „преди да е станало твърде късно“, заяви днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че той заяви това, ден след като САЩ нанесоха удари по няколко ирански танкера в Персийския залив.

„От сега нататък всяка атака срещу интересите и сигурността на Иран ще получи по-бърз, по-тежък и по-болезнен отговор“, заяви той в реч, публикувана в канала му в "Телеграм."