Турският актьор Серхат Кълъч е открит мъртъв в Истанбул

Известният турски актьор Серхат Мустафа Кълъч е открит мъртъв в дома си в квартал Кяътхане в Истанбул. Тъжната новина съобщи турското издание Milliyet вечерта на 5 септември.
Според първоначалната информация 51-годишният артист не е отговарял на повикванията на близките си от четвъртък насам. Разтревожена от липсата на връзка, неговата приятелка Йо заминала за жилището му и го открила в безжизнено състояние на фотьойла в хола. Пристигналите на мястото спешни медицински екипи само са констатирали смъртта му.
По тялото на актьора — около очите, ръцете и краката — са установени синини, но липсват следи от прорезни рани или открити белези от насилие. Полицията в Истанбул е започнала официално разследване, като случаят за момента се води като „съмнителна смърт“. Пред разследващите органи неговата партньорка е споделила, че Кълъч е страдал от рак на лимфните възли. Точната причина за смъртта ще стане ясна след извършването на аутопсия в Института по съдебна медицина.
Серхат Кълъч е сред най-разпознаваемите и обичани лица на турското кино и театър. Той спечели огромна популярност с ролята си на Ергун Плак в култовия сериал „Осемдесетте“ (Seksenler), както и с емблематичните си превъплъщения в хитови продукции като „Езел“ (Ezel), „Обещание“ (Söz) и „Разузнаване“ (Teşkilat). Международно признание получава и за ролята си на Имам Хамди във филма на Нури Билге Джейлан „Зимен сън“ (Winter Sleep), спечелил „Златна палма“ в Кан през 2014 г.
Новината за внезапната кончина на актьора предизвика вълна от скръб в арт средите в Турция, като десетки негови колеги и фенове изразиха своите съболезнования в социалните мрежи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
22:33 05.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
22:40 05.09.2026
4 Едно млад момче българче
Бacu текстът😄😄😄
22:40 05.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 когато си психично вярващ в религията си
22:43 05.09.2026
7 Дупничанин
22:45 05.09.2026