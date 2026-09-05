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Турският актьор Серхат Кълъч е открит мъртъв в Истанбул

Турският актьор Серхат Кълъч е открит мъртъв в Истанбул

5 Септември, 2026 22:26, обновена 5 Септември, 2026 22:31 736 7

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  • смърт

Трагедия в южната ни съседка: Зведата от сериалите „Езел“ и „Осемдесетте“ бе намерен безжизнен в дома си

Турският актьор Серхат Кълъч е открит мъртъв в Истанбул - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Известният турски актьор Серхат Мустафа Кълъч е открит мъртъв в дома си в квартал Кяътхане в Истанбул. Тъжната новина съобщи турското издание Milliyet вечерта на 5 септември.

Според първоначалната информация 51-годишният артист не е отговарял на повикванията на близките си от четвъртък насам. Разтревожена от липсата на връзка, неговата приятелка Йо заминала за жилището му и го открила в безжизнено състояние на фотьойла в хола. Пристигналите на мястото спешни медицински екипи само са констатирали смъртта му.

По тялото на актьора — около очите, ръцете и краката — са установени синини, но липсват следи от прорезни рани или открити белези от насилие. Полицията в Истанбул е започнала официално разследване, като случаят за момента се води като „съмнителна смърт“. Пред разследващите органи неговата партньорка е споделила, че Кълъч е страдал от рак на лимфните възли. Точната причина за смъртта ще стане ясна след извършването на аутопсия в Института по съдебна медицина.

Серхат Кълъч е сред най-разпознаваемите и обичани лица на турското кино и театър. Той спечели огромна популярност с ролята си на Ергун Плак в култовия сериал „Осемдесетте“ (Seksenler), както и с емблематичните си превъплъщения в хитови продукции като „Езел“ (Ezel), „Обещание“ (Söz) и „Разузнаване“ (Teşkilat). Международно признание получава и за ролята си на Имам Хамди във филма на Нури Билге Джейлан „Зимен сън“ (Winter Sleep), спечелил „Златна палма“ в Кан през 2014 г.

Новината за внезапната кончина на актьора предизвика вълна от скръб в арт средите в Турция, като десетки негови колеги и фенове изразиха своите съболезнования в социалните мрежи.


Турция
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  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 0 Отговор
    да не е бил отровен с Райт

    22:33 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    Абе, на мен известния не ми е известен, защото турски филми не гледам! Но когато увеличих снимката, лицето си подсказа за проблеми с черен дроб и бъбреците, което е индикация за някоя, или няколко злоупотреби!!!

    22:40 05.09.2026

  • 4 Едно млад момче българче

    2 0 Отговор
    "Разтревожена от липсата на връзка, неговата приятелка Йо заминала за жилището му и го открила в безжизнено състояние на фотьойла в хола"
    Бacu текстът😄😄😄

    22:40 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 когато си психично вярващ в религията си

    0 0 Отговор
    тази година доста турски актьори измряха някой май им е вдигнал мерника…

    22:43 05.09.2026

  • 7 Дупничанин

    0 0 Отговор
    Нема как да е фентанил. Няква по-традиционна дрога ще да е.

    22:45 05.09.2026